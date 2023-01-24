Черниговская ОВА закупает строительные материалы для пострадавших по ценам в 2-3 раза выше рыночных, – волонтер
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Черниговская ОВА под руководством Вячеслава Чауса закупает строительные материалы для пострадавших от войны по значительно завышенным ценам. Недавно чиновники закупили пиломатериалы по 15 000 грн/м3 при рыночной цене в 6 000 грн.
Об этом рассказал волонтер Олег Серик в своем обращении к президенту, сообщает Цензор.НЕТ.
"Всегда знал, что рыба гниет из головы. Но не думал, что этот голова - Чаус! Пока я бегаю по кабинетам с заявками от погорельцев, чиновники Черниговской ОВА закупают стройматериалы по ценам в два-три раза выше рыночных. Пиломатериалы по 15000 грн за м. куб.!" - заявил Серик.
Деньги, из которых были закуплены пиломатериалі, – это 100 миллионов гривен, которые Кабмин выделил на восстановление Черниговщины, в частности, на восстановление разбитых россиянами частных домов, в которых люди должны пережить зиму.
"Лес сейчас тяжело продать за границу. У меня куча знакомых предпринимателей, которые раньше свою продукцию продавали на экспорт, теперь ее не берут. Они здесь, на месте, готовы продавать пиломатериалы примерно по шесть тысяч гривен за куб. А они, управление ЖКХ ОВА, умудрились взять лес по 15 тысяч гривен за куб!" – рассказывает Серик.
В сети появилась и другая информация о закупках Черниговской ОВА - некоторые позиции дороже в три раза, если сравнить стоимость в актах приемки-передачи стройматериалов, подписанных начальником департамента ЖКХ, и рыночные цены на них.
"За пиломатериалы платили 15 тыс., рыночная цена - 5,3 тыс.; за ОSB-плиты - 610 грн, рыночная - 425; за газоблоки - 4020 грн, рыночная - 3200; за пленку - 43,20, рыночная - 14,56", - отмечает Серик.
Пожалуйста, подождите...
Доречі у Дніпрі ліс коштує від 7200грн за куб. І ціни на ті роботи що робить мер куди круче, доприкладу 187000грн за три метровий дубок і 28000грн за його посадку. І війна йому досраки! Він навіть українською мовою некористуєця.
органами, судовою системою грабували все, що могли.
І продовжують.
тому вирішенням проблєми не є зміна одного порошенка на иншого зеленського чи зеленського на ще когось.
бо ми вічно будемо гризтися та собачитися між собою хто краде менше - коломойські чи свинарчуки.
вирішенням проблєми буде створення народної партії, з народа, для народа і іменем народу.
але нам усім так набило оскомину слово ПАРТІЯ що навіть не знаю які слова треба знайти щоб навернути людей на цей єдиний шлях.
блин. Як старалися. Як проперли цю тупіцю у министри
@Chekalkin
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2 ч
Ліза - стабільно прибацана слуга урода.Інакше б її до ,,ZeKоМанди" не взяли.
-Судя по коррупционным скандалам последних дней, украинцы,раньше победят путина и его орду, чем орду собственных шизанутых коррупционеров!