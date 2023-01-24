РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11507 посетителей онлайн
Новости Общество
12 771 63
Ткаченко Александр (428) УПЦ МП (1454) клерикальное лобби (25) мракобесие (46)

Скандально известный застройкой у фундамента Десятинной церкви епископ УПЦ МП Гедеон (Юрий Харон) молился о солдатах российской армии

Новости Цензор.НЕТ Общество

харон

Юрий Харон, носящий имя епископа Макаровского УПЦ МП Гедеона, на Рождество 7 января помолился в Казани за российские войска. Он "совершил всенощное бдение" в мужском монастыре РПЦ в сослужении с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующая информация обнародована на сайте Духовного фронта Украины со ссылкой на официальный сайт Казанской епархии РПЦ.

На сайте епархии отметили, что во время богослужения были вознесены молитвы за российское воинство и за мир. Кроме того, было зачитано послание патриарха РПЦ Кирилла (Гундяева), поддерживающего войну России против Украины.

"Ни глава УПЦ (МП) Онуфрий, ни Синод УПЦ (МП) не применил никакого наказания по отношению к любителю страны-агрессора, который считает нормальным молиться за российские войска и находиться в России, которая опустошает Украину", – говорится в сообщении Духовного фронта.

Читайте также: Священника УПЦ МП Харона, настоятеля незаконно построенной церкви на Старокиевской горе, не впустили в Украину и готовят депортацию

Гедеон, или Юрий Харон, родился в 1960 году в Одессе. Постриг Харона совершил епископ Курский и Белгородский, иерейскую хиротонию – архиепископ Омский и Тюменьский. В 1991-1999 годах был клириком Американской православной церкви, в частности служил в храмах Сан-Франциско.

Именно с его именем связывается скандальная застройка на Старокиевской горе у фундамента Десятинной цеквы.

Читайте также: "Храм-МАФ возле Десятинной церкви должен быть демонтирован", - Ткаченко

25 января 2018 года полиция получила сообщение о попытке поджога самостроя УПЦ МП возле Десятинной церкви в Киеве. В связи с инцидентом Шевченковский районный суд отправил в СИЗО на два месяца архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка. Прокуратура просила взять их под домашний арест.

Читайте также: Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект о запрете Московского патриархата
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+25
в штраф бат этих пидоров вмести с кирилой тимошонкой. кстати кирила тимошонка щас безработный. пусть идет, ****, на влк, ау военкомы с Адессы киньте цього ****** у вулык
показать весь комментарий
24.01.2023 20:30
+24
Повторюю-рпц це не церква а фсбшна секта кацапських сатанистів...
показать весь комментарий
24.01.2023 20:27
+20
Перепрошую, але - покидьок!
показать весь комментарий
24.01.2023 20:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
воно ще й макарівське...подонок
показать весь комментарий
24.01.2023 20:25 Ответить
Перепрошую, але - покидьок!
показать весь комментарий
24.01.2023 20:27 Ответить
воно просто прарасєйскає гавно...
показать весь комментарий
24.01.2023 20:28 Ответить
Ну, не будемо такими критичними, я сам в душі щирий Українець, а по мові - сурджик. Але борюсь з русизмами.
А, і до речі, дуже подобається лемківська, та гуцульська діалектика.
показать весь комментарий
24.01.2023 20:36 Ответить
особисто для вас

https://www.youtube.com/watch?v=pH4RUcnAS28
показать весь комментарий
24.01.2023 20:39 Ответить
Я це в тік току видів. Дякую.
показать весь комментарий
24.01.2023 21:01 Ответить
молився за солдатів російської армії
========================
придати анафемі роздягнути до трусів розіп"яти і спалити живцем!
показать весь комментарий
24.01.2023 23:16 Ответить
Та ні, воно з Одеси, просто там сьогодні "по решению партии і правительства" служить ворогу і дурить українців.
показать весь комментарий
24.01.2023 20:38 Ответить
Воно попівський підор
показать весь комментарий
24.01.2023 20:40 Ответить
Повторюю-рпц це не церква а фсбшна секта кацапських сатанистів...
показать весь комментарий
24.01.2023 20:27 Ответить
Якщо Харон, то в форт Буайярд негідника!
показать весь комментарий
24.01.2023 20:28 Ответить
треба перейменувати гедеона на ганд0на
показать весь комментарий
24.01.2023 20:28 Ответить
в штраф бат этих пидоров вмести с кирилой тимошонкой. кстати кирила тимошонка щас безработный. пусть идет, ****, на влк, ау военкомы с Адессы киньте цього ****** у вулык
показать весь комментарий
24.01.2023 20:30 Ответить
зрадник іуда ющер... прищава харя
показать весь комментарий
24.01.2023 20:43 Ответить
Посмотрел бы я на твое лицо, после отравления диоксидом
показать весь комментарий
24.01.2023 20:58 Ответить
іуда-цим сказане все -а ти холуй його
показать весь комментарий
24.01.2023 21:21 Ответить
Назви кращого Президента України.
показать весь комментарий
24.01.2023 22:24 Ответить
немає такого-одні *******си
показать весь комментарий
25.01.2023 03:53 Ответить
А хіба він вам козломордим присягав?
показать весь комментарий
25.01.2023 00:29 Ответить
в Україні немає кацапських щтрафбатів і ніколи не буде
показать весь комментарий
24.01.2023 22:02 Ответить
"звершив всенічне бдіння"

всенічне бздіння...
показать весь комментарий
24.01.2023 20:31 Ответить
Церкву після того , мабуть - днів три провітрювали
Там рузьгій дух , там рузью пахнєт .
показать весь комментарий
24.01.2023 20:34 Ответить
І скільки ж раз його там відбділи?
показать весь комментарий
24.01.2023 20:31 Ответить
Харо́н (др.-греч. Χάρων) в греческой мифологии[1] - перевозчик душ умерших[2] через реку Стикс (по другой версии - через Ахерон) в подземное царство мёртвых.
Слово также может быть эвфемизмом для смерти[4].
показать весь комментарий
24.01.2023 20:32 Ответить
Яке прмовисте прізвище у цього сатаніста.
показать весь комментарий
24.01.2023 20:43 Ответить
Визнати РПЦ екстреміською організацією та заборона її філії в Украіні - тільки так.
показать весь комментарий
24.01.2023 20:33 Ответить
Ви праві. Але для початку хоч би визнати екстремісьеою організацію, а з її філією, то наступний крок. До нього готуватись.
показать весь комментарий
25.01.2023 00:24 Ответить
На столб его и ему подобных.
показать весь комментарий
24.01.2023 20:35 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2023 20:36 Ответить
а с другой стороны где ему было реализовать продукцию с персонального свечного заводика, не в мафах же на Троещине?
показать весь комментарий
24.01.2023 20:37 Ответить
Геть кацапську халабуду!
показать весь комментарий
24.01.2023 22:30 Ответить
А якби щось подібне чудили попи з УПЦ чи уніати. шапіто-95 уже б на гавно ізошлось забороняючи ці конфесії. але попам-гебістам можна, оні же братскій нарот
показать весь комментарий
24.01.2023 20:38 Ответить
А який московський піп не молиться за путінга і кацапів ?
показать весь комментарий
24.01.2023 20:38 Ответить
А в какой стране Мира возможен , такой АБСУРД⁉️Все 30 лет были терпилами и позволяли с…ть на свои головы гебне и таким выродкам ,как Кучма Пинчук , каламойша ,януковичи д'Ерьмак
показать весь комментарий
24.01.2023 21:18 Ответить
На ДОБКИНА похож ... к чему бы такое совпадение
показать весь комментарий
24.01.2023 20:41 Ответить
Лайно в рясе
показать весь комментарий
24.01.2023 20:41 Ответить
Ще живий? Унікально фартова людина.
показать весь комментарий
24.01.2023 20:44 Ответить
Сьогодні в любому місті зайдіть в "Ритуальні послуги" і там побачите телефони і прайм послуг і цін попів на відспівування мерців і на 90% всі вони з УПЦ УМ. Попи заробляють гроші з українцвів для російських ракет, молячись за російське військо і їх уряд, а влада цього ніби і не бачить. А чому не бачить і не прикриває ці лавочки? А тому, що це їх виборець.
показать весь комментарий
24.01.2023 20:44 Ответить
..якщо той кгбшний кіоск типу сортір коло Десятинної і досі на місті, то - капець
показать весь комментарий
24.01.2023 20:46 Ответить
Шмайсера на них не вистачає, бо проти них то єдині ліки. Їх(мп) на території України не повинно бути фізично.
показать весь комментарий
24.01.2023 20:47 Ответить
Да было бы странно если бы юрка харон в Казани молился за наших солдат. И потом. Да на харю харона гляньте---ну его нахер такого харона. Они все давно вне Бога. Какая там молитва? Стоялово у амвона в ожидании скорей бы за стол.
показать весь комментарий
24.01.2023 20:48 Ответить
Геть московське попівство із України. Архітекторів, що випалювали цю нечисть, - до нагород!
показать весь комментарий
24.01.2023 20:55 Ответить
коли читаєш.як безкарно і вольготно почувають себе в Україні бородаті чуваки з хрестами на грудях і ксівами ФСБ в кишені......здається,що разом з ними періодично моляться за кацапосолдатню і пабєду русскава аружия.....зе-членограй.єрмак.жданов,буданов,рєзніков.баканов.сирський,шаптала тощо...
показать весь комментарий
24.01.2023 20:57 Ответить
Гедеон
показать весь комментарий
24.01.2023 21:11 Ответить
Будуть попи московські поки будуть до них йти
показать весь комментарий
24.01.2023 21:11 Ответить
Треба щоб народ перестав ходити в капища ФСБ-РПЦ, припинив цілувати їм руки і носити гроші. В ідеалі - виганяв би їх за межі міст і сіл. Зараз головне - законодавча заборона бородатих самосвятів-злочинців у рясах.
показать весь комментарий
24.01.2023 21:14 Ответить
А оце "каждоночне блудіння оркських шаманів Татарстана", воно нам зараз дійсно потрібне?
показать весь комментарий
24.01.2023 21:17 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2023 21:19 Ответить
Пам'ятаю цих шляхетних діячів. Це було сміливо тоді...
показать весь комментарий
24.01.2023 22:07 Ответить
Ніколи такого не було і ось знову....
показать весь комментарий
24.01.2023 22:09 Ответить
Харон... Однофамилец, что ли? Отправить его в помощь, пусть вдвоём чмобов возят, а то один Харон уже замахался.
показать весь комментарий
24.01.2023 22:11 Ответить
Най, краще, цей Харон бере весло, пиз@ує до Стіксу та перевозить російську армію на той берег.
показать весь комментарий
24.01.2023 22:14 Ответить
На дзвіницю!!!
показать весь комментарий
24.01.2023 22:22 Ответить
а Микола Питерский и Ризо Тбилисский тоже были на сходняке ? а то Патриарх Япончик лично не смог присутствовать, должен был положенцев прислать, что бы по понятиям было
показать весь комментарий
24.01.2023 22:33 Ответить
Всех священнослужителей поехавших зачем-то в мордор обратно не пускать.
показать весь комментарий
25.01.2023 00:16 Ответить
Царь хороший, бояре плохие?
Онуфрий и их синод должны отвечать за действия всех священнослужителей их шоблы. Думаю, что СБУ следует вызвать онуфрия на беседу.
показать весь комментарий
25.01.2023 00:32 Ответить
ФСБ ные ******, причем ****** в обоих значениях этого слова.
показать весь комментарий
25.01.2023 02:01 Ответить
Скільки можна терпіти цю московську курву. На нари його паскуду!
показать весь комментарий
25.01.2023 06:45 Ответить
Пора пересилити цю паскуду ПІД фундамент Десятинної церкви!
Якщо таке взагалі можна хоронити на святій землі...
показать весь комментарий
25.01.2023 07:00 Ответить
гандон звершив нічне бздіння... так у них на расії заведено...
показать весь комментарий
25.01.2023 07:50 Ответить
 
 