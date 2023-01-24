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Зеленский (16609) Макрон (948)

Поблагодарил Mакрона за прорывное решение предоставить Украине танки и поставки систем ПВО, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

макрон,зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом Франции поблагодарил за прорывное решение предоставить легкие танки и за дальнейшее усиление обороноспособности Украины, в частности передовыми системами ПВО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме Зеленского.

"В разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном поблагодарил за прорывное решение предоставить легкие танки и за дальнейшее усиление обороноспособности Украины, в частности передовыми системами ПВО. Обсудили и дипломатические шаги для завершения войны. Отдельно подчеркнул, что спортсменам из России не место на Олимпийских играх в Париже", – отмечается в сообщении.

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Топ комментарии
+6
низький уклін французькому народу і пану Макрону.
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24.01.2023 21:04
+6
А, я таки, думаю, що Борис Джонсон не просто так приїздив. Почали чухатись, уже і Шольц розродився. Дай Боже, скоро на перегонки почнуть, хто більше зброї дасть
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24.01.2023 21:13
+5
Макрон стал Наполеоном 🇨🇵🇺🇦✊💪✌️😛
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24.01.2023 21:08
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Je ne mange pas depuis six jours
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24.01.2023 21:01 Ответить
низький уклін французькому народу і пану Макрону.
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24.01.2023 21:04 Ответить
Макрон стал Наполеоном 🇨🇵🇺🇦✊💪✌️😛
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24.01.2023 21:08 Ответить
А, я таки, думаю, що Борис Джонсон не просто так приїздив. Почали чухатись, уже і Шольц розродився. Дай Боже, скоро на перегонки почнуть, хто більше зброї дасть
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24.01.2023 21:13 Ответить
Мое мнение, что Джонсон приезжал, вразумить ЗЕ, что коррупционеры и воры, совсем не добавляют желания, помогать оружием. Вот начались первые увольнения и дело пошло.
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24.01.2023 22:18 Ответить
Макрон постепенно из сынка своей жены превращается в мужика......
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24.01.2023 21:13 Ответить
дякуємо кожному і всім, хто допомагає відігнати русню з нашої землі...
хто розуміє що зупинити і знищити цю сарану можливо тільки ******** зброєю...
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24.01.2023 21:15 Ответить
Щеневтік дякула перший. А розповісти на телемудафоні про власну з зешоблою підготовку до війни "слабо"?
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24.01.2023 21:52 Ответить
От, нахрена ти тут? Напиши на "телемудафон". Нам краще стане?
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24.01.2023 22:08 Ответить
А мене туди на телемудафон хтось з тієї шобли пустить?А ти співай оди дякулі на тлі щоденних корупційних зашкварів, і хай тобі стане краще.
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25.01.2023 06:55 Ответить
два дебила - это сила...
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24.01.2023 22:58 Ответить
Спасибо Франция
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25.01.2023 05:38 Ответить
 
 