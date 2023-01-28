Американский генерал Миннихан призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем в 2025 году, - Washington Post

Американский генерал ВВС Майк Миннихан разослал командирам служебное письмо, в котором призвал готовиться к войне с Китаем в 2025 году.

Об этом сообщает Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Миннихан призвал подчиненных ускорить подготовку к возможному конфликту.

"Я надеюсь, что ошибаюсь. Интуиция говорит мне, что мы будем воевать в 2025-м. Си (Цзиньпин, лидер Китая. - Ред.) обеспечил себе третий срок, а в октябре 2022 года назначил свой военный совет. Выборы президента Тайваня состоятся в 2024 году и дадут Си повод (напасть на Тайвань. - Ред.). Выборы президента США состоятся в 2024 году и дадут Си отвлекшуюся Америку. Команда, повод, возможности Си - все ориентировано на 2025 год", - написал он.

Миннихан призвал летчиков тренироваться в стрельбе по целям с расстояния в 7 метров. "Цельтесь в голову", - посоветовал он.

Он также рекомендовал подчиненным усилить свою военную и физическую подготовку.

Пресс-секретарь ВВС США майор Хоуп Кронин подтвердил подлинность письма Миннихана.

Спикер Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что стратегия национальной обороны США четко указывает: "Китай является главным вызовом".

Тем временем другой представитель Пентагона на условиях анонимности отметил, что комментарии Минихана "не отражают точку зрения Министерства обороны США относительно Китая".