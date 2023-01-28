Украина ожидает получить от партнеров 24 современных истребителя, - спикер Воздушных сил Игнат

Украина ожидает получить от партнеров 24 современных истребителя.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии испанскому изданию El Pais, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Игнат объяснил, что речь идет о двух батальонах истребителей, в каждом из которых будет по 12 самолетов.

По его словам, приоритетом для Украины являются американские истребители F-16. Однако также рассматриваются как варианты французские боевые самолеты Rafale и шведские Gripen.

Спикер Воздушных сил отметил, что, кроме сложных политических дискуссий и решений по передаче самолетов, Украина не сможет сразу рассчитывать на современные истребители на поле боя. Игнат считает, что нужно не менее полугода на обучение пилотов и команд наземного обслуживания.

Напомним, ранее Игнат сообщил, что истребители F-16 больше всего рассматриваются для возможной передачи Украине из-за их многофункциональности, а Украина уже начала готовить аэродромную инфраструктуру для истребителей F-16.

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