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Сегодня в Корсуне-Шевченковском состоится прощание с героем обороны Киева Олегом Собченко

собченко

В субботу 28 января 2023 г. в г. Корсунь-Шевченковский состоится прощание с героем обороны Киева Олегом Собченко, погибшим на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в фейсбуке Олега Слабоспицкого.

Как отмечается, прощание с Олегом Собченко состоится в г. Корсунь-Шевченковский в субботу 28 января 2023 в 11:00 в Спасо-Преображенском храме Православной церкви Украины, возле городского Дома культуры.

После чина отпевания и гражданского прощания торжественное последнее шествие будет двигаться по улицам города к кладбищу. Похоронят Олега на Аллее Героев центрального Корсунь-Шевченковского кладбища.

Как сообщалось, украинский воин Олег Собченко, отличившийся при обороне Киева весной 2022 года, погиб на Донбассе 24 января 2023 года.

Подробнее об Олеге Собченко читайте в материале Цензор.НЕТ "Козаком був, козацький свій шлях славно завершив: Пам’яті героя оборони Києва Олега Собченка".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Донбассе погиб герой обороны Киева Олег Собченко

Автор: 

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28.01.2023 08:29 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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28.01.2023 10:06 Ответить
Світла Пам'ять Герою Украіни 😪😪😪
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28.01.2023 11:06 Ответить
Одни гибнут за страну а всякая сволочь по курортам шляется.
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28.01.2023 12:13 Ответить
 
 