Россияне бьют из артиллерии и РСЗО по Херсонщине, в областном центре повреждены дома и медучреждения, есть жертвы, - ОВА

По информации Херсонской ОВА, российские оккупанты 19 раз обстреляли территорию Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

Как отмечается, по мирным городам и селам враги вели огонь из артиллерии, РСЗО, минометов.

"Херсон армия РФ обстреляла 5 раз - повреждены жилые дома и медицинские учреждения. За прошедшие сутки из-за российской агрессии 2 человека погибли, 7 жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

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