Вопрос поставки танков для Украины будет решен "в ближайшие дни", - Госдепартамент США

Вопрос поставки современных танков стран Запада в Украину будет решен в скором времени.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

Ее попросили ответить на вопрос о том, что происходит с возможной поставкой танков Leopard или Abrams в Украину.

"Я думаю, что в ближайшие дни вы увидите решение некоторых из этих вопросов... Это трудно для всех. Каждая страна, как сказал президент Байден (президент США Джо Байден – ред.), должна принять собственное решение о том, какое оружие она хочет предоставить", - подчеркнула чиновница.

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