В сообщении Генштаба ВСУ убрали, а потом добавили фамилию Ермака, как чиновника, против которого россияне готовят операцию по дискредитации (обновлено)
Генеральный штаб ВСУ в своем сообщении об операции россиян по дискредитации высшего военно-политического руководства сначала убрал фамилию руководителя офиса президента Андрея Ермака, которая есть в сообщении от ГУР Минобороны. А потом добавил ее.
Как информирует Цензор.НЕТ, это следует из официальных сообщений ГУР и Генштаба ВСУ.
Так, в сообщении ГУР отмечается, что перечень лиц, против которых готовятся операции по дискредитации, выглядит следующим образом: "дискредитационная кампания может быть направлена против начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталы, главы СБУ Василия Малюка, министра обороны Алексея Резникова, руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, исполняющего обязанности председателя Национальной полиции Ивана Выговского и др.".
А в сообщении Генштаба ВСУ это выглядит следующим образом: "дискредитационная кампания будет направлена против начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шаптали, главы СБУ Василия Малюка, министра обороны Алексея Резникова, исполняющего обязанности главы Национальной полиции Ивана Выговского и других".
По состоянию на утро 28 января сообщение на странице Генштаба ВСУ отредактировали, добавив фамилию Ермака. Теперь в тексте говорится: "дискредитационная кампания будет направлена против начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталы, главы СБУ Василия Малюка, министра обороны Алексея Резникова, руководителя Офиса президента Андрея Ермака, исполняющего обязанности главы Национальной полиции Ивана Выговского и других".
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Бідний ГУР - пропала розвідка...
Какое у "гєнштабіста" ОСНОВАНИЕ причислять Ермака к военному и/или политическому
руководству Украины?????
..дискредитації військово-політичного керівництва України, - - "гур"
И доступ к гостайне у Верховного ЗавХоза есть?..
Пишите тогда уже, что Зеленский служит в Офисе Ермака президентом.
+1-202-712-1023 або +1-800-230-6539". До Києва приїхали аудитори США, щоб переконатися, що «допомога чи зброя не перенаправляються», повідомила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд
проти самого генштабу ?
сам Єрмак - це суцільна ІПСО проти Ємака
ПРАВДА про фсбшно- пліснявих або неначасі, або ви «агентпутЕна».
Вава, а пояслювати, на якій підставі ТИ, гарант Конституції, дозволив завгоспу та його секретуткам, узурпувати впалу в ПАРЛАМЕТСЬКО- президентській республіці, доведеться.
Конституція України.
Стаття 5.
Єдтним джерелом влади в Україні є народ.
...
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
Ніхто не може узурпувати державну владу.
На семейного альбома Зеленского... "Ермак знакомит юного президента" с Черноморским флотом Одессы!
Так?
Якщо комісія зі США, що недавно прибула до України, аби контролювати поставлене озброєння, скоро заявить про розкрадання і махінації зі зброєю, то не хвилюйтеся - вони просто хочуть дискредитувати Єлдака.
Вони самі себе дискредитують.
Взагалі я рахую що для України крісло презіда і ради на 5 років то забагато. В США 4 у нас 5. За 5 років вони так вгризаються в потоки що витягнути їх дуже важко як клеща.
3 роки оптимальний термін.
Ну как, нравится вам ваш святой Генштаб?
В ОП придумали операцию по спасению ЄРМАКА.
Д Е Б И Л Ы