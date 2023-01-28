Саакашвили отказался от медицинской помощи. Это может иметь фатальные последствия, - главврач Чхаидзе
Врачи предложили бывшему президенту Грузии, гражданину Украины Михеилу Саакашвили специальную терапию для сохранения жизненных функций. Он категорически отказался от услуг грузинских медиков.
Об этом сообщил журналистам директор клиники "Вивамед" Зураб Чхаидзе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Состояние его здоровья ухудшается. Хочу призвать родственников Саакашвили, его мать Гиули Аласания убедить начать исполнять рекомендации врачей. В противном случае отказ от медицинских услуг может привести к фатальному исходу", - сказал Чхаидзе.
Он сообщил, что Саакашвили в последние дни сократил прием пищи.
"Сегодня утром Саакашвили весил 69 килограммов, если так продолжится, завтра будет весить 68, а послезавтра 65 килограммов", - сказал Чхаидзе.
Глава Минюста Грузии Рати Брегадзе ранее заявил журналистам, что Саакашвили намеренно наносит вред своему здоровью, чтобы "любыми способами выйти на свободу". Министр выразил недоверие диагнозам Саакашвили, поставленным независимыми грузинскими врачами из центра "Эмпатия". Брегадзе представил журналистам заключение Национального бюро судебной экспертизы, согласно которому поставленные "Эмпатией" диагнозы Саакашвили являются "недостоверными".
Напомним, 20 ноября адвокат Саакашвили заявил, что его клиента отравили после ареста. Пенитенциарная служба Грузии утверждает, что не видела никаких доказательств отравления. После этого адвокат предоставил заключение американского врача, который проанализировал образцы волос и ногтей Саакашвили. Вывод подтверждает, что у экс-президента – отравление тяжелыми металлами и зависимость от медицинских препаратов.
Президент Украины Владимир Зеленский просит Грузию отпустить Саакашвили на лечение за границу.
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"Ти або хрестик зніми, або труси натягни!"
А щодо - "він був президентом" - так у нас і Зеленський - президент А рулить усім - д"Єрмак! Та і в Грузії Поки "Міхо" щоки надував" (як наш "Блазень" у відосиках" Бендукідзе проводив реформи Але коли побачив, що Міхо собі "трон" мостить царський - пішов з влади І все припинилося У нас - ще гірше : реальний керівник держави працює проти неї
А щодо "правильно чи "неправильно" засудили його - то справа грузинського правосуддя А не наша! Хай скаржиться до ЄСПЧ ! (Тут у нас багато таких "порадників" на форумі )
За вироком суду першої інстанції Саакашвілі заочно у 2018 році був засуджений до трьох років тюремного ув'язнення за перевищення службових повноважень у справі про вбивство у 2006 році банківського службовця Сандро Гиргвліані. Зокрема, Саакашвілі президентською владою незаконно помилував чотирьох колишніх співробітників поліції, що розправилися з Гиргвліані. Засуджені поліцейські завдяки указу Саакашвілі про помилування провели в ув'язненні замість восьми лише два роки.
Співробітник банку Гиргвліані був убитий в околицях Тбілісі в січні 2006 року, після сварки в одному з ресторанів Тбілісі з дружиною колишнього міністра внутрішніх справ Вано Мерабішвілі й колишнім начальником департаменту конституційної безпеки Датою Ахалая. За їхнім наказом четверо поліцейських вивели з ресторану Гиргвліані, відвезли за місто, де забили до смерті.
Експрезидент Саакашвілі заочно засуджений на шість років ув'язнення у справі про побиття у 2005 році депутата парламенту Грузії Валерія Гелашвілі. Ще одну кримінальну справу проти Саакашвілі про розтрату державних коштів знаходиться в судочинстві.
З ними все зрозуміло, вони на службі.
Інша справа - корисні ідіоти.
Видатну, всесвітньо відому людину, колишнього Президента Грузії, яка, разом із Кахо Бендукідзе, іншими видатними особистостями, за підтримки партнерів, витягла Грузію з феодально-клептократичного стану, зупинила повну окупацію країни російськими агресорами,- цю людину російськи тролі та корисні ідіоти ретельно вимазують брудом, намагаючись знищити не тільки фізично, але і морально.
Чому?
Бо громадянин України Міхо Саакашвілі - небезпечний ворог Кремля, а отже він - частина українського спротиву рашистам.
Моральне знищення громадянина України Міхо Саакашвілі - допомога ворогу.
Так, Сааакашвілі робив важкі помилки, як усі політики, без жодних виключень.
Але він залишається патріотом, громадянином України, який де-факто захоплений у полон посібниками Путіна, не забуваймо про це.
а не Міхо 😠
А для Украіни - позитиву від нього нуль !!
Одесити можуть підтвердити його результат роботи в Одесі !
Він не вчиняв протиправних дій? Вчиняв…
Закони "неправильні"? Так він же й ініціював їх реформування…
Судді "не такі"? Так він же сам їх на посади ставив!…
Зеленський та Залужний керують у державі - кожен на своєму місці Ти можеш провести між ними "знак рівності"? Так само і твій знак рівності між Саакашвілі та Бендукідзе …
Він за весь цей час коли піарився за рахунок України з кічі, скільки на ЗСУ задонатив?
Нет, не слышал? 😂
"Криміналітету в Україні немає! Усі грузинські злодії в законі поїхали до ЄС!" 😂😂😂
з'***** звідси - і одним відвертим трампівським дебілом на цьому ресурсі стане менше