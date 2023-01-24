РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10354 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
12 062 156
война (47211) мобилизация (1658) ВСУ (5195)

Мобилизация постоянно ведется с 24 февраля, никаких волн мобилизации нет, - Командование Сухопутных войск ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Мобилизация началась 24 февраля прошлого года и продолжается. Никаких волн мобилизации нет.

Об этом заявил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Media Center.

"В большинстве случаев граждан сегодня вызывают в территориальные центры комплектования с целью уточнения военно-учетных данных. Решение о мобилизации гражданина принимается после заключения медицинской комиссии о пригодности к военной службе", - сказал Горбач.

По словам представителя Сухопутных войск ВСУ, личный состав, ранее не проходивший службы призывается в учебные центры, где проходит обучение по определенным специальностям. После чего военнослужащие прибывают в воинские части на конкретные должности.

Смотрите также: В Одессе сотрудники военкомата во время вручения повестки задерживают мужчин и используют машины скорой помощи: назначена служебная проверка. ВИДЕО

Горбоч отметил, что граждане, мобилизуемые с опытом военной службы и непродолжительным перерывом в прохождении службы, могут отправляться сразу в боевые воинские части.

"Нам сегодня нужны специалисты как на новые образцы вооружения, предоставленные партнерами, так и для пополнения потерь. В первую очередь мобилизуют личный состав по определенным учетно-военным специальностям", - подчеркнул полковник.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Киеве военные и коммунальщики прикрепляют повестки на двери квартир. Правозащитники говорят, что это незаконно. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+32
Роман Горбач відкрию тобі страшну тайну - гребуть кого злапають а не по спеціальностям
показать весь комментарий
24.01.2023 19:32
+20
Без хвилі до 95 кварталу не дістати
показать весь комментарий
24.01.2023 19:34
+12
Отправить надо на фронт всех военкоматовских хомяков а на их место поставить фронтовиков которые после ранения не могут вернуться в строй.
показать весь комментарий
24.01.2023 20:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
теми кто повестки раздает только не обойдешься,война идет с врагом в которого мобилизационные запасы огромные,и они людей не жалеют,поэтому не нужно тут выдумовать такую глупую причину, если даже взять всех чиновников,военных,полицеских и других,все равно этого будет мало,нужна мобилизация, и когда война закончиться непонятно,и люди будут нужны еще и еще
показать весь комментарий
24.01.2023 20:36 Ответить
Бо не потрібно було займатися клоунадою. Я не маю страждати, за людей, які привели смаглюків до влади. Я так вважаю.
показать весь комментарий
24.01.2023 20:41 Ответить
Шо серйозно?? Не може буть такого! Вайну ж начал парашенка, шоб надиваться на нєй! А " русскіє нармальниє люді"! Чи не так?
показать весь комментарий
24.01.2023 20:30 Ответить
Вы тоже не понимаете воевать под началом людей,которые мягко говоря не нравятся,не особо хочется и мотивация падает.
Когда перед оккупацией Балаклеи в военкомат стояло куча мотивированных людей,а военкомат был закрыт.Кто ответил? Столько было мотивированных людей, просто тьма,а власть говорила людей хватает.Люди начали говорит автомат не дают,что под обстрелами сидеть?Начали разъезжаться и вывозить семьи.А теперь послушав рассказы пацанов с передовой о порядках,о коррупции и мн.др.,многие и не хотят служить ,мне говорят если будет наступление беги оттуда. Прое...власти зеленые порыв патриотический народа плюнули в душу,теперь сами пусть воюют.
показать весь комментарий
24.01.2023 22:13 Ответить
Тихо! А то путєн нападе))))
показать весь комментарий
24.01.2023 20:13 Ответить
Овоч, ти реально овоч.
показать весь комментарий
24.01.2023 20:18 Ответить
Овочі, це ті хто в 2019 році привів до владу смаглюків, безуглих і тд. Вибори це надважливо, можливо найважливіше взагалі.
показать весь комментарий
24.01.2023 20:25 Ответить
З тим рівням охлократії що ми маємо безглуздо сподіватись що вони виберуть собі опонента на нац.скарби... або хоч скількись близко підпустять до корита туж Свободу...
Манкурти - гарне пальне для павликів морозових... с тим з ким ти постився більше 20 разів також до них відноситься... Спостерігаю за ним давно. розумових здібностей замало щоб не продати себе в служіння надбагатим... а ще подає це з великої літери як патріот... Інакше П не прорекламувати на власному прикладі...
показать весь комментарий
25.01.2023 06:02 Ответить
Це троль. Він тут сіє паніку і зневіру.
показать весь комментарий
24.01.2023 20:28 Ответить
Він сіє тільки бажання знайти його в реалі.
показать весь комментарий
24.01.2023 20:34 Ответить
так а мільйон тих що пішов воювати, і тисячі тих що загинули, включно з добровольцями з інших країн, і тих що повернулися з=за кордону - вони за що воюють, за те що ти тут написав?

т
показать весь комментарий
24.01.2023 20:25 Ответить
после 50+ пожили и хватит, вы построили эту страну, вам и отвечать головой, а молодых не трогайте
показать весь комментарий
24.01.2023 20:33 Ответить
але вибити потрібно їм саме молодняк. поцікавтесь статистикой співвідношення хлопчиків та дівчаток в пологових будинках. І запитайте себе - чому одні превалюють над іншими.
показать весь комментарий
25.01.2023 06:06 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2023 19:43 Ответить
В суботу к АТБ и буде вам волна
показать весь комментарий
24.01.2023 19:44 Ответить
Щас под новость прийдут "патриоты" которые тут всегда требуют от Германии,США и других побольше оружия,но когда речь заходит о мобилизации то они найдут сто причин почему они должны быть вдома и почему кто то другой должен идти воевать но не они
показать весь комментарий
24.01.2023 19:46 Ответить
А хто тоді коментарі цілодобово буде писати?,в новинах про знищених кацапів,хто буде питати-чому так мало?
показать весь комментарий
24.01.2023 19:51 Ответить
Прям як главний патріот 95 кварталу
показать весь комментарий
24.01.2023 19:52 Ответить
та ви троль, ще й з парашки
прибіг сюди сіяти паніку ?
дивись, на кацапії тебе і не питатимуть- підеш в лаптях на фарш
показать весь комментарий
24.01.2023 20:09 Ответить
Просто в тебе спосіб мислення кацапський - сцикливий і рабський.
Дєда в скотовозє прівєзлі?)
Пора на родіну)
показать весь комментарий
24.01.2023 20:35 Ответить
якщо подивишся на "мобілізаторів",то вони трупом ляжуть,але на фронт не підуть.Саме в них сто причин ,чому вони не мають іти воювати
показать весь комментарий
24.01.2023 20:48 Ответить
мобилизаторы то понятно,там тоже разные есть,но даже если собрать всех мобилизаторов,полицейских,всех чиновников,всю армию и бросить на фронт,этого все равно будет мало,мы не с Лихтенштейном воюем,а с кацапстаном,у которого огромные мобилизационные запасы,в стране которых нет свобод слова,которых могут гнать на убой сколько нужно,поэтому мобилизация будет проводиться безусловно и у нас,а если не будет,то и Украины скоро не станет
показать весь комментарий
24.01.2023 20:51 Ответить
Ну ты то другое дело, да? Ты пойдёшь с улыбкой на устах?

А как вообще призывы к передаче оружия относятся к нежеланию воевать? Чем больше оружия дадут - тем больше солдат выживут. Тем больше вероятность того, что выживут и те, кто не хочет идти воевать кого мобилизировали.

А когда тебя без обучения и без оснащению кидают - то конечно желающих идти в такую рабскую армию, где ты мясо, будет всё меньше и меньше.
показать весь комментарий
24.01.2023 20:51 Ответить
Це "уточнення" часто-густо закінчується тим, що гребуть навіть тих, хто має бронь, хоча цього не знає, а коли дізнається, то вже пізно - звільнити закон не дозволяє.
показать весь комментарий
24.01.2023 19:50 Ответить
Отправить надо на фронт всех военкоматовских хомяков а на их место поставить фронтовиков которые после ранения не могут вернуться в строй.
показать весь комментарий
24.01.2023 20:08 Ответить
Головний резерв - це молодь, яку майже не призивають, бо типу немає спеціальностей (майже ніхто не служив). Зате дідів під 60 - на ура, служили ж за царя Панька, кафедри воєнні закінчували. Хєрня, що ноги вже не ходять, зате все по плану...
Навіть при сталіні на війну до 55 призивали, а основна вікова сила була 18-25 років. А у нас вони в більшості фігньою займаються.
показать весь комментарий
24.01.2023 20:40 Ответить
дивлячись на цей срач виникає питання: якої єдності ви хочете від цих громадян?
показать весь комментарий
24.01.2023 20:10 Ответить
так единства никогда у нас и не было, от силы процентов 15-20 в стране патриотов которые уже сейчас на фронте и воюют,процентов 10-15 явных и скритых любителей руццкого мира которые есть даже сейчас после того что расия сделала, остальные это "какая разница", "не трогайте нас,мы просто хотим мирно жить,нам все равно под каким флагом" и так далее, если бы было единство то войны бы небыло и страна была бы успешной
показать весь комментарий
24.01.2023 20:17 Ответить
Ну , хоча б єдності в питанні захисту Вітчизни! Бо ніяк не збагну, чим то якийсь футболіст, пєвєц, заробітчанин , тричі атєц, дупутат всіх рівнів , вчитель, та й більшість лікарів кращі за мене??? Вітчизняна ж війна , ****!
П.с. та й жінки чим кращі від мене? Їм що право голосу відберуть , щоб не вибирали більше красівих карліків у прізідєнти?
показать весь комментарий
24.01.2023 20:18 Ответить
А що ви хотіли після століття негативної селекції?
Мета совка була виростити овочів.
15-20% патріотів це вже великий прогрес і він зростає.
показать весь комментарий
24.01.2023 20:42 Ответить
І шо цікаво.На гілці ні одного забугорного прапорця тих що здриснули за бугор.
показать весь комментарий
24.01.2023 20:19 Ответить
Не знаю де як, в Полтаві гребуть усіх підряд, кого на вулиці спіймають. Більше на якусь облаву схоже, а не мобілізацію. Якось це неправильно… Тим більш, що зовсім не нехтують чоловіками 50+, бо їх легше спіймати. Нікого не турбує, що вони тільки тягарем для хлопців на фронті будуть, або взагалі гарматним м'ясом. Як завжди все через дупу…
показать весь комментарий
24.01.2023 20:33 Ответить
50 + тому що це економія на пенсіях.
Я ж не кажу що це правильно, просто люди реально не готові. Але ж вони самі проголосували за це.
показать весь комментарий
24.01.2023 20:35 Ответить
тупа кацапська пізда!, і пропаганда з кацапії...
показать весь комментарий
24.01.2023 21:48 Ответить
Нєдопєрєпіл?
показать весь комментарий
24.01.2023 21:57 Ответить
Це ти представився?
показать весь комментарий
24.01.2023 22:08 Ответить
Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🔱🔱🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Танків в нас багато,нас на подолати 🇱🇷🇬🇧🇺🇦💪💪💪🔱💙💛🔱 Слава Україні 🔱🔱🔱✊✊✊
показать весь комментарий
24.01.2023 20:34 Ответить
Поранених бійців ЗСУ у Чехії теж багато...,Тримаймося..🇨🇿🇺🇦🔱🔱✊💪
Слава ЗСУ та Генералу Залужному ✊💪🔱❣️🖤🔱
показать весь комментарий
24.01.2023 20:43 Ответить
Спершу ТРО та військомат заблокувати тих 'захисників, Великих примусити іхати на.війну.яких держава вчила за своі кошти бо вони на даний час
Закінчеться

Розжиріли просто у прохідні двері невлазять чорти охренівші як і МО від мзди та ще створили собі типу похоронних команд задіяли священників це просто зе бидл
******* від мїністерства оборони коли закінчеться цей бидлостан
показать весь комментарий
24.01.2023 20:51 Ответить
Математика проста, але задача не для школярів.
В рф минулого року мобілізували 300 тисяч плюс цього року планують 500 тисяч. Питання- яка має бути відповідь України?
Кожного дня, за словами зеленського, на фронті гине близько 100 наших воїнів, ймовірно, втричі більше отримує поранення. Тобто, щодня ми втрачаємо до 400 бійців. Питання - скільки щодень потрібно мобілізувати в Україні?
Зрозуміло, цифри приблизні, але суть та сама - мобілізація головна умова нашої перемоги.
показать весь комментарий
24.01.2023 21:25 Ответить
Питання таке, як перемогти м'ясом країну, яка цього м'яса має просто більше? І математика тут не допоможе
показать весь комментарий
24.01.2023 21:32 Ответить
ответ уже найден и давно дан - техническое превосходство, умное железо всегда побеждает тупое мясо... вопрос только в том, когда и сколько нам его дадут.
показать весь комментарий
24.01.2023 21:35 Ответить
Идти или не идти воевать человек всегда должен решать САМ и точка. И по итогу так оно и получится. Все эти попытки заставить воевать тех, кто воевать не хочет приводят только к одному - половина личного состава подразделения пишет "видмовы" от участия в боевых действия в лучшем случае или бухает в худшем.
Покатавшись по нескольким городам миллионникам я много видел "сафари" на подневольных рекрутов, но вообще не видел даже наружное рекламы, плакатов, бигбордов патриотических из серии "Вступай в ЗСУ", пропаганды толковой почти нет, работы с народом тоже нет, а вот совок есть. А совок дело глухое, не взлетит оно. Имея массу мужиков лишившихся работы и получая с Запада кучу бабла, имея массу здоровых молодых пацанов 20-25 лет у которых есть задор и нет семьи, не найти людей в армию? Это надо было полными дебилами, если честно.
показать весь комментарий
24.01.2023 21:42 Ответить
Все простіше
пі**те тварі дохніть а то кофе заважаєте пить.
показать весь комментарий
25.01.2023 06:11 Ответить
В ,,сяйві" останніх новин,в армію треба призивати лише жителів сільських громад,зі своєю картоплею,та домашніми курячими яйцями,мішок картоплі на плече,в руку відро яєць,і нумо в військо,от і міноборони і на економить на харчах,не 4 мільярди стирять,а 40,.як виходить,наш пайок,дорожче російського ,,калібра" .завалимо ворога шкаралупами та картопляними очистками,і в дупу москалю шкарпетки за200 грн.
показать весь комментарий
24.01.2023 22:30 Ответить
😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
24.01.2023 23:15 Ответить
Все вирішується дуже просто - заборонити займати керівні посади в держорганах чи обиратися - якщо ти не воював на передку рік. Не мобілізувався - обмеження в громадянських певних правах . Пільги при навчанні , роботі і так далі.
Не потрібно ніякого примусу - люди повинні самі обирати йти захищати чи ні.
Всіх керівних чиновників , що не воювали - звільнити.
Ну і звичайно - відкриті списки - дітей всіх чиновників середньої та вищої ланки - де і як служать?
Не служать ? Нах з посади.
показать весь комментарий
25.01.2023 11:13 Ответить
Страница 2 из 2
 
 