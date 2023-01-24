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Финляндия предлагает союзникам создать для Украины мощное подразделение, вооруженное танками Leopard, - Ниинисте

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

танк,leopard

Финляндия предлагает союзникам создать в Европе мощное подразделение с танками Leopard для Украины.

Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё на брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нам нужно иметь в виду, что продолжающаяся дискуссия по поводу танков – это по поводу большего подразделения. Взять один танк здесь, другой там – недостаточно. Должно быть мощное подразделение в Европе. Мы (Финляндия — ред.) обсуждаем возможность создать такое подразделение… рассматриваем варианты", - сказал Ниинистё, заметив, что его страна внесет свой вклад в создание такого подразделения.

Он отметил, что Финляндия является одной из немногих стран в Европе, которая проводит призыв в ряды вооруженных сил, имеет опытных инструкторов и инфраструктуру. По словам президента, страна должна сохранять бдительность и осторожность: "Из тех стран, которые имеют "Леопарды" - более 10 в Европе, – у Финляндии уникальное положение, потому что мы единственная страна-член ЕС, но не член НАТО, которая имеет самую длинную границу в Европе с РФ после Украины".

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Топ комментарии
+16
Браво Суомі
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24.01.2023 16:33
+15
Після перемоги над орками заберіть назад своі землі- Алакурті.,Кандалакшу, Вуоріярві.
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24.01.2023 16:36
+8
шольц дошольцувався, сьодня случайно почув от тутошнього бюргера " Scholz ist definitiv ein Hurensohn…" ))) нє ожидав!! ))
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24.01.2023 16:55
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Браво Суомі
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24.01.2023 16:33 Ответить
За 1939 рік у них руки здорово чешуться. Допоможуть однозначно.
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24.01.2023 17:16 Ответить
Зараз немає необхідності у потужній танковій бригаді.
Зараз треба по ******** танковій роті у кожну батальйонно-тактичну групу, а ще їм мінометів 80 мм, десь мінімум з 30 броньованих машин та батарею арти.
А старший командир при необхідності підтримує її важкою артою, Хаймерсами та авіацією (було б краще щоб Апачамі та Ф-16 або А-10, але і старі сушки та Мі теж не погано).
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25.01.2023 13:43 Ответить
Это было бы хорошо, но немцы как всегда будут года 3 думать, взвешивать
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24.01.2023 16:33 Ответить
Після перемоги над орками заберіть назад своі землі- Алакурті.,Кандалакшу, Вуоріярві.
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24.01.2023 16:36 Ответить
Виборг теж можна, Лахденпох'ю, Сортавалу.
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24.01.2023 17:54 Ответить
Танкова бригада -- 94 танка, а в ТП теж 94 од., але нема піхоти.
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24.01.2023 16:42 Ответить
Ці хлопаки - нащадки Маннергейма таки розуміються на цих справах !
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24.01.2023 16:48 Ответить
Аби ще тими танками зі всіх сторін та на мордор поперти, то кацапні швидко "капут приснився б''!
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24.01.2023 16:51 Ответить
шольц дошольцувався, сьодня случайно почув от тутошнього бюргера " Scholz ist definitiv ein Hurensohn…" ))) нє ожидав!! ))
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24.01.2023 16:55 Ответить
продавят Германию, Леопарды будут!
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24.01.2023 17:15 Ответить
Приймаються ставки на те, коли Шольц "зламається".

День, місяць, рік...
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24.01.2023 17:56 Ответить
4.марта
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24.01.2023 20:07 Ответить
Не вгадали. Вже
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25.01.2023 13:45 Ответить
Еще раз для Киева: Организуйте сами правительство России и ведите с ним переговоры. Это будет сигнал для путинских чиновников и главарей силовых банд среднего зека даже если это правительство на первых порах будет формальным.



Илья Пономарев / Ілля Пономарьов

@iponomarev
20h

Россию уже нельзя реформировать. Можно только обрушить и отстраивать все заново. Путинский режим в агонии, и параллельные органы власти, как наш Съезд Народных Депутатов-теневой парламент, могли возникнуть только в такой ситуации
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24.01.2023 17:19 Ответить
никакой россосии не существует, нафиг то правительство.

есть угнетенные народы с пропитыми промытыми мозгами. пусть приходят в чувство и создают свои государства
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24.01.2023 17:26 Ответить
Ты подзадолбал эту хрень разгонять под каждой новостью!
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24.01.2023 19:36 Ответить
не долбайся дальше, кацапцина !
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26.01.2023 13:11 Ответить
Дякуємо вам відважні Суомі! Скоро прийде час повертати до дому Карелію та остальні частини Вашоі прекрасноі краіни-ми будемо з Вами поруч та незабудемо вашоі допомоги Поважаю Вас за те що ви зробили з ордою при вусатому чорті Слава Суомі!!!
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24.01.2023 21:26 Ответить
 
 