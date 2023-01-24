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Госдепартамент США (1628) танк (1935) Шерман (27)

Вопрос поставки танков для Украины будет решен "в ближайшие дни", - Госдепартамент США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

шерман,венди,венді

Вопрос поставки современных танков стран Запада в Украину будет решен в скором времени.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

Ее попросили ответить на вопрос о том, что происходит с возможной поставкой танков Leopard или Abrams в Украину.

"Я думаю, что в ближайшие дни вы увидите решение некоторых из этих вопросов... Это трудно для всех. Каждая страна, как сказал президент Байден (президент США Джо Байден – ред.), должна принять собственное решение о том, какое оружие она хочет предоставить", - подчеркнула чиновница.

Читайте также: Завтра Бундестаг рассмотрит вопросы поставки танков Leopard в Украину
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Топ комментарии
+7
А многие в РФ верят... Это же один из "военкоров" топовых там.
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24.01.2023 21:39
+6
Яйцями,знаемо.Наши яйца в кілограмах,як Фаберже коштують.
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24.01.2023 21:25
+4
Я, думаю, що танки вже у нас. То був отвлікающий маневр. Я без шуток.
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24.01.2023 21:49
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Давай-давай, у шольца запитай як заїпати можемо.. вибачте..
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24.01.2023 21:22 Ответить
Яйцями,знаемо.Наши яйца в кілограмах,як Фаберже коштують.
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24.01.2023 21:25 Ответить
Сховай свої яйця, дурко.

Вони нікому не цікаві…
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25.01.2023 07:09 Ответить
Так вже ж наче зірки зіишлися -- чи ше одне коло пекла -- танкового .
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24.01.2023 21:27 Ответить
до чого тут зірки. Це - результат важкої дипломатичної праці союзників, яких тут зазвичай лайном обливают.
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25.01.2023 09:35 Ответить
Поки союзники дипломатично кожен день труть наших хлопців вбивають все більше .
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25.01.2023 09:43 Ответить
На жаль вбивать, так.
Но хто?

***** вбиває. Чому про це мовчимо?
Чому Ні слова що винні руськие фашісти?

Де була би Україна без допомоги Західа?

Так, у лучшому випадку, партизанів би у лісах…
А у худшому, бої вже були би на теріторію Польщі…

Навіщо бруднити союзників України?
Відповідь одна-
це роблять вороги, виконуючі накази з Московії.

Смерть кацапським оккупантам та іх коллаборантам!
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25.01.2023 16:00 Ответить
обицянки цицянки -дурневи радость !
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25.01.2023 12:59 Ответить
Все буде вчасно…
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24.01.2023 21:27 Ответить
Дівчат, які обіцять та не дають називають - Шольцами.
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24.01.2023 21:28 Ответить
Ну все, значит их скоро уничтожат все!

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24.01.2023 21:28 Ответить
Шо за маячня? Якесь божевілля. Якби в Україні було стільки зброї "освободітєлі" були б вже за Уралои.
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24.01.2023 21:37 Ответить
А многие в РФ верят... Это же один из "военкоров" топовых там.
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24.01.2023 21:39 Ответить
Это у него вроде как сарказм
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24.01.2023 21:49 Ответить
(схвально):
І року війні не виповнилося!
Та ви ж просто метеори!
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24.01.2023 21:34 Ответить
Оснащений ядерними гіперзвуковими ракетами "Циркон" російський фрегат "Адмірал Горшков" на великій швидкості прямує до берегів США і скоро опиниться в радіусі досяжності для удару.

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24.01.2023 21:38 Ответить
До москви поспішає... 😁
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24.01.2023 22:22 Ответить
…. для удару американських збройних сил.

І піде цей фрегат на концерт Кобзона у слід за « русским военним кораблем» МосьКва.

Тут до гадалка не треба ходити.

Якщо параша зачепить НАТО , відповідь буде швидка та остаточна
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25.01.2023 16:07 Ответить
Танки Шерман известны со Второй Мировой...наша Леди...🇱🇷🇺🇦💪👌😛
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24.01.2023 21:40 Ответить
Генеральний штаб ЗСУ @GeneralStaffUA 4 ч
Ukraine government organization
97% українців готові взяти ветеранів на роботу - опитування
У відповідях соціологічного опитування 97% тих, хто має свій власний бізнес, або ж хотів його мати, готові взяти на роботу ветерана російсько-української війни.
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24.01.2023 21:40 Ответить
😁😁😁
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24.01.2023 22:06 Ответить
А биолаборатории выпустили новый вид комаров под кодовым именем Гетьман Иван Мазепа 🦟🦟🦟...Небензя в шоке😁😁😁 Созывает СовБез ООН...
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24.01.2023 21:46 Ответить
Дивчина долго ломалась, но даст незабаром
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24.01.2023 21:47 Ответить
Ломаютса дєвушкі, а дівчина - підманула, підвела!!!
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24.01.2023 22:24 Ответить
Но даст, не пiдвела
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24.01.2023 22:26 Ответить
а должна была дать?
с чего бы?
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25.01.2023 09:38 Ответить
Можно и не давать и вести себя как проститутки Франции перед немецким гитлером
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25.01.2023 13:35 Ответить
Я, думаю, що танки вже у нас. То був отвлікающий маневр. Я без шуток.
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24.01.2023 21:49 Ответить
Я тоже так подумал 👌ещё до недавнего Рамштайна ...🇱🇷🇺🇦
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24.01.2023 21:51 Ответить
нет, танки еще не у нас, потому что бесполезны. Обучиться надо, это месяц времени уйдет. И вот тогда уже можно запускать, как раз подвезут.
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24.01.2023 21:54 Ответить
Танки быстро дадут только Польша, Норвегия и Словакия
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24.01.2023 22:28 Ответить
А куда подевался дружбан путлера Салливан...?Венди Шерман наверно выгнала на пенсию...😛😁
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24.01.2023 21:50 Ответить
Так... окей принял... за танки домовились теперь дальше... АТАКМС... очень надо... и много... жду
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24.01.2023 21:55 Ответить
На базах НАТО обучается сейчас около 30 000 воинов ЗСУ..., наверное давно катаются на танках и самолётах F-16...
Не шутка юмора...😛
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24.01.2023 22:01 Ответить
Ну на счет самолетов, еще в декабре помню какие то американские СМИ писали что украинских военных заметили на летных тренажерах в США.
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24.01.2023 22:25 Ответить
І в чому вся "прелесть" - на відміну від танків, ці самі прилетять)). У найкоротші терміни.
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24.01.2023 22:43 Ответить
Тепер от цікаво, весною, коли кацапські танки палали як сірники, казали, що їх місце тепер в музеях.
То для чого вони нам, хто розбирається?
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24.01.2023 22:18 Ответить
P.s.: кум танкіст, але стидно його таке питати
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24.01.2023 22:19 Ответить
Теперь всё горит як сiрники. Ни у кого защиты нет, даже в штабе.
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24.01.2023 22:30 Ответить
потому что:
1. у Украины имелось современное противотанковое оружие (стугны, нлау, джавелины), потому москальские танки особой угрозы не представляли
2. мощь танков РФ была сильно преувеличена. А Леопард пробивает броню 5 см с расстояния 2 км.
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25.01.2023 09:40 Ответить
в кацапів немає ПТРК?
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25.01.2023 10:03 Ответить
ми ще раз-два попадем в новини зі своєю коррупцією і я знаю яке рішення вони приймуть...
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25.01.2023 11:34 Ответить
Та ти «провидець» . )))

А не хочеш ПНХ? За руським кораблем
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25.01.2023 16:12 Ответить
Ти як до дорослих звертаєшся, спочатку витягуй х з рота бо незрозуміло що мямлиш
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25.01.2023 16:24 Ответить
 
 