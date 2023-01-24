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США в шесть раз увеличат производство 155-мм снарядов, – The New York Times

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

снаряди

По информации The New York Times, в Пентагоне запланировали шестикратное увеличение объемов производства 155-миллиметровых снарядов, которые сейчас в первую очередь нужны Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Как отмечается, производство в США 155-мм артиллерийских снарядов, столь необходимых Киеву, вырастет до 90 000 в месяц в течение двух лет.

Это будет сделано, чтобы компенсировать дефицит, вызванный войной в Украине, и создать запасы для будущих конфликтов.

Увеличение производства 155-мм снарядов будет достигнуто за счет расширения мощности существующих заводов, а также привлечения новых производителей.

Пентагон увеличит производство снарядов на 500%, доведя его до уровня, невиданного со времен Корейской войны. Это станет частью "самой агрессивной модернизации" оборонной промышленной базы США почти за 40 лет. Как отмечается, до начала полномасштабного вторжения России в Украину, производство США 14 400 неуправляемых снарядов в месяц было достаточным для американских военных.

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Пентагон будет финансировать новые предприятия по производству артиллерийских снарядов и будет тратить примерно $1 млрд в год в течение следующих 15 лет на модернизацию государственных предприятий по производству боеприпасов, чтобы повысить автоматизацию, повысить безопасность рабочих и, в конечном итоге, ускорить производство.

"Решение армии расширить свое артиллерийское производство является самым явным признаком того, что Соединенные Штаты планируют поддерживать Украину, независимо от того, как долго будет продолжаться война", – говорится в статье NYT.
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Топ комментарии
+19
ага, з асфальту і скумбрії
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24.01.2023 21:05
+15
Ніт! Нам треба яйки по 17 і міліарди на жопомарофон, тікі так і переможемо.
Ви у військовій справі нічо не розумієте то ж мовчить!
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24.01.2023 21:12
+10
God bless America 🇺🇸
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24.01.2023 21:18
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Правила форума Совет форумчан
А Украина ? 9й год войны , а потронный завод уже построили ?
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24.01.2023 21:03 Ответить
ага, з асфальту і скумбрії
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24.01.2023 21:05 Ответить
Так а чого чекати, якби ж не жидкі при владі
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24.01.2023 21:16 Ответить
Ізраїльтяни виготовляли набої в підпільних цехах, щоб захистити свою нову державу, а ви продовжуйте шукати винних.
Кучма, Ющенко, Яник - всі скорочували армію і розпродували зброю, вони теж жидкі?
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24.01.2023 22:28 Ответить
Ющенко не скорочував, яник - кацапський гребінь, а щодо періоду правління кучми то був час коли совкові діячі розкрадали майбутьнье України, а жидкіх там було доречі удосталь
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24.01.2023 23:13 Ответить
Ні Ви трохи спутали міністр кузьмук( продані кольчуги відправлені ракетних комплекси, вивезення ядерки все при цьому під.арасі, Ющенко був під контролем тих Країн які б не дозволили ослабити Україну. Єдине що Кузьмук зробив добре, то це збив під.арососійський літак над чорним морем
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25.01.2023 08:43 Ответить
США у шість разів збільшать виробництво 155-мм снарядів
====================================
ось так скромно та без пафосу кацапи підтримують економіку США
І ці снаряди невдовзі полетять на тупі кокошніки москалів.
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24.01.2023 23:34 Ответить
Нам нада не в 6, а в 60 раз. И на том спасибо!!!
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24.01.2023 21:04 Ответить
Ніт! Нам треба яйки по 17 і міліарди на жопомарофон, тікі так і переможемо.
Ви у військовій справі нічо не розумієте то ж мовчить!
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24.01.2023 21:12 Ответить
Да ну. В 60 раз это 4,5 млн. шт. в месяц. Столько не всегда настреливала КА с Вермахтом вместе взятые при численности войск миллионов в двенадцать.
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24.01.2023 21:58 Ответить
Это уже совсем другое дело, паровозик типа Union Pacific 4000 «Big Boy» начинается раскочегариваться и давать полный ход
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24.01.2023 21:04 Ответить
раскочегариваться
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24.01.2023 21:10 Ответить
Человек единственное в мире существо, которое может убиться при падении головой с высоты собственного роста. Так что в данном случае и асфальт - оружие, если москаль ******* об него головой. как-то так
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24.01.2023 21:14 Ответить
God bless America 🇺🇸
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24.01.2023 21:18 Ответить
Вони що, мацкаля перетравлюють??
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24.01.2023 21:21 Ответить
Блейн Тёмная Башня )
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24.01.2023 21:21 Ответить
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24.01.2023 21:24 Ответить
ну тоесть теперь некоторые американские граждане и компании будут иметь доход от того, что их правительство помогает Украине! Если не обращать внимание на обстаятельства, то это конечно хорошо!
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24.01.2023 21:22 Ответить
Пентагон 🇱🇷это вам не мавзолейный ПОНТЫгон.🦍..с аналоГовнетами...👹😁😁😁✊💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱👌
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24.01.2023 21:27 Ответить
іде переосмислення ролі артилерії на основі нашої війни-і виникло ,що ранувато списувати її.
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24.01.2023 21:35 Ответить
Кстати американцам и самим надо подолнить свои запасы снарядов. Такой расход снарядов, как уходит теперь против Мордора, в западе не предвиделся.
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24.01.2023 21:40 Ответить
Добро переможе
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24.01.2023 21:40 Ответить
Америка перешла на военные рельсы? ))) а Украина? вроде не у нас война... а минобороны??? все тырите ? на яйцах миллионы приписываете...
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24.01.2023 21:44 Ответить
давно пора
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24.01.2023 21:47 Ответить
Америка это Америка. Надо значит надо. А если надо, значит сделаем. Не меняются. Молодцы!
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24.01.2023 22:28 Ответить
Ну что москалики, хотите с омерикой посоревноваться в производстве?) Щас там роботизированное, автоматизированное производство, против ваших рукожопых дятлов)
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25.01.2023 05:36 Ответить
North Central Positronics, NCP) )
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25.01.2023 16:54 Ответить
 
 