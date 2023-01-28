РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9867 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 384 4

РФ может планировать наступление на Луганщине или в районе Угледара на Донетчине, - ISW

рф

Американские аналитики предполагают, что запланированное наступление россиян будет происходить в Луганской области или в районе Угледара Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW)

Инсайдеры Кремля сообщили агентству Bloomberg, что президент России Владимир Путин готовит новое наступление (чтобы вернуть инициативу на поле боя), которое может начаться уже в феврале или марте 2023 года.

Как отмечают военные эксперты, недавние ограниченные российские наземные атаки в Запорожской области могут иметь цель распылить украинские силы и создать условия для наступления в Луганской области.

Кроме того, Россия передислоцирует части 2-й мотострелковой дивизии из Беларуси в Луганскую область.

Это, по мнению аналитиков, свидетельствует о том, что запланированное российское наступление, о котором идет речь, скорее всего, направлено на Луганскую область, хотя оно также может произойти в районе Угледара к западу от Донецка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня повторение событий февраля 2022 года невозможно, - Данилов

В ISW считают крайне маловероятным, что это новое наступление будет направлено на север Украины со стороны Беларуси.

В отчете указывают и на то, что Кремль подтвердил, что Путин осуществляет превентивное помилование осужденных, участвующих в войне РФ в Украине.

По предварительной оценке ISW, эти превентивные президентские помилования могут способствовать дальнейшей вербовке в колониях и, вероятно, дают ЧВК "Вагнер" возможность действовать более безнаказанно на поле боя.

Читайте также: Оккупанты не просто штурмуют наши позиции - они сознательно и методично уничтожают города и села вокруг них, - Зеленский о Бахмуте и Угледаре

Автор: 

армия РФ (19106) Донецкая область (9557) ISW (493) Луганская область (6494)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Ипанутым нет покоя".. ковирялися би в своєму лайні може ще пару десятків років, а так прийдеться їх з лайном змішати на протязі пари місяців... і до літа треба завершити цю денафікацію і демілітаризація цієї проклятої путінляндії..
показать весь комментарий
28.01.2023 06:51 Ответить
Березень 2022-го придурків так нічому і не навчив! По чому наступать? По болоту?
показать весь комментарий
28.01.2023 06:55 Ответить
Добре ім в голову вбили шо вони повинні Світ поміняти -- бо шо ім там в рашці не хватає .
показать весь комментарий
28.01.2023 07:02 Ответить
Той ISW здається не догоняє, що орді головне Південь України. А бамбас для відволікання сил і уваги, вони його перетворять в хлам, забезпечуючи час для закріплення, окопування, обживання на Півдні. Їм там дуже подобається!
показать весь комментарий
28.01.2023 08:29 Ответить
 
 