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Общество боится, что после войны в Украине останется все как есть, - Пекар

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

пекар

В украинском обществе существует страх, что по завершении войны в стране не состоятся необходимые демократические и экономические реформы, которые должны приблизить нас к западным стандартам.

Об этом заявил общественный деятель, соучредитель Гражданской платформы "Нова Країна" Валерий Пекар во время почетной лекции Киевского форума по безопасности, организованной Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", сообщает Цензор.НЕТ.

"У украинского общества страха военного поражения не было с первых дней вторжения. Но сейчас один страх пронизывает разные слои общества – это страх, что после войны все будет так, как до нее", - сказал он.

Пекар отметил, что именно сейчас важно говорить об Украине после победы по 4 причинам.

"Во-первых, именно картина будущего собирает и направляет социальную энергию. Все, кто падает духом, а этим сегодня рискует каждый, все, увидев картину будущего, могут воспрять духом", - сказал он.

Второй причиной Пекар назвал необходимость показать Украину будущего нашим партерам, которые будут финансировать восстановление и модернизацию Украины.

"В-третьих, нам нужно показать картину будущего тем людям, которые уехали из страны. Если у них не будет привлекательной картины будущего, они не вернутся. Более того, заберут туда тех, кто не уехал", - отметил он.

Четвертой причиной общественный деятель назвал то, что окно возможностей не будет слишком широким.
"Именно поэтому более 220 общественных организаций еще в июле подписали манифест гражданского общества о принципах послевоенной Украины", – сказал он.

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Пекар также подчеркнул, что реальная победа Украины наступит тогда, когда Россия больше не сможет никогда угрожать нам. "В противном случае это будет просто перемирием как между первой и второй чеченскими войнами, а в лучшем случае, как между Первой и Второй мировыми войнами", - сказал он.

Общественный деятель отметил, что у части общества есть мнение, что нужно выкопать большой ров на границе с Россией и запустить туда крокодилов, и пусть они за этим рвом делают, что хотят.

"Но, извините, ракеты перелетают через крокодилов, они не мешают ракетам. И пока в России будут ракеты, они будут перелетать через крокодилов", - подчеркнул он.

"Недостаточно победить Россию на поле боя, нужно сделать так, чтобы Россия больше никогда не угрожала Украине, Европе и миру", – резюмировал Пекар.
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Топ комментарии
+34
Буде ще гірше ніж було, якщо під час війни крадуть.
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24.01.2023 18:03
+21
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24.01.2023 18:05
+20
100%. Та і 73% нікуди не ділися і судячи з опитувань не порозумнішали.
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24.01.2023 18:14
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Правила форума Совет форумчан
Буде ще гірше ніж було, якщо під час війни крадуть.
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24.01.2023 18:03 Ответить
100%. Та і 73% нікуди не ділися і судячи з опитувань не порозумнішали.
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24.01.2023 18:14 Ответить
Ваша пропозиція? кого можна було-б вибрати до влади, як була б зараз можливість? , - хто б не крав? , а розкрадання держави це не тільки зубожіння і катування населення від чого так звана "елітна" верхівка отримає задоволення не кажучі про послаблення її перед агресором, що і робилося на протязі 30 років, за Януковича не кажучи - від ні коли не казав що українець.
Мабуть потрібно на князівство з варягів запрошувати?, як зробили наші далекі предки, бо не могли порозумітеся. А зараз як тільки воно стає маленьким начаьником - вже великий пан,не зважаючи з заходу воно чи з сходу та ще-й краде не знаючи міри , так що вони на жаль всі крадійське нікчемність - без роду і племені тільки людей обдурюють.
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24.01.2023 18:54 Ответить
Ну, всі закидони особисто Порошенку, ВЕЛИКІЙ частині депутатів ВР, БІЛЬШОСТІ міністрів виявилися , мяко кажучи, НЕПРАВДОЮ?! Чи , і далі будете розповідати кацапські фейки? Тому вибір був і є ! Але , розуму не вистачає....
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24.01.2023 19:10 Ответить
Тоб-то Україна не зважаючи що має най богачи природні ресурси не сама бідна держава в Европі?, а населення не тільки не втратило вклади за рахунок обізцінення національної валюти яку воно вже заробило , про що говорить "ефективність" так званого управління "владою" держави, а просто втрачали зберігання в банках абсолютно тоб- то їх вкрали і не хто не відповів,- це не обдурювання народу і не крадіжки? , які дорівнює понад 100 мільрдів $ не кажучи про розкрадання держави а кацапськи фейки? ьо в суді не хто не довів. Так подивись економічні показники і статистику світовітової єкономіки де і так видно що Україна має не ринкову єкономіку , а корупційну і олігархічну, тоб то весь цей час будували не демократію , а РФ, так що ви самі і є кацапи навідь гірші - орда чи ханство ну точно не князівство.
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24.01.2023 20:11 Ответить
І , про " варягів" , скоріше за все, московський міф, закинутий на догоду правлячій німецькій династії.
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24.01.2023 19:12 Ответить
А может надо давать реальные сроки за воровство и коррупцию?
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24.01.2023 20:00 Ответить
Ну да не ділись-а окуповані території, зруйновані вщент в основному з тими процентами.
По рускаязычному миру в Україні самим Пуйлом нанесений такий удар,що про нього скоріш за все можна забути.
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24.01.2023 19:19 Ответить
На вищому рівні була домовленість про здачу України - виконання Оманських домовленостей

Якщо керівник СБУ Баканов працював на ФСБ - зараз під домашнім арештом, є записи його звітів для Сивковича!

https://www.youtube.com/watch?v=y61K-hoSimM

с 39:00
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24.01.2023 18:16 Ответить
Ще одна консерва- Пекарь!

Хто ти такій, щоб говорити за Суспільство?!!!

Суспільство України тебе вповноваженої? Ні.

«Виходити по одному, з піднятими руками!
Янековіч, Ахмєтов, Медведчук… В чергу, суки!
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24.01.2023 18:46 Ответить
Висєр ні від кого і ні про що. Ще й яценюка приплели, тепер зі рвом і крокодилами.
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24.01.2023 18:04 Ответить
про Єрмака непогрішного і безальтернативного мова
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24.01.2023 18:36 Ответить
Саме так, залишиться все, корупція, відкати, бездарі при владі, великі крадівництво і багато ще чого цікавого.
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24.01.2023 18:05 Ответить
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24.01.2023 18:05 Ответить
Ось що потрібно знати про потвору з аристократичним подвійним прізвищем.
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24.01.2023 18:08 Ответить
Там крім пріщвища нічого аристократичного нема. Та й прізвище швидше за все присвоєне, а не передане предками.
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24.01.2023 18:20 Ответить
Потвора 1000% як фізично, так і морально...
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24.01.2023 19:13 Ответить
Про крокодилів шуткують не з приводу ях використання у випадку віськової агресії. Зрозуміло, що росія має бути після цієї війни без зубів. А крокодили щоб кацапня не лізла навіть з обіймами.
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24.01.2023 18:06 Ответить
Майдан 3 тоді всіх дорівняє.. тільки квітів не буде, будемо кінцівки пиляти..
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24.01.2023 18:09 Ответить
Бо ми змінюємо.. намагаємось стати краще і кращими..
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24.01.2023 18:29 Ответить
і шо конкретно покращилось з 2019 року ?

ну хоть щось
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24.01.2023 18:50 Ответить
Після майданів 2004 і 2014 все покращилось.
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24.01.2023 18:55 Ответить
на деякий час, а потім маятник пішов назад
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24.01.2023 19:22 Ответить
Порахуй хоча б скільки держава надала соціальної допомоги - в рази більше ніж за попередні 30 років..
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24.01.2023 19:55 Ответить
а в цифрах це скільки ?
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24.01.2023 20:24 Ответить
Порахуй скільки за ковід тільки роздали і за війну..
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24.01.2023 20:32 Ответить
А за попередні 30 років була лише Юліна тисяча...
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24.01.2023 20:33 Ответить
вграти економіку при ковіді, шоб потім з руїн шось роздати - це покращення ?

накликати війну, шоб потім з іноземної допомоги шось роздати - це покращення ?
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24.01.2023 20:40 Ответить
Та зрозуміло.. і тебе на світ народити щоб потім лікувати пів життя.. будь об'єктивнішим і все зовсім не так погано здаватися буде..
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24.01.2023 21:15 Ответить
Коли дівка в стрінгах бігає перед маніяком, то це дуже спонукає на згвалтування.

І зовсім інша річ, коли дівчина показує маніяку перцевий балончик в одній руці і ніж в іншій.

Якби в 14 році ***** напав такими силами, як в 22, то Київ реально був би взятий за тиждень.

Але він тоді не напав на Київ і не випустив по Україні 5 тисяч ракет.

Здогадуєшся чому ?

Бо йому керівництво України всіма своїми діями показувало, шо буде спротив.

А нинішнє керівництво всіма своїми діями показувало, шо спротиву не буде.
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24.01.2023 21:42 Ответить
А я чогось був впевнений що ти більш "вменяемый".. більшої дурниці тут не читав, чесно кажу..
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24.01.2023 21:44 Ответить
та то ти ще не знаєш шо таке апосематизм.

всі навкруги дурні тільки ти розумний.
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24.01.2023 21:56 Ответить
Це ти кажеш.. у мене і в думках такого нема.. і не злися.. все буде УКРАЇНА.
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24.01.2023 22:00 Ответить
Кому?
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24.01.2023 20:35 Ответить
скумбрия по 8 стала, яйца - по 17 грн
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24.01.2023 20:03 Ответить
скумбрия по 8 за кубический сантиметр
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24.01.2023 20:23 Ответить
Сначала надо разобраться с коррупционерами, и не отпускать их тратить наворованные у народа деньги, а сажать и конфисковывать все средства и собственность, в т.ч. у иех родственников, которые по счастливому совпадению стали резко зарабатывать миллионы, проснулась ни с того ни с сего коммерческая жилка, в лотерею пару лярдов выиграли и т.п.
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24.01.2023 18:09 Ответить
Ну взагалі то після війни будуть вибори... ось тільки що робити з 73% "аби паржать''?
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24.01.2023 18:10 Ответить
Є тільки одне рішення, виселити із країни! І крапка!
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24.01.2023 18:15 Ответить
найобувати, яко ото вдалось в 2014-му. Інакше не вийде.
До речі, дотично до цієї інфи, на таких заходах, як ото це було засіданні Київського безпекового форуму, (організованої Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну"), і створюються такі міфи для правдоподібного обману лохторату "73%"
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24.01.2023 18:19 Ответить
"більше 220 громадських організацій ще в липні підписали маніфест громадянського суспільства про принципи післявоєнної України", - сказав публіцист, викладач Львівської бізнес-школи УКУ, громадський діяч, віце-президент УСПП Валерій Пекар.

Шкода, але охфістю на Банковій такі маніфести до сраки. Вони реагують тільки на копняки.
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24.01.2023 18:13 Ответить
хєр там, після війни зелених підарасів вже нічого не врятує, бо то буде вже начасі
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24.01.2023 18:15 Ответить
а вони такі дурні, що нічого з чим не зроблять, еге ж?
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25.01.2023 05:02 Ответить
Марні хвилювання, тихих люстрацій уже не буде, досвід щодо їх результативності маємо!!
Наступний варіант більш дієвий, суха гілляка та добра вірьовка, щоб не обірвався… та не був призначений з підвищенням..
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24.01.2023 18:17 Ответить
Цілком можливо, що після війни нас чекає ще один Майдан,але він буде швидким і більш якісним,чим попередні.
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24.01.2023 18:17 Ответить
І точно без сцени.
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24.01.2023 23:03 Ответить
Нема ніякого страху, просто вся зелена пліснява буде відповідати згідно чинного законодавства України!
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24.01.2023 18:17 Ответить
а можливо справа в іншому - гнила влада, таке і суспільство - вирішують питання та проблеми через кума, свата, брата, однокурсника, а не в законний спосіб
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24.01.2023 18:28 Ответить
Розумію, що йду тонким льодом, але все ж таки висловлю свою думку. Так, згоден, все залишиться як є. І причина тому 1000-річна, ім'я якої православ'я, байдуже УПЦ чи ПЦУ воно називається. Протестантизм і частково католицизм виховують свою паству у розумінні того, що красти не можна, ні в сусіда, ні в держави, бо це гріх. Православ'я має інший напрямок - красти не можна, бо буде покарання. А так чому б і ні, тим більше, що держава це ворог і вкрасти у нього справа похвальна. Так що, війна закінчиться, Україна переможе, росія програє, а ось війну внутрішню, на жаль, у самого себе виграти не можна, без різниці яке буде прізвище слідуючого президента і як буде називатися наступна партія - Слуги Народу або Народ Слуг
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24.01.2023 18:28 Ответить
За твоєю логікою більше всіх повинні красти греки...а юдеї крадуть?
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24.01.2023 18:43 Ответить
Юдеї крадуть, звісно ж, проте це не завадило їм побудувати процвітаючу державу в пустелі. Тож давайте не плутатимемо тепле та зелене - провини окремої людини, які не особливо заважають загальному просуванню країни та мінус загальної ментальності сприйняття, яка заважає жити всій країні.
З греками ви взагалі не зрозуміли, як вгадали.
Вся ******* цивілізація називається греко-римська, в якій греки були першопрохідниками, вигадали буквально все, а римляни це розвинули і передали **********. Наука, техніка, архітектура, культура, театр, спорт, медицина, це все грецьке. Але в новій ері греки прийняли православ'я, а римляни західні католицизм (римляни східні, Візантія, теж православ'я). Результат відомий - православна Візантія зникла зовсім, православна Греція до 20 століття втратила все, що мала й прийшла народом рибалок і пастухів, які пасли стада овець на руїнах своїх древніх міст, а Рим західний, католицький, став локомотивом Відродження ******** цивілізації
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24.01.2023 20:00 Ответить
Знову хуцпу разводимо !
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24.01.2023 22:16 Ответить
Візантія втратила свою вагу не через православ'я, а тому, що опинилась на зламі європейської і азійської цивілізацій. Через ті самі причини втратила вагу Русь з центром у Києві. Античний Рим, як ви правильно зауважили виріс на базі грецької античності. Але й європейське християнство узяло досвід не лише західного, а і східного християнства. Прямих аналогій нема, але децентралізований протестантизм увібрав риси помісного православ'я і управління через громади.
Нажаль, тодішня Європа так само як зараз на початках висловлювала глибоке занепокоєння стосовно протистояння Візантії з Оттоманами. А коли Рим підхопився і почав надсилати війська на захист християнства, було пізно, бо тогочасна логістика займала не місяці, а роки. Коли впав Константинополь, європейська християнська спільнота жахалась християнським жертвам. У захопленому ортодоксальному Константинополі Рим втратив багато людей, нерухомості і впливу, не кажучи за Ізраїльське королівство, з гробом господнім.
Занепад Греції в ті часи не можна порівнювати із станом Єрусалиму, бо єврейська громада в османській імперії, хоч і не звільнилась, але мала певні преференції, порівняно з християнським населенням. Проте Грецію османського періоду можна порівнювати з Юдеєю-Самарією Римської доби, коли було знищено царство, а потім і автономія. Нажаль, і еліни, і юдеї, і русь зазнали у своїй історії віки руйнування держав і утиски народу. На щастя, Греція, Ізраїль, і Україна відновлені у межах, близьких до історичних.
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25.01.2023 03:04 Ответить
Вже три -чотири покоління без релігії виросло.
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24.01.2023 19:22 Ответить
Це прийшло від СРСР.
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24.01.2023 19:32 Ответить
Так так воно і буде. Чудес не буває. Зелена срань собі руки вмиє і все на тому. Прибирати лишиться нам.
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24.01.2023 18:35 Ответить
Як в воду дивився.
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24.01.2023 18:39 Ответить
Вот же ж,ну почему мне лично не встречаются такие люди,у которых такой страх?И лично не знаю ни одного человека,который отвечал бы на вопросы всяких рейтинговых и прочих центров и агенств?Может просто не везет?или никто никого не опрашивает,а нужные ответы находит прямо у себя в голове?....вопросы,вопросы...
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24.01.2023 18:39 Ответить
Я не боюся...я впевнеий.. на 90 %, але надія жевріє... сильно.
І чим більше біженців вернеться додому, ти більше шансів всі ці "влади" від*****ячити
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24.01.2023 18:43 Ответить
После войны, особенно такой жестокой и на своей территори станет ХУЖЕ, чем было. На некоторое время - это неизбежная плата. Если за это время общество возьмется за ГОЛОВУ и начнет думать ей, а не жопой, то после следующих выборов президента станет ЛУЧШЕ. Ну, а если нет... то... значит так и надо.
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24.01.2023 18:50 Ответить
Після війни, на жаль, ніщо не зміниться...
Залишаться ті ж самі продажні судді, жирні менти, непокарані колаборанти, засалена колода старих політиканів і т.д.
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24.01.2023 19:11 Ответить
Я вважаю, що глитаї покаються, пороздають гроші бідним та подадуться у хлібороби абощо.
А що - хіба ні???
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24.01.2023 20:09 Ответить
Існувало б тут реальне суспільство, воно б не дозволило десятку мерзотників ("великих інвесторів" за їх власним визначенням) мити усім нам мозок і розграбовувати під це бла-бла державу. Наразі метастазами цієї системи просякнуте усе без винятку.
Єдиним виходом для України після цієї війни є впровадження років на 5 мінімум фактично примусової програми дезінфекційних заходів з надпотужною і одночасно наджорсткою системою інвестиційного батога-пряника від західних партнерів для розбудови абсолютно іншої політичної та економічної моделі. Аби за цей час Україна перетворилася на інноваційну частину ЄС, де відбуватиметься безперервний багаторічний економічний бум.
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24.01.2023 19:14 Ответить
якщо і надалі буде дуже багато бажаючих тільки гарно говорити, закликати, імітувати, а не реально робити те,що треба в даний момент, то без сумніву, так і буде.
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24.01.2023 19:14 Ответить
Слушна думка, що ті біженці, які добре облаштувалися за кордоном ( знайшли роботу, завели сім'ї тощо) не лише не вернуться, а потягнуть до себе родичів і друзів - нову хвилю міграції.
Якщо раніше були сподівання, що хоча б половина біженців вернеться після перемоги, то зараз треба рахувати, скільки ще вийде з України, коли дозволять це робити чоловікам призовного віку.
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24.01.2023 19:28 Ответить
А що не так?!
Хіба так «як є», суспільство не влаштовувало?!
А рейтинги, якими це суспільство наділяє «лідера», якого собі обрало
Найвпливовіший, лідер думок, політик року, найвпливовіший єврей…
До чоготоді це все?!
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24.01.2023 19:33 Ответить
Судячи по тому які закони прийнла та приймає вр краще точноне стане
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24.01.2023 20:10 Ответить
Да, я очень сильно этого боюсь. И поэтому всеми силами за закон о свободном ношении оружия и его применении для самообороны. Это - главное. Все эти воры живут за счет хамства откровенного и наглости. Когда они будут знать, что у каждого может быть автомат, то они резко начнут вести себя куда более порядочнее и соблюдать закон.

Во-вторых, восстанавливать надо не города разрушенные, а сначала определить градообразующее предприятие с тысячами рабочих мест, сделать его частным под европейским или американским управлением (наших не пускать до поры до времени) и затем уже строить жилье, школы, детские сады, больницы, магазины и прочее. Нам нет нужды восстанавливать старый советский город, предприятие которого уже никому не нужно или тоже разрушено или уже устарело. Лучше построить с нуля в более выгодном для логистики месте.
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24.01.2023 20:39 Ответить
Ні ! Буде ще гірше ! УБД будут сидіти у в'язницях. А батальон Монако командувати. А де виявиться зброя НАТО ? Хто скаже ?
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24.01.2023 22:07 Ответить
 
 