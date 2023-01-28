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Оккупанты завезли на Запорожье 800 полицейских из РФ, - мэр Мелитополя Федоров

рф

Российские оккупанты завезли в Запорожскую область 800 российских полицейских.

Об этом в телеграме сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Теперь отчитались в росСМИ, что завезли в Запорожскую область 800 полицейских из Ростовской области и Краснодарского края.

На самом деле оккупанты опять испытывают кадровый голод и страх:

  • местные полицейские-коллаборанты зарекомендовали себя как крысы-беглецы: либо увольняются, либо пытаются уехать в Крым. Пришлось искать кадры на россии.
  • приезжих полицейских собираются возить на работу в Токмак, Пологи и Васильевку, а на ночь забирать в более безопасное место – боятся партизан.

Тем временем пугают жителей дежурными "наблюдателями за порядком" и тюрьмами, пытаясь укоренить покорность", - написал Федоров.

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Автор: 

Запорожская область (3056) Федоров Иван (466)


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Топ комментарии
+12
Головне - збирать їх на ніч великими групами - як в Макіївці
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28.01.2023 06:57
+11
Глупые козломордые кацапы думают, что украинцы будут бояться их полицаев, как на их орде. Эти дебилы не понимают, что кацапские полицаи как раз и будут истребляться нашими партизанами в первую очередь. Мы, народ Украины любим хороших людей, а чтобы кацап стал хорошим человеком, его обязательно надо отправить на концерт к кобзону. Потому что народная мудрось гласит : хороший кацап - это дохлый кацап.
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28.01.2023 07:23
+9
И обязательно в местном ПТУ !
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28.01.2023 07:12
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Редакція пишіть норм заголовки, а то у деяких мешканців міста Запоріжжя може статися серцевий напад😡😡😡
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28.01.2023 06:56 Ответить
Головне - збирать їх на ніч великими групами - як в Макіївці
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28.01.2023 06:57 Ответить
И обязательно в местном ПТУ !
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28.01.2023 07:12 Ответить
Может их тоже пора «лякати» в'язницями или это не гуманно для оккупанта?
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28.01.2023 07:16 Ответить
Там і ляжуть!
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28.01.2023 07:16 Ответить
Глупые козломордые кацапы думают, что украинцы будут бояться их полицаев, как на их орде. Эти дебилы не понимают, что кацапские полицаи как раз и будут истребляться нашими партизанами в первую очередь. Мы, народ Украины любим хороших людей, а чтобы кацап стал хорошим человеком, его обязательно надо отправить на концерт к кобзону. Потому что народная мудрось гласит : хороший кацап - это дохлый кацап.
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28.01.2023 07:23 Ответить
Тобто скоро в мішках і мусора будуть на парашці? Зер гуд...
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28.01.2023 07:46 Ответить
А самий "цимес" в тому що поліцаї в тому ж Краснодарі тепер будуть працювать "за себя и за таво парня" Бо замінить їх ніким А це що означає? Що криміногенна обстановка в тих місцях звідки поїхали ті поліцаї посилиться Буде більше крадіжок *********** розбоїв та вбивств
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28.01.2023 08:38 Ответить
У тій провінції навчальні заклади вагінерів, там і так спокійно та тихо, мов на кладовищі
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28.01.2023 09:42 Ответить
Я чув на гулагу нет, шо вони понабирали ментів раніше звільненних за перевищення повноважень, за катування, насильство і так далі. Цю нечість відправляють в Україну в нові тюрьми
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28.01.2023 10:02 Ответить
Нехай везуть з Вологди.
Тамтешній омон красиво палав під Харковом у лютому
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28.01.2023 09:39 Ответить
Це кати з кацапських тюрем, вони будують концтабори
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28.01.2023 09:59 Ответить
Я правильно понимаю что на полицейских з роззсии не распространяется конвенция о военнопленных, так как эти скоты не армия. Ну вот это и надо довести до сведения, что их ***** как обменный фонд не нужно держать и сидеть они будут долго и в украине. Что бы не подставлять наши, можно сделать смс рассылку.
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28.01.2023 10:08 Ответить
 
 