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Завтра Бундестаг рассмотрит вопросы поставки танков Leopard в Украину

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

танк,leopard

Парламент Германии рассмотрит вопрос о возможной поставке танков Leopard из Германии в Украину в среду, 25 января 2023 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению на сайте Бундестага, обсуждение инициировано по просьбе блока ХДС/ХСС, который хочет "положить конец леопардовой блокаде федерального правительства" и опасается потери доверия к федеральному правительству среди союзников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шольц согласился отправить танки в Украину, - Der Spiegel
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Топ комментарии
+8
Вони вже три рази розглядали і три рази провалювали. Також після голосування під цим рішення має поставити свій підпис Шольц. А ще має бути розроблена процедура передачі і її умови. Не спішіть кидати чепчики в повітря.
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24.01.2023 20:49
+7
Шольц не может вечно валять Шольца. всему есть предел
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24.01.2023 20:51
+7
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24.01.2023 21:04
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24.01.2023 20:46 Ответить
Вони вже три рази розглядали і три рази провалювали. Також після голосування під цим рішення має поставити свій підпис Шольц. А ще має бути розроблена процедура передачі і її умови. Не спішіть кидати чепчики в повітря.
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24.01.2023 20:49 Ответить
Шольц не может вечно валять Шольца. всему есть предел
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24.01.2023 20:51 Ответить
Скоріш за все так, але і викликати карабаса із трамбоном зарано. Про це кажу.
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24.01.2023 21:08 Ответить
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24.01.2023 20:48 Ответить
ХДС/ХСС. Если вычеркнуть две буквы Х, что есть Хайль Хитлер, то что означает ДС, то хз, да и пох, а вот СС, все понимают, какой СС скоро ждет ************!!!
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24.01.2023 20:48 Ответить
Зондер команды, огнеметчики и газенвагены роским упырям от мала до велика
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24.01.2023 20:49 Ответить
шольцу головне завтра памперси вдягти
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24.01.2023 20:50 Ответить
Так вже погодився(писали щойно)! Що там знову крутять-розглядають?
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24.01.2023 20:52 Ответить
Шольц наче погодився, парламент - завтра... так шо...тьху-тьху
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24.01.2023 20:56 Ответить
Збираються з духом - кажись шальки терезів хитнулись в сторону Украіни .
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24.01.2023 20:54 Ответить
ну, таке.

підтверджують діягноз - склероз.

десять днів не пройшло як голосували таке.
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24.01.2023 20:56 Ответить
Леопардова блокада, пилять....

Що ж, будемо слідкувать. CDU/CSU молодці, це додасть їм політичного капіталу.

Прогнозую, наступний канцлер буде саме з консерваторів.
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24.01.2023 20:57 Ответить
Німці на форумах радіють)
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24.01.2023 21:01 Ответить
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24.01.2023 21:04 Ответить
Смущает другое,немцы сами выложили интересную табличку - мол там большая половина из парка в аварийном состоянии. Не будет ли так,что нам мпизнут хлам,который из за поводка ***** и так давать не хотели,а сами получат абрамсы...
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24.01.2023 21:15 Ответить
Это глава МИД Германии Анналена Бербок наехала на Щольца после посещения Харькова и увидела своими глазами разрушения и масштаб действий Мавзолейное Шизофреника...
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24.01.2023 21:19 Ответить
Та перейда вже нарешті скільки зможете, не тяніть кота за хвоста
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24.01.2023 21:21 Ответить
Точнее сказать леопарда за хвоста
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24.01.2023 22:18 Ответить
по процедуре идёт. пусть вначале проголосуют
могут например потребовать уволить Ермака, не немцы, а Американцы. Что тогда Величайший будет делать
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24.01.2023 21:21 Ответить
Після третьої мобілізації кацапи особливо полізуть на німців в Прибалтиці знаючі що вони особливі сцикуни а перед цим влуплять фосформ щоб їх спалити і тоді Германія сама відчує на своїй шкурі війну
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24.01.2023 21:25 Ответить
то Шольц погодив, чи бундес розгляне...?
А як таг розгляне, то Шольц може передумати?
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24.01.2023 21:34 Ответить
Жест доброй Моли...,типа КГБшая погремушка с молодости.... Мудака из питерской подворотни ..
Хотя злые языки кажуть шо фюрер сдох не приходя в сознание 🦍💀
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24.01.2023 21:34 Ответить
Блин. Та вы определитесь уже. А то - дадим, не дадим......
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25.01.2023 01:38 Ответить
 
 