Оккупанты завезли на Запорожье 800 полицейских из РФ, - мэр Мелитополя Федоров
Российские оккупанты завезли в Запорожскую область 800 российских полицейских.
Об этом в телеграме сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Теперь отчитались в росСМИ, что завезли в Запорожскую область 800 полицейских из Ростовской области и Краснодарского края.
На самом деле оккупанты опять испытывают кадровый голод и страх:
- местные полицейские-коллаборанты зарекомендовали себя как крысы-беглецы: либо увольняются, либо пытаются уехать в Крым. Пришлось искать кадры на россии.
- приезжих полицейских собираются возить на работу в Токмак, Пологи и Васильевку, а на ночь забирать в более безопасное место – боятся партизан.
Тем временем пугают жителей дежурными "наблюдателями за порядком" и тюрьмами, пытаясь укоренить покорность", - написал Федоров.
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+12 Яр Холодний
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+11 Котя Бегемоткин #551173
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Тамтешній омон красиво палав під Харковом у лютому