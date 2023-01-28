Россияне бьют из артиллерии и РСЗО по Херсонщине, в областном центре повреждены дома и медучреждения, есть жертвы, - ОВА
По информации Херсонской ОВА, российские оккупанты 19 раз обстреляли территорию Херсонской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.
Как отмечается, по мирным городам и селам враги вели огонь из артиллерии, РСЗО, минометов.
"Херсон армия РФ обстреляла 5 раз - повреждены жилые дома и медицинские учреждения. За прошедшие сутки из-за российской агрессии 2 человека погибли, 7 жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.
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рассея планирует построить 25 тюрем и три исправительно-трудовых лагеря на
оккупированных территориях Украины.
премьер-министр паРашки распорядился построить большую сеть тюрем для контроля над населением на незаконно аннексированных территориях.
https://elpais.com/internacional/2023-01-27/rusia-planea-construir-25-carceles-y-tres-centros-de-trabajos-forzados-en-las-zonas-ocupadas-en-ucrania.html#?rel=mas
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