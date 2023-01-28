Авиация и артиллерия ВСУ в течение 27 января нанесли 9 ударов по скоплению оккупантов и 1 позиции ЗРК, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию о результатах работы авиации и артиллерии ВСУ в течение 27 января.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ в фейсбуке.
В сообщении отмечается: "Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также удар по позициям зенитно-ракетных комплексов. В течение текущих суток подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ сбили российский Су-25 и вертолет Ми-8. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в то же время поразили 2 района сосредоточения живой силы захватчиков".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Американська корпорація Lockheed Martin, яка випускає винищувачі F-16, заявила про готовність наростити виробництво цих літаків. Їх постачатимуть третім країнам, аби вони могли передати свої F-16 Збройним силам України.