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Новости ЭкономикаВойна в Украине
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облэнерго (125) энергетика (2038) НКРЭКУ (466) штраф (1230)

НКРЭКУ оштрафовала уже 5 облэнерго за несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

електрика,світло,відключення,темрява,блекаут

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики (НКРЭКУ), оштрафовала уже 5 облэнерго за "несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита электроэнергии".

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее решение принято на заседании комиссии 24 января.

Штраф наложен на ДТЭК Киевские электросети и Одесские электросети.

На прошлой неделе аналогичные штрафы были наложены на Винницаоблэнерго, Волыньоблэнерго и Черновцыоблэнерго.

На следующие заседания перенесены вопросы о штрафах для Львовоблэнерго, Тернопольоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, ДТЭК Киевские региональные электросети и Полтаваоблэнерго.

Напомним, с октября 2022 г. россия начала регулярно совершать террористические ракетные атаки по объектам энергетической инфраструктуры. Повреждены или разрушены не менее 50% энергетических объектов. В результате этих атак в энергосистеме Украины возник дефицит мощностей, из-за чего по всей стране начались плановые и аварийные отключения света.

Читайте также: Три облэнерго должны заплатить по 85 тыс. грн штрафов за дискриминационные отключения света, - НКРЭКУ
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Топ комментарии
+5
что это за графики? у людей в доме авария порвало трубы целый день электричества нет...бардак и безвластие!
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24.01.2023 18:30
+5
Там баьло колотят на міліарди гривень а їм штраф 1700 грн як слону комар...
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24.01.2023 18:57
+4
Ложили они на ваши копеечные штрафы. Выключают как хотят и когда хотят. А самое основное - все эти отключения разводняк народа под прикрытием войной.
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24.01.2023 19:20
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В Київській області відключають,коли заманеться.
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24.01.2023 18:29 Ответить
что это за графики? у людей в доме авария порвало трубы целый день электричества нет...бардак и безвластие!
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24.01.2023 18:30 Ответить
В Гайворонськом районе вимикають світло не по графіку.
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24.01.2023 18:48 Ответить
Там баьло колотят на міліарди гривень а їм штраф 1700 грн як слону комар...
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24.01.2023 18:57 Ответить
Ага. 1700 гривень штрафа директорам...

Даже бомжоваті бізнесмени легко можуть дати на лапу всі 10.000 гривень, щоб у їх круглосуточно горіло світло. І такі персональні штрафи - це сміх.
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24.01.2023 19:13 Ответить
Ложили они на ваши копеечные штрафы. Выключают как хотят и когда хотят. А самое основное - все эти отключения разводняк народа под прикрытием войной.
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24.01.2023 19:20 Ответить
Ось графік Закарпаття! Вам і не снилось!
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24.01.2023 19:50 Ответить
Де білі клітинки то включення 6 годин нема, 2 є!
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24.01.2023 19:51 Ответить
На Київщині де факто те саме -6/+2, але в залежності від стану мереж є варіації -4/+4, або якщо сильно пощастить +6/-2.
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24.01.2023 20:23 Ответить
Це так дтек подає элекрожнергію там де не було обстрілів можливо вже пора націоналізувати власність цього проросійського олігарха
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24.01.2023 20:05 Ответить
какие графики дебилы? электричество обязано быть постоянно! нкрекп готовится быть соучастником преступления
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24.01.2023 20:47 Ответить
Що означає 'штрафи за "недотримання графіків відключень в умовах дефіциту електроенергії". ?

Якщо області не перевищують встановлений їм ліміт споживання електроенергії, але споживачі отримують електроенергію більше за часом, ніж у намальованих графіках, то в цьому немає нічого поганого.

А якщо області перевищують наданий їм ліміт, то нехай ці контролери так і пояснюють свої штрафи.

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24.01.2023 22:00 Ответить
Про Суми взагалі забули. Вимкнення -4/+2, ще й аварійні додають. А у платіжках кількість КВт не змінюється. Не економія, а якийсь "геноцид нації"
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24.01.2023 22:57 Ответить
 
 