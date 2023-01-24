Германия уже 25 января одобрит запрос Польши по Leopard 2 для Украины, - Bloomberg

Германия уже в среду может предоставить Польше разрешение на реэкспорт танков Leopard 2 немецкого производства в Украине.

Об этом агентству Bloomberg сообщили информированные собеседники на условиях анонимности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Во вторник стало известно, что Германия получила запрос Польши о реэкспорте в Украину танков Leopard 2. В немецком правительстве заявили, что хотят рассмотреть эту заявку максимально быстро.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус после встречи с генсеком НАТО заявил, что Берлин все еще не принял решение о передаче танков Leopard Украине. В то же время, он заявил, что поддерживает инициативу других стран начать обучение украинцев на этих танках.

Читайте также: 12 стран договорились передать Киеву около 100 танков Leopard 2 во время встречи в Рамштайне, - ABC News

Немецкое законодательство требует одобрения реэкспорта военной техники, а значит, танки Leopard могут быть отправлены в Украину только с согласия Берлина.

Украина и ее союзники готовятся к возможной эскалации военных действий весной, и на этом фоне дискуссии о предоставлении боевых танков в поддержку украинских военных вызвали споры среди союзников по НАТО.

Читайте также: Испания готова отремонтировать свои танки Leopard 2 для Украины за месяц, - El Mundo

Напомним, 24 января генсек НАТО Столтенберг заявил, что страны "могут готовить" танки Leopard к передаче Украине, потому что "вскоре будет решение". Позже стало известно, что Польша попросила разрешение Германии на поставку танков Leopard 2 в Украину.

На этом фоне СМИ сообщили о возможном решении Вашингтона передать Киеву "значительное количество" американских танков M1 Abrams для разблокирования поставок Leopard 2.