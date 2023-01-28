ОК "Юг" об обстановке в регионе: Изнуряем врага в рамках подготовки к контрнаступлению

Украинские военные продолжают истощать врага на Юге, держа его под огневым контролем. Таким образом, защитники готовятся к возможному наступлению.

Об этом заявила спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Она отметила, что ВСУ на Юге продолжают точными ударами уничтожать склады врага, а также места дислокации оккупационных войск.

"Враг нуждается в местах дислокаций и опоре как плацдарме, они будут выискивать такую позицию. Об этом свидетельствует и маневрирование подразделениями по всему левобережью, где они пытаются обустроить себе более или менее устойчивые позиции. Но постоянная наша огневая работа, наш огневый контроль, который им донимает, не дает им такой возможности", - отметила спикер.

Гуменюк добавила, что истощение врага является частью подготовки для возможного предстоящего контрнаступления украинских войск.

"Напомню, что это и есть очень существенное влияние в рамках подготовки к контрнаступлению. Это истощение мощностей врага на моральном, логистическом и физическом плане", - пояснила она.

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