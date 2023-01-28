"Войной в окопах мы победы не одержим", - командующий группировкой войск "Таврия" Тарнавский
Чтобы эффективно обороняться, нужно постоянно проводить наступательные действия на отдельных участках. Победить врага, сидя в окопах, невозможно.
Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Media Center.
"Оборона должна быть активной. Чтобы преуспеть, нужно постоянно, на отдельных участках проводить наступательные действия. Да, они кратковременны, по сравнению с наступлением войск, они не значительны, но это должно быть. Войной в окопах мы победы не одержим", - считает он.
По словам Тарнавского, в то же время такие наступательные действия позволяют изучать противника, выявлять его сильные и слабые стороны.
"Нужно постоянно учиться и самим. В первую очередь, в совершенстве владеть оружием и поражать цель с первого выстрела, маневрировать и моделировать ситуации", - добавил командующий.
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Будь-який мудрий генерал вам скаже,що людські втрати при наступі принаймні в 3 рази перевищують втрати в обороні
Головний козир кацапів зараз - це якнайбільша кількість чмобіків,а у нас потрібно зберегти наших воїнів!!!
Тому потрібно тупо сидіти і знищувати ту нечисть якнайбільше!! Сотнями,тисячами!!
А потім будуть контрнаступи!
москальский троль?
А ти паваюй! троль кацапський!!
Ой,нє,не припиниться!
Допоки роісся не згине,не припиниться! роісся- причина всіх війн у всьому Світі!
але новина подана знов в контексті ніби це була критика і зрадойобство
І якщо буде встановлена неадекватна мета де-кілька разів підряд - це надійний шлях до повної поразки.
рассея планирует построить 25 тюрем и три исправительно-трудовых лагеря на
оккупированных территориях Украины.
премьер-министр паРашки распорядился построить большую сеть тюрем для контроля над населением на незаконно аннексированных территориях.
https://elpais.com/internacional/2023-01-27/rusia-planea-construir-25-carceles-y-tres-centros-de-trabajos-forzados-en-las-zonas-ocupadas-en-ucrania.html#?rel=mas
.
п.с. Ну и да... АТАКМС очень нннада...