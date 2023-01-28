Украина ожидает получить от партнеров 24 современных истребителя, - спикер Воздушных сил Игнат
Украина ожидает получить от партнеров 24 современных истребителя.
Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии испанскому изданию El Pais, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Игнат объяснил, что речь идет о двух батальонах истребителей, в каждом из которых будет по 12 самолетов.
По его словам, приоритетом для Украины являются американские истребители F-16. Однако также рассматриваются как варианты французские боевые самолеты Rafale и шведские Gripen.
Спикер Воздушных сил отметил, что, кроме сложных политических дискуссий и решений по передаче самолетов, Украина не сможет сразу рассчитывать на современные истребители на поле боя. Игнат считает, что нужно не менее полугода на обучение пилотов и команд наземного обслуживания.
Напомним, ранее Игнат сообщил, что истребители F-16 больше всего рассматриваются для возможной передачи Украине из-за их многофункциональности, а Украина уже начала готовить аэродромную инфраструктуру для истребителей F-16.
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далекобійi ЗРК ******* винищувачі тогож року
НАТО офіційно анонсувало масштабне переведення ЗСУ на озброєння Альянсу
ЗМІ ще минулого повідомляли, що наші пілоти вже навчаються за рахунок одного з партнерів.
Ескадрилья, полк, бригада... WTF???
і в повітрі , яке вони постійно його портять 😠
У Повітряних силах Великої Британії допустили передачу Україні винищувачів вже після того, як російські війська будуть витіснені з української території.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання https://www.telegraph.co.uk/ The Telegraph з посиланням на власні джерела.
Это никто кроме нас не сделает, тяжелая работа и ваш любимый бетон и асфальт, даже можете 10% наворовать себе, чтобы мотивировать чинушей работать за этим.
Скільки разів казали- не треба з прокацапських медіа новини копіювати.