РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9963 посетителя онлайн
Новости Война
1 358 1

Россияне бьют из артиллерии и РСЗО по Херсонщине, в областном центре повреждены дома и медучреждения, есть жертвы, - ОВА

херсонщина

По информации Херсонской ОВА, российские оккупанты 19 раз обстреляли территорию Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

Как отмечается, по мирным городам и селам враги вели огонь из артиллерии, РСЗО, минометов.

"Херсон армия РФ обстреляла 5 раз - повреждены жилые дома и медицинские учреждения. За прошедшие сутки из-за российской агрессии 2 человека погибли, 7 жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне обстреляли Херсон и пригород. Два человека погибли, есть раненые. ВИДЕО 18+

армия РФ (19106) обстрел (26975) Херсон (2796) Херсонская область (4730)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
.

рассея планирует построить 25 тюрем и три исправительно-трудовых лагеря на

оккупированных территориях Украины.

премьер-министр паРашки распорядился построить большую сеть тюрем для контроля над населением на незаконно аннексированных территориях.

https://elpais.com/internacional/2023-01-27/rusia-planea-construir-25-carceles-y-tres-centros-de-trabajos-forzados-en-las-zonas-ocupadas-en-ucrania.html#?rel=mas

.
показать весь комментарий
28.01.2023 11:43 Ответить
 
 