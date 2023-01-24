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Новости Происшествия
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ОГА (2376) Черниговщина (1346) закупки (560) Чаус (336)

Черниговская ОВА закупает строительные материалы для пострадавших по ценам в 2-3 раза выше рыночных, – волонтер

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

чаус

Черниговская ОВА под руководством Вячеслава Чауса закупает строительные материалы для пострадавших от войны по значительно завышенным ценам. Недавно чиновники закупили пиломатериалы по 15 000 грн/м3 при рыночной цене в 6 000 грн.

Об этом рассказал волонтер Олег Серик в своем обращении к президенту, сообщает Цензор.НЕТ.

"Всегда знал, что рыба гниет из головы. Но не думал, что этот голова - Чаус! Пока я бегаю по кабинетам с заявками от погорельцев, чиновники Черниговской ОВА закупают стройматериалы по ценам в два-три раза выше рыночных. Пиломатериалы по 15000 грн за м. куб.!" - заявил Серик.

Деньги, из которых были закуплены пиломатериалі, – это 100 миллионов гривен, которые Кабмин выделил на восстановление Черниговщины, в частности, на восстановление разбитых россиянами частных домов, в которых люди должны пережить зиму.

"Лес сейчас тяжело продать за границу. У меня куча знакомых предпринимателей, которые раньше свою продукцию продавали на экспорт, теперь ее не берут. Они здесь, на месте, готовы продавать пиломатериалы примерно по шесть тысяч гривен за куб. А они, управление ЖКХ ОВА, умудрились взять лес по 15 тысяч гривен за куб!" – рассказывает Серик.

В сети появилась и другая информация о закупках Черниговской ОВА - некоторые позиции дороже в три раза, если сравнить стоимость в актах приемки-передачи стройматериалов, подписанных начальником департамента ЖКХ, и рыночные цены на них.

Черниговская ОВА закупает строительные материалы для пострадавших по ценам в 2-3 раза выше рыночных, – волонтер 01

Черниговская ОВА закупает строительные материалы для пострадавших по ценам в 2-3 раза выше рыночных, – волонтер 02

"За пиломатериалы платили 15 тыс., рыночная цена - 5,3 тыс.; за ОSB-плиты - 610 грн, рыночная - 425; за газоблоки - 4020 грн, рыночная - 3200; за пленку - 43,20, рыночная - 14,56", - отмечает Серик.

Читайте также: В Черниговском ОВА признали факт невозвращения половины "волонтеров" из-за границы
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Топ комментарии
+33
Нет, пока эту мразь не начнут тупо отстреливать на их собственных кухнях, они не остановятся.
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24.01.2023 22:50
+27
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24.01.2023 22:49
+24
Я не здивований!!!! МАФІЯ!
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24.01.2023 22:49
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Я не здивований!!!! МАФІЯ!
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24.01.2023 22:49 Ответить
Там де зелений кррупцій павук сплів павутиння, там все згідно системи
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24.01.2023 23:38 Ответить
А я ось трохи здивований, бо вкрали лише на лісі, на всі інші пункти ціна більш ніж файна. Бо я маю певні сумніви що у Чернігові є свій працюючий цегляний, або газобетоний завод. Так от якщо рахувати доставку то тоді добра ціна.
Доречі у Дніпрі ліс коштує від 7200грн за куб. І ціни на ті роботи що робить мер куди круче, доприкладу 187000грн за три метровий дубок і 28000грн за його посадку. І війна йому досраки! Він навіть українською мовою некористуєця.
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24.01.2023 23:48 Ответить
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24.01.2023 22:49 Ответить
Нет, пока эту мразь не начнут тупо отстреливать на их собственных кухнях, они не остановятся.
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24.01.2023 22:50 Ответить
нужны группы, добровольцев , желательно из военных, бывших разведчиков , или работников силовых структур ( бывших ) , в группе должно быть 5-6 человек , до 10 , плюс доктор , слежка на одних, устронение на других, финансы можно найти от ликвидации наркоторговцев , ликвидация взяточников и решал должна быть показательной ( в унитаз головой , накормить деньгами пока не задохнется, повесить на заборе его ,, домика ,, ) , это будет носить более результативный метод воспитания и решения проблем с этими пи да расами .
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24.01.2023 23:10 Ответить
есть кацапский сериал на єту тему - Меч называется. бюджета почти нет и местами кринжово, но идея хорошая.
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25.01.2023 04:02 Ответить
Вони на кухню вже давно не ходять
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24.01.2023 23:15 Ответить
Это сицилийское выражение про кухню, у соседа нахватался
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24.01.2023 23:25 Ответить
Хтось мав сумніви, що може бути інакше?
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24.01.2023 22:50 Ответить
73 відсотки наївеих та безвідповідальних
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24.01.2023 23:16 Ответить
Але ж тут таких же немає, по своїй волі, а тільки за зп)
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25.01.2023 01:22 Ответить
У країні часто корумповані органи влади та злодії > 30 років разом із правоохоронними
органами, судовою системою грабували все, що могли.
І продовжують.
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24.01.2023 22:52 Ответить
"Панімаєш, мужик, очєнь бабкі нужни!" (с)
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24.01.2023 22:52 Ответить
Уявіть собі "Україну майбутнього" з такими от "созідатєлямі". "Збудують" нову "Мрію" щоб нею возить яйця по 170 грн.десяток.
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24.01.2023 22:55 Ответить
Якщо Мрією возити яйця то вони булиби в два рази дешевше, бо з Европи документи не намалюешь як тут
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24.01.2023 23:22 Ответить
Ніколи такого не було, і ось знов.
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24.01.2023 22:57 Ответить
Ответка мера прилетела, у них с Чаусом заруба.. Мер , это тот кто дарил Януковичу «золотой батон»…он думает что Чернигов это его фирма… дальше всем умным все ясно…
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24.01.2023 22:57 Ответить
То цей мер продав буд дорожче?)
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24.01.2023 22:59 Ответить
Ну давай, розкажи мені, чернігівцю, шо там хто кому дарував? І шо там думає наш мер? Тобі ж це краще відомо, чим мені, так?
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24.01.2023 23:07 Ответить
Ким би не був міський голова його вибирали люди.І їхній вибір обісрав якийсь суддя із Львова.
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25.01.2023 00:26 Ответить
При зеленському корупція і всюди? То брехня 73% мовчать значить корупції нема
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24.01.2023 22:58 Ответить
А хто призначав цих чиновників? Зелений мародер.
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24.01.2023 23:00 Ответить
при зеленському крадуть як при порошенку. надаремна мишача метушня.

тому вирішенням проблєми не є зміна одного порошенка на иншого зеленського чи зеленського на ще когось.

бо ми вічно будемо гризтися та собачитися між собою хто краде менше - коломойські чи свинарчуки.

вирішенням проблєми буде створення народної партії, з народа, для народа і іменем народу.

але нам усім так набило оскомину слово ПАРТІЯ що навіть не знаю які слова треба знайти щоб навернути людей на цей єдиний шлях.
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24.01.2023 23:02 Ответить
В тебе с рака відпала, якшо б ти не згадав про Порошенка? Чи просто не заплатили б?
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24.01.2023 23:09 Ответить
Ну це у Лещенка така форма спілкування
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24.01.2023 23:24 Ответить
Треба звільняти Ермака, бо кадри він розставлял і в ОПУ вже прибрав усіх , хто його кадри
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24.01.2023 23:03 Ответить
Зто не його кадри
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24.01.2023 23:05 Ответить
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24.01.2023 23:03 Ответить
Фейс туповат . А хремль хотів з неї вирастити чи презідентку, чі голову ВР.

блин. Як старалися. Як проперли цю тупіцю у министри
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24.01.2023 23:07 Ответить
Якщо думати тим місцем яке призначене для сидіння, то як можна щось збагнути?
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24.01.2023 23:28 Ответить
Надо наверное приостанавливать на время эту вакханалию госзакупок по тройным ценам, собирать руководство ( пока) страны и срочно искать новую прозрачную процедуру естественно под жёстким контролем наших доноров. Конца и края этому воровскому пис...ецу не будет, хватать будут всё, что не так лежит, дербанить и выводить деньги за границу, при чём не взирая на фамилии и конторы
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24.01.2023 23:05 Ответить
Дмитрий Чекалкин

@Chekalkin

·

2 ч

Ліза - стабільно прибацана слуга урода.Інакше б її до ,,ZeKоМанди" не взяли.
-Судя по коррупционным скандалам последних дней, украинцы,раньше победят путина и его орду, чем орду собственных шизанутых коррупционеров!

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24.01.2023 23:05 Ответить
Он не Джонсонюк, до речи. В Украине он - козак Борис Чуприна, совершенно официально.
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24.01.2023 23:08 Ответить
Чесно кажучи тут ніякої зради немає, дуже схоже, що цей акт частина договору на ремонтні роботи. Оскільки роботи розцінюються за ДБН їх вартість набагато нижче ринкової, отже підрядник та замовник дещо дорожче (іноді значно дорожче) розцінюють матеріали, щоб врівноважити кошторис. Особливо помітні ці відхилення при виконанні небезпечних висотних робіт із дешевих матеріалів. Необхідно навести лад із ціноутворенням в будівництві
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24.01.2023 23:06 Ответить
резніков, це ти?
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24.01.2023 23:12 Ответить
резников - 2
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24.01.2023 23:25 Ответить
самий розумніший?????
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24.01.2023 23:26 Ответить
мафия бессмертна
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24.01.2023 23:29 Ответить
На удивление еще терпимо, если не считать пиломатериал. При донецких бы на всё накинули в два-три раза как минимум )
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24.01.2023 23:35 Ответить
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24.01.2023 23:37 Ответить
ААААААААААА----ха-----ха
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24.01.2023 23:47 Ответить
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25.01.2023 00:17 Ответить
Взагалі не зрозуміло чому людям не дати грошіщоб вони самі собі купили
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25.01.2023 06:06 Ответить
Все по одному и тому же сценарию!!!! Господи, но, когда же они "нахапаются". Ничего святого!!! Ничего не меняется!!! Нужно гнать таких гнилых от "кормушки"! Ну как можно в такое тяжелое время, - просто на все и всех "чихать" и воровать!!!! Противно за таких людей, невозможно слушать про их проделки, с каждым разом - "по- нарастающей", все больше и больше!!!
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25.01.2023 06:49 Ответить
На сайт эпика заходишь и смотришь - оsb одного типа размера существует по-разной цене и то что выложено в прайсе в эту цену вписывается, это-же касается и пленки - по-докам не понятно какой она толщины, а это в разы влияет на цену, так-же не понятно какая именно древесина закупалась-побравшийся пятнами сырец, или качественная, высшего класса, а волонтер сей, высер свой сделал, только по-факту обиды, что ему любимому материальных ценностей для своей «волонтерской» деятельности не выдала обладминистрация, потому как до того как он Чауса любил и хвалил везде
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25.01.2023 07:34 Ответить
Почему такие суки до сих пор живы ? Зе падлы со своим театром перекрытия для дебилов своих не сдают и не наказывают , в лучшем случае - повышение в должности. Зеломойский - это смерть Украины.
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25.01.2023 09:51 Ответить
Коррупция и кумовство - это все беды Украины. Отсюда и все проблемы. Но мы же по другому жить не хотим....мы же самые умные....
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25.01.2023 10:14 Ответить
И это все с подачи его хозяина кирюши тимошенко, через которого он хотел сесть на место Атрошенко, а в Черниговском госпитале есть другая ваЗЕлиновмкая Крыса под названием слесаренко и небрат, которые установили таксу для списания в 5 шт.баксов, но сбу это не интересует поьому что это ваЗЕлиновский Сброд!!!
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25.01.2023 11:04 Ответить
Зеломойские бессмертны и никогда не будут наказаны. Союз Зе с регионалами , бандюками- недобитками , паралогическими ворами и махинаторами типа Арахамии и и о Президента - Ермака - это смерть Украины навсегда. Вопрос - кто и за сколько продали границы Украины ( четыре области и Киев )? Кто ответит за Сумы , за встречу с цветами ,, братьев,, из Крыма и Белорусии? За тысячи жертв.
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25.01.2023 12:38 Ответить
Там закралась глупая ошибка. Ведь всем известно, что лес измеряется не в кубометрах, а в пудах. 15000 гривен єто один килопуд поделенньій на аршин. То есть если измерять по-старинке, в кубометрах, получится 2200 гривен. Что почти в три раза дешевле, чем за 6000...
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25.01.2023 13:28 Ответить
 
 