ОК "Юг" об обстановке в регионе: Изнуряем врага в рамках подготовки к контрнаступлению
Украинские военные продолжают истощать врага на Юге, держа его под огневым контролем. Таким образом, защитники готовятся к возможному наступлению.
Об этом заявила спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Она отметила, что ВСУ на Юге продолжают точными ударами уничтожать склады врага, а также места дислокации оккупационных войск.
"Враг нуждается в местах дислокаций и опоре как плацдарме, они будут выискивать такую позицию. Об этом свидетельствует и маневрирование подразделениями по всему левобережью, где они пытаются обустроить себе более или менее устойчивые позиции. Но постоянная наша огневая работа, наш огневый контроль, который им донимает, не дает им такой возможности", - отметила спикер.
Гуменюк добавила, что истощение врага является частью подготовки для возможного предстоящего контрнаступления украинских войск.
"Напомню, что это и есть очень существенное влияние в рамках подготовки к контрнаступлению. Это истощение мощностей врага на моральном, логистическом и физическом плане", - пояснила она.
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Тому я просто добавлю тут один штрих. Валерій Залужний отримав спадок. Мільйон американських доларів. Від абсолютно чужої людини - американця українського походження Григорія Степанця. Той заповів свій спадок двом українським навчальним інституціям та персонально нашому Головнокмандувачу без якихось умов, обмежень чи вимог. Він міг розпорядитися грошима на власний розсуд. І розпорядився - віддав їх на потреби нашої армії. Все до останку. Зрештою, це ви вже встигли взнати ще вчора від тих, у кого більше часу й рідше світло відключають. І це навряд чи когось із нас дуже здивувало, бо ми ж знаємо, який він - наш Головнокомандувач. Це не з тих із сучвлади... Не під ніч про них згадувати - вони ж тільки красти в армії можуть.
А здивую я вас іншим. Спадок Залужний отримав і переслав його на потреби армії прямо з американського рахунку ще 5 січня. А взнали ми про це лише вчора. Та й то завдяки Нью-Йорк Таймс. Там хтось із журналістів чи й службовців традиційно моніторив нотаріальні реєстри. І раптом наскочив на прізвище, яке знає весь світ, тільки не половина українців. Взнав про такий благородний вчинок, поцікавився, як на це відреагували в Україні й був шокований, що Залужний цей факт не зробив публічним. А далі вже американська преса знає, як оформити сенсаційне повідомлення.
А скажіть но мені дві речі:
* про це щось розповідали в олігархічно-ватному "загальнонаціональному телемарафоні" імені клептократичної влади? Так, я знаю, що на каналі в ютюб і на сайті про це згадав канал Коломойського. А на тому телемарафоні щось показали?
** А скільки родина В.Зеленського перерахувала на потреби армії? Вони вже давно стали мультимільйонерами, а найімовірніше й мільярдерами. Доларовими, звісно. Так ото ж...
але нам ще до того далеко наша м*ясорубка ще не сформована
рассея планирует построить 25 тюрем и три исправительно-трудовых лагеря на
оккупированных территориях Украины.
премьер-министр паРашки распорядился построить большую сеть тюрем для контроля над населением на незаконно аннексированных территориях.
https://elpais.com/internacional/2023-01-27/rusia-planea-construir-25-carceles-y-tres-centros-de-trabajos-forzados-en-las-zonas-ocupadas-en-ucrania.html#?rel=mas
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