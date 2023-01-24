Общество боится, что после войны в Украине останется все как есть, - Пекар
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В украинском обществе существует страх, что по завершении войны в стране не состоятся необходимые демократические и экономические реформы, которые должны приблизить нас к западным стандартам.
Об этом заявил общественный деятель, соучредитель Гражданской платформы "Нова Країна" Валерий Пекар во время почетной лекции Киевского форума по безопасности, организованной Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", сообщает Цензор.НЕТ.
"У украинского общества страха военного поражения не было с первых дней вторжения. Но сейчас один страх пронизывает разные слои общества – это страх, что после войны все будет так, как до нее", - сказал он.
Пекар отметил, что именно сейчас важно говорить об Украине после победы по 4 причинам.
"Во-первых, именно картина будущего собирает и направляет социальную энергию. Все, кто падает духом, а этим сегодня рискует каждый, все, увидев картину будущего, могут воспрять духом", - сказал он.
Второй причиной Пекар назвал необходимость показать Украину будущего нашим партерам, которые будут финансировать восстановление и модернизацию Украины.
"В-третьих, нам нужно показать картину будущего тем людям, которые уехали из страны. Если у них не будет привлекательной картины будущего, они не вернутся. Более того, заберут туда тех, кто не уехал", - отметил он.
Четвертой причиной общественный деятель назвал то, что окно возможностей не будет слишком широким.
"Именно поэтому более 220 общественных организаций еще в июле подписали манифест гражданского общества о принципах послевоенной Украины", – сказал он.
Пекар также подчеркнул, что реальная победа Украины наступит тогда, когда Россия больше не сможет никогда угрожать нам. "В противном случае это будет просто перемирием как между первой и второй чеченскими войнами, а в лучшем случае, как между Первой и Второй мировыми войнами", - сказал он.
Общественный деятель отметил, что у части общества есть мнение, что нужно выкопать большой ров на границе с Россией и запустить туда крокодилов, и пусть они за этим рвом делают, что хотят.
"Но, извините, ракеты перелетают через крокодилов, они не мешают ракетам. И пока в России будут ракеты, они будут перелетать через крокодилов", - подчеркнул он.
"Недостаточно победить Россию на поле боя, нужно сделать так, чтобы Россия больше никогда не угрожала Украине, Европе и миру", – резюмировал Пекар.
Пожалуйста, подождите...
Мабуть потрібно на князівство з варягів запрошувати?, як зробили наші далекі предки, бо не могли порозумітеся. А зараз як тільки воно стає маленьким начаьником - вже великий пан,не зважаючи з заходу воно чи з сходу та ще-й краде не знаючи міри , так що вони на жаль всі крадійське нікчемність - без роду і племені тільки людей обдурюють.
По рускаязычному миру в Україні самим Пуйлом нанесений такий удар,що про нього скоріш за все можна забути.
Якщо керівник СБУ Баканов працював на ФСБ - зараз під домашнім арештом, є записи його звітів для Сивковича!
https://www.youtube.com/watch?v=y61K-hoSimM
с 39:00
Хто ти такій, щоб говорити за Суспільство?!!!
Суспільство України тебе вповноваженої? Ні.
«Виходити по одному, з піднятими руками!
Янековіч, Ахмєтов, Медведчук… В чергу, суки!
ну хоть щось
накликати війну, шоб потім з іноземної допомоги шось роздати - це покращення ?
І зовсім інша річ, коли дівчина показує маніяку перцевий балончик в одній руці і ніж в іншій.
Якби в 14 році ***** напав такими силами, як в 22, то Київ реально був би взятий за тиждень.
Але він тоді не напав на Київ і не випустив по Україні 5 тисяч ракет.
Здогадуєшся чому ?
Бо йому керівництво України всіма своїми діями показувало, шо буде спротив.
А нинішнє керівництво всіма своїми діями показувало, шо спротиву не буде.
всі навкруги дурні тільки ти розумний.
До речі, дотично до цієї інфи, на таких заходах, як ото це було засіданні Київського безпекового форуму, (організованої Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну"), і створюються такі міфи для правдоподібного обману лохторату "73%"
Шкода, але охфістю на Банковій такі маніфести до сраки. Вони реагують тільки на копняки.
Наступний варіант більш дієвий, суха гілляка та добра вірьовка, щоб не обірвався… та не був призначений з підвищенням..
З греками ви взагалі не зрозуміли, як вгадали.
Вся ******* цивілізація називається греко-римська, в якій греки були першопрохідниками, вигадали буквально все, а римляни це розвинули і передали **********. Наука, техніка, архітектура, культура, театр, спорт, медицина, це все грецьке. Але в новій ері греки прийняли православ'я, а римляни західні католицизм (римляни східні, Візантія, теж православ'я). Результат відомий - православна Візантія зникла зовсім, православна Греція до 20 століття втратила все, що мала й прийшла народом рибалок і пастухів, які пасли стада овець на руїнах своїх древніх міст, а Рим західний, католицький, став локомотивом Відродження ******** цивілізації
Нажаль, тодішня Європа так само як зараз на початках висловлювала глибоке занепокоєння стосовно протистояння Візантії з Оттоманами. А коли Рим підхопився і почав надсилати війська на захист християнства, було пізно, бо тогочасна логістика займала не місяці, а роки. Коли впав Константинополь, європейська християнська спільнота жахалась християнським жертвам. У захопленому ортодоксальному Константинополі Рим втратив багато людей, нерухомості і впливу, не кажучи за Ізраїльське королівство, з гробом господнім.
Занепад Греції в ті часи не можна порівнювати із станом Єрусалиму, бо єврейська громада в османській імперії, хоч і не звільнилась, але мала певні преференції, порівняно з християнським населенням. Проте Грецію османського періоду можна порівнювати з Юдеєю-Самарією Римської доби, коли було знищено царство, а потім і автономія. Нажаль, і еліни, і юдеї, і русь зазнали у своїй історії віки руйнування держав і утиски народу. На щастя, Греція, Ізраїль, і Україна відновлені у межах, близьких до історичних.
І чим більше біженців вернеться додому, ти більше шансів всі ці "влади" від*****ячити
Залишаться ті ж самі продажні судді, жирні менти, непокарані колаборанти, засалена колода старих політиканів і т.д.
А що - хіба ні???
Єдиним виходом для України після цієї війни є впровадження років на 5 мінімум фактично примусової програми дезінфекційних заходів з надпотужною і одночасно наджорсткою системою інвестиційного батога-пряника від західних партнерів для розбудови абсолютно іншої політичної та економічної моделі. Аби за цей час Україна перетворилася на інноваційну частину ЄС, де відбуватиметься безперервний багаторічний економічний бум.
Якщо раніше були сподівання, що хоча б половина біженців вернеться після перемоги, то зараз треба рахувати, скільки ще вийде з України, коли дозволять це робити чоловікам призовного віку.
Хіба так «як є», суспільство не влаштовувало?!
А рейтинги, якими це суспільство наділяє «лідера», якого собі обрало
Найвпливовіший, лідер думок, політик року, найвпливовіший єврей…
До чоготоді це все?!
Во-вторых, восстанавливать надо не города разрушенные, а сначала определить градообразующее предприятие с тысячами рабочих мест, сделать его частным под европейским или американским управлением (наших не пускать до поры до времени) и затем уже строить жилье, школы, детские сады, больницы, магазины и прочее. Нам нет нужды восстанавливать старый советский город, предприятие которого уже никому не нужно или тоже разрушено или уже устарело. Лучше построить с нуля в более выгодном для логистики месте.