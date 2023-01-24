Финляндия предлагает союзникам создать для Украины мощное подразделение, вооруженное танками Leopard, - Ниинисте

Финляндия предлагает союзникам создать в Европе мощное подразделение с танками Leopard для Украины.

Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё на брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нам нужно иметь в виду, что продолжающаяся дискуссия по поводу танков – это по поводу большего подразделения. Взять один танк здесь, другой там – недостаточно. Должно быть мощное подразделение в Европе. Мы (Финляндия — ред.) обсуждаем возможность создать такое подразделение… рассматриваем варианты", - сказал Ниинистё, заметив, что его страна внесет свой вклад в создание такого подразделения.

Он отметил, что Финляндия является одной из немногих стран в Европе, которая проводит призыв в ряды вооруженных сил, имеет опытных инструкторов и инфраструктуру. По словам президента, страна должна сохранять бдительность и осторожность: "Из тех стран, которые имеют "Леопарды" - более 10 в Европе, – у Финляндии уникальное положение, потому что мы единственная страна-член ЕС, но не член НАТО, которая имеет самую длинную границу в Европе с РФ после Украины".

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