Закупочные цены отличаются даже у Минобороны и ГНСУ: у нардепов должно быть больше вопросов к Резникову, - журналист Николов

Автор расследования о завышенных ценах на закупку продуктов для военных Юрий Николов сравнил закупочные цены на продукты от Минобороны и Госпогранслужбы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналист-расследователь Юрий Николов написал в фейсбуке.

По информации Николова, закупочные цены Минобороны и ГНСУ оказались разными:

"МО законтрактовало куриные окорочка по 120 гривен за килограмм, а ГНСУ курятину по 51-78 гривен.

Картофель: 22 в МО и 6,90 в ГНСУ.

Капуста: 30 в МО и 9,93-17,00 в ГНСУ.

Свекла: 25 в МО и 6,00-13,50 в ГНСУ.

Лук: 42 в МО и 17,00-26,00 в ГНСУ.

Гречка: 83 в МО и 53,10-56,20 в ГНСУ.

Масло растительное: 109 в МО и 58,69 в ГНСУ.

Ну и яйца, да))) У пограничников они по 5,10-6,60 гривен за штуку", – написал журналист.

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Николов отметил, что все цены пограничников в полтора раза меньше магазинных, ведь в оптовых военных поставках нет магазинных наценок. И там так же в цену товара зашита стоимость доставки из продуктовой базы на военный склад, как и при доставке из продуктовой базы в магазин. Так же торговые сети работают с поставщиками продуктов с отсрочкой оплаты, как и военные заказчики.

"У нардепов должно быть больше вопросов к Резникову. Потому что некто имеет слишком очевидное желание слить ситуацию в унитаз", - резюмирует Николов.

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Напомним, 21 января СМИ сообщили, что продовольствие для военных Минобороны может закупать по ценам завышенным в 2-3 раза.

В ответ ведомство заявило: "Ведомости СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ". Министр обороны Алексей Резников опровергает информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка – поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.

Поставщик услуг питания Минобороны опровергал обвинения в завышении цен и запросил на производство депутатов оборонного комитета.

Скандал обсудили на заседании комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке. Резникова оставили в должности.

Проверку Минобороны проводит государственная аудиторская служба.

НАБУ и CАП исследуют информацию о закупках в рамках уголовного производства, начатого еще до публикации журналистского расследования.

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