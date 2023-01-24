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Новости Политика Украины
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Минобороны (8272) закупки (560) Бобровская (44)

Система закупки продуктов у Минобороны замкнута на нескольких бенефициарах, не пускающих конкурентов, - Бобровская

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

зсу,їжа

Нардепы инициируют проверку всех 8 фирм, осуществляющих поставку продуктов армии.

Об этом в Facebook сообщила нардеп "Голоса" Соломия Бобровская, передает Цензор.НЕТ.

"Моя позиция – история с закупкой продуктов питания еще не закончена, и буду дальше подробнее ознакомляться с заключенными МО контрактами, пока не буду иметь ответы на все вопросы. Они у меня такие же, как и у вас – от стоимости яйца до окорочка. Однако цены – это одно, даже если они не завышены – есть еще другой вопрос

Система закупок когда-то была монопольной. Существовала одна компания, мало того, что завышала цены, а разницу клала в карман, так еще и поставляла некачественные продукты бойцам. Сейчас – есть прогресс. Теперь есть восемь никому не известных или малоизвестных фирм. Монополии нет – это хорошо. Есть олигополия – это нехорошо. До сих пор вопрос по ценам, и только в очень редких случаях по качеству", - объяснила парламентарий.

По словам Бобровской, бенефициаров системы пищевых закупок – всего несколько.

Читайте также: Проблему закупок для Минобороны решит не отставка замминистра, а публикации в Prozorro, - ГПК

"Ни новый бизнес, ни большой развитый честный бизнес – не могут зайти в эту систему. Потому что она замкнута на нескольких бенефициарах, которые за счет своих связей выигрывают тендеры, держат рынок, не пускают конкурентов, иногда зарабатывают на завышении цен, а когда начинаются подозрения, долги и так далее – эти никому не известные фирмы с миллиардными контрактами от МО прекращают выполнять свои обязательства и растворяются в воздухе, и ищи ветра в поле, когда фирма была прокладкой.

Поэтому после этого заседания Комитет направляет письмо в правоохранительные органы по поводу этой ситуации, а также возвращается к контролю закупок по всем направлениям и будет инициировать открытие необоронных закупок для общего доступа. А по питанию - инициируем депутатскую проверку всех 8 фирм, осуществляющих поставку продуктов армии", - подытожила она.

Также читайте: Скандал с закупками Минобороны: заместитель Резникова Шаповалов подал в отставку

Напомним, 21 января СМИ сообщили, что продовольствие для военных Минобороны может закупать по ценам завышенным в 2-3 раза.

В ответ ведомство заявило: "Ведомости СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ". Министр обороны Алексей Резников опровергает информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка – поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.

Поставщик услуг питания Минобороны опровергал обвинения в завышении цен и запросил на производство депутатов оборонного комитета.

Скандал обсудили на заседании комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке. Резникова оставили в должности.

Проверку Минобороны проводит государственная аудиторская служба.

НАБУ и CАП исследуют информацию о закупках в рамках уголовного производства, начатого еще до публикации журналистского расследования.

Также читайте: Минобороны всегда считало яйца штуками, а не килограммами, – автор расследования журналист Николов
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Топ комментарии
+21
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24.01.2023 17:03
+20
Ви антісіміт, якщо ви таке пишете.
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24.01.2023 17:10
+19
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24.01.2023 17:01
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Страница 2 из 2
Система подсчёта ворюги Резникова ,очень похожа на грузинский старый анекдот времён СССР:: Учитель ученику----"Сколько будет дважды два" -Ученик "примерно шесть""!! Учитель хитро улыбаясь"Пра--ви--ль--ноооо. Примерно семь -во--се--мььььь. Ведь Грузины как и евреи;; пока не на--е--бут не проживут!!!
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24.01.2023 19:30 Ответить
Вот мне интересно: ты выбирал каким тебе х**м сделали ?
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24.01.2023 22:51 Ответить
Сьогодні Президент підписав закон 8271
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24.01.2023 19:45 Ответить
нам на радощах напитися? що це за зе-висер?
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24.01.2023 21:04 Ответить
Ніхто, ніде й ніколи не використовує ціну яєць у кілограмах, так само, наприклад, як м'яса у кубічних сантиметрах. Облік ведеться в штуках від ферми до полиці в АТБ, їх сортують за розміром, щоб коригувати ціну, але не зважують. Не мав часу якусь дотепнішу відмазку вигадати?
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24.01.2023 20:05 Ответить
Он сам не понял, что сказал в качестве отмазки: типа яйца от 40 до 60 грамм, а то, что это порядка 20-30%, что довольно много, он и не подумал.
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25.01.2023 10:27 Ответить
Аваков всегда придерживался правила, главное в ходе расследования не выйти на самого себя, здесь такая же история.
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24.01.2023 20:23 Ответить
трохи не так - завжди виходили на того кого потрібно ...- було питання тільки міцності "даху", і кого і на скільки можна було продоїти чи обілетити - система...
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25.01.2023 09:40 Ответить
Треба гнати рєзнікова, а краще садити за грати .але ж хто цим займеться ?
Зелена шобла ? Так скоріш за все сам 🤡 клоун там пасеться.
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24.01.2023 20:24 Ответить
неправда!!! не на кількох,а насправді тільки на 1 бенефіціара-маленького такого,шустрого,картавого,який віртуозно вміє грати на роялі пісєю!
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24.01.2023 21:01 Ответить
Завжди весело споглядати на дупи яким прирекло!))) Навіть кіло яєць це приблизно десяток... Заждіть, буде вам ще! Нагадуємо вас свині
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24.01.2023 21:19 Ответить
А хтось сумнівався?
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24.01.2023 22:34 Ответить
Не бенефициары, а Бени-писсуары.
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24.01.2023 22:49 Ответить
Що заважає ввесті умови закупивлі продовольства постачальниками послуг з організації харчування ЗСУ через систему Прозоро? Після цього можна буде порівнювати ціни між ЗСУ, ДПСУ і МВС. ЄС, вносіть зміни до законодавства "Про закупівлю....за бюджетні кошти"!!!
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24.01.2023 23:02 Ответить
НАСКІЛЬКИ ЗНАЮ КІПІШ З "ЯЙЦЯМИ" ЦЕ ДЛЯ ТОГО ЩОБ ВІДВЕСТИ СУСПІЛЬСТВО ВІД
НЕЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКА ЗИМОВОЮ ФОРМОЮ - В ДЕЯКИХ ПІДРОЗДІЛАХ НА 40 %,
ЗАХІД ДОПОМІГ, АЛЕ ЦЕ ВСЕ ОДНО ЧАСТИНА ВІД ЦІЛОГО.
Грощі розкрали - хай Захід дає форму, все у дусі Зе клоунів
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24.01.2023 23:59 Ответить
Таке враження що це супер банда яка без відому наших можновладців взяла контроль як монополіст в цій сфері))! Самосуд допоможе! Вбивати ,калічити бариг по законам воєнного часу інакше не зрозуміють ті пе... Які це все покривають
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25.01.2023 00:14 Ответить
Цікаво, а хто ж ці Бєняфіціари?
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25.01.2023 00:29 Ответить
Я правильно зрозумів - в ЗСУ з закупівлями харчів все погано , а в МВС , СБУ , ДПСУ , Мінюст (тюрьми) - все добре ?
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25.01.2023 00:43 Ответить
гадаю що це все шум
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25.01.2023 01:48 Ответить
Обрали ЗЕнаволоч? Жеріть, не обляпайтесь!!!
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25.01.2023 09:09 Ответить
Придумайте, якщо, звісно, зможете, щось новеньке....
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25.01.2023 11:16 Ответить
Це так крадуть ...тупі тупі, а глянь як вивернулись(теж тупо до речі) яйця а кілограмах🤣🤮🤕
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25.01.2023 09:47 Ответить
Ніколов знайшов ще одне гарне порівняння - цін МО з цінами прикордонної служби.
курячі стегенця: МО - 120 грн/кг, а ДПСУ - 51-78 грн/кг;
картопля: 22 грн/кг у МО і 6,90 у ДПСУ;
капуста: 30 грн/кг у МО і 9,93-17,00 у ДПСУ;
буряк: 25 грн/кг у МО і 6,00-13,50 у ДПСУ;
цибуля: 42 грн/кг у МО і 17,00-26,00 у ДПСУ;
гречка: 83 грн/кг у МО і 53,10-56,20 у ДПСУ;
олія: 109 грн/кг у МО і 58,69 у ДПСУ.
zn.ua
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25.01.2023 11:18 Ответить
Там де дерьмак та тимошенко там завжди була корупція, але тимошенка звільнили і тепер дерьмак став монополістом в корупції та ще й залишається зрадником-колоборантом.
Резніков - це людина єрмака, знайомі дуже давно.
Питання ще є?
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25.01.2023 11:49 Ответить
А то ніхто з верхівки не знав цього.... майже всюди, де є державні кошти, присутні фірми, бенефіціарами яких є народні обранці.
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25.01.2023 16:16 Ответить
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