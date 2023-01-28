Задержанного по подозрению в рассылке писем со взрывчаткой испанского пенсионера обвинили в терроризме и арестовали

74-летний испанский пенсионер подозревается в рассылке бомб по почте, в том числе и украинскому посольству. Ему предъявили обвинения в терроризме и заключили под стражу, чтобы он не сбежал на "российскую территорию".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

Подозреваемому, имя которого публично не называют, инкриминируют изготовление и использование взрывных устройств. Ему предъявили обвинения в террористических преступлениях, совершенных с целью "заставить Мадрид прекратить поддержку Киева в борьбе с российским вторжением".

Мужчину поместили под стражу на основании того, что он может скрыться на "российской территории с помощью российских граждан". В случае признания виновным ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

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Напомним, в декабре испанские СМИ сообщили о взрыве в украинском посольстве в Мадриде. Комендант дипучреждения получил незначительные ранения и был госпитализирован - конверт взорвался в его руках. Остальные сотрудники не пострадали.

Впоследствии министерство обороны Испании заявило, что силы безопасности нашли вероятное взрывное устройство в конверте, отправленном на базу ВВС в Торрехон-де-Ардос, близ Мадрида.

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Кроме этого, офис премьер-министра Испании Педро Санчеса 24 ноября получил письмо со взрывным устройством, подобным указанным. Аналогичное письмо получило и посольство США в Мадриде.

25 ноября испанские СМИ сообщили о задержании в городе Бургос подозреваемого – 74-летнего мужчину.