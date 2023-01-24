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Новости ОбществоВойна в Украине
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Госпогранслужба (5422) Минобороны (8272) продукты (1508) еда (318) закупки (560) ВСУ (5195) Резников (1165) Юрий Николов (80)

Закупочные цены отличаются даже у Минобороны и ГНСУ: у нардепов должно быть больше вопросов к Резникову, - журналист Николов

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

зсу,їжа

Автор расследования о завышенных ценах на закупку продуктов для военных Юрий Николов сравнил закупочные цены на продукты от Минобороны и Госпогранслужбы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналист-расследователь Юрий Николов написал в фейсбуке.

По информации Николова, закупочные цены Минобороны и ГНСУ оказались разными:

"МО законтрактовало куриные окорочка по 120 гривен за килограмм, а ГНСУ курятину по 51-78 гривен.

Картофель: 22 в МО и 6,90 в ГНСУ.

Капуста: 30 в МО и 9,93-17,00 в ГНСУ.

Свекла: 25 в МО и 6,00-13,50 в ГНСУ.

Лук: 42 в МО и 17,00-26,00 в ГНСУ.

Гречка: 83 в МО и 53,10-56,20 в ГНСУ.

Масло растительное: 109 в МО и 58,69 в ГНСУ.

Ну и яйца, да))) У пограничников они по 5,10-6,60 гривен за штуку", – написал журналист.

Читайте также: Система закупки продуктов у Минобороны замкнута на нескольких бенефициарах, не пускающих конкурентов, - Бобровская

Николов отметил, что все цены пограничников в полтора раза меньше магазинных, ведь в оптовых военных поставках нет магазинных наценок. И там так же в цену товара зашита стоимость доставки из продуктовой базы на военный склад, как и при доставке из продуктовой базы в магазин. Так же торговые сети работают с поставщиками продуктов с отсрочкой оплаты, как и военные заказчики.

"У нардепов должно быть больше вопросов к Резникову. Потому что некто имеет слишком очевидное желание слить ситуацию в унитаз", - резюмирует Николов.

Также читайте: Скандал с закупками Минобороны: заместитель Резникова Шаповалов подал в отставку

Напомним, 21 января СМИ сообщили, что продовольствие для военных Минобороны может закупать по ценам завышенным в 2-3 раза.

В ответ ведомство заявило: "Ведомости СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ". Министр обороны Алексей Резников опровергает информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка – поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.

Поставщик услуг питания Минобороны опровергал обвинения в завышении цен и запросил на производство депутатов оборонного комитета.

Скандал обсудили на заседании комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке. Резникова оставили в должности.

Проверку Минобороны проводит государственная аудиторская служба.

НАБУ и CАП исследуют информацию о закупках в рамках уголовного производства, начатого еще до публикации журналистского расследования.

Также читайте: Минобороны всегда считало яйца штуками, а не килограммами, – автор расследования журналист Николов
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Топ комментарии
+40
Щира дяка таким журналістам які міцно тримають за яйця міністра Рєзнікова) Сподіваюся,що не вирветься)
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24.01.2023 18:27
+36
Солдат ЗСУ пам'ятай- з'їдаючи яйце за 17 грн ти не лише годуєш себе, а і родину чиновника
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24.01.2023 18:27
+33
фсьо! Єтот Рєзников протух! Нєсите слєдующего!
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24.01.2023 18:20
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фсьо! Єтот Рєзников протух! Нєсите слєдующего!
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24.01.2023 18:20 Ответить
То у прикордонників реальні ціни
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24.01.2023 18:22 Ответить
прик. теж трохи завищені на гурті, та вже хай, але мо - це ...
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24.01.2023 18:27 Ответить
а буряк за ведро!!!
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24.01.2023 19:04 Ответить
Буряк сейчас принято считать качанами
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24.01.2023 19:44 Ответить
Буряк рахують в децибелах, не вводіть людей в оману!
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24.01.2023 19:47 Ответить
Ціни гуляють як сказилися -- копаите глибше .
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24.01.2023 18:23 Ответить
почкі заячьі верчение
голови щучьї с чесноком
ікра красная
ікра чорная
ооо-баклажанная заморская
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24.01.2023 18:26 Ответить
Монастирській не схотів купувати дорожче?
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24.01.2023 18:26 Ответить
Як випливає з оприлюднених у суді матеріалів негласного стеження за Лозинським, той неодноразово вмовляв колишнього директора "УкрНДІводоканалпроєкт" Олександра О. погодити пропозиції, що надходили від кількох постачальників. Той ніби відмовлявся - одні компанії здавалися йому ненадійними, інші пропонували ціни на 25-30 відсотків вищі за ринкові. У листопаді Олександр О. покинув крісло директора "УкрНДІводоканалпроєкт", і цього ж місяця, за даними системи Prozorro, протягом тижня інститут уклав шість договорів на понад 1,3 млрд грн. Джерело: https://censor.net/ua/n3395322

ХТОСЬ ВИКІНУВ З КРЕСЛА НЕДОГОВІРНОГО ДИРЕКТОРА. СБУ мае найти того гада
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24.01.2023 19:13 Ответить
Інститут підпорядкований міністерству, де працює Лозинський. Так що ж там шукати.
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24.01.2023 19:35 Ответить
Вот цуки - порядного директора прибрали ‼️‼️‼️
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24.01.2023 23:15 Ответить
Солдат ЗСУ пам'ятай- з'їдаючи яйце за 17 грн ти не лише годуєш себе, а і родину чиновника
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24.01.2023 18:27 Ответить
Ти не тільки годуеш родину чиновника а і будуєш йому дом у лондоні, звідки він буде попиваючи коктейль дивитись у бінокль як ти воюєш в окопах в Україні. Той чиновник і вся його родина повинна бути наказана по законах війскового часу. Інакше красти будуть нескінченно.
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24.01.2023 20:09 Ответить
Щира дяка таким журналістам які міцно тримають за яйця міністра Рєзнікова) Сподіваюся,що не вирветься)
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24.01.2023 18:27 Ответить
Там ще багатох треба тримати.
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24.01.2023 18:45 Ответить
Яйця в Рєзнікова вже золоті.
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25.01.2023 01:44 Ответить
Резніков замазався.Розумію,чому навіть кацапи до нас ганебно ставляться.Не влада,а наперсточники.
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24.01.2023 18:28 Ответить
109гр.,на початку року,коштувала рафінована оливкова олія! Зараз,у Фоззі, 129гр.
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24.01.2023 18:29 Ответить
Тобі ще оливкову подавай?
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24.01.2023 18:32 Ответить
екстра вирджин))
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24.01.2023 20:38 Ответить
Так вы по ценам уже в ЕС :Поздравляю
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24.01.2023 20:06 Ответить
МО взагалі не купляє продукти, журналісту так і не вистачило мізків це зрозуміти.
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24.01.2023 18:30 Ответить
Ну так, журналіст, з його досвідом, зовсім дурний. Продукти купує фірма- прокладка за цінами, які влаштовують МО.
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24.01.2023 19:39 Ответить
Ні, не купує.
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24.01.2023 19:52 Ответить
Тоді продукти або клонуються, або друкуються на 3D принтерах.
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24.01.2023 20:05 Ответить
***, човен все ж таки розгойдали. Зараз зелені почнуть ригати...
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24.01.2023 18:32 Ответить
Угу...Фуагрою.😉
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24.01.2023 18:38 Ответить
Оце, саме те як і треба..
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24.01.2023 18:35 Ответить
Яйця не за десяток,а за кілограм! Оце хохма! Ніколи не чув яйця за кіло.а картопля як,ціна не за кілограм,а за кубічний дециметр?
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24.01.2023 18:40 Ответить
За кіловат...
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24.01.2023 18:47 Ответить
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24.01.2023 19:33 Ответить
Які депутати мають запитати, зелені? Запитати в того кого самі ж поставили? Вони що, будуть різати гілляку на якій сидять!
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24.01.2023 18:40 Ответить
Джонсон, відбудуй нам Бучу
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24.01.2023 18:41 Ответить
зелені мародери!
ніякої їм довіри
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24.01.2023 18:41 Ответить
Цены колеблется вместе с политикой партии
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24.01.2023 18:46 Ответить
Я б сказав, разом із совістю постачальника та замовника.
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24.01.2023 19:49 Ответить
У прикордонників одиниці виміру інші.А у війську задля збереження військової таємниці яйця міряють у килограмах, картоплю за десяток, а ковбасу взагалі квадратними метрами
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24.01.2023 18:53 Ответить
квадратними метрами - сало, ковбасу - складометрами
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24.01.2023 22:11 Ответить
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24.01.2023 18:54 Ответить
Та хай вернуть 4 млрд та й усе
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24.01.2023 18:58 Ответить
Так вони вже їх розподілили - спланували, що на них купить!
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24.01.2023 19:09 Ответить
Єрмак вже ці гроші в офшор перевів.
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24.01.2023 22:03 Ответить
Був сьогодні у "Союзі" та АТБ Дивився роздрібну ціну на яйця: 5,80-6 грн У "Союзі" "некондишн" (трохи дрібніші) - 4,60
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24.01.2023 19:08 Ответить
В Черкасах у людей на базарі гарні яйця по 50-52 грн
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24.01.2023 19:11 Ответить
За кіло?
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24.01.2023 19:31 Ответить
За десяток поки що.
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24.01.2023 19:38 Ответить
за литр
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24.01.2023 20:50 Ответить
за таке питання на базарі по пиці дають
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24.01.2023 22:10 Ответить
Ваша фраза звучит несколько неоднозначно )))
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24.01.2023 20:08 Ответить
Что значит человік знае справу

замість диванних коментів одразу всіх привели до ріальності . і це ціни рознічні, а армії купляють опт.

у Австрії одне яйце коштуе десь 0, 26евро, у СЛОВАЧЧІНІ - 0,23 евро
При курсі 40 гр за евро - одне яйце коштуе 10,4гр і 9,2гр
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24.01.2023 19:32 Ответить
Италия 20 центов штука в супермаркете, а на базаре лоток 30шт - 3 евро!
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24.01.2023 19:40 Ответить
а де це таке "Союз", ще такі назви існують?
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24.01.2023 19:39 Ответить
В Чернігові є Може офіційно (в документах) вони і якось по-іншому називаються зараз, але вивіски ще висять
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24.01.2023 19:48 Ответить
ДПСУ у відомстві МВД ?
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24.01.2023 19:09 Ответить
резнікову and company треба негайно відсторонити, а при підтвердженні у відставку з массою криміналів та стягнення з винних збитків, інакше Україна втратить багато грошової допомоги від союзників як у бюджет так і на фронт, будемо доплачувати з-за пари уродів кров'ю.
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24.01.2023 19:21 Ответить
Ніколов мабуть не знає, що про "слуг" можна писати тільки щось гарне, приємне, а не оцю бадягу. Все погане вони мають писати про опозицію, про ЄС і тоді отримають посаду заступника міністра оборони. Для цього вони готові ввести ще 20 замів, що шкода грошей 73% баранів?
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24.01.2023 19:30 Ответить
Ще є одна посада для журналістів - заступник міністра інфраструктури України. Тим більше, що посади звільняються.
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24.01.2023 19:54 Ответить
Государственные закупки - головная боль. Правила, конкурсы ничего не гарантируют. У нас с военными закупками навели хоть какой-то порядок после скандала с "золотыми половниками", когда цены покупки были в разы выше разумных. Скандал подняла пресса. США начинает покупки несколько с другого - поиска честных и компетентных людей, которых допускают к народным деньгам. Президент Литвы Адамкус рассказывал, что он подписывал контракты, когда служил в охране природы США, на гигантские суммы один. Не верю, что в Украине не найдётся честных людей для выполнения этой функции. Может, ошибаюсь, но мне кажется, что таких людей и не ищут....
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24.01.2023 19:35 Ответить
і це нокаут! Все
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24.01.2023 19:36 Ответить
Резникова в отставку, его гнилые отмазки только позорят Украину в глазах всех западных партнеров которые безкорыстно помогают всем чем могут.
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24.01.2023 19:53 Ответить
Рєзніков мовчи!! Бо то ваєнная тайна!
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24.01.2023 19:59 Ответить
Уявляєте в якому котлі ЗСУ? З одного боку тиснуть орки з іншого МО. Треба проривати оточення!
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24.01.2023 20:08 Ответить
Проблема не в МО, проблема в зеленском.
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24.01.2023 20:13 Ответить
Ні
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25.01.2023 01:22 Ответить
головне питання - що буде з падлами ???
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24.01.2023 20:16 Ответить
нічого. Потягнуть час роки 3-4 і забудуть.
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25.01.2023 08:32 Ответить
скоріше спишуть на папєрєдніка
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25.01.2023 11:43 Ответить
Резя викрутиться...******... Дуже добрий дах...шмудель ..********..і далі по списку в гору...
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24.01.2023 20:26 Ответить
Його Єрмак покриває ! Поки не сковернути Єрмака, не сковернути і Резнікова !
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24.01.2023 21:58 Ответить
Там одним Ермаком не отделаться. зеленский туда кодло завел
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25.01.2023 08:33 Ответить
https://censor.net/ru/news/3395128/yayitsa_po_17_za_shtuku_minoborony_ne_zakupalo_i_ne_planiruet_reznikov А ТЕПЕРЬ ВНОВЬ ПОСЛУШАЕМ НАЧАЛЬНИКА ТРАНСПОРТНОГО ЦЕХА СРАВНИВАЕМ И ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ
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24.01.2023 20:35 Ответить
Невгомонній! Чекаємо на аналіз "журналіста" або ндолугого статистіка: - за якою системою організовано харчування в ЗСУ і ДПСУ; - чи приймали участь в торгах ЗСУ постачальники ДПСУ; - чи нема в постачальників ДПСУ продовольства конфіскованого, як контробанда тобто імпортного. Якщо є, то як воно до них потрапило. Волонтенрі кажуть, що на кордоні віддають дуже великій відсоток гуманітарки. Навіщо заморачиватись з роздрібної торгівлею, коли є стабільній гуртовий покупець?
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24.01.2023 21:05 Ответить
Арифметика, 2 клас. Одне яйце важить 65 - 75 грам. На кілограм піде 13 - 15 яєць: 1000 грамів (то є кілограм) ділимо на вагу 1 яйця (65-75 грамів). Виходить 15-13 яєць. Кілограм виходить у них 17 гривень? То в них десь по гривню з копійками яйце!!!
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25.01.2023 00:38 Ответить
А якщо 17 гривень кілограм, то на кілограм піде десь три яйця? То певно від страуса!
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25.01.2023 00:46 Ответить
Чому Резніков не додумався ще до об'ємної ваги яєць як у Нової пошти. Мабуть на наступний рік відклав. А ще є принцип "бери або плати", або плати та не бери...
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25.01.2023 01:28 Ответить
Резніков гірший в тисячу разів від зеків вбивць вагнерівців тому що з тими все ясно в них на лобі написано - ВОРОГ! А цей мародерить на їжі для Воїнів які сидять в окопах і віддають життя щоб такі покидьки як він і вся ЗЕбанда могла безкарно грабувати та ще нас за дебілів мати!
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25.01.2023 16:15 Ответить
 
 