В Корсуне-Шевченковском простились с погибшим в Донецкой области воином Олегом Собченко. ФОТОрепортаж

28 января 2023 г. в Корсуне-Шевченковском простились с воином Олегом Собченко, аэроразведчиком артиллерийского дивизиона 72-й бригады, который в 2014 году пошел воевать в составе "Азова", когда у батальона еще названия этого не было. Был и разведчиком, и снайпером. Был активистом в борьбе за сохранение реки Рось.

Как сообщает Цензор.НЕТ , накануне город встретил кортеж с телом героя, кавалера ордена "За мужність" II и III степеней. Он родился в 1973 году и погиб 24 января 2023 года.

"Украина теряет своих героев, которые должны строить после победы новое государство. Он НАСТОЯЩИЙ. Не был. ЕСТЬ И ОСТАНЕТСЯ примером для подражания. "Острим зубы, когти, мечи, сушим порох, подаем патроны"...

Как же больно… Но. Не будем терять воинственный дух, будем шлифовать знания и умения, чтобы бороться дальше. За себя и теперь за него.

Искренние соболезнования родным. Хотя... Какие слова помогут...

Держимся. ПОБЕДА БУДЕТ. Благодаря ИМЕННО ТАКИМ воинам Украины и вопреки этой вселенской боли и отчаянию.

Имела честь быть причастной к важным делам бок о бок с тобой. Мы все должны их продолжить, Олег! Ради всего того, что было сто процентов не зря..." - написала директор радио "На хвилі Корсуня" Галина Добровольская.

И вспомнила слова Олега, который не хотел, чтобы о нем долго тосковали, а "чтобы все были злые и веселые".

В Спасо-Преображенском храме Православной церкви Украины состоялось отпевание Олега Собченко.













Фото: Цензор. НЕТ











Выступая на состоявшемся митинге, побратим Олега Игорь Луценко в очередной раз напомнил, что благодаря таким людям, как Олег, весной устоял Киев, и отметил, что благодаря Олегу не было потеряно техники на миллионы долларов, и впоследствии ее использовали в боях наши воины. Луценко отметил, что Олег Собченко достоин присвоения звания Героя Украины.







Фото: Цензор. НЕТ

После митинга траурное шествие провело воина в последний путь, по казацкому обычаю накрыв красной китайкой лицо. По завещанию Олега, его провожали под любимые им песни украинских исполнителей "Тень Солнца", "The HARDKISS", "Ярмак", "Тартак".

Похоронили Олега Собченко на центральном кладбище, на Аллее Героев, рядом с другими павшими защитниками Родины.





Фото: Цензор. НЕТ





