Мобилизация постоянно ведется с 24 февраля, никаких волн мобилизации нет, - Командование Сухопутных войск ВСУ
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Мобилизация началась 24 февраля прошлого года и продолжается. Никаких волн мобилизации нет.
Об этом заявил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Media Center.
"В большинстве случаев граждан сегодня вызывают в территориальные центры комплектования с целью уточнения военно-учетных данных. Решение о мобилизации гражданина принимается после заключения медицинской комиссии о пригодности к военной службе", - сказал Горбач.
По словам представителя Сухопутных войск ВСУ, личный состав, ранее не проходивший службы призывается в учебные центры, где проходит обучение по определенным специальностям. После чего военнослужащие прибывают в воинские части на конкретные должности.
Горбоч отметил, что граждане, мобилизуемые с опытом военной службы и непродолжительным перерывом в прохождении службы, могут отправляться сразу в боевые воинские части.
"Нам сегодня нужны специалисты как на новые образцы вооружения, предоставленные партнерами, так и для пополнения потерь. В первую очередь мобилизуют личный состав по определенным учетно-военным специальностям", - подчеркнул полковник.
Пожалуйста, подождите...
Когда перед оккупацией Балаклеи в военкомат стояло куча мотивированных людей,а военкомат был закрыт.Кто ответил? Столько было мотивированных людей, просто тьма,а власть говорила людей хватает.Люди начали говорит автомат не дают,что под обстрелами сидеть?Начали разъезжаться и вывозить семьи.А теперь послушав рассказы пацанов с передовой о порядках,о коррупции и мн.др.,многие и не хотят служить ,мне говорят если будет наступление беги оттуда. Прое...власти зеленые порыв патриотический народа плюнули в душу,теперь сами пусть воюют.
Манкурти - гарне пальне для павликів морозових... с тим з ким ти постився більше 20 разів також до них відноситься... Спостерігаю за ним давно. розумових здібностей замало щоб не продати себе в служіння надбагатим... а ще подає це з великої літери як патріот... Інакше П не прорекламувати на власному прикладі...
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прибіг сюди сіяти паніку ?
дивись, на кацапії тебе і не питатимуть- підеш в лаптях на фарш
Дєда в скотовозє прівєзлі?)
Пора на родіну)
А как вообще призывы к передаче оружия относятся к нежеланию воевать? Чем больше оружия дадут - тем больше солдат выживут. Тем больше вероятность того, что выживут и те, кто не хочет идти воевать кого мобилизировали.
А когда тебя без обучения и без оснащению кидают - то конечно желающих идти в такую рабскую армию, где ты мясо, будет всё меньше и меньше.
Навіть при сталіні на війну до 55 призивали, а основна вікова сила була 18-25 років. А у нас вони в більшості фігньою займаються.
П.с. та й жінки чим кращі від мене? Їм що право голосу відберуть , щоб не вибирали більше красівих карліків у прізідєнти?
Мета совка була виростити овочів.
15-20% патріотів це вже великий прогрес і він зростає.
Я ж не кажу що це правильно, просто люди реально не готові. Але ж вони самі проголосували за це.
Слава ЗСУ та Генералу Залужному ✊💪🔱❣️🖤🔱
Закінчеться
Розжиріли просто у прохідні двері невлазять чорти охренівші як і МО від мзди та ще створили собі типу похоронних команд задіяли священників це просто зе бидл
******* від мїністерства оборони коли закінчеться цей бидлостан
В рф минулого року мобілізували 300 тисяч плюс цього року планують 500 тисяч. Питання- яка має бути відповідь України?
Кожного дня, за словами зеленського, на фронті гине близько 100 наших воїнів, ймовірно, втричі більше отримує поранення. Тобто, щодня ми втрачаємо до 400 бійців. Питання - скільки щодень потрібно мобілізувати в Україні?
Зрозуміло, цифри приблизні, але суть та сама - мобілізація головна умова нашої перемоги.
Покатавшись по нескольким городам миллионникам я много видел "сафари" на подневольных рекрутов, но вообще не видел даже наружное рекламы, плакатов, бигбордов патриотических из серии "Вступай в ЗСУ", пропаганды толковой почти нет, работы с народом тоже нет, а вот совок есть. А совок дело глухое, не взлетит оно. Имея массу мужиков лишившихся работы и получая с Запада кучу бабла, имея массу здоровых молодых пацанов 20-25 лет у которых есть задор и нет семьи, не найти людей в армию? Это надо было полными дебилами, если честно.
пі**те тварі дохніть а то кофе заважаєте пить.
Не потрібно ніякого примусу - люди повинні самі обирати йти захищати чи ні.
Всіх керівних чиновників , що не воювали - звільнити.
Ну і звичайно - відкриті списки - дітей всіх чиновників середньої та вищої ланки - де і як служать?
Не служать ? Нах з посади.