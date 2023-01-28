ВСУ уничтожили на Новый год в Макеевке более 300 оккупантов, - британская разведка
В результате удара ВСУ по зданию училища в Макеевке в новогоднюю ночь было уничтожено более 300 российских военных.
Об этом сообщает разведка Великобритании, передает Цензор.НЕТ.
"Россия с высокой вероятностью понесла потери более 300 человек в результате удара по размещению войск в Макеевке под Донецком 1 января 2023 года. По нашим оценкам, большинство из них, скорее всего, были убиты или пропали без вести, а не получили ранения", - говорится в сообщении.
Разведчики отметили, что Россия пошла в этом случае на редкий шаг, признав ликвидацию 89 своих военнослужащих.
Вероятно, российские чиновники считали, что уклоняться от комментариев перед широкой критикой в адрес российского командования в этой связи нецелесообразно, считает британская разведка.
"Различие между количеством жертв, признанных Россией, и вероятным настоящим общим числом свидетельствует о повсеместном присутствии дезинформации в публичных заявлениях России", - говорится в сообщении.
Обычно это происходит из-за сочетания умышленной лжи, санкционированной высшим руководством, и передачи неточных отчетов младшими чиновниками, стремящимися приуменьшить свои недостатки, поскольку их могут уволить, отмечают в Минобороны Британии.
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Так що вони мають рацію
.P.S.Шутейку придумал пока писал: рейтинг лучших учебных заведений Украины возглавило ПТУ #19