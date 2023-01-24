РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11507 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
1 790 14
Пентагон (1217) военные учения (3276) обучение (466)

Пентагон продлит учения для новых подразделений ВСУ в Германии, - представитель Минобороны США Райдер

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

навчання,зсу

Военные тренировки для ВСУ под руководством Пентагона в Германии, где сейчас около 500 украинских военных осваивают новые образцы техники, а также тактики ведения боя, могут быть продлены для обучения новых подразделений из Украины.

Об этом сообщил во вторник во время пресс-брифинга спикер Министерства обороны США генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Учения начались в середине января", - отметил генерал и уточнил, что их продолжительность рассчитана примерно на шесть недель, и как только они завершатся, обученные подразделения вернутся в Украину.

В то же время Райдер предположил, что программа учений может быть продлена для следующих подразделений из Украины.

"Мы сохраняем возможность продолжать эту программу, так что это не одноразовая программа. И Украина будет принимать решение по поводу отправки дополнительных сил для прохождения этого цикла", - отметил он.

Генерал также отметил, что в Пентагоне ждут этого от украинской стороны. "Но, в конце концов, это их решение, которое будет учитывать ситуацию на местах", - подчеркнул представитель Министерства обороны США.

Читайте также: Сухопутные войска подготовили по системе Барс более 100 инструкторов
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
Заголовки таджики пишуть?
показать весь комментарий
24.01.2023 21:50
+2
Еще бы было б не плохо давать нам развед данные где сидят руководители орков. У нас не 19 век когда нельзя стрелять охфицеров, а погибать должны только солафоны. Говорите где сидят гиниралы и туда прилетит хаймарс.
показать весь комментарий
24.01.2023 21:46
+2
Такое было и в США в гражданской. А потом Мел Гибсон в фильме "Патриот" затеял партизанщину и победила демократия. А по сути я скажу так, что Притуле доверия нету. Бо він шахрай!!! Такой как и зелебоба. И все, кто ему донатит, то пусть это делают конкретным воинским соединениям, а не этому паяцу
показать весь комментарий
24.01.2023 22:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Еще бы было б не плохо давать нам развед данные где сидят руководители орков. У нас не 19 век когда нельзя стрелять охфицеров, а погибать должны только солафоны. Говорите где сидят гиниралы и туда прилетит хаймарс.
показать весь комментарий
24.01.2023 21:46 Ответить
А то на спутник от афериста Притулы надежды нет совсем
показать весь комментарий
24.01.2023 21:48 Ответить
Всі хто не за вас, той проти УКРАЇНИ??
показать весь комментарий
24.01.2023 21:50 Ответить
Была такая традиция за времен Наполеона, когда пехота стенка на стенку. Офицеров и командующих армий убивать было нельзя, моветон. Кароче, у кого пехоты больше тот и победил. А если ты убьешь военнослужащего из высшего офицерского состава, то ты кароче **** и редиска. Так и воевали)
показать весь комментарий
24.01.2023 21:53 Ответить
Це дуже цікаво, але всім відомо..і було задовго до Наполеона... а по суті щось скажеш?? Не кажи.. але дурниці також не пиши...
показать весь комментарий
24.01.2023 21:56 Ответить
Такое было и в США в гражданской. А потом Мел Гибсон в фильме "Патриот" затеял партизанщину и победила демократия. А по сути я скажу так, что Притуле доверия нету. Бо він шахрай!!! Такой как и зелебоба. И все, кто ему донатит, то пусть это делают конкретным воинским соединениям, а не этому паяцу
показать весь комментарий
24.01.2023 22:01 Ответить
Заголовки таджики пишуть?
показать весь комментарий
24.01.2023 21:50 Ответить
Украйїнський мова йє дуже важке.
До того ж, то мабуть американський речник із ввічливості намагавсь говорити українською.
)))
показать весь комментарий
24.01.2023 21:52 Ответить
А чому вони там вчать?? Поводити себе як шольц??
показать весь комментарий
24.01.2023 21:52 Ответить
Два деньочки отроду, а який розумний!!!
показать весь комментарий
24.01.2023 21:56 Ответить
Там есть и танкисты и лётчики... ЗСУ па любасу 👌🇱🇷🇺🇦💪
показать весь комментарий
24.01.2023 22:02 Ответить
Мне вот любобытно, а шо наши всё время делали до этого времени. Ну я про тех кто тусувался возле наших военых. Ну там инструкторы, военпреподы, генералитет, теоретики современнй тактики, а?
- Наверное дрочили с утра до вечера, - предположила Демусика.
показать весь комментарий
24.01.2023 22:55 Ответить
 
 