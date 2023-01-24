Поблагодарил Mакрона за прорывное решение предоставить Украине танки и поставки систем ПВО, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом Франции поблагодарил за прорывное решение предоставить легкие танки и за дальнейшее усиление обороноспособности Украины, в частности передовыми системами ПВО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме Зеленского.
"В разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном поблагодарил за прорывное решение предоставить легкие танки и за дальнейшее усиление обороноспособности Украины, в частности передовыми системами ПВО. Обсудили и дипломатические шаги для завершения войны. Отдельно подчеркнул, что спортсменам из России не место на Олимпийских играх в Париже", – отмечается в сообщении.
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хто розуміє що зупинити і знищити цю сарану можливо тільки ******** зброєю...