США в шесть раз увеличат производство 155-мм снарядов, – The New York Times
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По информации The New York Times, в Пентагоне запланировали шестикратное увеличение объемов производства 155-миллиметровых снарядов, которые сейчас в первую очередь нужны Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
Как отмечается, производство в США 155-мм артиллерийских снарядов, столь необходимых Киеву, вырастет до 90 000 в месяц в течение двух лет.
Это будет сделано, чтобы компенсировать дефицит, вызванный войной в Украине, и создать запасы для будущих конфликтов.
Увеличение производства 155-мм снарядов будет достигнуто за счет расширения мощности существующих заводов, а также привлечения новых производителей.
Пентагон увеличит производство снарядов на 500%, доведя его до уровня, невиданного со времен Корейской войны. Это станет частью "самой агрессивной модернизации" оборонной промышленной базы США почти за 40 лет. Как отмечается, до начала полномасштабного вторжения России в Украину, производство США 14 400 неуправляемых снарядов в месяц было достаточным для американских военных.
Пентагон будет финансировать новые предприятия по производству артиллерийских снарядов и будет тратить примерно $1 млрд в год в течение следующих 15 лет на модернизацию государственных предприятий по производству боеприпасов, чтобы повысить автоматизацию, повысить безопасность рабочих и, в конечном итоге, ускорить производство.
"Решение армии расширить свое артиллерийское производство является самым явным признаком того, что Соединенные Штаты планируют поддерживать Украину, независимо от того, как долго будет продолжаться война", – говорится в статье NYT.
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Кучма, Ющенко, Яник - всі скорочували армію і розпродували зброю, вони теж жидкі?
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ось так скромно та без пафосу кацапи підтримують економіку США
І ці снаряди невдовзі полетять на тупі кокошніки москалів.
Ви у військовій справі нічо не розумієте то ж мовчить!