Сегодня в Корсуне-Шевченковском состоится прощание с героем обороны Киева Олегом Собченко

В субботу 28 января 2023 г. в г. Корсунь-Шевченковский состоится прощание с героем обороны Киева Олегом Собченко, погибшим на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в фейсбуке Олега Слабоспицкого.

Как отмечается, прощание с Олегом Собченко состоится в г. Корсунь-Шевченковский в субботу 28 января 2023 в 11:00 в Спасо-Преображенском храме Православной церкви Украины, возле городского Дома культуры.

После чина отпевания и гражданского прощания торжественное последнее шествие будет двигаться по улицам города к кладбищу. Похоронят Олега на Аллее Героев центрального Корсунь-Шевченковского кладбища.

Как сообщалось, украинский воин Олег Собченко, отличившийся при обороне Киева весной 2022 года, погиб на Донбассе 24 января 2023 года.

Подробнее об Олеге Собченко читайте в материале Цензор.НЕТ "Козаком був, козацький свій шлях славно завершив: Пам’яті героя оборони Києва Олега Собченка".

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