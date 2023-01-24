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Байден готов передать Киеву танки Abrams, чтобы повлиять на Германию, - Sky News Arabia
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
США готовы передать Украине 10 танков Abrams, чтобы разблокировать поставки из других стран.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News Arabia.
По данным издания, представитель Пентагона заявил, что Байден готов доставить Украине 10 танков Abrams для того, чтобы усилить давление на Германию, чтобы она в свою очередь начала поставки Leopard.
Напомним, сегодня утром в правительство Германии поступил запрос Польши о реэкспорте немецких танков Leopard 2 в Украину.
Ранее сообщалось, что канцлер Олаф Шольц вызвался поставить Украине танки Leopard, только если США поставят Abrams.
Топ комментарии
+21 FT FT
показать весь комментарий24.01.2023 17:05
+16 Игорь Москаленко 6242d00e
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+13 Бенина Мама
показать весь комментарий24.01.2023 16:59
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Шольц казав що НЕ поставить Леопарди Україні у 2023 році…
Поки ще він впераеттся як може.
Неметчина завдяки йому знову у позіціі Меркель- «путін- ферштейн».
нас не цікавить
Вони всеядні, навіть на ослиній мочі їздять!
Я не жартую, навіть на гасі від керогазів!
уайт- спірит, пічне паливо. Така техніка була в СРСР. Мазут не приймав.
Маю визнати, цікавий погляд на ситуацію
Хоч і не маю уявлення, які відмазки ще можна придумати.
Германія не дасть збрехати, є суттєва різниця.
Ха-ха! Скаже, що вони старі/неробочі/ремонт можно за пару років зробити/ Швейцарія снарядів не дає... корочше - це ж Шольц!
Илья Пономарев / Ілля Пономарьов
@iponomarev
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20h
Россию уже нельзя реформировать. Можно только обрушить и отстраивать все заново. Путинский режим в агонии, и параллельные органы власти, как наш Съезд Народных Депутатов-теневой парламент, могли возникнуть только в такой ситуации.
(під "рашею" тут, звісно, розуміється набір з кількох західних областей)
Чому ні?
Та зрозуміло чому Понамарев це каже
( бо він хоче бути Головою його уряду)
Причому, не перше десятиліття поспіль.
Они уже кипятком писялись за одну такую демонстрацию ....
Немцы прозреют, кацапы впадут в истерику, а союзники спокойно вздохнут и начнут отправлять танки.
Байден потом скажет, что дедушка пошутил....
Чтобы у дедов настал кондратий.