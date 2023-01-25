Залужный получил из США по наследству миллион долларов и передал их на нужды ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный получил в наследство из США 1 миллион долларов. Все эти деньги он передал на нужды украинской армии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The New York Times.
Как отмечает издание, Валерий Залужный получил наследство от американца украинского происхождения Григория Степанца. Об этом сообщила семья Степанца.
В январе генерал пожертвовал всю полученную сумму вооруженным силам Украины.
В NYT добавили, что это подтверждает пресс-служба ВСУ.
Журналистка НВ Татьяна Даниленко в Facebook отметила, что в истории не менее интересна фигура пожертвовавшего средства самому Залужному.
"Деньги главкому завещал украинец из диаспоры Григорий Степанец 1938г. Сам из Винницы, но закончил Московский Ломоносова. По образованию математик, химик. Работал в Москве в научно-исследовательском институте. Но подписал письмо в поддержку диссидентов и вылетел из НИИ, был преследован КГБ "Под занавес совка эмигрировал в США, где работал в Microsoft разработчиком программного обеспечения. Вот такие крутые у нас люди", - добавила она.
Пожалуйста, подождите...
Я тепер чогось боюся за життя пана Валерія. Нелох такого просто такне залишить.
Из 50 тысяч ЧМОбиков Пригожина собранным по тюрьмам в живих на сегодня осталось 10 тысяч... Ольга Романова...
пекло для усіх них буде одне!
В ОП уже все приготовили к встрече "освободителей" и сдаче Украины, но не ожидали отчаянного сопротивления ВСУ, ветеранов АТО-ООС и всего украинского народа.
43 мин. ·
В абсолютно фантастичній історії про 1 млн $ і Залужного, який усе до цента перевів на рахунок Нацбанку для армії, не менш цікава постать того, хто пожертвував кошти самому Залужному.
Гроші головкому заповів українець з діаспори Григорій Степанець 1938р народження. Сам з Вінниці, але закінчив Московський Ломоносова. За освітою математик, хімік. Працював у Москві в науково-дослідному інституті. Але підписав листа на підтримку дисидентів і вилетів з НДІ, був переслідуваний КДБ.
Під завісу совка емігрував у США, де працював у Microsoft розробником програмного забезпечення.
Ось такі круті в нас люди.
@saniolli
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Якби Зеленський отримав у спадок мільйон доларів, через який офшор би їх вивів?
і він як "біла ворона" серед тих мужів влади, які під яскраві спалахи камер та проплачені піаркомпанії говорять улесливі слова, водначас простягаючи свою мохнату руку в чужу кишеню
Гарна Людина на своєму місці у скрутні часи.
Крапка.
P.S. Що стосується «спадщини», то зазвичай вона йде від прямих родичів. Виглядае так, що цей мільйон доларів був переданий Залужному не від родича, а від українського патріота. За що йому наша повага та низький уклін.
Юля умеет воспитать патриотов с яйцами по 17.
Он же юрист ...
думаю, що НУЛЬ! (але це неточно)