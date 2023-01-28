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Новости Война
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ОК "Юг" об обстановке в регионе: Изнуряем врага в рамках подготовки к контрнаступлению

херсон,херсонщина,острови

Украинские военные продолжают истощать врага на Юге, держа его под огневым контролем. Таким образом, защитники готовятся к возможному наступлению.

Об этом заявила спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Она отметила, что ВСУ на Юге продолжают точными ударами уничтожать склады врага, а также места дислокации оккупационных войск.

"Враг нуждается в местах дислокаций и опоре как плацдарме, они будут выискивать такую позицию. Об этом свидетельствует и маневрирование подразделениями по всему левобережью, где они пытаются обустроить себе более или менее устойчивые позиции. Но постоянная наша огневая работа, наш огневый контроль, который им донимает, не дает им такой возможности", - отметила спикер.

Гуменюк добавила, что истощение врага является частью подготовки для возможного предстоящего контрнаступления украинских войск.

"Напомню, что это и есть очень существенное влияние в рамках подготовки к контрнаступлению. Это истощение мощностей врага на моральном, логистическом и физическом плане", - пояснила она.

Также читайте: На Кинбурнской косе за прошедшие сутки уничтожена группировка оккупантов и вражеская техника, - ОК "Південь"

армия РФ (19106) Запорожская область (3058) Гуменюк Наталья (577) Херсонская область (4730)


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Топ комментарии
+13
А тепер давайте згадаємо про Залужного. Бо там, де поширюються прямі впливи Зеленського та його опи на будь-яку згадку про Головнокомандувача накладене майже цілковите табу. Зеленський возвеличує, нагороджує та мріє поставити на місце Головкома свого улюбленця лояльного до непристойності генерала Сирського. Що не позбавляє його честі дійсно хорошого командувача оперативно-тактичного (але, Боже збав, не стратегічного) рівня. Але для моїх друзів і читачів нема потреби розповідати, хто такий Залужний та чим ми завдячуємо йому самому та сформованій ним команді.

Тому я просто добавлю тут один штрих. Валерій Залужний отримав спадок. Мільйон американських доларів. Від абсолютно чужої людини - американця українського походження Григорія Степанця. Той заповів свій спадок двом українським навчальним інституціям та персонально нашому Головнокмандувачу без якихось умов, обмежень чи вимог. Він міг розпорядитися грошима на власний розсуд. І розпорядився - віддав їх на потреби нашої армії. Все до останку. Зрештою, це ви вже встигли взнати ще вчора від тих, у кого більше часу й рідше світло відключають. І це навряд чи когось із нас дуже здивувало, бо ми ж знаємо, який він - наш Головнокомандувач. Це не з тих із сучвлади... Не під ніч про них згадувати - вони ж тільки красти в армії можуть.

А здивую я вас іншим. Спадок Залужний отримав і переслав його на потреби армії прямо з американського рахунку ще 5 січня. А взнали ми про це лише вчора. Та й то завдяки Нью-Йорк Таймс. Там хтось із журналістів чи й службовців традиційно моніторив нотаріальні реєстри. І раптом наскочив на прізвище, яке знає весь світ, тільки не половина українців. Взнав про такий благородний вчинок, поцікавився, як на це відреагували в Україні й був шокований, що Залужний цей факт не зробив публічним. А далі вже американська преса знає, як оформити сенсаційне повідомлення.

А скажіть но мені дві речі:
* про це щось розповідали в олігархічно-ватному "загальнонаціональному телемарафоні" імені клептократичної влади? Так, я знаю, що на каналі в ютюб і на сайті про це згадав канал Коломойського. А на тому телемарафоні щось показали?
** А скільки родина В.Зеленського перерахувала на потреби армії? Вони вже давно стали мультимільйонерами, а найімовірніше й мільярдерами. Доларовими, звісно. Так ото ж...
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28.01.2023 09:37
+8
Там місто під шаленим обстрілом, а вони про виснаження ворога
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28.01.2023 09:46
+8
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28.01.2023 10:13
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Правила форума Совет форумчан
А тепер давайте згадаємо про Залужного. Бо там, де поширюються прямі впливи Зеленського та його опи на будь-яку згадку про Головнокомандувача накладене майже цілковите табу. Зеленський возвеличує, нагороджує та мріє поставити на місце Головкома свого улюбленця лояльного до непристойності генерала Сирського. Що не позбавляє його честі дійсно хорошого командувача оперативно-тактичного (але, Боже збав, не стратегічного) рівня. Але для моїх друзів і читачів нема потреби розповідати, хто такий Залужний та чим ми завдячуємо йому самому та сформованій ним команді.

Тому я просто добавлю тут один штрих. Валерій Залужний отримав спадок. Мільйон американських доларів. Від абсолютно чужої людини - американця українського походження Григорія Степанця. Той заповів свій спадок двом українським навчальним інституціям та персонально нашому Головнокмандувачу без якихось умов, обмежень чи вимог. Він міг розпорядитися грошима на власний розсуд. І розпорядився - віддав їх на потреби нашої армії. Все до останку. Зрештою, це ви вже встигли взнати ще вчора від тих, у кого більше часу й рідше світло відключають. І це навряд чи когось із нас дуже здивувало, бо ми ж знаємо, який він - наш Головнокомандувач. Це не з тих із сучвлади... Не під ніч про них згадувати - вони ж тільки красти в армії можуть.

А здивую я вас іншим. Спадок Залужний отримав і переслав його на потреби армії прямо з американського рахунку ще 5 січня. А взнали ми про це лише вчора. Та й то завдяки Нью-Йорк Таймс. Там хтось із журналістів чи й службовців традиційно моніторив нотаріальні реєстри. І раптом наскочив на прізвище, яке знає весь світ, тільки не половина українців. Взнав про такий благородний вчинок, поцікавився, як на це відреагували в Україні й був шокований, що Залужний цей факт не зробив публічним. А далі вже американська преса знає, як оформити сенсаційне повідомлення.

А скажіть но мені дві речі:
* про це щось розповідали в олігархічно-ватному "загальнонаціональному телемарафоні" імені клептократичної влади? Так, я знаю, що на каналі в ютюб і на сайті про це згадав канал Коломойського. А на тому телемарафоні щось показали?
** А скільки родина В.Зеленського перерахувала на потреби армії? Вони вже давно стали мультимільйонерами, а найімовірніше й мільярдерами. Доларовими, звісно. Так ото ж...
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28.01.2023 09:37 Ответить
Тарас Чорновіл топ
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28.01.2023 13:16 Ответить
Головне щоб людських резервів вистачило на наступ, техніку нам дають. Проводьте загальну мобілізацію, що б і місцеві боти перестали кривлятися та відправилися у бій.
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28.01.2023 09:39 Ответить
Загальна мобілізація в Дубаї та Монако оголошена!
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28.01.2023 10:06 Ответить
Хай ходять по хостелам та гуртожиткам - там багато молоді ховається.
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28.01.2023 10:10 Ответить
Ніі, ну це вже як в кацапів
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28.01.2023 10:12 Ответить
А як по-іншому перемогти? У нас має бути достатньо піхоти, бо кацапи і далі продовжать мобілізацію.
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28.01.2023 10:17 Ответить
І чим, палками вони будуть воювати?
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28.01.2023 10:31 Ответить
Не переживай, для ваших чмобиков с мосинками у Украины есть техника и будет еще больше.
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28.01.2023 10:47 Ответить
Не зрозумів яких наших чмобіків ти що плутаєш
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30.01.2023 16:41 Ответить
як ви переможете якщо вони не хочуть і не вміють воювати з кацапами ми не можемо тягатися і конкурувати по мобіках у них просто в 3 раза більше населення тут залізо нато тільки переможе але щоб оволодіти ціею технікою це зовсім не ті мобілізовані що витягають силою з отелів чи пакують силою то мобілізовани які мають якесь уявлення або служили а нові або здадуться в полон да ще з переляку здадуть наші позиціі ворогам до того їх нових відправляють без підготовки на убой на передок до Бахмута і це вже чути не від одного не краще за кацапів
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28.01.2023 10:40 Ответить
Там місто під шаленим обстрілом, а вони про виснаження ворога
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28.01.2023 09:46 Ответить
Эээ, а зачем об этом на всю ивановскую кричать?
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28.01.2023 09:54 Ответить
Це така задумка : кричати, кричати і ще раз кричати, щоб захарова почула і теж кричала, такий собі батл
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28.01.2023 10:15 Ответить
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28.01.2023 10:13 Ответить
м*ясо може забити м*ясорубку...
але нам ще до того далеко наша м*ясорубка ще не сформована
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28.01.2023 13:19 Ответить
...трепология,Вы еще ************ уведомление пришлите,что делать собираетесь!!!
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28.01.2023 11:01 Ответить
.

рассея планирует построить 25 тюрем и три исправительно-трудовых лагеря на

оккупированных территориях Украины.

премьер-министр паРашки распорядился построить большую сеть тюрем для контроля над населением на незаконно аннексированных территориях.

https://elpais.com/internacional/2023-01-27/rusia-planea-construir-25-carceles-y-tres-centros-de-trabajos-forzados-en-las-zonas-ocupadas-en-ucrania.html#?rel=mas

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28.01.2023 11:47 Ответить
Было бы неплохо начать операцию на Юге белорашки или на крайняк в Приднестровье.Вот там нашей атаки точно никто не ожидает.
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28.01.2023 14:14 Ответить
 
 