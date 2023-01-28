Оккупанты завезли на Запорожье 800 полицейских из РФ, - мэр Мелитополя Федоров

Российские оккупанты завезли в Запорожскую область 800 российских полицейских.

Об этом в телеграме сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Теперь отчитались в росСМИ, что завезли в Запорожскую область 800 полицейских из Ростовской области и Краснодарского края.

На самом деле оккупанты опять испытывают кадровый голод и страх:

местные полицейские-коллаборанты зарекомендовали себя как крысы-беглецы: либо увольняются, либо пытаются уехать в Крым. Пришлось искать кадры на россии.

приезжих полицейских собираются возить на работу в Токмак, Пологи и Васильевку, а на ночь забирать в более безопасное место – боятся партизан.

Тем временем пугают жителей дежурными "наблюдателями за порядком" и тюрьмами, пытаясь укоренить покорность", - написал Федоров.

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