Сравнивать российскую войну с освобождением Германии от нацизма – это издевательство, – председатель Бундестага Бас

Любые попытки соотнести Холокост, национал-социализм и нынешнюю войну РФ против Украины недопустимы.

Об этом заявила президент немецкого Бундестага Бербель Бас на церемонии памяти жертв Холокоста, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Среди жертв немецкой сокрушительной войны было много украинцев. Я шокирована тем, что пережившие Холокост были убиты во время нынешнего российского нападения на Украину. Невыносимым издевательством над жертвами национал-социализма является сравнение российской захватнической войны с освобождением Германии", - заявила политик.

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Она отметила, что многие пережившие Холокост в Украине были вынуждены бежать с родины. Также Бас призналась, что тронута тем обстоятельством, что многие из них нашли убежище в Германии.

Холокост, подчеркнула спикер Бундестага, не имеет равных себе преступлений в истории человечества. И ответственность за него несут немцы.

Среди присутствовавших на церемонии был одессит Роман Шварцман, ребенком переживший Холокост.

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Обычно большую роль в мероприятиях памяти жертв национал-социализма принимали участие представители России, но в этом году их не пригласили.