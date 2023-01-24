РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10354 посетителя онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине
2 628 20
Германия (6046) Польша (7493) танк (1935)

Германия уже 25 января одобрит запрос Польши по Leopard 2 для Украины, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

леопард,leopard

Германия уже в среду может предоставить Польше разрешение на реэкспорт танков Leopard 2 немецкого производства в Украине.

Об этом агентству Bloomberg сообщили информированные собеседники на условиях анонимности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Во вторник стало известно, что Германия получила запрос Польши о реэкспорте в Украину танков Leopard 2. В немецком правительстве заявили, что хотят рассмотреть эту заявку максимально быстро.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус после встречи с генсеком НАТО заявил, что Берлин все еще не принял решение о передаче танков Leopard Украине. В то же время, он заявил, что поддерживает инициативу других стран начать обучение украинцев на этих танках.

Читайте также: 12 стран договорились передать Киеву около 100 танков Leopard 2 во время встречи в Рамштайне, - ABC News

Немецкое законодательство требует одобрения реэкспорта военной техники, а значит, танки Leopard могут быть отправлены в Украину только с согласия Берлина.

Украина и ее союзники готовятся к возможной эскалации военных действий весной, и на этом фоне дискуссии о предоставлении боевых танков в поддержку украинских военных вызвали споры среди союзников по НАТО.

Читайте также: Испания готова отремонтировать свои танки Leopard 2 для Украины за месяц, - El Mundo

Напомним, 24 января генсек НАТО Столтенберг заявил, что страны "могут готовить" танки Leopard к передаче Украине, потому что "вскоре будет решение". Позже стало известно, что Польша попросила разрешение Германии на поставку танков Leopard 2 в Украину.

На этом фоне СМИ сообщили о возможном решении Вашингтона передать Киеву "значительное количество" американских танков M1 Abrams для разблокирования поставок Leopard 2.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
..а може і не надати
показать весь комментарий
24.01.2023 18:39
+4
Чуствую будут какие то отмазки
показать весь комментарий
24.01.2023 18:42
+2
Невже Шольца попустило?
показать весь комментарий
24.01.2023 18:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
..а може і не надати
показать весь комментарий
24.01.2023 18:39 Ответить
Ти казала, у середу підем разом по череду, Я прийшов - тебе нема. Підманула-підвела.
показать весь комментарий
24.01.2023 20:36 Ответить
...ой хто п"є тому наливайте, хто не п"є тому не давайте, хто покаже в чарці дно тому щастя і добро
показать весь комментарий
24.01.2023 20:40 Ответить
Довго вона відбивалася .
показать весь комментарий
24.01.2023 18:42 Ответить
Чуствую будут какие то отмазки
показать весь комментарий
24.01.2023 18:42 Ответить
Невже Шольца попустило?
показать весь комментарий
24.01.2023 18:43 Ответить
Якщо не схвалять то друзі-поляки самі приймуть рішення.
показать весь комментарий
24.01.2023 18:46 Ответить
А якщо не схвалять, а ЗМІвже розтринділи?
показать весь комментарий
24.01.2023 18:49 Ответить
Рік? Рік? Не сказали?
показать весь комментарий
24.01.2023 18:53 Ответить
Що - невже Шольца додавили?

Чи такі він боїться, що Абрамси почнуть купувати в Європі, і його промисловці такого йому не пробачать?
показать весь комментарий
24.01.2023 18:53 Ответить
"Перший дзвіночок" уже продзвенів: десь читав, що у зв"язку зі зміною оборонної доктрини , у парламенті Фінляндії почалися дебати з приводу закупівлі озброєнь Превалює думка: "Тільки не німецьке!" І аргументація: Нам треба така зброя, виробник якої буде нам вказувать, як саме її використовувать!"
показать весь комментарий
24.01.2023 19:00 Ответить
Ну, я Вам скажу, що американці теж вказують, чи можно передавати вироблене ними озброєння іншим країнам. Ті ж літаки, до прикладу, нам ніхто не дасть, якщо не отримають схвалення від Америки.

Але дійсно - залежати від одного виробника не є добре... хоча і дешевше в обслуговуванні!
показать весь комментарий
24.01.2023 19:08 Ответить
Згоден! Але ж американці не "міняють правила" після продажу свого товару А Шольц "очком крутить" постійно
показать весь комментарий
24.01.2023 19:12 Ответить
Ось коли схвалить, тоді й порадіємо. А то вже задовбало "завтракамі" суспільство годувати "схвалять", "нададуть", "незабаром", "невдовзі", "ось-ось" ... Ви спочатку надайте, а потім вже публікуйте.
показать весь комментарий
24.01.2023 18:59 Ответить
Ви просто собі в голові тримайте, що обіцянки - ще не виконана справа.

Як то кажуть - щоби не розаровуватись, не треба очаровуватись!
показать весь комментарий
24.01.2023 19:11 Ответить
Ви просто уважно прочтіть мій пост, я саме про це й казав...
показать весь комментарий
24.01.2023 19:34 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2023 19:15 Ответить
завтра, шольц:
https://www.youtube.com/watch?v=BMvFQ25QKTk
показать весь комментарий
24.01.2023 19:22 Ответить
Операція прикриття триває!

Помийка, намагаючись вгадати - получить Україна Лео 2 чи ні - хапається то за Валідол то за Лоперамид!!
показать весь комментарий
24.01.2023 19:42 Ответить
Як же мені "подобаються" ці формулювання: "може надати"!
показать весь комментарий
25.01.2023 05:20 Ответить
 
 