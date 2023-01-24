Мобилизация постоянно ведется с 24 февраля, никаких волн мобилизации нет, - Командование Сухопутных войск ВСУ

Мобилизация началась 24 февраля прошлого года и продолжается. Никаких волн мобилизации нет.

Об этом заявил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Media Center.

"В большинстве случаев граждан сегодня вызывают в территориальные центры комплектования с целью уточнения военно-учетных данных. Решение о мобилизации гражданина принимается после заключения медицинской комиссии о пригодности к военной службе", - сказал Горбач.

По словам представителя Сухопутных войск ВСУ, личный состав, ранее не проходивший службы призывается в учебные центры, где проходит обучение по определенным специальностям. После чего военнослужащие прибывают в воинские части на конкретные должности.

Смотрите также: В Одессе сотрудники военкомата во время вручения повестки задерживают мужчин и используют машины скорой помощи: назначена служебная проверка. ВИДЕО

Горбоч отметил, что граждане, мобилизуемые с опытом военной службы и непродолжительным перерывом в прохождении службы, могут отправляться сразу в боевые воинские части.

"Нам сегодня нужны специалисты как на новые образцы вооружения, предоставленные партнерами, так и для пополнения потерь. В первую очередь мобилизуют личный состав по определенным учетно-военным специальностям", - подчеркнул полковник.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Киеве военные и коммунальщики прикрепляют повестки на двери квартир. Правозащитники говорят, что это незаконно. ВИДЕО+ФОТОрепортаж