Залужный получил из США по наследству миллион долларов и передал их на нужды ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный получил в наследство из США 1 миллион долларов. Все эти деньги он передал на нужды украинской армии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The New York Times.

Как отмечает издание, Валерий Залужный получил наследство от американца украинского происхождения Григория Степанца. Об этом сообщила семья Степанца.

В январе генерал пожертвовал всю полученную сумму вооруженным силам Украины.

В NYT добавили, что это подтверждает пресс-служба ВСУ.

Журналистка НВ Татьяна Даниленко в Facebook отметила, что в истории не менее интересна фигура пожертвовавшего средства самому Залужному.

"Деньги главкому завещал украинец из диаспоры Григорий Степанец 1938г. Сам из Винницы, но закончил Московский Ломоносова. По образованию математик, химик. Работал в Москве в научно-исследовательском институте. Но подписал письмо в поддержку диссидентов и вылетел из НИИ, был преследован КГБ "Под занавес совка эмигрировал в США, где работал в Microsoft разработчиком программного обеспечения. Вот такие крутые у нас люди", - добавила она.

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