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Новости
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Саакашвили отказался от медицинской помощи. Это может иметь фатальные последствия, - главврач Чхаидзе

саакашвілі

Врачи предложили бывшему президенту Грузии, гражданину Украины Михеилу Саакашвили специальную терапию для сохранения жизненных функций. Он категорически отказался от услуг грузинских медиков.

Об этом сообщил журналистам директор клиники "Вивамед" Зураб Чхаидзе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Состояние его здоровья ухудшается. Хочу призвать родственников Саакашвили, его мать Гиули Аласания убедить начать исполнять рекомендации врачей. В противном случае отказ от медицинских услуг может привести к фатальному исходу", - сказал Чхаидзе.

Он сообщил, что Саакашвили в последние дни сократил прием пищи.

"Сегодня утром Саакашвили весил 69 килограммов, если так продолжится, завтра будет весить 68, а послезавтра 65 килограммов", - сказал Чхаидзе.

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Глава Минюста Грузии Рати Брегадзе ранее заявил журналистам, что Саакашвили намеренно наносит вред своему здоровью, чтобы "любыми способами выйти на свободу". Министр выразил недоверие диагнозам Саакашвили, поставленным независимыми грузинскими врачами из центра "Эмпатия". Брегадзе представил журналистам заключение Национального бюро судебной экспертизы, согласно которому поставленные "Эмпатией" диагнозы Саакашвили являются "недостоверными".

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Напомним, 20 ноября адвокат Саакашвили заявил, что его клиента отравили после ареста. Пенитенциарная служба Грузии утверждает, что не видела никаких доказательств отравления. После этого адвокат предоставил заключение американского врача, который проанализировал образцы волос и ногтей Саакашвили. Вывод подтверждает, что у экс-президента – отравление тяжелыми металлами и зависимость от медицинских препаратов.

Президент Украины Владимир Зеленский просит Грузию отпустить Саакашвили на лечение за границу.

Автор: 

голодовка (829) Грузия (4499) здоровье (1386) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+14
І що ж він "хорошого" для України зробив? Палатку на ізмаїльській трасі поставив? Наповнив Одесу грузинськими "злодіями в законі"? Чи "хорошим" ти вважаєш здачу ним контрабандного каналу по якому ми отримували дви гуни для БМП? Канал кацапи перекорили нашу агентуру виловили і в тюрму посадили а наша піхота залишилася без "броні"
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28.01.2023 13:44
+11
Так побачили що з нього мало користі - просто черговий "царьок на трон моститься " От і "махнули рукою" - навіщо їм наркоман при владі?
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28.01.2023 13:29
+11
когда по крышам бегал за 20к зелени после сацибели сациви и шашллыка был норм а ща както приуныл..сам поехал дурачек туда
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28.01.2023 13:31
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Правила форума Совет форумчан
Ну тоді хай не відмовляється. В чому проблема?
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28.01.2023 13:07 Ответить
дешевый позер
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28.01.2023 13:09 Ответить
Думаєте бажання клієнта є законним? Так,тільки добре усе задокументувати
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28.01.2023 15:28 Ответить
Дуже дивно, чого американці так легко Міху здали...
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28.01.2023 13:14 Ответить
Так побачили що з нього мало користі - просто черговий "царьок на трон моститься " От і "махнули рукою" - навіщо їм наркоман при владі?
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28.01.2023 13:29 Ответить
Ти навряд чи здогадуєшься скільки при владі таких наркоманів.. до того ж пенсійного віки і старше.. да і нам пох.. сааакааашвілі хороша людина і для України багато зробив.. а що він нюхає, чи кудись не туди їпеться - речі не дуже важливі..
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28.01.2023 13:37 Ответить
І що ж він "хорошого" для України зробив? Палатку на ізмаїльській трасі поставив? Наповнив Одесу грузинськими "злодіями в законі"? Чи "хорошим" ти вважаєш здачу ним контрабандного каналу по якому ми отримували дви гуни для БМП? Канал кацапи перекорили нашу агентуру виловили і в тюрму посадили а наша піхота залишилася без "броні"
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28.01.2023 13:44 Ответить
Уяви собі, до порошенка також було життя в УКРАЇНІ.. був і перший Майдан, була й Революція Гідності.. а що там у них потім відбулося - їхні проблеми..
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28.01.2023 13:46 Ответить
А Саакашвілі в Україні був і до Порошенка?
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28.01.2023 13:50 Ответить
Дааа... страшний гіпноз...
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28.01.2023 13:54 Ответить
У сакашвілі не було громадянства України. Тобто це було з умовою що він на протязі року порішає свої проблеми з грузинською владою. Натомність сакашвілі почав вести себе визиваюче , їздив в зону АТО фотографувався, піарився , нападав на премєра обгажував , вони не святі але це була гра на публіку. По закінченню строку сакашвілі не владнав свої справи ( та мабуть і не збирався) і його міграційна служба видворила з України. Виник скандал де він обзивав Порошенка баригою після чого виїхав в Швейцарію де зустрівся з Коломойським. Туди же поїхала і Тимошенко. Потім прорив кордону і прихисток у садового, який возив сміття по всій країні звинувачуючи Порошенка.От така заслуга сакашвілі перед Україною . Мабуть йому наобіцяли багато і як івсе що роблять зелені -зробили його разом.
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28.01.2023 17:22 Ответить
Не знаю що зробив Україні, але Грузію виштовхнув з традиційного кавказького феодалізму до демократії.
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28.01.2023 13:49 Ответить
Ну - де ж та "демократія" зараз?
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28.01.2023 13:52 Ответить
Вона там є. І арешт Саакашвілі тому приклад. Ви уявляєте арешт Шеварнадзе,наприклад?
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28.01.2023 13:57 Ответить
Якщо виходить з твоєї "логіки" - то Саакашвлі засуджений "по-демократичному" То в чому тоді проблема? Хай і сидить законний строк, засуджений демократичними судами, які він реформував, та за законами, що демократизовані в результаті його демократичних реформ!
"Ти або хрестик зніми, або труси натягни!"
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28.01.2023 17:05 Ответить
Він і сидить. Якби це було ще до його реформ, то він би був просто втоплений прямо біля того судна на якому він прибув до Батумі. До Саакашвілі за 5 доларів можна було купити любу офіційну особу. Після його правління в країні з'явилися молоді люди які навіть не здогадувались, наприклад, що раніше поліція могла просто так зупинити твою машину.
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28.01.2023 17:18 Ответить
Я спитався: Якщо Саакашвілі засуджений "правильно", то чого ви "яйцями трясете?" Хай сидить
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28.01.2023 17:41 Ответить
Вся його провина це нескІнчені реформи. Я ж вище казав, він виштовхнув країну з феодалізму та перевів на шлях демократії. За каденції не встиг. Намагання продовжити керівництво державою під іншим званням не вдалося. Все. Ця хитка конструкція демократії у випадку з країнами постсовка не витримує ніяких поштовхів. Потрібно бетонувати та витримувати часом фундамент. Британія йшла століттями. Звичайно, ********** набагато білше швидкоплинна. Але усього декілька років нового життя можуть в один день бути зруйнованими. Потрібна багаторокова і СИСТЕМНА перебудова суспільства.
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28.01.2023 17:50 Ответить
Ти вирок Саакашвілі читав? Там так і написано - "за нескінченні реформи"? Чи все-таки за конкретні протиправні дії, що обумовлені кримінальним законодавством Грузії?
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28.01.2023 18:11 Ответить
Не читав, каюсь . Але нескінчені реформи й привели до вироку. Бо правосуддя правосуддям ще не стало. Як і багато чого іншого. Але поштовх до розбудови країни зробив Саакашвілі. Спільно з Бендукідзе чи ні, але президентом був він.
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28.01.2023 18:29 Ответить
Я тобі поясню Йому інкримінували замовне вбивство і силовий розгін мирної демонстрації, у якій постраждали беззбройні люди Це його основні звинувачення І ти мені щось говориш про його "демократичні реформи"?
А щодо - "він був президентом" - так у нас і Зеленський - президент А рулить усім - д"Єрмак! Та і в Грузії Поки "Міхо" щоки надував" (як наш "Блазень" у відосиках" Бендукідзе проводив реформи Але коли побачив, що Міхо собі "трон" мостить царський - пішов з влади І все припинилося У нас - ще гірше : реальний керівник держави працює проти неї
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28.01.2023 18:40 Ответить
Я розумію, в тебе є якісь особисті відношення до Саакашвілі. Те що йому інкримінували абсолютно не говорить що так і було. Якраз тому що реформи правосуддя не відбулися в повній мірі. Ще Грузія країна з розвиненими родинними зв'язками. Гіпертрофованими, я б сказав. Коли правдами чи ні випихали злодіїв з країни, то вони були чиїмись родичами. Чи навіть сусідами. Тобто, місцеві сказали б _ Саакашвілі все робить добре , але він посадив сусіда куми мого троюрідного брата. А я його знав і ми навіть сиділи за одним столом._. Ось це людей обурьовало.
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28.01.2023 18:51 Ответить
Мені на Саакашвілі - "насрать" Я не бачив від нього користі ні при Порошенку, ні при "Зеленському Один піар, "самомилування" і пуста балаканина А коли запропонували "дать результат" - почалися скандали з його боку
А щодо "правильно чи "неправильно" засудили його - то справа грузинського правосуддя А не наша! Хай скаржиться до ЄСПЧ ! (Тут у нас багато таких "порадників" на форумі )
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28.01.2023 18:59 Ответить
Якщо насрать, то навіщо було так збуджуватись. На відміну від тебе я був в Грузії і до і після президентства цієї людини. Було що порівняти.
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28.01.2023 19:05 Ответить
Ну - і що далі? Гріть пузо на батумькому пляжі - ОЦЕ ти називаєш "буть у Грузії"? І я не "збуджуюся" - я спокійно кажу : "Або хрестик зніми або труси натягни!"
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28.01.2023 19:11 Ответить
Ось - дещо зміг знайти:

За вироком суду першої інстанції Саакашвілі заочно у 2018 році був засуджений до трьох років тюремного ув'язнення за перевищення службових повноважень у справі про вбивство у 2006 році банківського службовця Сандро Гиргвліані. Зокрема, Саакашвілі президентською владою незаконно помилував чотирьох колишніх співробітників поліції, що розправилися з Гиргвліані. Засуджені поліцейські завдяки указу Саакашвілі про помилування провели в ув'язненні замість восьми лише два роки.

Співробітник банку Гиргвліані був убитий в околицях Тбілісі в січні 2006 року, після сварки в одному з ресторанів Тбілісі з дружиною колишнього міністра внутрішніх справ Вано Мерабішвілі й колишнім начальником департаменту конституційної безпеки Датою Ахалая. За їхнім наказом четверо поліцейських вивели з ресторану Гиргвліані, відвезли за місто, де забили до смерті.

Експрезидент Саакашвілі заочно засуджений на шість років ув'язнення у справі про побиття у 2005 році депутата парламенту Грузії Валерія Гелашвілі. Ще одну кримінальну справу проти Саакашвілі про розтрату державних коштів знаходиться в судочинстві.
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28.01.2023 18:46 Ответить
Коли після війни з України втіче Зеленський, то його заочно засудять навіть не тільки за реальні злочини, а й за те чого він ніколи не робив. Бо правосуддя в нас ще менше ніж в реформованій Саакашвілі Грузії.
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28.01.2023 18:54 Ответить
Ми говоримо тут про Україну чи про Грузію? Хоч хтось з вас, "триндунів", мені дасть відповідь : Якщо Сааакашвілі засуджений "правильно", згідно з реформованим ним законодавством, і суддями, призначеними ним самим, у роки його правління - то чого ви тут "ногами *******"? Хай несе відповідальність за вчинене! Якщо ні - то чого ви верещите про "найвеличніше реформування ним судів та силової системи Грузії"?
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28.01.2023 19:07 Ответить
Тобі декілька раз відповіли- Не встиг він реформувати по різноманітним причинам. Дав напрямок. Це не сподобалось сусіду. Сусід розбурхав суспільство. Суспільство обрало Зеленського, тьфу, іншого. Інший посадив ідеологічного ворога. Крапка.
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28.01.2023 19:15 Ответить
А знаєш ЯКА була головна причина ЧОМУ реформування не було закінчене? Бо пішов Бендукідзе А ЧОМУ пішов? Бо побачив що те "реформування" "не туди пішло" І "не туди пішло" саме з вини Саакашвілі
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28.01.2023 19:20 Ответить
Якщо Бендукідзе був головним, як кажеш ти та інші і можливо так і було, то чому ця людина не направила свою маріонетку в потрібне русло? Це ж парадокс.
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28.01.2023 19:42 Ответить
Тому й не "направив" Бо не зміг Міхо ж "похотел буть "ЦАРОМ"!" Тому Каха плюнув та пішов (До речі (як мені казав знайомий нарколог) одною з характерних рис "кокаїністів" є самовпевненісь у непогрішимості власних вчинків
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28.01.2023 19:47 Ответить
Серед негативних коментарів про Саакашвілі майже всі від рашистських тролів.
З ними все зрозуміло, вони на службі.

Інша справа - корисні ідіоти.

Видатну, всесвітньо відому людину, колишнього Президента Грузії, яка, разом із Кахо Бендукідзе, іншими видатними особистостями, за підтримки партнерів, витягла Грузію з феодально-клептократичного стану, зупинила повну окупацію країни російськими агресорами,- цю людину російськи тролі та корисні ідіоти ретельно вимазують брудом, намагаючись знищити не тільки фізично, але і морально.

Чому?

Бо громадянин України Міхо Саакашвілі - небезпечний ворог Кремля, а отже він - частина українського спротиву рашистам.

Моральне знищення громадянина України Міхо Саакашвілі - допомога ворогу.

Так, Сааакашвілі робив важкі помилки, як усі політики, без жодних виключень.

Але він залишається патріотом, громадянином України, який де-факто захоплений у полон посібниками Путіна, не забуваймо про це.
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28.01.2023 14:33 Ответить
Тільки завдяки Кахо Бендукідзе , Грузія реформувалась і тільки йому ,
а не Міхо 😠
А для Украіни - позитиву від нього нуль !!

Одесити можуть підтвердити його результат роботи в Одесі !
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28.01.2023 15:35 Ответить
І чого такому великому реформатору не допомагає США, от такий він реформатор, а корисний ідіот це ти і тобі подібні.
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28.01.2023 15:44 Ответить
А я "рашистський троль" чи "корисний ідіот"? Людина вчинила злочини на території Грузії, будучи громадянином Грузії За законами Грузії він засуджений, вирок вступив у законну силу У мене питання: "Що ти тут вважаєш "тролізмом", чи "ідіотизмом"?
Він не вчиняв протиправних дій? Вчиняв…
Закони "неправильні"? Так він же й ініціював їх реформування…
Судді "не такі"? Так він же сам їх на посади ставив!…
Зеленський та Залужний керують у державі - кожен на своєму місці Ти можеш провести між ними "знак рівності"? Так само і твій знак рівності між Саакашвілі та Бендукідзе …
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28.01.2023 17:16 Ответить
"сааакааашвілі хороша людина і для України багато зробив" вот это насмешил, я подсталом))) я сначала дурочек тоже уши развесил))
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28.01.2023 13:51 Ответить
Гавкають собаки , а людей потрібно поважати , особливо тоді , коли людина невзмозі тобі закрити пельку 😡
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28.01.2023 15:37 Ответить
Ще раз , зтули пельку 😡
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28.01.2023 15:53 Ответить
не дуже зрозуміло, ви захищаєте отого, шо написав " я подстАлом і дурОчек" ? це він потребує захисту під стОлом? а навіщо він туди заліз? зовсім незрозуміло. хоча обидва вжиті ним слова про самого себе добре пояснюють чому він там опинився)
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28.01.2023 16:22 Ответить
Так, саме до Amber, щодо його "підзахисного", але чомусь, коли на Цензорі багато коментарів до одного повідомлення, то вони розміщуються не завжди там де треба, навіть, якщо вибираєш того, кому пишеш.
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28.01.2023 17:08 Ответить
микола блогер ми розуміємо що в тебе інформація зперших рук з 1+1 , але поважай людей.
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28.01.2023 17:28 Ответить
Какое же ты ущербное, даже смысла нет таким идиотам отвечать.
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28.01.2023 16:09 Ответить
Когда кто то говорит про хозяина, то со сто процентной уверенностью можно сказать, шо перед тобой *******.
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28.01.2023 16:12 Ответить
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28.01.2023 13:17 Ответить
Да -- а якии живчик був -- хер в сак зловиш .
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28.01.2023 13:17 Ответить
А нам что???Прошу прощения,может грубо....Но по факту.Только бла бла бла.....Сожительница молодая украинка,поэтому переживать я должен??Он грузинам(народу)не нужен.......
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28.01.2023 13:21 Ответить
Дії цього вилупка під час війни в Грузії навмисна дестабілізація обстановки та порушення державного кордону України були на руку кремлю. Швидше за все, він і в бучі кефіру втік, бо знав про плани повномасштабного вторгнення.

Він за весь цей час коли піарився за рахунок України з кічі, скільки на ЗСУ задонатив?

Нет, не слышал? 😂
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28.01.2023 13:23 Ответить
Хер а не Ес грузинам будет
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28.01.2023 13:26 Ответить
а то б тричі ухилист зміг відрапортувати:
"Криміналітету в Україні немає! Усі грузинські злодії в законі поїхали до ЄС!" 😂😂😂
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28.01.2023 13:31 Ответить
Дешева постанова не більше. Фото, де тіпа вмираючий Саака просто смішне) освітлення, не голений і головне щоки втягнув) ха-ха-ха))) я також так можу)
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28.01.2023 13:28 Ответить
про Трампа краще розкажи, як він там?
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28.01.2023 13:34 Ответить
Ти долбойоб? Стаття про бувшого президента Грузії із в'язниці …в Грузії, а мені якийсь рагуль на Цензорі пробує дорікати… Трампом. Кількість відвертих дебілів на цьому ресурсі просто вражає! І
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28.01.2023 14:41 Ответить
мій долбойоб тобі в роте на влізе, чмо трампівське!

з'***** звідси - і одним відвертим трампівським дебілом на цьому ресурсі стане менше
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31.01.2023 11:01 Ответить
Посмійся, посмійся, доля така непередбачувана штукенція, сьогодні над хворим посміявся, завтра доля надасть можливість і тобі так же як він, щоки втягнути. Посмієшся ще більше. Сміятися над хворими та мертвими - такого карма не прощає, бо то є великий гріх.
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28.01.2023 14:59 Ответить
когда по крышам бегал за 20к зелени после сацибели сациви и шашллыка был норм а ща както приуныл..сам поехал дурачек туда
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28.01.2023 13:31 Ответить
Важкі наркотики,мають нищівні наслідки для мозку,наочний приклад - таварісчь Саакашвілі.
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28.01.2023 13:32 Ответить
Читаешь , про этого клоуна (конечно жалко его ) и сразу вспоминается Гадя савченко такие ассоциации . Опять же , если сидит , значит реформы не доделал
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28.01.2023 14:00 Ответить
Я извиняюсь , а кто рассказывал , что Оманские инвестиции , это круто У кого в друзьях Ермак ( с убиенным братом ) И кто это был ?????
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28.01.2023 14:06 Ответить
Точно не я
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31.01.2023 11:40 Ответить
Пихуй - сказал бы Микила Азиров, і це був би єдиний випадок, коли особисто я був би з ним згоден.
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28.01.2023 14:54 Ответить
Гнида отримала що заслужила, вживання коксу і дружба з зеленим дебілом до добра не приводять.
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28.01.2023 15:47 Ответить
от якось взагалі плювати на цю погань... нехай вдячні грузини за нього хвилюються, якщо такі в природі взагалі існують...
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28.01.2023 17:28 Ответить
я просто ******* здесь от ботов которые льют помои на Саакашвили!Саакашвили Герой Грузии,который победил коррупцию в стране,при нём Грузия реально экономически поднялась,он личный враг ***** за что ***** его через своих грузинских шестёрок и уничтожает!и сейчас я желаю ему остаться вживых назло всем его врагам!а ботам которым льют на него говно я скажу что вы этим самым льёте воду на мельницу ***** и говнорашки!позор вам!
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28.01.2023 19:19 Ответить
+++++ Боти то що, в них така робота. А ось захисники та підтримувачі таких , що пишуть "я подстАлом))) я сначала дурОчек тоже уши развесил)), одне розчарування. Співають з ботами в один голос. Просто сором.
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28.01.2023 20:53 Ответить
неизвестно какой он герой Грузии, у грузинов надо спрашивать. а для Украины он гандон штопаный, который тут жрал в три горла и на бабло от Бени и Курченко расшатывал государство Украина своими Михомайданами
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31.01.2023 11:42 Ответить
Честь и Слава Михаилу Саакашвили, если б не он до сих пор бы на Измаил из Одессы ездили бы за 7 часов по ямам , вместо трёх часов. И спасительного коридора через дунайские порты не было. Слава Украине!
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29.01.2023 09:16 Ответить
спасибо, поржал. Так это он там лопатой махал, строя дороги, мосты и коридоры?
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31.01.2023 11:45 Ответить
 
 