В сообщении Генштаба ВСУ убрали, а потом добавили фамилию Ермака, как чиновника, против которого россияне готовят операцию по дискредитации (обновлено)

Генеральный штаб ВСУ в своем сообщении об операции россиян по дискредитации высшего военно-политического руководства сначала убрал фамилию руководителя офиса президента Андрея Ермака, которая есть в сообщении от ГУР Минобороны. А потом добавил ее.

Как информирует Цензор.НЕТ, это следует из официальных сообщений ГУР и Генштаба ВСУ.

Так, в сообщении ГУР отмечается, что перечень лиц, против которых готовятся операции по дискредитации, выглядит следующим образом: "дискредитационная кампания может быть направлена против начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталы, главы СБУ Василия Малюка, министра обороны Алексея Резникова, руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, исполняющего обязанности председателя Национальной полиции Ивана Выговского и др.".

А в сообщении Генштаба ВСУ это выглядит следующим образом: "дискредитационная кампания будет направлена против начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шаптали, главы СБУ Василия Малюка, министра обороны Алексея Резникова, исполняющего обязанности главы Национальной полиции Ивана Выговского и других".





По состоянию на утро 28 января сообщение на странице Генштаба ВСУ отредактировали, добавив фамилию Ермака. Теперь в тексте говорится: "дискредитационная кампания будет направлена против начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталы, главы СБУ Василия Малюка, министра обороны Алексея Резникова, руководителя Офиса президента Андрея Ермака, исполняющего обязанности главы Национальной полиции Ивана Выговского и других".

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