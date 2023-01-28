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Украина ожидает получить от партнеров 24 современных истребителя, - спикер Воздушных сил Игнат

юрій,ігнат

Украина ожидает получить от партнеров 24 современных истребителя.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии испанскому изданию El Pais, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Игнат объяснил, что речь идет о двух батальонах истребителей, в каждом из которых будет по 12 самолетов.

По его словам, приоритетом для Украины являются американские истребители F-16. Однако также рассматриваются как варианты французские боевые самолеты Rafale и шведские Gripen.

Спикер Воздушных сил отметил, что, кроме сложных политических дискуссий и решений по передаче самолетов, Украина не сможет сразу рассчитывать на современные истребители на поле боя. Игнат считает, что нужно не менее полугода на обучение пилотов и команд наземного обслуживания.

Напомним, ранее Игнат сообщил, что истребители F-16 больше всего рассматриваются для возможной передачи Украине из-за их многофункциональности, а Украина уже начала готовить аэродромную инфраструктуру для истребителей F-16.

Читайте также: О предоставлении Украине истребителей "не может быть и речи", - министр обороны Германии Писториус

Автор: 

помощь (7773) самолет (3589) Воздушные силы (2266) Игнат Юрий (592)


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Топ комментарии
+17
24 винищувачі до 24 го лютого, оце була б крута акція від партнерів)
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28.01.2023 13:14
+11
Скумбрія по вісім. Яйця по сімнадцять.
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28.01.2023 13:35
+9
по 17 гривень... 😕
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28.01.2023 13:20
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24 винищувачі до 24 го лютого, оце була б крута акція від партнерів)
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28.01.2023 13:14 Ответить
уточни якого року....
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28.01.2023 13:17 Ответить
по 17 гривень... 😕
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28.01.2023 13:20 Ответить
Скумбрія по вісім. Яйця по сімнадцять.
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28.01.2023 13:35 Ответить
А хрін почому?
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28.01.2023 14:49 Ответить
По 20 грн за литр...
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28.01.2023 15:07 Ответить
Авжеж 2023, не хочеться ще рік чекати, як танків
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28.01.2023 13:27 Ответить
ЗСУ отримає весь спектр озброєння, включно із далекобійними ЗРК, бронетехнікою та іншою зброєю та військовою технікою
далекобійi ЗРК ******* винищувачі тогож року
НАТО офіційно анонсувало масштабне переведення ЗСУ на озброєння Альянсу
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28.01.2023 15:22 Ответить
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28.01.2023 13:15 Ответить
24 винищувачі до 24-го лютого 24 року - цілком реально.
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28.01.2023 13:17 Ответить
Винищувач це не велосипед... до нього ще озброєння відповідне потрібне... а це проблема буде не менша ніж самі літаки..
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28.01.2023 13:26 Ответить
Окрім зброї,ще багато чого потрібно.
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28.01.2023 13:27 Ответить
Ще й вилітати мабуть с Польщі будуть..
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28.01.2023 13:43 Ответить
Ні, бо це вже буде вважатися прямою участю у війні, а поляки, як в НАТО на це не підуть.
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28.01.2023 14:07 Ответить
думаю, из Староконстантинова и, возможно, с Узина (если там переложили ПАГи). Будет еще один-два запасных, типа в Долгинцево, например. Смотря где расположат пэтриоты. А информации по аэродромной структуре и ее восстановлению по понятной причине в открытом доступе нет уже больше года. Но из Польши переданные нам борта точно не будут вылетать.
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28.01.2023 14:22 Ответить
Правильна думка. ******** винищувач - не просто літак, а система зброї. Наші військові це добре знають, і це озбоєння передаватиметься Україні, як система з усіма необхідними компонентами для бойового застосування.
ЗМІ ще минулого повідомляли, що наші пілоти вже навчаються за рахунок одного з партнерів.
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28.01.2023 13:43 Ответить
А зробити самостійно?
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28.01.2023 13:34 Ответить
Де?
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28.01.2023 13:41 Ответить
Навіть у польщі, заплатити за використання фабрик та почати виробництво своїх літаків
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28.01.2023 15:29 Ответить
В Польщі які літаки роблять?
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28.01.2023 17:22 Ответить
Ви вже зробили їх. Разом. Чи ето друґоє.
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28.01.2023 13:45 Ответить
Цікаво дізнатися про що ти кажеш, а у мене питання до влади. Чому самостійно літаки не робили та не роблять
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28.01.2023 15:27 Ответить
Тобі скільки рочків?
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28.01.2023 15:34 Ответить
Не дуже багато, тому спитав про що ти кажеш, бо не зрозумів
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28.01.2023 15:39 Ответить
зробити то в УРСР було..
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28.01.2023 14:15 Ответить
Для чого Ігната почали перетворювати в бабу Триндичиху? Невже і йому захотілось буданівських "лаврів"?
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28.01.2023 13:39 Ответить
ты ермако-будановец?
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28.01.2023 15:17 Ответить
в якому році
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28.01.2023 13:44 Ответить
Батальон винищувачів?
Ескадрилья, полк, бригада... WTF???
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28.01.2023 13:44 Ответить
Видимо некорректный перевод и потом бездумный подхват журналистами. А так да, или 2 маленькие эскадрильи по 12 или одна, но очень большая
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28.01.2023 13:51 Ответить
Ігнат сказав, що розмовляв українською через перекладача і його неправильно переклали. Мова йшла про 2 ескадрильї. А ще-що деякі журналісти вирішили та написали, що нам їх вже надають. А також, на його думку, Україні потрібно набагато більше-декілька бригад авіації.
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28.01.2023 14:33 Ответить
Точніше було б ескадрон винищувачів. Це в дусі 95 кварталу.
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28.01.2023 14:52 Ответить
Гарна новина , так як нам потрібно знищувати кацапню і на землі

і в повітрі , яке вони постійно його портять 😠
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28.01.2023 13:52 Ответить
"Зараз не пріоритет": у Британії допустили надання винищувачів після вигнання військ РФ - ЗМІ.

У Повітряних силах Великої Британії допустили передачу Україні винищувачів вже після того, як російські війська будуть витіснені з української території.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання https://www.telegraph.co.uk/ The Telegraph з посиланням на власні джерела.
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28.01.2023 14:07 Ответить
Если и получим, то на 24 самолета нужно хотя бы 96 бетонированных ангаров. Чтобы маскировать и перегонять самолеты туда-сюда. Ангары даже заглубленные в землю, со всеми выездами на взлетку. Бетон сразу не набирает прочность, их уже нужно строить, уже месить бетон, арматуру соединять и собирать накидки-утеплители с подогревом, чтобы зимой бетон застывал.

Это никто кроме нас не сделает, тяжелая работа и ваш любимый бетон и асфальт, даже можете 10% наворовать себе, чтобы мотивировать чинушей работать за этим.
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28.01.2023 15:43 Ответить
"Україна вже почала готувати аеродромну інфраструктуру для винищувачів F-16". Джерело:
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28.01.2023 16:13 Ответить
Ігнат спростував.
Скільки разів казали- не треба з прокацапських медіа новини копіювати.
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29.01.2023 02:27 Ответить
 
 