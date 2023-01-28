Сравнивать российскую войну с освобождением Германии от нацизма – это издевательство, – председатель Бундестага Бас
Любые попытки соотнести Холокост, национал-социализм и нынешнюю войну РФ против Украины недопустимы.
Об этом заявила президент немецкого Бундестага Бербель Бас на церемонии памяти жертв Холокоста, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Среди жертв немецкой сокрушительной войны было много украинцев. Я шокирована тем, что пережившие Холокост были убиты во время нынешнего российского нападения на Украину. Невыносимым издевательством над жертвами национал-социализма является сравнение российской захватнической войны с освобождением Германии", - заявила политик.
Она отметила, что многие пережившие Холокост в Украине были вынуждены бежать с родины. Также Бас призналась, что тронута тем обстоятельством, что многие из них нашли убежище в Германии.
Холокост, подчеркнула спикер Бундестага, не имеет равных себе преступлений в истории человечества. И ответственность за него несут немцы.
Среди присутствовавших на церемонии был одессит Роман Шварцман, ребенком переживший Холокост.
Обычно большую роль в мероприятиях памяти жертв национал-социализма принимали участие представители России, но в этом году их не пригласили.
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Ну а шо, дєді тралі-валі
1. негайно передати під контроль совка Румунію, Болгарію (союзники гітлера), європейську частину Туретчини зі Станбулом, пропатоками Босфор і Дарданели, Мармуровим морем, Фінляндію ( зимою 1939-40 років фіни наваляли кацапам - 180 тис вбитих та замерзлих, 300 тис. - поранених, обмарожених, хварих)
2. після спільної перемоги країн ОСІ над англо-саксами (В.Братанія, США, Канада, тощо) до срср відходять усі британські колонії в Азії від ******** Лівану, Ізраєлю, Палестини до Тайланду, Лаосу, Вʼєтнаму, Камбоджі !!!
Рібентроп від такої наглості срср був в шоці, молотуву чемно відмовили, після доповіді Гітлеру, той наказав готувати план Барбароса !!!
Фрау Меркель хай запитає,вона ж посіла місце нациста фюрера Шікель- Грубера і все робила щоб сьогодні вбивали Українців.
Зараз солдати ЗСУ звільняють світ від рашистів, як їх діди нищили німецьких нацистів, італійських та руських фашистів за часів Другої світової.
Онуки тих героїх палили колони рашистської наволочі на Сумщині та Чернігівщині-землях славних партизанським супротивом. У Конотопі розстріляний камаз орків у лютому стояв в 10 метрах від стелли воїнам-визволителям.
По моєму, пряма аналогія.
Залишився останій штріх! Вова,не підведи!
Є. Голодомор в Україні. І відповідальність несуть???
Але якось дуже лаконічно.