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Ближайшие недели и месяцы будут решающими для Украины, особенно на Донбассе, - Кирби

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кірбі

Ближайшие недели на фронте для Украины будут решающими. В частности, это касается боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Белого дома по национальной безопасности и обороне Джона Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНІАН.

По словам представителя Белого дома, Польша и Германия – важные заинтересованные стороны в поддержке Украины. Речь шла о поставках танков Leopard 2.

"Они знают, что поставлено на карту, и очень открыто поддерживают Украину. Мы все знаем, что ближайшие недели и месяцы будут решающими для Украины, особенно на Донбассе. И мы знаем, что вооружение - это то, что и дальше потребуется украинцам. Мы вместе работаем над тем, что доставить военную помощь в кратчайшие сроки", - заявил Кирби в интервью RMF.

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Скоріше всього так, бо звезені орки не будуть просто так сидіти, вони мають щось робити. Але полізуть і в бік Запоріжжя.
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24.01.2023 17:15 Ответить
Слишком много шума-гама вокруг этих пресловутых танков. Арта, боеприпасы к ней и средства артразведки важнее
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24.01.2023 17:16 Ответить
всє професіі нужньі, всє профєсіі важньі
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24.01.2023 17:42 Ответить
саме тому танки "не на часі". Напомнило мне это один эпизод из старого кино
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24.01.2023 17:17 Ответить
раССея капут..
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24.01.2023 17:17 Ответить
МИД Эстонии предложил правительству страны ввести режим прибрежной "прилежащей зоны" в Финском заливе, что может ограничить доступ в акваторию российским судам. Об этом сообщает новостной портал Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации (ERR).Введение этой меры позволит Эстонии применять свои законы и задерживать нарушителей в более широкой морской зоне, а также фактически закроет Балтику для российского судоходства. Введение прилежащей зоны дает возможность проверять соблюдение эстонского законодательства в пределах 24 морских миль от исходной линии территориального моря страны.

"Как прекрасна и отважна Эстония! Вот уж кто «ставит на карту» все. Дерзко. Благородно. Невероятно красиво хлещет она по щекам спятившего русского монстра, понимая, что его месть может быть ужасной.
Маленькая, почти безоружная Эстония бросает ему вызов, показывая большим, богатым и защищенным странам КАК нужно разговаривать с россией.
Невзоров
@nevzorovtv"
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24.01.2023 17:17 Ответить
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24.01.2023 17:20 Ответить
в нас вже майже рік кожні "наступні тижні вирішальні"
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24.01.2023 17:41 Ответить
Глубокая мысль проскочила у этого хлопца. И главное во время. Мы и не знали. Спасибо старшие друзья. Я и сам хоть и с трудом пришёл к окончательному мнению---дважды два=таки четыре. А не иначе там.
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24.01.2023 21:04 Ответить
Чисто дипломатический нюанс... Волшебный Рамштайн делает чудеса,не прошло и пары тройки дней...✊💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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24.01.2023 21:12 Ответить
 
 