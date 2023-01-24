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Новости Война в Украине
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Великобритания (4276) смерть (9028) волонтеры (2544) Соледар (80)

Двое британских волонтеров, считавшихся пропавшими без вести, погибли при попытке гуманитарной эвакуации из Соледара

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

волонтери

Родственники британских волонтеров Эндрю Бэгшоу и Кристофера Перри, пропавших в начале января на Донбассе, во вторник подтвердили, что те были убиты при попытке гуманитарной эвакуации из города Соледар в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Британии, которое цитирует "Европейская правда".

Семья Перри в заявлении сказала, что он уехал в Украину еще в марте 2022 года, где помог спасти более 400 человек и много брошенных домашних животных.

"Невозможно передать словами, насколько нам его будет не хватать, но он навсегда останется в наших сердцах. Мы чувствуем гордость за то, что он выбрал нашу семью, чтобы стать ее частью", - отметили они.

Заявление родных погибшего британца было подписано словами "Слава Украине, Героям слава", транслитерированными английскими буквами.

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Они не сообщили, как именно подтвердили смерть Перри и Бэгшоу, но на прошлой неделе российские ресурсы, приближенные к ЧВК "Вагнер", распространяли фото с телом Перри, которого называли "добровольцем".

Напомним, в начале января полиция Донецкой области сообщила об исчезновении британцев Эндрю Бэгшоу и Кристофера Перри. Они исчезли 7 января по дороге из Краматорска в Соледар, где продолжаются тяжелые бои.

Бєгшоу и Перри последние недели помогали эвакуировать людей из зоны боевых действий и привозили им гуманитарную помощь.
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Топ комментарии
+36
світла і вічна пам'ять...
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !

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24.01.2023 22:40
+21
Мої щирі співчуття рідним і друзям загиблих героїв!
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24.01.2023 22:46
+16
Сумно...
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24.01.2023 22:47
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Rule, Britannia!
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24.01.2023 22:37 Ответить
світла і вічна пам'ять...
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !

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24.01.2023 22:40 Ответить
Мої щирі співчуття рідним і друзям загиблих героїв!
показать весь комментарий
24.01.2023 22:46 Ответить
Сумно...
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24.01.2023 22:47 Ответить
R. I. P.
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24.01.2023 22:52 Ответить
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24.01.2023 22:53 Ответить
гуманитарный иловайск от параши
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24.01.2023 22:56 Ответить
Дякуємо батькам за ваших синів, що загинули за свободу України. Хай береже вас Бог і допоможе полегшити цю втрату.
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24.01.2023 23:21 Ответить
Ще додам: українці, не забуваймо! Згадуймо цих чоловіків та їхніх батьків...
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24.01.2023 23:25 Ответить
Героїчні хлопці!
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25.01.2023 04:10 Ответить
Честь і хвала їм за допомогу.
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25.01.2023 09:26 Ответить
Огромная благодарность родителям ребят и вечная память героям англичанам. Они настоящие борцы за справедливость и свободу
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25.01.2023 11:24 Ответить
 
 