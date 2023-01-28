РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9867 посетителей онлайн
Новости
35 607 263

В сообщении Генштаба ВСУ убрали, а потом добавили фамилию Ермака, как чиновника, против которого россияне готовят операцию по дискредитации (обновлено)

Генеральный штаб ВСУ в своем сообщении об операции россиян по дискредитации высшего военно-политического руководства сначала убрал фамилию руководителя офиса президента Андрея Ермака, которая есть в сообщении от ГУР Минобороны. А потом добавил ее.

Как информирует Цензор.НЕТ, это следует из официальных сообщений ГУР и Генштаба ВСУ.

Так, в сообщении ГУР отмечается, что перечень лиц, против которых готовятся операции по дискредитации, выглядит следующим образом: "дискредитационная кампания может быть направлена против начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталы, главы СБУ Василия Малюка, министра обороны Алексея Резникова, руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, исполняющего обязанности председателя Национальной полиции Ивана Выговского и др.".

В сообщении Генштаба ВСУ убрали, а потом добавили фамилию Ермака, как чиновника, против которого россияне готовят операцию по дискредитации 01

А в сообщении Генштаба ВСУ это выглядит следующим образом: "дискредитационная кампания будет направлена против начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шаптали, главы СБУ Василия Малюка, министра обороны Алексея Резникова, исполняющего обязанности главы Национальной полиции Ивана Выговского и других".


В сообщении Генштаба ВСУ убрали, а потом добавили фамилию Ермака, как чиновника, против которого россияне готовят операцию по дискредитации 02

По состоянию на утро 28 января сообщение на странице Генштаба ВСУ отредактировали, добавив фамилию Ермака. Теперь в тексте говорится: "дискредитационная кампания будет направлена против начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталы, главы СБУ Василия Малюка, министра обороны Алексея Резникова, руководителя Офиса президента Андрея Ермака, исполняющего обязанности главы Национальной полиции Ивана Выговского и других".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак влияет на все органы власти в Украине, он вовлечен во все возможные вопросы внутренней и внешней политики, - СМИ

В сообщении Генштаба ВСУ убрали, а потом добавили фамилию Ермака, как чиновника, против которого россияне готовят операцию по дискредитации 03

Генштаб ВС (6220) разведка (4170) Ермак Андрей (1259) дискредитация (10)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+70
Дерьмак это святое!!!!
показать весь комментарий
27.01.2023 22:00
+65
А яке відношення завгосп.... ОЙ! Вибачте! ВЕРХОВНИЙ ЗАВГОСП!!!
Так от: яке він має відношення до військово-політичного керівництва країни?

Ой, як невдобно боневтіку буде відповідати на це питання! От на якій підставі це найвеличніше ніщо допустило дєрьмака до керування державою? Тільки через регулярні поставки "мівіни", яку можна і покурить, і вколоть?
показать весь комментарий
27.01.2023 22:06
+58
Ну звісно, це зайве. Ітак всі знають що в часи Майдану Єрмак був правою рукою рига Ельбруса Тадеєва - керівника силового крила партії регіонів, і за сумісництвом керівника тітушок Київського Антимайдану
показать весь комментарий
27.01.2023 22:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Вони вже здійснені. Не знають про яку прилетить.
показать весь комментарий
28.01.2023 12:52 Ответить
ДЕрмаку буде пропоновано зробити трійне сальто - монтале. Вибір є у кожного
показать весь комментарий
28.01.2023 10:16 Ответить
шо за нах??? Ермака !!! Common, guys!
Бідний ГУР - пропала розвідка...

Какое у "гєнштабіста" ОСНОВАНИЕ причислять Ермака к военному и/или политическому
руководству Украины?????

..дискредитації військово-політичного керівництва України, - - "гур"

И доступ к гостайне у Верховного ЗавХоза есть?..

Пишите тогда уже, что Зеленский служит в Офисе Ермака президентом.
показать весь комментарий
28.01.2023 10:16 Ответить
У нас не розвідка а медійне щоу, квартал-95, цирк. В нормальних країнах керівника розвідки ніхто не бачить і не знає. У нас усьо открито і доступно. Завтра Єрмака в попу ранять і дадуть йому мендаль за отвагу.
показать весь комментарий
28.01.2023 10:18 Ответить
Потім прибрали і знову додали -- якісь розброд і шатаніє .
показать весь комментарий
28.01.2023 10:19 Ответить
Та як же могли, бєзобразіє, єрмака пропустили
показать весь комментарий
28.01.2023 10:26 Ответить
Ніяк не надрочаться..
показать весь комментарий
28.01.2023 10:20 Ответить
Слідами московії,за "настановами Герасимова! Це вже початок "дискредитації"?!https://www.radiosvoboda.org/a/zsu-tro-front-mashyny-avtomobili/32241226.html
показать весь комментарий
28.01.2023 10:22 Ответить
По ходу кіпіш з «дискредитацією» пов'язаний з приїздом антикорупційного бюро, які ще й дали телефони гарячої лінії !
+1-202-712-1023 або +1-800-230-6539". До Києва приїхали аудитори США, щоб переконатися, що «допомога чи зброя не перенаправляються», повідомила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд
показать весь комментарий
28.01.2023 10:24 Ответить
Та хіба то можливо, "діскредитувати" єрмака? Воно і так вже давно діскедітоване. Лайно не буває діскредітоване.
показать весь комментарий
28.01.2023 10:26 Ответить
Мабуть, це ІПСО уже діє….з єрмаком…
показать весь комментарий
28.01.2023 10:30 Ответить
носятся с этой прикацапленым чучелом, как швайнехунды с хйлом
показать весь комментарий
28.01.2023 10:42 Ответить
Дерьма-это ракавая опухоль на теле Украины
показать весь комментарий
28.01.2023 10:48 Ответить
А що, д'єрмак став "вищим політичним керіаництвом"? Взагаліто згідно посадовій інструкції він має право керувати офісом.І не більше!
показать весь комментарий
28.01.2023 10:50 Ответить
А може ця історія з всунули висунули Єрмака є іпсо
проти самого генштабу ?
показать весь комментарий
28.01.2023 14:38 Ответить
Ну, повідомили б, що нам мають сказатиь мацкалі у рамках дискредитації Ърмака. Щоб бути готовими.
показать весь комментарий
28.01.2023 10:50 Ответить
Закінчиться війна та розпочнеться роздача державних нагород, високих звань, встановлення пам'ятників, погруддів та барельєфів тим, хто був на передовому рубежі. Завгосп андрюша буде у першій п'ятірці завдяки якому країна перемогла. Його профіль буде викарбовано на монетах, його ім'ям будуть названі школи та пароплави, вулиці та цілі міста. Уявляєте, ваші діти та онуки будуть жити у Єрмаківському районі Києва або Кривого Рогу! Яке щастя та радість жити в епоху великих людей! Перемога усе простить, війна усе зпише, пам'ять відіб'є.
показать весь комментарий
28.01.2023 10:51 Ответить
Літять літакі - привіт Кібальчишу ! Їдуть пароплави- привіт Кібальчишу !
показать весь комментарий
28.01.2023 11:37 Ответить
ЦИРК

сам Єрмак - це суцільна ІПСО проти Ємака
показать весь комментарий
28.01.2023 10:52 Ответить
Нічого нового.
ПРАВДА про фсбшно- пліснявих або неначасі, або ви «агентпутЕна».
Вава, а пояслювати, на якій підставі ТИ, гарант Конституції, дозволив завгоспу та його секретуткам, узурпувати впалу в ПАРЛАМЕТСЬКО- президентській республіці, доведеться.
Конституція України.
Стаття 5.
Єдтним джерелом влади в Україні є народ.
...
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
Ніхто не може узурпувати державну владу.
показать весь комментарий
28.01.2023 11:04 Ответить
Єрмак- наше фсе...без нього перемоги не буде...з ним- також...)
показать весь комментарий
28.01.2023 11:11 Ответить
Вперед до капітуляції!
показать весь комментарий
28.01.2023 11:33 Ответить
Ермак - новое явление в украинском политикуме. Воспитатель Президентов...
На семейного альбома Зеленского... "Ермак знакомит юного президента" с Черноморским флотом Одессы!
показать весь комментарий
28.01.2023 11:17 Ответить
Це 5 балов !https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
показать весь комментарий
28.01.2023 12:39 Ответить
ого у ботні бомбить...дві сторінки набомбили))))
показать весь комментарий
28.01.2023 11:20 Ответить
«Не любиш фсбшного дерьмака? Ти- бот!»
Так?
показать весь комментарий
28.01.2023 13:00 Ответить
а навіщо його любити чи не любити ?
показать весь комментарий
30.01.2023 09:11 Ответить
Чому ще можна здивуватись в країні якою править банда парікмахерів.
показать весь комментарий
28.01.2023 11:24 Ответить
І сміх і гріх. Їй Богу навіть не хочеться цю комедію коментувати
показать весь комментарий
28.01.2023 11:27 Ответить
ФСБ просило додати.
показать весь комментарий
28.01.2023 11:31 Ответить
ЗЄльону соплю гоняють туда-сюда
показать весь комментарий
28.01.2023 11:37 Ответить
Заради єрмака цю об'яву і зробили, а коли його виключили, то сенс об'яви зник, тож довелося повертати.
показать весь комментарий
28.01.2023 11:48 Ответить
Це якийсь ********* цирк! Операція по дискредитації Генштабу почалася з цього дебільного повідомлення. Просто видаліть його геть, блд!
Якщо комісія зі США, що недавно прибула до України, аби контролювати поставлене озброєння, скоро заявить про розкрадання і махінації зі зброєю, то не хвилюйтеся - вони просто хочуть дискредитувати Єлдака.
показать весь комментарий
28.01.2023 11:49 Ответить
Єрмак - агент ФСБ, дискредитувати тут нічого!
показать весь комментарий
28.01.2023 11:52 Ответить
А не треба нічого підготовлювати. ОПа зробила це сама під час вагнергейту і саботажем оборонної програми України на протязі 2019-2023 років.
Вони самі себе дискредитують.
Взагалі я рахую що для України крісло презіда і ради на 5 років то забагато. В США 4 у нас 5. За 5 років вони так вгризаються в потоки що витягнути їх дуже важко як клеща.
3 роки оптимальний термін.
показать весь комментарий
28.01.2023 12:05 Ответить
Shtirlic prinyal ogon' na sebya !!!
показать весь комментарий
28.01.2023 12:06 Ответить
І як тепер розцінити звільнення зеленським заступника єрмака - Тимошенка? Це вже іпсо чи ще ні?
показать весь комментарий
28.01.2023 12:09 Ответить
Медики и очевидцы говорят, что при белой горячке , алкоголики и наркоманы видят зеленых чертей. Что мы сегодня же наблюдаем у свидетелей куйла и ну сами знаете у кого
показать весь комментарий
28.01.2023 12:14 Ответить
А тим медикам та очевидцям їхні розговори ОПа оплачуює ще тими грошима, що бабушка Беня з ПриватБанку вкрала, чи вже тими, що Резніков на харчах для ЗСУ накалядував?
показать весь комментарий
28.01.2023 13:04 Ответить
пепастого?
показать весь комментарий
29.01.2023 04:34 Ответить
Вони самі себе так дискредитували, що більше вже не має куди!!! Залишили ФСБ без роботи і зробили все самі!
показать весь комментарий
28.01.2023 12:14 Ответить
Так ! ФСБ з обома Єрмаками може пити вже шампаське !
показать весь комментарий
28.01.2023 12:34 Ответить
Кому воно на.уй потрібно і ця інфа на.уя вона нам потрібна.Незабаром будуть сводки з ОП для зеленоухих як спалося, як е.лося,як пос.ав, як піс.яв
показать весь комментарий
28.01.2023 12:23 Ответить
Єрмак шредінгера.
показать весь комментарий
28.01.2023 12:38 Ответить
Точно десь обісрався, а лайно прибрати не змогли.
показать весь комментарий
28.01.2023 12:39 Ответить
показать весь комментарий
28.01.2023 13:13 Ответить
Прийде час американці все розкажуть, так як коли настав час розказати про здачу півдня і підготовку до війни, що шашличнику довелося ручну шлюшку муслєсучку визвати і почати розказувати правду, а через пару днів днів стаття в американській пресі .
показать весь комментарий
28.01.2023 13:13 Ответить
Это просто цирк. Идет война а они занимаются черт знает чем. Гнать всех к чертовой матери.
показать весь комментарий
28.01.2023 13:27 Ответить
Гнати - це ***** до пекла!
показать весь комментарий
29.01.2023 04:35 Ответить
Контора офіса працює на "упєрєжєніє"...но лохи вірять ...
показать весь комментарий
28.01.2023 13:31 Ответить
показать весь комментарий
28.01.2023 14:16 Ответить
Оця вся історія з всунули Єрмака висунули Єрмака й є САМЕ ІПСО , він зажадав мати головну роль у цьому спектаклі 😆, як продюсер й режисер . Колись так собі давав роль Рязанов у свїх фільмах , вір давав незначні а оце на ГОЛУБОМ ГЛАЗУ НЕ СТІСНЯЄТЬСЯ
показать весь комментарий
28.01.2023 14:27 Ответить
Ірмак, резніков, данилов - вони себе вже давно скомпрометували. Не кажучи вже за таких п-болів як обдристович.
показать весь комментарий
28.01.2023 15:06 Ответить
Кому на хер нужен єтот использованный гандон м ворюга Ермак,, То же мне ценный сотрудник аппарата президента!! бывший дворник!!!
показать весь комментарий
28.01.2023 15:24 Ответить
Это вот тот самый Генштаб, на который тут постоянно молятся и признают единственно верным источником информации по войне, по потерям и поражениям, да?
Ну как, нравится вам ваш святой Генштаб?
показать весь комментарий
28.01.2023 15:29 Ответить
І хто ж цей гандон, який спочатку здає Кривоноса, а потім возвеличує гівняка?!
показать весь комментарий
28.01.2023 15:54 Ответить
Чего греха таить, в Украине такое политическое руководство, что и врагам страны ничего делать не надо, оно само себя по многу раз дискредитировало! Нужно ли с этим разбираться сейчас в самый разгар войны или оставить на потом? Это лишь зависит от степени наглости и общественного резонанса на преступления против Украины и ее народа представителями действующей политической власти. Не все и не всегда нужно терпеть, главное действовать нужно адекватно и разумно, чтоб не навредить обороноспособности страны противостоять агрессорам и оккупантам!
показать весь комментарий
28.01.2023 16:02 Ответить
повторю

В ОП придумали операцию по спасению ЄРМАКА.
Д Е Б И Л Ы
показать весь комментарий
28.01.2023 17:47 Ответить
ТАК ГДЕ ЗАПЯТУЮ СТАВИТЬ !?)
показать весь комментарий
28.01.2023 21:19 Ответить
**** тут компретувати вся влада і так компрементована.
показать весь комментарий
25.04.2023 20:02 Ответить
Страница 3 из 3
 
 