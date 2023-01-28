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Новости Война
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Враг массированно обстреливает пограничье Харьковщины, поврежден лицей и частные дома, ранен мужчина, - ОВА

харківщина

За прошедшие сутки враг продолжил массированно обстреливать приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов Харьковщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

В частности, под обстрелами находились Купянск, Двуречьная, Старица, Берестово и другие населенные пункты.

"В с. Кондрашовка Купянского района обстрелами повреждено здание лицея. В с. Глубокое Харьковского района поврежден частный дом. По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в с. Петропавловка Чугуевского района ранение получил гражданский мужчина 49 лет. Госпитализирован в состоянии средней тяжести" ", – говорится в сообщении.

Синегубов напоминает, что в области идет гуманитарное разминирование. За сутки обезврежены 64 взрывоопасных предмета.

"На линии столкновения наши защитники надежно удерживают позиции и сопротивляются российским захватчикам. Поддерживаем ВСУ и верим в Победу", - резюмирует глава региона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки враг массированно обстреливал Купянский, Харьковский и Чугуевский районы, есть погибшие и раненые, - ОВА. ФОТО

обстрел (26975) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (559) Купянск (617)


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