Мы помогаем гораздо больше, чем известно. Основная помощь – за кулисами, – посол Израиля Просор
Израиль поддерживает Украину в войне против России и это происходит в большем масштабе, чем известно общественности.
Об этом посол Израиля в Германии Рон Просор сказал в интевью WAZ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Дипломат призвал с пониманием относиться к сдержанной позиции, которую занимает Израиль в вопросе военной помощи Украине.
При этом, по словам Просора, его страна помогает Киеву, "но за кулисами и горозадо больше, чем известно".
"У нас россияне в Сирии. Как вы знаете, израильская армия регулярно прекращает поставки вооружений из Ирана в Сирию и Ливан. Среди них – иранские беспилотники и ракеты, которые Россия использует в Украин", - заявил посол.
Второй причиной, по которой Израиль вынужден действовать тихо, Просор назвал наличие в России большой еврейской общины.
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аргументація така ж як і з мацкви - "голодали всі, а не тільки українці"
нагадаю, шо в голокост замордовано кілька мільйонів ромів (циган), поляків, а також важкохворих, психічно хворих, свідків ієгови, гомосексуалістів, тощо. Тобто, серед жертв голокосту тільки десь половина - євреї.
Голодомор вбив порядку десяти мільйонів селян України та Кубані - а це все етнічні українці, бо в зросійщених містах з голоду ніхто не помирав.