НКРЭКУ оштрафовала уже 5 облэнерго за несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита
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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики (НКРЭКУ), оштрафовала уже 5 облэнерго за "несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита электроэнергии".
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее решение принято на заседании комиссии 24 января.
Штраф наложен на ДТЭК Киевские электросети и Одесские электросети.
На прошлой неделе аналогичные штрафы были наложены на Винницаоблэнерго, Волыньоблэнерго и Черновцыоблэнерго.
На следующие заседания перенесены вопросы о штрафах для Львовоблэнерго, Тернопольоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, ДТЭК Киевские региональные электросети и Полтаваоблэнерго.
Напомним, с октября 2022 г. россия начала регулярно совершать террористические ракетные атаки по объектам энергетической инфраструктуры. Повреждены или разрушены не менее 50% энергетических объектов. В результате этих атак в энергосистеме Украины возник дефицит мощностей, из-за чего по всей стране начались плановые и аварийные отключения света.
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Даже бомжоваті бізнесмени легко можуть дати на лапу всі 10.000 гривень, щоб у їх круглосуточно горіло світло. І такі персональні штрафи - це сміх.
Якщо області не перевищують встановлений їм ліміт споживання електроенергії, але споживачі отримують електроенергію більше за часом, ніж у намальованих графіках, то в цьому немає нічого поганого.
А якщо області перевищують наданий їм ліміт, то нехай ці контролери так і пояснюють свої штрафи.