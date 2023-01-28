Рашисты ударили по нескольким инфраструктурным объектам в Запорожье, ранен человек, - горсовет
Вчера вечером российские оккупанты снова цинично обстреляли Запорожье.
Об этом сообщил в телеграм-канале секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, рашисты попали по нескольким инфраструктурным объектам. К сожалению, пострадал человек.
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Oleg Zaporogec
показать весь комментарий28.01.2023 09:35 Ответить Мне нравится 2
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