Финляндия предлагает союзникам создать для Украины мощное подразделение, вооруженное танками Leopard, - Ниинисте
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Финляндия предлагает союзникам создать в Европе мощное подразделение с танками Leopard для Украины.
Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё на брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Нам нужно иметь в виду, что продолжающаяся дискуссия по поводу танков – это по поводу большего подразделения. Взять один танк здесь, другой там – недостаточно. Должно быть мощное подразделение в Европе. Мы (Финляндия — ред.) обсуждаем возможность создать такое подразделение… рассматриваем варианты", - сказал Ниинистё, заметив, что его страна внесет свой вклад в создание такого подразделения.
Он отметил, что Финляндия является одной из немногих стран в Европе, которая проводит призыв в ряды вооруженных сил, имеет опытных инструкторов и инфраструктуру. По словам президента, страна должна сохранять бдительность и осторожность: "Из тех стран, которые имеют "Леопарды" - более 10 в Европе, – у Финляндии уникальное положение, потому что мы единственная страна-член ЕС, но не член НАТО, которая имеет самую длинную границу в Европе с РФ после Украины".
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Зараз треба по ******** танковій роті у кожну батальйонно-тактичну групу, а ще їм мінометів 80 мм, десь мінімум з 30 броньованих машин та батарею арти.
А старший командир при необхідності підтримує її важкою артою, Хаймерсами та авіацією (було б краще щоб Апачамі та Ф-16 або А-10, але і старі сушки та Мі теж не погано).
День, місяць, рік...
Илья Пономарев / Ілля Пономарьов
@iponomarev
20h
Россию уже нельзя реформировать. Можно только обрушить и отстраивать все заново. Путинский режим в агонии, и параллельные органы власти, как наш Съезд Народных Депутатов-теневой парламент, могли возникнуть только в такой ситуации
есть угнетенные народы с
пропитымипромытыми мозгами. пусть приходят в чувство и создают свои государства