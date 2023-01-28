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Новости Война
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ВСУ уничтожили на Новый год в Макеевке более 300 оккупантов, - британская разведка

макіївка

В результате удара ВСУ по зданию училища в Макеевке в новогоднюю ночь было уничтожено более 300 российских военных.

Об этом сообщает разведка Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

"Россия с высокой вероятностью понесла потери более 300 человек в результате удара по размещению войск в Макеевке под Донецком 1 января 2023 года. По нашим оценкам, большинство из них, скорее всего, были убиты или пропали без вести, а не получили ранения", - говорится в сообщении.

Разведчики отметили, что Россия пошла в этом случае на редкий шаг, признав ликвидацию 89 своих военнослужащих.

Вероятно, российские чиновники считали, что уклоняться от комментариев перед широкой критикой в адрес российского командования в этой связи нецелесообразно, считает британская разведка.

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"Различие между количеством жертв, признанных Россией, и вероятным настоящим общим числом свидетельствует о повсеместном присутствии дезинформации в публичных заявлениях России", - говорится в сообщении.

Обычно это происходит из-за сочетания умышленной лжи, санкционированной высшим руководством, и передачи неточных отчетов младшими чиновниками, стремящимися приуменьшить свои недостатки, поскольку их могут уволить, отмечают в Минобороны Британии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Родственники уничтоженных в Макеевке оккупантов не верят в версию минобороны РФ: "Всем закрывают рты", - BBC

Автор: 

армия РФ (19106) Великобритания (4931) Макеевка (455) разведка (4170)


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Топ комментарии
+28
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28.01.2023 10:23
+13
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28.01.2023 10:47
+9
Кацапи звикли гадити там де живуть 😠
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28.01.2023 10:53
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28.01.2023 10:23 Ответить
Ми живу силу теж нарощуємо... Від Нового року "путівки" на передову роздають з таким же завзяттям, як і у березні 2022 року.
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28.01.2023 11:10 Ответить
"И ядрам пролетать мешала гора кровавых тел".
Так що вони мають рацію
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28.01.2023 11:33 Ответить
Брехня - 610 арестович казав
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28.01.2023 10:25 Ответить
Арестович може й мудак, https://hvylya.net/uk/news/265719-v-makeevke-byli-unichtozheny-srazu-610-mobikov-perehvat-gur але цифра у 610 була озвучена у перехваті ГУР.
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28.01.2023 10:30 Ответить
Про що суперечка, хіба 610 це не понад 300?
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28.01.2023 11:18 Ответить
вони пішли до кабзона, захищаючи роднічок
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28.01.2023 10:29 Ответить
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28.01.2023 10:47 Ответить
Кацапи звикли гадити там де живуть 😠
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28.01.2023 10:53 Ответить
Для кацапів це - норма.
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28.01.2023 11:09 Ответить
У Некромасера под 90 с фото и некрологами выпускников.
.P.S.Шутейку придумал пока писал: рейтинг лучших учебных заведений Украины возглавило ПТУ #19
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28.01.2023 10:44 Ответить
Кузница чмобеливских лауреатові😂
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28.01.2023 11:34 Ответить
Гарно ''новий рік'' відсвяткували кацапи, може ще й до кобздона на концерт встигли.
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28.01.2023 10:44 Ответить
Тобто понад 600 за нашими повідомленнями - збрехали вдвічі?
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28.01.2023 11:10 Ответить
У вас 600 це менше ніж 300, чи понад 300 не може бути 600
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28.01.2023 11:19 Ответить
Тетки саратовские в "аднакласниках" писали, шо из 1200 забраных из саратовской гуМбернии отозвалось только 150.
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28.01.2023 13:47 Ответить
 
 