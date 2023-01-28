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Новости Война
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Американский генерал Миннихан призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем в 2025 году, - Washington Post

майкл,мініхан

Американский генерал ВВС Майк Миннихан разослал командирам служебное письмо, в котором призвал готовиться к войне с Китаем в 2025 году.

Об этом сообщает Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Миннихан призвал подчиненных ускорить подготовку к возможному конфликту.

"Я надеюсь, что ошибаюсь. Интуиция говорит мне, что мы будем воевать в 2025-м. Си (Цзиньпин, лидер Китая. - Ред.) обеспечил себе третий срок, а в октябре 2022 года назначил свой военный совет. Выборы президента Тайваня состоятся в 2024 году и дадут Си повод (напасть на Тайвань. - Ред.). Выборы президента США состоятся в 2024 году и дадут Си отвлекшуюся Америку. Команда, повод, возможности Си - все ориентировано на 2025 год", - написал он.

Миннихан призвал летчиков тренироваться в стрельбе по целям с расстояния в 7 метров. "Цельтесь в голову", - посоветовал он.

Он также рекомендовал подчиненным усилить свою военную и физическую подготовку.

Пресс-секретарь ВВС США майор Хоуп Кронин подтвердил подлинность письма Миннихана.

Спикер Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что стратегия национальной обороны США четко указывает: "Китай является главным вызовом".

Тем временем другой представитель Пентагона на условиях анонимности отметил, что комментарии Минихана "не отражают точку зрения Министерства обороны США относительно Китая".

Автор: 

Китай (2933) прогноз (698) США (26489) Тайвань (113)


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Топ комментарии
+23
Чомусь не закликає катати асфальт готуючись до війни. Странна, аднака.
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28.01.2023 10:43
+22
А ви читайте оригінал. Там все зрозуміло написано.

"fire a clip into a 7-meter target with the full understanding that unrepentant lethality matters most".

Для тих хто слабо володіє і не розуміє жаргону військового. Йдеться про магазин пістолета котрий льотчики мають з собою як зброю порятунку після збиття.

Що він мав на увазі - готуватися що красиво літати не вдасться. Будуть збивати і багато і прийдеться рятувати своє життя. Тобто буде не Ірак а В'єтнам або й Друга Світова.

Але так - у нас не вміють переклади для широкої маси. А широка маса поголовно не розуміє англійської і не читає оригінали.

https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/01/27/us-general-minihan-china-war-2025/
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28.01.2023 11:00
+17
Логічніше було б віддати Китай Тайваню.
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28.01.2023 11:03
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Правила форума Совет форумчан
Ого. Зараз кацапам треба пиз**єй відважити-то чогось чухаються. А тут з китайцями до війни готуватися..
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28.01.2023 10:41 Ответить
Мініхан закликав льотиків тренуватися у стрільбі по цілях з відстані у 7 метрів. "Цільтесь у голову", - порадив він.

Це феєрична порада.

Як і ось це:

Я сподіваюся, що помиляюся. Інтуїція каже мені, що ми воюватимемо у 2025-му.

 Тобто це йому інтуіція підказує. Не дані розвідки, а його внутрішні відчуття.
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28.01.2023 10:42 Ответить
А ви читайте оригінал. Там все зрозуміло написано.

"fire a clip into a 7-meter target with the full understanding that unrepentant lethality matters most".

Для тих хто слабо володіє і не розуміє жаргону військового. Йдеться про магазин пістолета котрий льотчики мають з собою як зброю порятунку після збиття.

Що він мав на увазі - готуватися що красиво літати не вдасться. Будуть збивати і багато і прийдеться рятувати своє життя. Тобто буде не Ірак а В'єтнам або й Друга Світова.

Але так - у нас не вміють переклади для широкої маси. А широка маса поголовно не розуміє англійської і не читає оригінали.

https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/01/27/us-general-minihan-china-war-2025/
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28.01.2023 11:00 Ответить
А що там такого у оригіналі, що не співпадає з перекладом??? Це ж Ваша вже інтерпретація його слів (про збиття та застосування американськими льотчиками особистої зброї у разі збиття у статті не згадується).

Але найцікавіше у цій статті це оцей абзац:

A U.S. defense official, speaking on the condition of anonymity because of the sensitivity of the issue, said that Minihan's comments "are not representative of the department's view on China."

Представник оборонного відомства США, який говорив на умовах анонімності через делікатність питання, заявив, що коментарі Мініхана "не відображають точку зору відомства на Китай".

По суті, це мемо ні про що. Тіпа, тренуйтесь та готуйтесь. Бігайте більше, стріляйте по мішеням. Ну так військові і так це роблять. Така у них робота.
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28.01.2023 11:11 Ответить
Еххх, от хочеться бути правим навіть якщо обісравсі.

В перекладі нема нічого про clip - як часто прозивають магазин до пістолета тут у війську. Хоча це вже не clip. І без цього слова і вилізає така дурня.

Написали б в перекладі - вчіться вістрілювати увесь магазин пістолету (як в даному випадку і треба було б правильно перекласти).

Ви ж не будете стверджувати що переклали слово clip? Я вже мовчу що б перекласти для людей котрі не розуміють що clip в цьому конкретному випадку означає? А я вже мовчу пояснити походження цієї фрази котра не військовим льотчикам і взагалі буде не зрозуміла.
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28.01.2023 11:28 Ответить
Як мило... Сам вирішив, що хтось помилився (причому для посилення ефекту ще й до бидло-лексики опустився), і сам же ж порадів своїм висновкам.

fire a clip into a 7-meter target with the full understanding that unrepentant lethality matters most. Aim for the head,

не вагаючись розрядити обойму по цілі з відстані 7 метрів для забезпечення стовідсоткової летальності. Цілитися в голову.

Ну не переклали слово clip - і що? Де тут фундаментальна зміна смислу??? І походження якої фрази тут треба пояснювати??? До речі, у статті не було перекладу прямої мови. Просто передали зміст висловлювання цього Мініхена своїми словами. Вау! Який злочин перед людством! Ви всіх ввели в оману! Алярм! Терміново викликайте грамар-наци! Будемо проводити тотальну обструкцію невігласів коментаторів на цензорі!
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28.01.2023 12:18 Ответить
Да не ужели!
Они так бы и сказали мы поддерживаем его точку зрения!
Это дипломатия!
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28.01.2023 12:14 Ответить
Це Ви так з анонімним представником Держдепу вирішили посперечатися через мене? Може краще до Білого дому по коментарі звернутися?
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28.01.2023 12:21 Ответить
Дякую Вам за фаховий коментар!
На жаль, український інфопростір і надалі багато в чому визначається тим потоком лайна, що перетікає сюди з рашистських або лівацьких помийок.
Закордонні і особливо фахові джерела використовують мало, бо тупо не володіють іноземними мовами і не хочуть заморочуватись.
Яскравий приклад -- т. зв. "Українська правда": некритично транслює наративи окупанта і безхребетне капітулянське лайно із Заходу, в коментарях засилля ботів і тролів, притомні коментарі банять.

Тому, інформаційний фронт -- такий самий обов'язок для суспільства, як гарячий і волонтерство.
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28.01.2023 12:41 Ответить
Мініарестович.
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28.01.2023 10:43 Ответить
Чомусь не закликає катати асфальт готуючись до війни. Странна, аднака.
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28.01.2023 10:43 Ответить
цей генерал - не президент, може плести що захоче,навіть міністерство оборони не підтримало його. Нормальні дороги - це те,що давно треба було тут робити, можоиво, тоді і прихильників пуйла в Україні було б менше. До речі, Україна продавала купу танків і іншу зброю навіть при Порошенку, коли вже йшла війна.
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28.01.2023 11:32 Ответить
І не прибрає військові бази подалі от Китаю(не відводить). Якийсь він не стратег і не патріот!
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28.01.2023 11:42 Ответить
А знаєш чому? Бо по-перше він військовий, і яким він боком до асфальту, по-друге, в америці ж мабуть не було 30 років розкрадання бюджету? І вс4 робилось вчасно. А у нас, окрім Київа, дороги робились останній раз при Кучмі. Хоча тобі, володарю велосипеду то не зрозуміти, коли в ціну на паливо закладають відсоток в фонд на ремонт доріг, а їздиш по канавам. Купиш першу машину свою, тоді поговоримо.
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28.01.2023 12:27 Ответить
хорошее интервью.....
Фиаско с первого дня: Генерал США Марк Хёртлинг о вторжении России
https://youtu.be/llPnbMpBQC4
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28.01.2023 10:43 Ответить
В США свої Арестовичі.
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28.01.2023 10:44 Ответить
Це буде війна за Урал, Сибір і Далекий Схід.
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28.01.2023 10:46 Ответить
Отвлечение от параши и свинособак,или выпил вчера лишнего.
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28.01.2023 10:49 Ответить
Майк Мініхан помиляється... або "вмотивований"
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28.01.2023 10:50 Ответить
Льотчиківбудуть тренувати стріляти на відстань 7 метрів?
Мда…
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28.01.2023 10:51 Ответить
Я вам більше скажу.
У комбінезон американських льотчиків вшиті золоті монети. Якщо після приземлення та при зустрічі з місцевим населенням не вдасться відкупитись, тоді застосувати пістолет. Якщо небезпека полону неминуча, то останню кулю собі.
А то досі шукають американських льотчиків збитих у В'єтнамі, полонених в'єтконгівцями та переданих радянській стороні. 55 років минуло, а їх усі шукають.
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28.01.2023 11:06 Ответить
Китайцам послали первое американское предупреждение.
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28.01.2023 10:55 Ответить
Gen. Michael A. Minihan...

Не по темі.
Чому МініХан, а не МініГан?
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28.01.2023 10:58 Ответить
Думаю, що правильно його прізвище читається як Мініхен. А оці всі модні штучки, коли "h" в англійських власних назвах міняють на "г" при перекладі українською я особисто вважаю недоречними.
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28.01.2023 11:14 Ответить
Причому наголос буде на першому складі: МІніхен.
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28.01.2023 11:15 Ответить
а я вважаю вжиток "г" доречним
Казахстан пишеться англійською як Kazakhstan оце "kh" як раз і є аналог нашого "х"

Стосовно ж авіаційного генерала, то йому було б доречно коментувати ту війну що вже йде, а не ту якої може й не буде.
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28.01.2023 11:37 Ответить
В "Kazakhstan" "kh" пишуть з іншої причини - ви повинні б знати, що в залежності, що передує літері "h" в англійській мові може читатися по різному. або звук [h] не вимовлятися зовсім.
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28.01.2023 12:11 Ответить
Та будь ласка. Вживайте як вважаєте за потрібне. Це була моя особиста думка. Ви можете з нею не погоджуватися або погоджуватися.
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28.01.2023 12:23 Ответить
Звук "г" замість "х" як на мене не мода, а повне невігластво філолухів, а радше за все - комусь треба було придумати "впровадження" для своєї нікчемної дисертації. Треба мати повну відсутність слуху, щоб в пісні The Beatles "Help" чути "Гелп" або вимовляти вітання "Hi!" як зелений "гай". Але схоже причина та ж , як колись в 90-х побачив словничок на пару тисяч, де пропонувалось всі слова "іноземного походження", такі навіть, як "генерал", писати через "Ґ" . Мабуть жагою підзаробити грошенят можна пояснити і нав'язування тотального використання фемінітивів де треба і не треба, як в "математикиня", "фізикиня", тощо.
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28.01.2023 12:05 Ответить
Вітання "Hi!" ніколи не звучить як "хай" в слові "нехай".
Крім того, в англійській мові купа діалектів.
Наприклад, подивіться відео про steeplejack Fred Dibnah - типовий середньо-англійський акцент, але вимовляє все не так, як наприклад американець.

А "жага підзаробити грошенят" - це типова американська риса, між іншим. Всі ми такі.
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28.01.2023 13:38 Ответить
Ніхто не каже, що звуки в різних мовах чи діалектах однакові, деякі взагалі унікальні, але намагаються завжди знайти ближчий відповідник, спробуйте американця навчити вимовляти український звук "г". Міг ми порадити тим філологам, хто не має слуху, скористатися Фур'є-аналізом (спектральний аналіз звуків) і об'єктивно оцінити близькість того чи іншого варіанту (в наші часи це дуже легко, є повно програм з FFT) - може і на нормальний дисер як на філолуха назбирали б.
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28.01.2023 13:53 Ответить
Так сміщнєй.
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28.01.2023 11:15 Ответить
Бо журналісти часто - невігласи.
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28.01.2023 11:39 Ответить
Просто отдайте Тайвань Китаю и всё. Этот остров ведь никто (за исключением Никарагуа и т.п.) не признаёт государством.
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28.01.2023 10:59 Ответить
Логічніше було б віддати Китай Тайваню.
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28.01.2023 11:03 Ответить
Виходить що Сибір це Тайвань.
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28.01.2023 11:06 Ответить
Наведіть мені приклад китайського міста в Сибіру століття так 15 - Китай має такеж відношення до Сибіру як і кацапстан тобто ніяке.
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28.01.2023 12:19 Ответить
+100. Потрібно відрізняти Сибир від Далекого Сходу. Китайці та частково корейці історично мешкали на територіях Хабаровського та Приморського країв (до речі нагадаю що Далекій Схід це територія, де знаходяться окрім частки расеї ще Корея, Японія, частка материкового Китаю та Тайвань) - та кордони до ХХ ст. чітко визначені не були.
Сибир - це інша територія, там мешкали більш потомки монголів
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29.01.2023 00:00 Ответить
Да не важно как оформить. Можно красиво преподнести как долгожданное воссоединение Германии Китая.
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28.01.2023 11:12 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 Тайвань (конституційно та офіційно Респу́бліка Кита́й, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 кит. 中華民國) визнана 14 державами-членами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D Організації Об'єднаних Націй , а також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB Святим Престолом, Нікарагуа там нема.
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28.01.2023 11:10 Ответить
Конь кацапський, пи*діти будеш на соловьіном помьотє.

Тайвань має дипломатичні стосунки із 13-ма країнами, і твоєї підкацапської Нікарагуа в цьому списоку немає.

І прочитай, неук, чому незалежний Тайвань так важливий для США і для багатьох інших наших союзників.
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28.01.2023 11:16 Ответить
Офіційно визнаю,що твоя дупа належить кадирівцям. А Тайвань, ватний предур, не чіпай.
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28.01.2023 11:30 Ответить
Це йому привіділась зустріч на Ельбі, тобто бойове зіткнення ЗСУ з армією Китаю вздовж Уралу.
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28.01.2023 10:59 Ответить
Ну я надеюсь что Си все таки заберет от русни дальний восток. Это более логично.
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28.01.2023 11:01 Ответить
Тоді років через 15-20 ми вже будемо воювати з Китаєм. Гадаю, що все ж такі нації з імперською вавкою в голові (до них відноситься Китай) краще хай залишаються обмеженими територіально, а не розрастаються на півпланети
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29.01.2023 00:05 Ответить
Готовиться - это прекрасный метод войны избежать. Когда гребешь бабло на "большом баблостороительстве" и бегаешь с полоумной ухмылкой по фонтанам - это и есть прямое приглашение войны.
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28.01.2023 11:05 Ответить
Все може бути - можливо й доцільно готуватися до війни з Китаєм, який і справді може планує військову агресію у тому році. Цей генерал на відміну від нас має дані розвідки і без низ нам об'єктивно не оцінити справжню загрозу Китаю. Але ця заява щось підозріло пролунала саме під час підготовки до російського наступу, коли Росія просто не може не робити якісь пакості США і саме в цей час найвірогідніше вскриються найжирніші кремлівські консерви і не виключно, що нею може виявитися навіть американський генерал
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28.01.2023 11:08 Ответить
Ситуація з Тайванем завжди загострюється перед виборами, тому що деми дружать з Китаєм... Вони як тільки прийшли до влади одразу вернули безмитну зону з чайною...

І тоді шоу з Пелосі також було перед виборами.... за це деми закривають очі на всякі китайські пакості типу поставок компонентів озброєння Ірану і раші...
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28.01.2023 11:21 Ответить
Найбільше загострення з Китаєм відбулося за часів Трампа, який розпочав торгівельну війну. І коли розвіялися останні сумніви у тому, що Трамп - це кремлівська моріонетка, це виглядає як диверсія, щоб стравити дві найсильніші держави у світі саме у той незручний час, коли вже розпочався конфлікт США з Росією через напад на Україну. Так само і зараз цей генерал обрав найнезручніший час для цієї вкрай небезпечної заяви, коли почали дещо поліпшуватися відносини з Китаєм і Китай як не як, а все-таки не надав військову домогу Росії і можливо і досі вагається надавати її чи ні
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28.01.2023 11:40 Ответить
Трамп повертав виробництво із чайни в штати, навіть та ж сировина для напівпровідників вся виробляється там, тому що не вигідно ніде... через демпінг китайців, до речі вся електроніка і прийшла в чайну тільки через це....
При Трампі знову почали розвивати таке виробництво в штатах... Якби Трамп був раша маріонеткою йому б давно імпічмент зробили, Трамп захищає спосорів республіканців, а в сфері їх інтересів на той час була раша...

Китай ніщо без американського і євро ринку, а американські корпорації перенесли все виробництво в піднебесну, такий собі симбіоз... При Трампі частина еліти хотіла частково повернути виробництво в штати, тимиж податками, штучною відсутністю контейнерів і т.д. , щоб менше залежати, але деми це все спустили в унітаз...
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28.01.2023 13:34 Ответить
Невидима рука ринку повертає виробництво туди, де треба, і будь яке втручання політиків тільки шкодить цій справі. Електроніка не перейшла до китайців - серце цієї електроніки - центальні процесори виготовляються у США та у вільному Тайвані. І навіть це виробництво - ніщо без літографічного обладнання ціною в десятки мільярдів доларів, виробництва виключно ASML у Нідерландах. А те, що китайці за миску рису саджають на клей до корпусів материнські плати із західними процесорами та корейські дисппеї і тому вважають що електроніка належить ім, бо на ній наліпка китайського бренду чи вона збирається в Китаї - то це легко лікується. 3-5 років і китайське економічне і техологічне диво можна лекго повторити у будь якій точці світу - злиднів, які бажають стати дешевою робочою силою всюди вистачає. А Трампу імпічмент виніс народ на президентьских виборах і трампістам на виборах у Конгрес.
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28.01.2023 16:52 Ответить
Нефіг було ковтать коли касапи в 14-ому напали і в 22-ому.. а після цих прецендентів важко уявити що в світі відбуватися буде..
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28.01.2023 11:38 Ответить
Найкращий спосіб зберегти мир - готуватись до війни.
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28.01.2023 11:47 Ответить
На муниципальных выборах ноябре Гоминдань выступающий за связи с Китаем убедительно выиграл у проамериканской демократической партии Тайваня, даже в Тайбее. Зачем Си устраивать ненужную войну когда итак все идет как надо.
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28.01.2023 11:50 Ответить
В нас теж вміськрадах деяких міст виграла більшість ОПЗЖ, а до дього їх місця займали регіонали. Але боротьба триває, бо населення цих міст завжди було за Україну. Тож у всьому світі у жодному разі не треба йти на поступки комуністам та іншим тоталітарним режимам
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28.01.2023 12:29 Ответить
а может рашу делить будут. успокойтесь.
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28.01.2023 11:55 Ответить
Ото пуйло і нявкає за три роки війни. Може з китайозами домовилися розтягнути до 2025 року.
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28.01.2023 11:56 Ответить
Странные люди. Почему-то не заказывают асфальт у своего врага и не закрывают финансирование ракетных программ. Какие-то они не такие. Ерунду делают всякую, айда на шашлыки в мае!
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28.01.2023 11:59 Ответить
В США ВПК это огромный бизнес где работают миллионы людей и частных компаний с оборотом сотни миллиардов долларов в год. И они вкладывали в это триллионы долларов десятилетиями. Украине приходится все делать с нуля, за счет госденег, которых каждый год не хватает даже на бюджет.
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28.01.2023 12:12 Ответить
Українська національна колонія у Маньчжурії...забули?
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28.01.2023 12:04 Ответить
Вполне верно, с 1689 входила в РИ.
некоторое время была оккупирована Японией и в 1946, СССР передало её КНР.
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28.01.2023 13:37 Ответить
Был бы у него хан побольше, он бы призвал готовиться к войне с Росией.
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28.01.2023 12:19 Ответить
Це означає, що американська військова промисловість збільшить виробництво, отже й нам щось перепаде.

Крім цього, ще одна велика війна остаточно переконає Захід у необхідності завдання глобальної поразки усім цим скаженим диктатурам.
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28.01.2023 12:35 Ответить
нужно нанести тотальное поражение только одной диктаторской стране, и тогда остальные поймут, что пора закругляться
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28.01.2023 13:51 Ответить
Крч ипанем атомом все, и по проблеме
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28.01.2023 13:03 Ответить
Oops!
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28.01.2023 14:45 Ответить
Там Тищенко не так далеко. Думаю все порешает)
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28.01.2023 16:22 Ответить
Катлєт нажарить і траване Пів-Китаю , цілком таємно 🙄
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29.01.2023 00:52 Ответить
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хочеш миру, готуйся до вiйни. "Si vis pacem, para bellum" - стара iстина.

недолугi ЗеБiли, наприклад, цього не знали. тому з самого початку замiсть того. щоб готуватися до дальшоi вiйни з найбiльшим та реальним ворогом вирiшили заглядати йому в дупу та жарити шашлики.
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28.01.2023 17:23 Ответить
КАКАЯ ТО ДИЗА !!! ВСЁ РАВНО ЛУЧШЕ ДОБИТЬ РФ !)
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28.01.2023 20:44 Ответить
 
 