Вопрос поставки танков для Украины будет решен "в ближайшие дни", - Госдепартамент США
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Вопрос поставки современных танков стран Запада в Украину будет решен в скором времени.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман.
Ее попросили ответить на вопрос о том, что происходит с возможной поставкой танков Leopard или Abrams в Украину.
"Я думаю, что в ближайшие дни вы увидите решение некоторых из этих вопросов... Это трудно для всех. Каждая страна, как сказал президент Байден (президент США Джо Байден – ред.), должна принять собственное решение о том, какое оружие она хочет предоставить", - подчеркнула чиновница.
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+7 Виталий 6b40280c
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Вони нікому не цікаві…
Но хто?
***** вбиває. Чому про це мовчимо?
Чому Ні слова що винні руськие фашісти?
Де була би Україна без допомоги Західа?
Так, у лучшому випадку, партизанів би у лісах…
А у худшому, бої вже були би на теріторію Польщі…
Навіщо бруднити союзників України?
Відповідь одна-
це роблять вороги, виконуючі накази з Московії.
Смерть кацапським оккупантам та іх коллаборантам!
І року війні не виповнилося!
Та ви ж просто метеори!
І піде цей фрегат на концерт Кобзона у слід за « русским военним кораблем» МосьКва.
Тут до гадалка не треба ходити.
Якщо параша зачепить НАТО , відповідь буде швидка та остаточна
Ukraine government organization
97% українців готові взяти ветеранів на роботу - опитування
У відповідях соціологічного опитування 97% тих, хто має свій власний бізнес, або ж хотів його мати, готові взяти на роботу ветерана російсько-української війни.
с чего бы?
Не шутка юмора...😛
То для чого вони нам, хто розбирається?
1. у Украины имелось современное противотанковое оружие (стугны, нлау, джавелины), потому москальские танки особой угрозы не представляли
2. мощь танков РФ была сильно преувеличена. А Леопард пробивает броню 5 см с расстояния 2 км.
А не хочеш ПНХ? За руським кораблем