Американский генерал Миннихан призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем в 2025 году, - Washington Post
Американский генерал ВВС Майк Миннихан разослал командирам служебное письмо, в котором призвал готовиться к войне с Китаем в 2025 году.
Об этом сообщает Washington Post, передает Цензор.НЕТ.
Миннихан призвал подчиненных ускорить подготовку к возможному конфликту.
"Я надеюсь, что ошибаюсь. Интуиция говорит мне, что мы будем воевать в 2025-м. Си (Цзиньпин, лидер Китая. - Ред.) обеспечил себе третий срок, а в октябре 2022 года назначил свой военный совет. Выборы президента Тайваня состоятся в 2024 году и дадут Си повод (напасть на Тайвань. - Ред.). Выборы президента США состоятся в 2024 году и дадут Си отвлекшуюся Америку. Команда, повод, возможности Си - все ориентировано на 2025 год", - написал он.
Миннихан призвал летчиков тренироваться в стрельбе по целям с расстояния в 7 метров. "Цельтесь в голову", - посоветовал он.
Он также рекомендовал подчиненным усилить свою военную и физическую подготовку.
Пресс-секретарь ВВС США майор Хоуп Кронин подтвердил подлинность письма Миннихана.
Спикер Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что стратегия национальной обороны США четко указывает: "Китай является главным вызовом".
Тем временем другой представитель Пентагона на условиях анонимности отметил, что комментарии Минихана "не отражают точку зрения Министерства обороны США относительно Китая".
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Це феєрична порада.
Як і ось це:
Я сподіваюся, що помиляюся. Інтуїція каже мені, що ми воюватимемо у 2025-му.
Тобто це йому інтуіція підказує. Не дані розвідки, а його внутрішні відчуття.
"fire a clip into a 7-meter target with the full understanding that unrepentant lethality matters most".
Для тих хто слабо володіє і не розуміє жаргону військового. Йдеться про магазин пістолета котрий льотчики мають з собою як зброю порятунку після збиття.
Що він мав на увазі - готуватися що красиво літати не вдасться. Будуть збивати і багато і прийдеться рятувати своє життя. Тобто буде не Ірак а В'єтнам або й Друга Світова.
Але так - у нас не вміють переклади для широкої маси. А широка маса поголовно не розуміє англійської і не читає оригінали.
https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/01/27/us-general-minihan-china-war-2025/
Але найцікавіше у цій статті це оцей абзац:
A U.S. defense official, speaking on the condition of anonymity because of the sensitivity of the issue, said that Minihan's comments "are not representative of the department's view on China."
Представник оборонного відомства США, який говорив на умовах анонімності через делікатність питання, заявив, що коментарі Мініхана "не відображають точку зору відомства на Китай".
По суті, це мемо ні про що. Тіпа, тренуйтесь та готуйтесь. Бігайте більше, стріляйте по мішеням. Ну так військові і так це роблять. Така у них робота.
В перекладі нема нічого про clip - як часто прозивають магазин до пістолета тут у війську. Хоча це вже не clip. І без цього слова і вилізає така дурня.
Написали б в перекладі - вчіться вістрілювати увесь магазин пістолету (як в даному випадку і треба було б правильно перекласти).
Ви ж не будете стверджувати що переклали слово clip? Я вже мовчу що б перекласти для людей котрі не розуміють що clip в цьому конкретному випадку означає? А я вже мовчу пояснити походження цієї фрази котра не військовим льотчикам і взагалі буде не зрозуміла.
fire a clip into a 7-meter target with the full understanding that unrepentant lethality matters most. Aim for the head,
не вагаючись розрядити обойму по цілі з відстані 7 метрів для забезпечення стовідсоткової летальності. Цілитися в голову.
Ну не переклали слово clip - і що? Де тут фундаментальна зміна смислу??? І походження якої фрази тут треба пояснювати??? До речі, у статті не було перекладу прямої мови. Просто передали зміст висловлювання цього Мініхена своїми словами. Вау! Який злочин перед людством! Ви всіх ввели в оману! Алярм! Терміново викликайте грамар-наци! Будемо проводити тотальну обструкцію невігласів коментаторів на цензорі!
Они так бы и сказали мы поддерживаем его точку зрения!
Это дипломатия!
На жаль, український інфопростір і надалі багато в чому визначається тим потоком лайна, що перетікає сюди з рашистських або лівацьких помийок.
Закордонні і особливо фахові джерела використовують мало, бо тупо не володіють іноземними мовами і не хочуть заморочуватись.
Яскравий приклад -- т. зв. "Українська правда": некритично транслює наративи окупанта і безхребетне капітулянське лайно із Заходу, в коментарях засилля ботів і тролів, притомні коментарі банять.
Тому, інформаційний фронт -- такий самий обов'язок для суспільства, як гарячий і волонтерство.
Фиаско с первого дня: Генерал США Марк Хёртлинг о вторжении России
https://youtu.be/llPnbMpBQC4
Мда…
У комбінезон американських льотчиків вшиті золоті монети. Якщо після приземлення та при зустрічі з місцевим населенням не вдасться відкупитись, тоді застосувати пістолет. Якщо небезпека полону неминуча, то останню кулю собі.
А то досі шукають американських льотчиків збитих у В'єтнамі, полонених в'єтконгівцями та переданих радянській стороні. 55 років минуло, а їх усі шукають.
Не по темі.
Чому МініХан, а не МініГан?
Казахстан пишеться англійською як Kazakhstan оце "kh" як раз і є аналог нашого "х"
Стосовно ж авіаційного генерала, то йому було б доречно коментувати ту війну що вже йде, а не ту якої може й не буде.
Крім того, в англійській мові купа діалектів.
Наприклад, подивіться відео про steeplejack Fred Dibnah - типовий середньо-англійський акцент, але вимовляє все не так, як наприклад американець.
А "жага підзаробити грошенят" - це типова американська риса, між іншим. Всі ми такі.
Сибир - це інша територія, там мешкали більш потомки монголів
ГерманииКитая.
Тайвань має дипломатичні стосунки із 13-ма країнами, і твоєї підкацапської Нікарагуа в цьому списоку немає.
І прочитай, неук, чому незалежний Тайвань так важливий для США і для багатьох інших наших союзників.
І тоді шоу з Пелосі також було перед виборами.... за це деми закривають очі на всякі китайські пакості типу поставок компонентів озброєння Ірану і раші...
При Трампі знову почали розвивати таке виробництво в штатах... Якби Трамп був раша маріонеткою йому б давно імпічмент зробили, Трамп захищає спосорів республіканців, а в сфері їх інтересів на той час була раша...
Китай ніщо без американського і євро ринку, а американські корпорації перенесли все виробництво в піднебесну, такий собі симбіоз... При Трампі частина еліти хотіла частково повернути виробництво в штати, тимиж податками, штучною відсутністю контейнерів і т.д. , щоб менше залежати, але деми це все спустили в унітаз...
некоторое время была оккупирована Японией и в 1946, СССР передало её КНР.
Крім цього, ще одна велика війна остаточно переконає Захід у необхідності завдання глобальної поразки усім цим скаженим диктатурам.
хочеш миру, готуйся до вiйни. "Si vis pacem, para bellum" - стара iстина.
недолугi ЗеБiли, наприклад, цього не знали. тому з самого початку замiсть того. щоб готуватися до дальшоi вiйни з найбiльшим та реальним ворогом вирiшили заглядати йому в дупу та жарити шашлики.