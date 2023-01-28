РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10261 посетитель онлайн
Новости Война
19 985 131

"Войной в окопах мы победы не одержим", - командующий группировкой войск "Таврия" Тарнавский

тарнавський

Чтобы эффективно обороняться, нужно постоянно проводить наступательные действия на отдельных участках. Победить врага, сидя в окопах, невозможно.

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Media Center.

"Оборона должна быть активной. Чтобы преуспеть, нужно постоянно, на отдельных участках проводить наступательные действия. Да, они кратковременны, по сравнению с наступлением войск, они не значительны, но это должно быть. Войной в окопах мы победы не одержим", - считает он.

По словам Тарнавского, в то же время такие наступательные действия позволяют изучать противника, выявлять его сильные и слабые стороны.

"Нужно постоянно учиться и самим. В первую очередь, в совершенстве владеть оружием и поражать цель с первого выстрела, маневрировать и моделировать ситуации", - добавил командующий.

Читайте также: В направлении Крыма у России больше нет глубокого тыла, - командующий группировкой "Таврия" Тарнавский

Автор: 

Тарнавский Александр (222)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+27
Это трудно, но он прав. Арта орков должна нервничать и отступать, иначе мы от городов будем получать равнины со стройматериалами.
показать весь комментарий
28.01.2023 11:51
+25
Среди твоих «Слуг» оказалось 120 настоящих ГНИД И ПРЕДАТЕЛЕЙ ПЕРЕШЕДШИХ К РАШИСТАМ , а в ЕС ни одного !
показать весь комментарий
28.01.2023 12:21
+24
Опять ты за свое. А бычков из ТЦК и СП, которым там как помазано? Собственно там сидят друзья и знакомые военкома. Более того, что сейчас запрещено законом, а именно кадровые офицеры ВСУ, что сидят по частям разносят повестки по улицам, хотя не имеют делегированного полномочия законом на это, но такое есть. Лично знаю такие примеры в реале
показать весь комментарий
28.01.2023 11:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Усі мети вже досягнути. Спецоперація можна сказати закінчилася. Війська стоять на різних берегах Дніпра, як домовлялися в Омані.
показать весь комментарий
28.01.2023 12:21 Ответить
На підраненого звіра не наступають,але роблять засідку..
Будь-який мудрий генерал вам скаже,що людські втрати при наступі принаймні в 3 рази перевищують втрати в обороні

Головний козир кацапів зараз - це якнайбільша кількість чмобіків,а у нас потрібно зберегти наших воїнів!!!
Тому потрібно тупо сидіти і знищувати ту нечисть якнайбільше!! Сотнями,тисячами!!
А потім будуть контрнаступи!
показать весь комментарий
28.01.2023 12:21 Ответить
Це вам на телемарафоні розповіли? Від артвогню в обороні гине і калічиться не менше воїнів,при чому таких,що десятка ворогів варті і у наступі досягають успіху. Та найбільше страждає бойовий настрій. А з такою філософією,як ваша,то краще взагалі капітулювати,щоб «зберегти солдат»
показать весь комментарий
28.01.2023 12:30 Ответить
сидеть в окопах и ждать чего? когда кацап устанет и уйдет? сдохнет с голоду?
москальский троль?
показать весь комментарий
28.01.2023 13:20 Ответить
А он здохнєт!!
А ти паваюй! троль кацапський!!
показать весь комментарий
28.01.2023 14:58 Ответить
Я не хочу воювати на території Росії. Я просто хочу, щоб вони якнайшвидше припинили війну і якнайшвидше покинули нашу країну. Я можу вам точно сказати, якщо вони покинуть нашу територію, війна припиниться. От і все", - сказав Зеленський. Джерело:
показать весь комментарий
28.01.2023 14:14 Ответить
Ну, зєЛенин,канєшна,дуже мудрий чєл...
показать весь комментарий
28.01.2023 14:56 Ответить
Вам так здається..))
Ой,нє,не припиниться!
Допоки роісся не згине,не припиниться! роісся- причина всіх війн у всьому Світі!
показать весь комментарий
28.01.2023 16:04 Ответить
А як же вона згине? Якщо ти хочеш «зберегти солдатів»,баран ти нестрижений ? Сама? Як роса на сонці
показать весь комментарий
28.01.2023 17:58 Ответить
Как вариант.
показать весь комментарий
28.01.2023 12:38 Ответить
Правильно он все говорит. Только земрази сейчас активно уничтожают на лугандоне ЗСУ,и быстренько прикрыли наступление Херсон и Запорожье,что бы не было побед как в харьковском наступлении,и то ********** до последнего не давали его начать.
показать весь комментарий
28.01.2023 12:42 Ответить
Подстатьей собрался весь Диванный Генштаб.
показать весь комментарий
28.01.2023 12:44 Ответить
Так. І де до речі наше фінансування і забезпечення?
показать весь комментарий
28.01.2023 13:06 Ответить
А тебе,канєшно,командиром штурмової групи. Ти ж досвідчений боєць соцмережевих фронтів
показать весь комментарий
28.01.2023 18:01 Ответить
сказані правильні та очевидні речі,
але новина подана знов в контексті ніби це була критика і зрадойобство
показать весь комментарий
28.01.2023 12:59 Ответить
Хрінососи тільки марять на диванах про наступи. Генштабу видніше коли і як будемо наступати.
показать весь комментарий
28.01.2023 13:00 Ответить
Завжди головним є адекватна оцінка ситуації і визначення мети, а точніше адекватної мети. Якщо мета буде неадекватною це лише призведе до втрати ресурсів і часу, що відповідно гарантовано призведе в подальшому до погіршення ситуації.
І якщо буде встановлена неадекватна мета де-кілька разів підряд - це надійний шлях до повної поразки.
показать весь комментарий
28.01.2023 13:01 Ответить
.

рассея планирует построить 25 тюрем и три исправительно-трудовых лагеря на

оккупированных территориях Украины.

премьер-министр паРашки распорядился построить большую сеть тюрем для контроля над населением на незаконно аннексированных территориях.

https://elpais.com/internacional/2023-01-27/rusia-planea-construir-25-carceles-y-tres-centros-de-trabajos-forzados-en-las-zonas-ocupadas-en-ucrania.html#?rel=mas

.
показать весь комментарий
28.01.2023 13:07 Ответить
Розумно і вчасно сказано ,але пиха верховного г-го не дає йому почути нікого окрім ' радників ОПУ'.
показать весь комментарий
28.01.2023 13:46 Ответить
Зеля сказав, що коли орки самі підуть з нашої землі, то лише тоді війна закінчиться. Розумний, аж страшно)
показать весь комментарий
28.01.2023 14:07 Ответить
А зєля з залужним схоже думають інакше, накреслити лінію на карті, туди мобіків щоб були живим щитом, а щоб не тікали закон придумали. У нас коли людей не критикують вони від вседозволеності починають думати що всі їхні кроки правильні, корона виростає.
показать весь комментарий
28.01.2023 14:16 Ответить
Для наступления нужен твердый сухой грунт и точка... а если еще и не холодно, то вообще идеально... Поэтому весна причём середина-конец апреля. Вот там и нужно наступать, а до этого времени получить пару тысяч единиц западной техники и обучить мотивированных людей ей пользоваться. Вот и весь рецепт победы.
п.с. Ну и да... АТАКМС очень нннада...
показать весь комментарий
28.01.2023 14:20 Ответить
Тобто,й москалі сидіять в окопах,отже їм не перемогти.
показать весь комментарий
28.01.2023 17:25 Ответить
кацап уже добился почти всего, что ему надо - коридор в Крым, почти вся Луганская область, половина Донецкой. Если этим выродкам удасться захватить остаток донецкой области, они сразу объявят победу и одновременно начнут строить укрепления, которые потом будет крайне сложно прорвать. И все, после этого начнуться завывания ху.ла к ЕС, -"мы не ваююм, мы хатим мира!", и кто знает чем оно закончится.
показать весь комментарий
28.01.2023 19:44 Ответить
Я не знаю що вам заперечити чи погодитися.Думаю,що якщо просто зробити мір вже,то потім наступний етап буде коридор до придністров'я.
показать весь комментарий
28.01.2023 20:20 Ответить
Как на ветке батальон Монако с 95 квартала возбудился. И все под чужими флаги и -мразь зелёная.
показать весь комментарий
28.01.2023 17:50 Ответить
На цензоре столько воинственной петушни пасется, а в всу пару дивизий набрать - проблема.
показать весь комментарий
29.01.2023 11:10 Ответить
Страница 2 из 2
 
 