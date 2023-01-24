$400 тыс. взятки для Лозинского: ВАКС арестовал еще одного фигуранта с залогом 805 200 грн

Во вторник, 24 января, Высший антикоррупционный суд назначил фигуранту дела о предоставлении взятки бывшему заместителю министра развития громад Василию Лозинскому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 805 200 гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВАКС.

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил к вероятному соучастнику по делу о предоставлении неправомерной выгоды экс-заместителю министра развития громад меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 805 200 грн.

ВАКС не называет имя задержанного. Срок содержания под стражей – до 21 марта включительно.

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В случае внесения залога подозреваемый обязан:

– прибывать по каждому требованию к следователю (детективу), прокурору и в суд;

– не покидать Львовскую область без разрешения следователя (детектива), прокурора, следственного судьи, суда;

– сообщать следователю (детективу), прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы;

– воздерживаться от общения с определенными в определении следственного судьи лицами;

– сдать на хранение в Управление Государственной миграционной службы во Львовской области паспорт (паспорта) гражданина Украины для выезда за границу, а также другие документы, разрешающие право на выезд из Украины.

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Действия подозреваемого квалифицированы по статьям о видах соучастников, принятии предложения, обещания или получения должностным лицом неправомерной выгоды (ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 УК Украины).

Напомним, ранее источники Цензор.НЕТ сообщили, что НАБУ задержало на получении взятки в $400 тыс. и.о. министра развития громад и территорий Лозинского.

Позже Министерство инфраструктуры Украины подтвердило, что Лозинского подозревают в хищении бюджетных средств, его уволили.

24 января ВАКС арестовал предпринимателя Сергея Кривого, подозреваемого в организации передачи 400 тысяч долларов неправомерной выгоды бывшему заместителю министра развития громад, территорий и инфраструктуры Василию Лозинскому. Альтернатива – 100 млн грн залога.

Ходатайство относительно Лозинского еще слушается в антикоррупционном суде. НАБУ и САП просят его заключить под стражу.