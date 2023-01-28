Авиация и артиллерия ВСУ в течение 27 января нанесли 9 ударов по скоплению оккупантов и 1 позиции ЗРК, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о результатах работы авиации и артиллерии ВСУ в течение 27 января.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также удар по позициям зенитно-ракетных комплексов. В течение текущих суток подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ сбили российский Су-25 и вертолет Ми-8. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в то же время поразили 2 района сосредоточения живой силы захватчиков".

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