РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12589 посетителей онлайн
Новости ОбществоВойна в Украине
34 523 148
наследство (35) ВСУ (5195) Залужный (562)

Залужный получил из США по наследству миллион долларов и передал их на нужды ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

залужний

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный получил в наследство из США 1 миллион долларов. Все эти деньги он передал на нужды украинской армии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The New York Times.

Как отмечает издание, Валерий Залужный получил наследство от американца украинского происхождения Григория Степанца. Об этом сообщила семья Степанца.

В январе генерал пожертвовал всю полученную сумму вооруженным силам Украины.

В NYT добавили, что это подтверждает пресс-служба ВСУ.

Журналистка НВ Татьяна Даниленко в Facebook отметила, что в истории не менее интересна фигура пожертвовавшего средства самому Залужному.

"Деньги главкому завещал украинец из диаспоры Григорий Степанец 1938г. Сам из Винницы, но закончил Московский Ломоносова. По образованию математик, химик. Работал в Москве в научно-исследовательском институте. Но подписал письмо в поддержку диссидентов и вылетел из НИИ, был преследован КГБ "Под занавес совка эмигрировал в США, где работал в Microsoft разработчиком программного обеспечения. Вот такие крутые у нас люди", - добавила она.

Читайте также: Залужный в Польше впервые очно встретился с главой объединенного комитета начальников штабов США Милли
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+102
Наш герой
показать весь комментарий
24.01.2023 22:58
+81
Гідно,що тут скажеш.
показать весь комментарий
24.01.2023 22:58
+78
Странно, ни Порше не купил, ни персональный 3-х этажный "пункт незламности" не построил, ни на эскортниц и на кокс не просадил. Это неплохая заявка на дальнейшую политкарьеру, как минимум главой комитета по обороне с расширенными полномочиями
показать весь комментарий
24.01.2023 23:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ой, а скільки ж відірвав від себе найвеличніший боневтік? Чи може щось повернув з офшорів!?
Я тепер чогось боюся за життя пана Валерія. Нелох такого просто такне залишить.
показать весь комментарий
24.01.2023 23:25 Ответить
https://youtu.be/bj6Q8H9nfPc...

Из 50 тысяч ЧМОбиков Пригожина собранным по тюрьмам в живих на сегодня осталось 10 тысяч... Ольга Романова...
показать весь комментарий
24.01.2023 23:27 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2023 23:34 Ответить
і немає значення, де воно ненавидить Україну, ззовні чи всередині.
пекло для усіх них буде одне!
показать весь комментарий
25.01.2023 08:44 Ответить
Достойний вчинок
показать весь комментарий
24.01.2023 23:32 Ответить
Це вам не Резніков "новиєЛіцца, іньшіЧаси".... гідний вчинок!
показать весь комментарий
24.01.2023 23:42 Ответить
Пощастило нам із Залужним.....
показать весь комментарий
24.01.2023 23:53 Ответить
Англичане надавили (очень жестко - "Вагнергейт") Зеленского и Ермака назначить Залужного и Шапталу вместо предателя Тарана и Хомчака.
В ОП уже все приготовили к встрече "освободителей" и сдаче Украины, но не ожидали отчаянного сопротивления ВСУ, ветеранов АТО-ООС и всего украинского народа.
показать весь комментарий
25.01.2023 00:34 Ответить
Вот только есть беда. Все зебобики считают, что русскую навалу остановили не ЗСУ и народ Украины, а лично зеленский. Николаевскую, Херсонскую, Харьковскую, Киевскую, Черниговские области освободил лично зеленский. И вообще, если бы не зеленский, то украину бы уже давно оккупировали.
показать весь комментарий
25.01.2023 08:39 Ответить
якщо виставить залужний свою кандидатуру в президенти , то зможе перемогти , рейтинг величезний у нашого генерала
показать весь комментарий
25.01.2023 06:44 Ответить
Не виставить! Він зєлін !
показать весь комментарий
25.01.2023 08:52 Ответить
Браво.
показать весь комментарий
24.01.2023 23:55 Ответить
Зеленая падаль, как война закончится, компенсируй Залужному из госрасходов, этот миллион долларов. Для государства это смешные деньги, а поступить так как Залужный, смог бы один из тысячи. Другой на его месте, уехал бы в другую страну и на этот 1 млн долл, прекрасно жил и ни о какой войне не думал.
показать весь комментарий
24.01.2023 23:58 Ответить
Ви погано знаєте про життя у іньшіх країнах.... бо "прікрасна" жити на млн., можно не всюди. Наприклад у Британії це будинок у Лондоні у середньому районі або квартира у престижному, а податки, авто , страхування та іньші виплати. У Америці приблизно так само. Хіба у Італії чи Португалії квартиру й жити скромно.
показать весь комментарий
25.01.2023 12:13 Ответить
Молодець! Зегнида навіть єдиного патрона не купила для ЗСУ.
показать весь комментарий
25.01.2023 00:07 Ответить
Лошара.... Надо было элит дома покупать за бесценок... Или шалав в Париже выгуливать...
показать весь комментарий
25.01.2023 00:09 Ответить
А чому Григорій Степанець не віддав спадок Зеленському? Яка розумна людина.
показать весь комментарий
25.01.2023 01:02 Ответить
А откуда вы знаете, что не выдал Зеленскому? Деньги любят тишину.
показать весь комментарий
25.01.2023 01:41 Ответить
Хто такий Зеленський ??
показать весь комментарий
25.01.2023 02:44 Ответить
Следующий президент Украины.
показать весь комментарий
25.01.2023 03:50 Ответить
Сподіваюсь НІ. ДУЖЕ СПОДІВАЮСЬ!!!
показать весь комментарий
25.01.2023 12:14 Ответить
Тишина и зеленский? Да он если бы гривну на армию отправил то мосейчук неделю бы об этом рассказывала а весь интернет бы засрал зеленский видосиками с гривной в руках которую он отдал на армию. А тишину любят 40000000 в овшорах у зеленского
показать весь комментарий
25.01.2023 07:12 Ответить
Тетяна Даниленко

43 мин. ·

В абсолютно фантастичній історії про 1 млн $ і Залужного, який усе до цента перевів на рахунок Нацбанку для армії, не менш цікава постать того, хто пожертвував кошти самому Залужному.

Гроші головкому заповів українець з діаспори Григорій Степанець 1938р народження. Сам з Вінниці, але закінчив Московський Ломоносова. За освітою математик, хімік. Працював у Москві в науково-дослідному інституті. Але підписав листа на підтримку дисидентів і вилетів з НДІ, був переслідуваний КДБ.

Під завісу совка емігрував у США, де працював у Microsoft розробником програмного забезпечення.

Ось такі круті в нас люди.
показать весь комментарий
25.01.2023 01:07 Ответить
КиївМіськБудда

@saniolli

·

4 хв

Якби Зеленський отримав у спадок мільйон доларів, через який офшор би їх вивів?
показать весь комментарий
25.01.2023 01:19 Ответить
Залужний - це справжній лідер українського народу та її синів - захисників!!! Його авторитет базується на мудрих вчинках, беззаперечній професійності, непохитній відданості свой справі та непідробній щирості. Це не купляється....
і він як "біла ворона" серед тих мужів влади, які під яскраві спалахи камер та проплачені піаркомпанії говорять улесливі слова, водначас простягаючи свою мохнату руку в чужу кишеню
показать весь комментарий
25.01.2023 02:15 Ответить
Порох перманентно закуповує для ВСУ все що армії потрібно, навіть Ахмєтов допомагає, а тепер і Залужний підтвердив статус справжнього і достойного патріота України, от тільки гидко мені від всієї зеленої влади, починаючи з ЗЕлі, КАЛомоя, Арахамії, Пінчука, Жеваго, Палиці, Хомутинника, К.Тимошенка, Тарути, Ю.Тимошенко і інших підорів які грабують бюджет і наживаються на війні.
показать весь комментарий
25.01.2023 03:16 Ответить
Так. А наш "мудрий нарід" продовжує обожнювати цих блазнів і на наступних виборах наступить на ті ж самі граблі.
показать весь комментарий
25.01.2023 06:09 Ответить
порох своих денег с 24.02.22г. потратил на ЗСУ--это на октябрь 22г.--- 1млрд 700млн грн ,а жюлька отсудила из бюджета 155млн грн за ,,страдания,, в качановке это когда курс был 27грн за доллар по решению европейского суда ,,люби мои хи-хи,,
показать весь комментарий
25.01.2023 06:57 Ответить
Респект Залужному.
Гарна Людина на своєму місці у скрутні часи.
Крапка.

P.S. Що стосується «спадщини», то зазвичай вона йде від прямих родичів. Виглядае так, що цей мільйон доларів був переданий Залужному не від родича, а від українського патріота. За що йому наша повага та низький уклін.
показать весь комментарий
25.01.2023 06:32 Ответить
Надо было Резникову отписать миллион - он же патриот, из "Батькивщины" -
Юля умеет воспитать патриотов с яйцами по 17.
показать весь комментарий
25.01.2023 06:45 Ответить
по 17 килограмм штука
показать весь комментарий
25.01.2023 13:37 Ответить
Резников провёл расследование в министерстве яиц за двойную цену ?
Он же юрист ...
показать весь комментарий
25.01.2023 06:52 Ответить
А гугнявий членограй не хоче передати ЗСУ хоча би один мільйон з тих, які вони з Коломойшей перекачали з Приватбанку в свої офшори?
показать весь комментарий
25.01.2023 06:58 Ответить
показать весь комментарий
25.01.2023 10:39 Ответить
а скільки власних грошей передав армії зеленський? а єрмак? а татаров?
думаю, що НУЛЬ! (але це неточно)
показать весь комментарий
25.01.2023 07:00 Ответить
помню что рубашку продал на аукционе ....
показать весь комментарий
25.01.2023 10:23 Ответить
Зовсім не схожий на "слуг", які гребуть тільки під себе все народне, навіть про своє і язик не повертається. А тут отримати в спадок, все передається ЗСУ, Україні, нам? Але нарід знає, що краще бункерних бариг з хрипленькими голосками на Марафоні немає. Їм подобаються казочки Вови, єрмачили, татарових та інших. Звикли до голосків, як і худоба в хліві до свого хазяїна.Так і живемо.
показать весь комментарий
25.01.2023 07:38 Ответить
Просто молодець! І головне тихо без реклами і піару як ДЕХТО!!!
показать весь комментарий
25.01.2023 08:19 Ответить
герой!
показать весь комментарий
25.01.2023 08:26 Ответить
Зеленский молча жуёт скумбрию за 8 гривен - он у нас самый популярный человек планеты
показать весь комментарий
25.01.2023 08:53 Ответить
Ось де він - Центр Незламності українського народу!
показать весь комментарий
25.01.2023 09:25 Ответить
настоящий ГЕРОЙ УКРАИНЫ!
показать весь комментарий
25.01.2023 14:07 Ответить
*****,их же разворуют половину...Лучьше бы закупил лично военное снаряжение или,что-то вроде этого.
показать весь комментарий
25.01.2023 19:38 Ответить
Пропогандиська машина працює ,розрахована на лохів ,після гучного скандалу з закупкою продуктів Міноборони потрібно "сказочка "про мільйон ,це щоб його слухали ,а що ж він каже : " вину підлеглих не потрібно перекладати на керівника " ,тобто його керівника Міністра оборони ,а де ж шановний такої принципи ,? Як можна відбілювати шефа якщо в 2021 році була епопея з бронежелатами ,якби виноватиц зам міністра Хмельницький ,2022 році за крадіжку судили уже другого зама ,недавно суд повернув йому мільйон доларів ,а в цьому році 3 ціни за продукти і знову винний зам , а яка позиція при цьому Резніка - не шукать винних хто вкрав ,а шукать хто оприлюднив ,так зами а їх аж 3 схемавики ,але такі речі три роки підряд не можуть проводиться без першої особи і міністерство оборони без керівництва ВСУ не могло проводить оборутки с продуктами ,за заступники командирів по тилу не бачили по якій ціні ям їх поставляли ,?іще саєсасно потрібний вброс про мільйон ,щоб люди подумали що то не система с продуктами бо є безсеребреникт такі як лужний ,а мільйон дасть змогу зберегти Резніка (можливо він його і дав бо масштаби такі на поставках війську ,що це не ґроші
показать весь комментарий
28.01.2023 10:05 Ответить
Страница 2 из 2
 
 