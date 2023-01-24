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Байден готов передать Киеву танки Abrams, чтобы повлиять на Германию, - Sky News Arabia

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

abrams

США готовы передать Украине 10 танков Abrams, чтобы разблокировать поставки из других стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News Arabia.

По данным издания, представитель Пентагона заявил, что Байден готов доставить Украине 10 танков Abrams для того, чтобы усилить давление на Германию, чтобы она в свою очередь начала поставки Leopard.

Напомним, сегодня утром в правительство Германии поступил запрос Польши о реэкспорте немецких танков Leopard 2 в Украину.

Ранее сообщалось, что канцлер Олаф Шольц вызвался поставить Украине танки Leopard, только если США поставят Abrams.

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Топ комментарии
+21
Абрамсы можна поставить на защиту Киева или других городов на северной границе с ***********. Там пока нету ожесточенных боев, А значит не потребуется и много топлива и обслуживания. А оттуда забрать Т-72 и др. танки на восточное и южное направление
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24.01.2023 17:05
+16
Ура шольц нам вибив 10 Абрамсів. На юбілейному Рамштайні треба просити старенькі томагавки щоб достати до уралвагонзаводу.
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24.01.2023 17:00
+13
Русня, отвечать придётся "арматой".
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24.01.2023 16:59
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З цього треба було починати а то німці вже незнають шо казати .
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24.01.2023 16:58 Ответить
Їм тоді потрібно буде апелювати до марсіан. Для створення Міжгалактичної широкої коаліції з поставки танків Україні. Або до китайців. До марсіан, правда легше.
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24.01.2023 17:06 Ответить
Шольц скаже, що треба мінімум 100 абрамсів, щоб розблокувати поставки Леопардів
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24.01.2023 17:10 Ответить
Не…

Шольц казав що НЕ поставить Леопарди Україні у 2023 році…

Поки ще він впераеттся як може.
Неметчина завдяки йому знову у позіціі Меркель- «путін- ферштейн».
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24.01.2023 17:25 Ответить
Это уже точно выглядит как нелепая фремиум игра для телефона.
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24.01.2023 18:00 Ответить
подивимось як шольц тепер з окладу буде виходить )))
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24.01.2023 16:58 Ответить
гуд афтенун, аміго
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24.01.2023 17:00 Ответить
шульц такий чел, шо може сказать - ви дали 10, а я мав на увазі 11
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24.01.2023 17:01 Ответить
шольц довипепєндрювався, шо сьодні вже од тутошнього бюргера почув " Scholz ist definitiv ein Hurensohn…" ))))))
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24.01.2023 17:05 Ответить
10 танков и один бронепоездБлин они уже достали с этими танками по 1,5 штуки.Европу еще можно понять,кацап рядома американцам то нахрен т сейчас они нужны
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24.01.2023 17:28 Ответить
скаже, ви дали 10 і я даю 10
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24.01.2023 17:26 Ответить
Нам підходить таке вирішення питання з танками 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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24.01.2023 16:59 Ответить
Це починає нагадувати аукціон, правда?
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24.01.2023 18:04 Ответить
Нам важливий результат , а яким чином вони будуть це вирішувати
нас не цікавить
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24.01.2023 18:48 Ответить
...увесь світ з ума зійшов з цими танками
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24.01.2023 16:59 Ответить
Та вони ж не на солярі. А як і хто буде обслуговувати.
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24.01.2023 16:59 Ответить
Як ти думаеш вісьмидестки на чому іздять? На керосині.
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24.01.2023 17:02 Ответить
Абрамсы можна поставить на защиту Киева или других городов на северной границе с ***********. Там пока нету ожесточенных боев, А значит не потребуется и много топлива и обслуживания. А оттуда забрать Т-72 и др. танки на восточное и южное направление
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24.01.2023 17:05 Ответить
Так и будет. это самое логичное решение.Освободившиеся наши танки отправят на передовую.
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24.01.2023 17:08 Ответить
та ясно, що знайдеться рішення, чи Залужний не розбереться, ой 10 штук..
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24.01.2023 17:12 Ответить
Так Залужний же підписаний на FT FT, на диванного гєнєралісімуса
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24.01.2023 17:29 Ответить
Правильно. А один залишити для Бабченко.
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24.01.2023 17:11 Ответить
Хто тобі сказав?
Вони всеядні, навіть на ослиній мочі їздять!
Я не жартую, навіть на гасі від керогазів!
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24.01.2023 17:12 Ответить
Це багатотопливний дизель. Соляра, бензин усіх марок, керосин,
уайт- спірит, пічне паливо. Така техніка була в СРСР. Мазут не приймав.
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24.01.2023 17:19 Ответить
Цей приймає навіть авіаційне і корабельне топливо.
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24.01.2023 17:31 Ответить
Русня, отвечать придётся "арматой".
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24.01.2023 16:59 Ответить
Ура шольц нам вибив 10 Абрамсів. На юбілейному Рамштайні треба просити старенькі томагавки щоб достати до уралвагонзаводу.
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24.01.2023 17:00 Ответить
"шольц нам вибив 10 Абрамсів"
Маю визнати, цікавий погляд на ситуацію
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24.01.2023 17:02 Ответить
коли ці 10 вже завтра виб'є какашенков, то байден дасть може ще десяток до тих, шо той вибив )))
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24.01.2023 17:09 Ответить
Вірю в Олафа! Він зможе ще щось вигадати.
Хоч і не маю уявлення, які відмазки ще можна придумати.
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24.01.2023 17:00 Ответить
Ще одна є - фрау штазі на замовлення карліка грохнула 2 із трьох заводів Леопард. Шольц попав в цейтнот.
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24.01.2023 17:04 Ответить
та і правда виглядає все так, що танки ті всі німецькі давно "миші поїли".. тепер треба зізнавтись, що бабушка і компашка - всі корупціонери та агенти дєдушки.
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24.01.2023 17:49 Ответить
Інвентаризація, наприклад
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24.01.2023 17:26 Ответить
Зараз вся агентура кремляді у Германії посиплеться. Абрамс - занадто морочлива техніка і у нас для її обслуговування умов поки немає але тут США ідуть ва-банк.
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24.01.2023 17:01 Ответить
Тут не стільки для діла, скільки щоб було як факт. Першою ******* гармати нам теж передавала аж Австралія і аж у кількості чотирьох штуку. Зате коли хтось зробив перший крок - усі почали давати на перегонки.
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24.01.2023 17:04 Ответить
Бази обслуговування є в Польщі.
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24.01.2023 17:15 Ответить
У Польши нет Абрамсов, соответственно нет и базы обслуживания.
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24.01.2023 17:44 Ответить
У них есть несколько арендованных Абрамсов для обучения танкистов.
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24.01.2023 17:49 Ответить
Справа не тільки в заморочливості. Байден хоче, щоб всі брали участь в допомозі Україні. І щоб німецький ВПК теж зашевелився. Бо якщо, недай бог, почнеться війна США з Кітаєм за Тайвань. Щоб Європа могла сама подбати про свій захист, хоча б від рашки.
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24.01.2023 17:22 Ответить
Новина гарна, але "готовий" чи "передасть"?
Германія не дасть збрехати, є суттєва різниця.
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24.01.2023 17:02 Ответить
Хтось щось знає про це джерело? Щоб потім не було, як часто буває: проплачені шараги впарюють нам епічну туфту, а потім, коли спливає правда, ******** виявляються наші союзники. Щоб потім не виявилось, що Байдена хтось "не так зрозумів" чи хтось щось "недочув". Типу "ми взяли на розгляд це питання, але надання танків остаточно не затвердили".
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24.01.2023 17:08 Ответить
Хоч би не спростували. Хоч би не спростували. Хоч би так і було. Хоч би так і було.
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24.01.2023 17:12 Ответить
Гадаєте - Шольц після цього не зможе придумати нові відмазки?

Ха-ха! Скаже, що вони старі/неробочі/ремонт можно за пару років зробити/ Швейцарія снарядів не дає... корочше - це ж Шольц!
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24.01.2023 17:13 Ответить
Сериал "передача танков" продолжался....шла 356 серия....
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24.01.2023 17:13 Ответить
Давайте містер Байден "паліть''!
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24.01.2023 17:14 Ответить
Сейчас Шольц скажет что-то в стиле: "Ну ладно, я тоже дам 10". Тот еще... "даватель".
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24.01.2023 17:15 Ответить
Посмотрим, я давно предлагал Байдену это нехитрый способ, наконец-то старик прислушался...
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24.01.2023 17:16 Ответить
Еще раз для Киева: Организуйте сами правительство России и ведите с ним переговоры. Это будет сигнал для путинских чиновников и главарей силовых банд среднего звека даже если это правительство на первых порах будет формальным.



Илья Пономарев / Ілля Пономарьов

@iponomarev

·

20h

Россию уже нельзя реформировать. Можно только обрушить и отстраивать все заново. Путинский режим в агонии, и параллельные органы власти, как наш Съезд Народных Депутатов-теневой парламент, могли возникнуть только в такой ситуации.
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24.01.2023 17:18 Ответить
Так, але лише з обов'язковим перенесенням столиці раші у Грайворон.

(під "рашею" тут, звісно, розуміється набір з кількох західних областей)
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24.01.2023 17:25 Ответить
Дуже гарна пропозіція-« Правительсьво в изгнании»
Чому ні?

Та зрозуміло чому Понамарев це каже
( бо він хоче бути Головою його уряду)
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24.01.2023 18:39 Ответить
Та давайте, досить тягнути кота за яйця по 17 грн
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24.01.2023 17:26 Ответить
Германія, страна которая отстаивает свои интересы. Так что не получится ничего у тебя Байден.
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24.01.2023 17:26 Ответить
Швейцарія теж "отстаіваєт свої інтєрєси", приймаючи на анонімні рахунки гроші від терористів усіх мастей?

Причому, не перше десятиліття поспіль.
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24.01.2023 17:30 Ответить
Пусть принимает, это их внутреннее дело.
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24.01.2023 17:39 Ответить
они по снегу не едут..так только по песку и траве -цвет песочный тож не комельфо
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24.01.2023 17:40 Ответить
Хотя если к 10 танкам в комплект еще по одному негру(извините за выражение)то можно поставить возле границы с картофелем,пусть смотрят в бинокль и срутса
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24.01.2023 17:42 Ответить
Можно по одному нашему пограничнику, которые будет показывать бульбашам неприличные жесты - отрезание головы...
Они уже кипятком писялись за одну такую демонстрацию ....
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24.01.2023 17:57 Ответить
А шо, надувных "Абрамсов" нет ?
Немцы прозреют, кацапы впадут в истерику, а союзники спокойно вздохнут и начнут отправлять танки.
Байден потом скажет, что дедушка пошутил....
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24.01.2023 17:54 Ответить
Щольтсь, випускай увесь звиринець, тигров и пантер, також!
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24.01.2023 18:11 Ответить
100 и по рукам!))
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24.01.2023 18:53 Ответить
И парочку аутентичных "Фердинандов" для прохода Красной площади.
Чтобы у дедов настал кондратий.
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24.01.2023 20:28 Ответить
Ті лжеветерани Т-34 від "Пантери" не відрізнять.
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26.01.2023 15:28 Ответить
 
 