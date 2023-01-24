Германия уже 25 января одобрит запрос Польши по Leopard 2 для Украины, - Bloomberg
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Германия уже в среду может предоставить Польше разрешение на реэкспорт танков Leopard 2 немецкого производства в Украине.
Об этом агентству Bloomberg сообщили информированные собеседники на условиях анонимности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Во вторник стало известно, что Германия получила запрос Польши о реэкспорте в Украину танков Leopard 2. В немецком правительстве заявили, что хотят рассмотреть эту заявку максимально быстро.
До этого министр обороны Германии Борис Писториус после встречи с генсеком НАТО заявил, что Берлин все еще не принял решение о передаче танков Leopard Украине. В то же время, он заявил, что поддерживает инициативу других стран начать обучение украинцев на этих танках.
Немецкое законодательство требует одобрения реэкспорта военной техники, а значит, танки Leopard могут быть отправлены в Украину только с согласия Берлина.
Украина и ее союзники готовятся к возможной эскалации военных действий весной, и на этом фоне дискуссии о предоставлении боевых танков в поддержку украинских военных вызвали споры среди союзников по НАТО.
Напомним, 24 января генсек НАТО Столтенберг заявил, что страны "могут готовить" танки Leopard к передаче Украине, потому что "вскоре будет решение". Позже стало известно, что Польша попросила разрешение Германии на поставку танков Leopard 2 в Украину.
На этом фоне СМИ сообщили о возможном решении Вашингтона передать Киеву "значительное количество" американских танков M1 Abrams для разблокирования поставок Leopard 2.
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Чи такі він боїться, що Абрамси почнуть купувати в Європі, і його промисловці такого йому не пробачать?
Але дійсно - залежати від одного виробника не є добре... хоча і дешевше в обслуговуванні!
Як то кажуть - щоби не розаровуватись, не треба очаровуватись!
https://www.youtube.com/watch?v=BMvFQ25QKTk
Помийка, намагаючись вгадати - получить Україна Лео 2 чи ні - хапається то за Валідол то за Лоперамид!!