$400 тыс. взятки для Лозинского: ВАКС арестовал еще одного фигуранта с залогом 805 200 грн
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Во вторник, 24 января, Высший антикоррупционный суд назначил фигуранту дела о предоставлении взятки бывшему заместителю министра развития громад Василию Лозинскому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 805 200 гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВАКС.
"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил к вероятному соучастнику по делу о предоставлении неправомерной выгоды экс-заместителю министра развития громад меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 805 200 грн.
ВАКС не называет имя задержанного. Срок содержания под стражей – до 21 марта включительно.
В случае внесения залога подозреваемый обязан:
– прибывать по каждому требованию к следователю (детективу), прокурору и в суд;
– не покидать Львовскую область без разрешения следователя (детектива), прокурора, следственного судьи, суда;
– сообщать следователю (детективу), прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы;
– воздерживаться от общения с определенными в определении следственного судьи лицами;
– сдать на хранение в Управление Государственной миграционной службы во Львовской области паспорт (паспорта) гражданина Украины для выезда за границу, а также другие документы, разрешающие право на выезд из Украины.
Действия подозреваемого квалифицированы по статьям о видах соучастников, принятии предложения, обещания или получения должностным лицом неправомерной выгоды (ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 УК Украины).
Напомним, ранее источники Цензор.НЕТ сообщили, что НАБУ задержало на получении взятки в $400 тыс. и.о. министра развития громад и территорий Лозинского.
Позже Министерство инфраструктуры Украины подтвердило, что Лозинского подозревают в хищении бюджетных средств, его уволили.
24 января ВАКС арестовал предпринимателя Сергея Кривого, подозреваемого в организации передачи 400 тысяч долларов неправомерной выгоды бывшему заместителю министра развития громад, территорий и инфраструктуры Василию Лозинскому. Альтернатива – 100 млн грн залога.
Ходатайство относительно Лозинского еще слушается в антикоррупционном суде. НАБУ и САП просят его заключить под стражу.
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Це все була димова завіса від єрмака і від слуги його Зеклоуна 🤡
застава фігурантам менше 1 мдн
а чому хочаб не половина чи третина від суми
чи слідаки та судді бояться що їм нічого не залишиться???