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Мы помогаем гораздо больше, чем известно. Основная помощь – за кулисами, – посол Израиля Просор

рон,просор

Израиль поддерживает Украину в войне против России и это происходит в большем масштабе, чем известно общественности.

Об этом посол Израиля в Германии Рон Просор сказал в интевью WAZ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Дипломат призвал с пониманием относиться к сдержанной позиции, которую занимает Израиль в вопросе военной помощи Украине.

При этом, по словам Просора, его страна помогает Киеву, "но за кулисами и горозадо больше, чем известно".

"У нас россияне в Сирии. Как вы знаете, израильская армия регулярно прекращает поставки вооружений из Ирана в Сирию и Ливан. Среди них – иранские беспилотники и ракеты, которые Россия использует в Украин", - заявил посол.

Второй причиной, по которой Израиль вынужден действовать тихо, Просор назвал наличие в России большой еврейской общины.

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Автор: 

Израиль (1922) помощь (7773) посол (1796)


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Топ комментарии
+26
Допомога Ізраїлю дуже потужна. Ніколи не забуду, коли почалось вторгнення, жінки і діти тікали, Ізраїль допоміг, скасував безвізовий режим. Пам'ятаю допомогу, коли Ізраїль казав що буде нарощувати відносини с расеєй, нещодавно допоміг, відмовив у постачанні американської зброї, яке є в Ізраїлі на складах, Ізраїль, краще більше не допомагай нам
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28.01.2023 11:13
+24
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28.01.2023 11:05
+22
а шо трапилось???

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28.01.2023 11:11
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"Антисемітизм" - державна політика Ізраїлю, тунгусе.
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29.01.2023 01:04 Ответить
ізраїль так і не визнав Голодомор
аргументація така ж як і з мацкви - "голодали всі, а не тільки українці"
нагадаю, шо в голокост замордовано кілька мільйонів ромів (циган), поляків, а також важкохворих, психічно хворих, свідків ієгови, гомосексуалістів, тощо. Тобто, серед жертв голокосту тільки десь половина - євреї.
Голодомор вбив порядку десяти мільйонів селян України та Кубані - а це все етнічні українці, бо в зросійщених містах з голоду ніхто не помирав.
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28.01.2023 23:40 Ответить
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