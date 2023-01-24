Ближайшие недели и месяцы будут решающими для Украины, особенно на Донбассе, - Кирби
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Ближайшие недели на фронте для Украины будут решающими. В частности, это касается боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей.
Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Белого дома по национальной безопасности и обороне Джона Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНІАН.
По словам представителя Белого дома, Польша и Германия – важные заинтересованные стороны в поддержке Украины. Речь шла о поставках танков Leopard 2.
"Они знают, что поставлено на карту, и очень открыто поддерживают Украину. Мы все знаем, что ближайшие недели и месяцы будут решающими для Украины, особенно на Донбассе. И мы знаем, что вооружение - это то, что и дальше потребуется украинцам. Мы вместе работаем над тем, что доставить военную помощь в кратчайшие сроки", - заявил Кирби в интервью RMF.
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"Как прекрасна и отважна Эстония! Вот уж кто «ставит на карту» все. Дерзко. Благородно. Невероятно красиво хлещет она по щекам спятившего русского монстра, понимая, что его месть может быть ужасной.
Маленькая, почти безоружная Эстония бросает ему вызов, показывая большим, богатым и защищенным странам КАК нужно разговаривать с россией.
Невзоров
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