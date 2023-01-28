РФ может планировать наступление на Луганщине или в районе Угледара на Донетчине, - ISW

Американские аналитики предполагают, что запланированное наступление россиян будет происходить в Луганской области или в районе Угледара Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW)

Инсайдеры Кремля сообщили агентству Bloomberg, что президент России Владимир Путин готовит новое наступление (чтобы вернуть инициативу на поле боя), которое может начаться уже в феврале или марте 2023 года.

Как отмечают военные эксперты, недавние ограниченные российские наземные атаки в Запорожской области могут иметь цель распылить украинские силы и создать условия для наступления в Луганской области.

Кроме того, Россия передислоцирует части 2-й мотострелковой дивизии из Беларуси в Луганскую область.

Это, по мнению аналитиков, свидетельствует о том, что запланированное российское наступление, о котором идет речь, скорее всего, направлено на Луганскую область, хотя оно также может произойти в районе Угледара к западу от Донецка.

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В ISW считают крайне маловероятным, что это новое наступление будет направлено на север Украины со стороны Беларуси.

В отчете указывают и на то, что Кремль подтвердил, что Путин осуществляет превентивное помилование осужденных, участвующих в войне РФ в Украине.

По предварительной оценке ISW, эти превентивные президентские помилования могут способствовать дальнейшей вербовке в колониях и, вероятно, дают ЧВК "Вагнер" возможность действовать более безнаказанно на поле боя.

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