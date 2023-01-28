Враг массированно обстреливает пограничье Харьковщины, поврежден лицей и частные дома, ранен мужчина, - ОВА
За прошедшие сутки враг продолжил массированно обстреливать приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов Харьковщины.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
В частности, под обстрелами находились Купянск, Двуречьная, Старица, Берестово и другие населенные пункты.
"В с. Кондрашовка Купянского района обстрелами повреждено здание лицея. В с. Глубокое Харьковского района поврежден частный дом. По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в с. Петропавловка Чугуевского района ранение получил гражданский мужчина 49 лет. Госпитализирован в состоянии средней тяжести" ", – говорится в сообщении.
Синегубов напоминает, что в области идет гуманитарное разминирование. За сутки обезврежены 64 взрывоопасных предмета.
"На линии столкновения наши защитники надежно удерживают позиции и сопротивляются российским захватчикам. Поддерживаем ВСУ и верим в Победу", - резюмирует глава региона.
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