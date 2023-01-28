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Сравнивать российскую войну с освобождением Германии от нацизма – это издевательство, – председатель Бундестага Бас

бас,бербель

Любые попытки соотнести Холокост, национал-социализм и нынешнюю войну РФ против Украины недопустимы.

Об этом заявила президент немецкого Бундестага Бербель Бас на церемонии памяти жертв Холокоста, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Среди жертв немецкой сокрушительной войны было много украинцев. Я шокирована тем, что пережившие Холокост были убиты во время нынешнего российского нападения на Украину. Невыносимым издевательством над жертвами национал-социализма является сравнение российской захватнической войны с освобождением Германии", - заявила политик.

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Она отметила, что многие пережившие Холокост в Украине были вынуждены бежать с родины. Также Бас призналась, что тронута тем обстоятельством, что многие из них нашли убежище в Германии.

Холокост, подчеркнула спикер Бундестага, не имеет равных себе преступлений в истории человечества. И ответственность за него несут немцы.

Среди присутствовавших на церемонии был одессит Роман Шварцман, ребенком переживший Холокост.

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Обычно большую роль в мероприятиях памяти жертв национал-социализма принимали участие представители России, но в этом году их не пригласили.

Германия (6933) история (2017) нацизм (346) россия (95402) Бундестаг (223) Бас Бербель (3)


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Топ комментарии
+28
россия победила и усыновила нацизм.
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28.01.2023 08:37
+25
Все роз"яснив Найзеленіший. У євреїв був Голокост, а у нас сеньйор Голодомор.
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28.01.2023 08:40
+25
Нацизм і виник на расії, а потім поширився далі.
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28.01.2023 08:42
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россия победила и усыновила нацизм.
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28.01.2023 08:37 Ответить
Нацизм і виник на расії, а потім поширився далі.
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28.01.2023 08:42 Ответить
І не тільки. У сруських було ще й два фашистьких рухи з центрами у Парижі та Харбині.
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28.01.2023 09:22 Ответить
Голодомор был страшнее голокоста!
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28.01.2023 11:21 Ответить
Холокост - це про євреїв, а голодомор - про якихось там українців. Багато хто в світі так думають.
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28.01.2023 11:34 Ответить
рацея, в особі совка, нацизм не перемогла !!!нацизм перемогла коаліція країн/націй очолювана США, В.Британією !!! кацапи лиш гнали під німецькі танки, доти, дзоти окуповані ними народи !!! число жерт червоної окупації у 2Світову війну ніхто не знає, оцінюють їх в 50 мільйонів !!!
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28.01.2023 09:06 Ответить
І краща ілюстрація сруськой пабєди-безпремірний драп ркка у 1941. Коли за 4 місяці було здано майже без бою близько 2 млн. кв. км, вермахт звільнив тверь та рязань, німці стояли на околицях чмоскви та членінграда.
Ну а шо, дєді тралі-валі
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28.01.2023 09:19 Ответить
ну так !!! в полон до німців за перші шість місяців так званої "вов" здалося, практично без бою, з повним боєкомплектом, зброєю, танками, артелерією 4.5 мільйони з 5.5 мільйонів, наявних тоді в так званій "ркка", солдат і офіцерів !!!



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28.01.2023 13:45 Ответить
Все роз"яснив Найзеленіший. У євреїв був Голокост, а у нас сеньйор Голодомор.
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28.01.2023 08:40 Ответить
саме цікаво хто цей/ці Голодомори-геноциди українців організовував !!!



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28.01.2023 13:35 Ответить
2/3 євреї.
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28.01.2023 13:45 Ответить
70-80% вищого керівництва так званого срср, як мінімум до смерті йоськи сталіна були євреї !!! саме вони здійснили держпереворот на мацковії (у санкт-пітербурзі), підписали сепартний мир з кайзерівською Німетчиною, чим вийшли з І Світової війни зрадивши своїх союзників країни антанти !!! потім організували так звану "гражданскою вайну 1918-22 рр.", яка по факту була загарбницькою, окупаційною війною та стпробою відродження імперії !!! з 1924 року допомагали прагравшій І Світову війну пост-казерівській Німетчині, через 3 інтернаціонал, привели до влади у 1933 році А.Гітлера, продуктивно з ним співпрацювали, підписали пак "молотова-рібентропа" за яким срср де факто вступав в союз країн OСI (Німетчини, Італії, Яппонії, тощо) для заваювання В.Британії, її союзників і колоній !!! по факту цей союз мав на сотні років перекроїти карту світу !!! тільки дибіл йоська сталін через, трохи більше ніж рік, після підписання "пакту", у листопаді 1940 року послав свого холуя молотова в берлін з новими вимогами, про перегляд умов цього "пакту" на користь срср до Гітлера !!! зо хотів совок від свого союзника Гітлера:
1. негайно передати під контроль совка Румунію, Болгарію (союзники гітлера), європейську частину Туретчини зі Станбулом, пропатоками Босфор і Дарданели, Мармуровим морем, Фінляндію ( зимою 1939-40 років фіни наваляли кацапам - 180 тис вбитих та замерзлих, 300 тис. - поранених, обмарожених, хварих)
2. після спільної перемоги країн ОСІ над англо-саксами (В.Братанія, США, Канада, тощо) до срср відходять усі британські колонії в Азії від ******** Лівану, Ізраєлю, Палестини до Тайланду, Лаосу, Вʼєтнаму, Камбоджі !!!

Рібентроп від такої наглості срср був в шоці, молотуву чемно відмовили, після доповіді Гітлеру, той наказав готувати план Барбароса !!!
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28.01.2023 14:09 Ответить
Чет поднадоели они со своими праздниками
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28.01.2023 08:46 Ответить
Ніяких ознак -- х...и з пальцем .
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28.01.2023 08:48 Ответить
Німеччина хвора до цих пір та не може зрозуміти,що українців винищують вже 350 років Нести дурню і якісь порівняння це абсурд.Були юдеї ,зараз винищують Українців,а завтра прийдуть ще по когось,можливо прилетить їй в голову х-22,цій Бас,що літає по Україні .
Фрау Меркель хай запитає,вона ж посіла місце нациста фюрера Шікель- Грубера і все робила щоб сьогодні вбивали Українців.
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28.01.2023 09:00 Ответить
Саме тому німці повинні бути найбільше зацікавлені в тому щоб параша вигребла піз...лєй і щоб над путіноїдами відбувся військовий трибунал, той, який не вібувся над сталіністами після Друної Світової Війни.
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28.01.2023 09:06 Ответить
ненравиться? дай Україні зброю
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28.01.2023 09:09 Ответить
Але аналогії є.
Зараз солдати ЗСУ звільняють світ від рашистів, як їх діди нищили німецьких нацистів, італійських та руських фашистів за часів Другої світової.
Онуки тих героїх палили колони рашистської наволочі на Сумщині та Чернігівщині-землях славних партизанським супротивом. У Конотопі розстріляний камаз орків у лютому стояв в 10 метрах від стелли воїнам-визволителям.
По моєму, пряма аналогія.
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28.01.2023 09:12 Ответить
Називати окупантів радянської армії "героями" - це меншовартість, помножена на тупість.
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28.01.2023 10:21 Ответить
оМой дед сгорел 1942 году в танке вместе с экипажем прикрывая наши войска в районе Лозовой другой дед похоронен город Пюшпекладань могила 11 ты хочешь сказать что они были оккупантами ты просто меншовартисть помножена на туписть
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28.01.2023 11:42 Ответить
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинців з лопати поїж, поки не охололо. ))
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28.01.2023 13:18 Ответить
так !!! ґвони були яко червоножопі комуно-ккацапи окупанти, або запроданці-колоборанти, посібники червоних окупантів, що окупували і звалтували пів Європи !!!
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28.01.2023 13:25 Ответить
так твій дід загарбник і окупант країн сходу Єворпи !!! смерть окупантам !!!
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28.01.2023 14:18 Ответить
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28.01.2023 09:16 Ответить
Не звертайте увагу на хвору націю. Рашизм це поєднання нацизму, фашизму, щовінізму, комунізму, тероризму і православного халіфата.
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28.01.2023 09:21 Ответить
По факту, ніякого поєднання там нема, 1991-2004 в Росіі був корпоративний фашизм, 2004-2013 ставлення державної неонацистської ідеології, 2013+ - державний неонацизм.
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28.01.2023 12:04 Ответить
Найстрашніший злочин це Голодомор, просто менш задукоментований і не розпіарений.
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28.01.2023 09:22 Ответить
Жодна країна не вчиняла більше злочинів за парашників. Кацапські кати це найгірше що є на землі. Ніби зараз наші люди у полоні сидять не в таких же умовах, як в'язні освенциму
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28.01.2023 09:24 Ответить
Гірших!
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28.01.2023 10:05 Ответить
От обнимашек с балалаечниками до таких слов в высшем законодательном органе, да еще сказанных главой этого органа, - это сдвиг колоссальный, я считаю. А еще говорят, что путин не гениальный геополитик! Кто б еще, кроме этого чмощника силиконового, смог бы провернуть такое?
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28.01.2023 09:32 Ответить
************ во всюму копіює фюрера,чию фуражку зберігає у головному храмі рашизму.
Залишився останій штріх! Вова,не підведи!
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28.01.2023 10:08 Ответить
Із заявою про те, що "голокост не має рівних собі злочинів в історії людства", вона, м'яко кажучи, трохи протупила.
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28.01.2023 10:26 Ответить
Все що ляпають дебільні кацапськи пропагандисти, може і допомагає (трохи) режиму ***** в кацапії, але наносить колосальну шкоду на міжнародній арені.
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28.01.2023 10:37 Ответить
Рашисты легко переплюнут Гитлера - стоит только расследовать их художества в Украине.
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28.01.2023 10:58 Ответить
Голокост, наголосила спікерка Бундестагу, не має рівних собі злочинів в історії людства. І відповідальність за нього несуть німці. Джерело:

Є. Голодомор в Україні. І відповідальність несуть???
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28.01.2023 11:14 Ответить
Якщо вона мала на увазі москалів які шукають нацистів в Україні, то нібито і правильно сказала.

Але якось дуже лаконічно.
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28.01.2023 11:26 Ответить
Та то все файно.Дууууже файно. Але тільки на язиці....Краще колупайте, фрау, своїми пламєннимі рєчамі мозки Шольцові з ПіZдоріусом, аби вони не лизали дупу рашнявим. Бо вже так тих руских бояться обоє, що АЖЖЖ ! Де подівся гордий тевтонський дух потомків Зіґфріда, га? Якісь чморики веселкОві керують Дойчландом, на холєру...
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28.01.2023 12:23 Ответить
 
 