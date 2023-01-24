Завтра Бундестаг рассмотрит вопросы поставки танков Leopard в Украину
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Парламент Германии рассмотрит вопрос о возможной поставке танков Leopard из Германии в Украину в среду, 25 января 2023 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно сообщению на сайте Бундестага, обсуждение инициировано по просьбе блока ХДС/ХСС, который хочет "положить конец леопардовой блокаде федерального правительства" и опасается потери доверия к федеральному правительству среди союзников.
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+8 Jala Pribila
показать весь комментарий24.01.2023 20:49
+7 Підлога Маккартні
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показать весь комментарий24.01.2023 21:04
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підтверджують діягноз - склероз.
десять днів не пройшло як голосували таке.
Що ж, будемо слідкувать. CDU/CSU молодці, це додасть їм політичного капіталу.
Прогнозую, наступний канцлер буде саме з консерваторів.
могут например потребовать уволить Ермака, не немцы, а Американцы. Что тогда Величайший будет делать
А як таг розгляне, то Шольц може передумати?
Хотя злые языки кажуть шо фюрер сдох не приходя в сознание 🦍💀