РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10354 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныОбщество
19 475 29
взятка (5946) Антикоррупционный суд (1071) Лозинский Василий (16)

$400 тыс. взятки для Лозинского: ВАКС арестовал еще одного фигуранта с залогом 805 200 грн

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

лозинський

Во вторник, 24 января, Высший антикоррупционный суд назначил фигуранту дела о предоставлении взятки бывшему заместителю министра развития громад Василию Лозинскому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 805 200 гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВАКС.

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил к вероятному соучастнику по делу о предоставлении неправомерной выгоды экс-заместителю министра развития громад меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 805 200 грн.

ВАКС не называет имя задержанного. Срок содержания под стражей – до 21 марта включительно.

Читайте также: $400 тыс. взятки для Лозинского: ВАКС арестовал организатора схемы с залогом в 100 млн грн

В случае внесения залога подозреваемый обязан:

– прибывать по каждому требованию к следователю (детективу), прокурору и в суд;

– не покидать Львовскую область без разрешения следователя (детектива), прокурора, следственного судьи, суда;

– сообщать следователю (детективу), прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы;

– воздерживаться от общения с определенными в определении следственного судьи лицами;

– сдать на хранение в Управление Государственной миграционной службы во Львовской области паспорт (паспорта) гражданина Украины для выезда за границу, а также другие документы, разрешающие право на выезд из Украины.

Смотрите также: Премьер Шмыгаль и задержанный за взятку Лозинский долгое время работали вместе. ФОТО

Действия подозреваемого квалифицированы по статьям о видах соучастников, принятии предложения, обещания или получения должностным лицом неправомерной выгоды (ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 УК Украины).

Напомним, ранее источники Цензор.НЕТ сообщили, что НАБУ задержало на получении взятки в $400 тыс. и.о. министра развития громад и территорий Лозинского.

Позже Министерство инфраструктуры Украины подтвердило, что Лозинского подозревают в хищении бюджетных средств, его уволили.

24 января ВАКС арестовал предпринимателя Сергея Кривого, подозреваемого в организации передачи 400 тысяч долларов неправомерной выгоды бывшему заместителю министра развития громад, территорий и инфраструктуры Василию Лозинскому. Альтернатива – 100 млн грн залога.

Ходатайство относительно Лозинского еще слушается в антикоррупционном суде. НАБУ и САП просят его заключить под стражу.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
Саіпісь - тема 168 млн., а застава....
показать весь комментарий
24.01.2023 19:28
+11
показать весь комментарий
24.01.2023 19:27
+9
А чого такі застави маленькі ?
показать весь комментарий
24.01.2023 19:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
24.01.2023 19:27 Ответить
Шо там шмигаль? Сміється, прикритий? Та вони знущаються над Україною
показать весь комментарий
24.01.2023 21:20 Ответить
Саіпісь - тема 168 млн., а застава....
показать весь комментарий
24.01.2023 19:28 Ответить
😂😂😂
показать весь комментарий
24.01.2023 20:54 Ответить
А чого такі застави маленькі ?
показать весь комментарий
24.01.2023 19:28 Ответить
А це для того, щоб реально із ЕС і США ніхто і не подумав, що хтось в Україні з корупцією бореться! Це таке послання від Єрмака. Щоб нам туди дорога була закрита
показать весь комментарий
24.01.2023 20:57 Ответить
Ну що сказати? Ми можемо тільки уявляти скільки бабла за майже 4 роки на офшорах найвеличнішого боневтіка
показать весь комментарий
24.01.2023 19:28 Ответить
ВАКС не може заарештовувати під заставу. Це якась суцільна ганьба і знущання над суспільством. Вкрав на мільярд, віддав частину як заставу і ти вільний як Африка. Тобто коли суд призначає заставу у корупційному злочині, він вчиняє той самий корупційний злочин.
показать весь комментарий
24.01.2023 19:30 Ответить
Це лише запобіжний захід на час розслідування. Ви вчора народилися?
показать весь комментарий
24.01.2023 19:58 Ответить
А якщо втече, то запобіжний захід покриє збитки , задані державі?
показать весь комментарий
24.01.2023 20:58 Ответить
Ну, тут, я так розумію, обійшлося без матеріальних збитків. Не встигли.
показать весь комментарий
24.01.2023 22:31 Ответить
Їбаний стид ( прости Господи ) Месье, же не манж па сис жур
показать весь комментарий
24.01.2023 19:36 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2023 19:39 Ответить
По ходу кривому прийдеться посидіти з рік ну а лозинський здрисне в кущі.Короч черговий пук в калюжу.
Це все була димова завіса від єрмака і від слуги його Зеклоуна 🤡
показать весь комментарий
24.01.2023 19:43 Ответить
Кончайте комедію ламати: 5 відсотків з одного епізоду це навіть не смішно
показать весь комментарий
24.01.2023 19:47 Ответить
2000долл застава з хабаря 400 тис долл? це помилка у статті?
показать весь комментарий
24.01.2023 19:49 Ответить
20тис
показать весь комментарий
24.01.2023 19:52 Ответить
Це посереднику
показать весь комментарий
24.01.2023 20:00 Ответить
А посередник суддя?
показать весь комментарий
24.01.2023 21:00 Ответить
вова з дєрьмаком не хочуть ні в єс, ні в нато. вова з дєрьмаком хочуть як на расіі.
показать весь комментарий
24.01.2023 19:53 Ответить
Треба було робити 805 202 грн щоб не зміг внести.
показать весь комментарий
24.01.2023 20:10 Ответить
А сам лозинський піде свідком у справі про хабар, його тоже заарештовано чи ні?
показать весь комментарий
24.01.2023 20:12 Ответить
хабар в гривнях 16 млн
застава фігурантам менше 1 мдн
а чому хочаб не половина чи третина від суми
чи слідаки та судді бояться що їм нічого не залишиться???
показать весь комментарий
24.01.2023 21:11 Ответить
Поки люди віддають останні гроші на ЗСУ ці підари роблять диверсії в тилу. Вони гірше за ворогів. На шибеницю.
показать весь комментарий
24.01.2023 23:46 Ответить
За 400 тисяч доларів хабаря, застава повинна бути не менше 400 тисяч доларів, причому в купюрах по 1 долару.
показать весь комментарий
25.01.2023 01:52 Ответить
З язика зняли. Хотіла написати теж саме!
показать весь комментарий
25.01.2023 02:22 Ответить
 
 