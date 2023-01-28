Сестра Ким Чен Ына поддержала РФ: Северная Корея всегда будет "в одном окопе с армией и народом России"
Сестра главы КНДР Ким Чен Ына Ким Э Чжон решила поддержать Россию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.
Как говорится, она заявила, что Северная Корея всегда будет "в одном окопе с армией и народом России". Также она сказала, что РФ "сжигает дотла" вооружение, которым хвастаются США и страны Запада.
Топ комментарии
+49 Яр Холодний
показать весь комментарий28.01.2023 13:32
+48 Vlad D #386324
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+44 arye z.
показать весь комментарий28.01.2023 13:31
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в один окоп с северокорейцем 😂
делет...
.
Постійно бути в окопі, як єдино їм відомий спосіб існування.
До речі про окопи.
Один також 8 років мріяв потрапити в окоп. Він навіть приїхав туди, але до окопа не дістався. По окопу й не стріляли, знали де його вгодовану тушку шукати.
Кстати они вроде запустили Ж/д между РФ и КНДР.
Их реакторы больше всего походят на Британские, создали они их сами.
Северная Корея стала членом МАГАТЭ в 1974, получив тем самым схемы реактора.
Топливо они делают сами.
У ній там всьо паутиной заросло..
Перфоратор нада!!)
А ще Північна Корея підкорила Штати та допомагає їм подолати злидні та голод, перемогла у всіх Чемпіонатах світу по футболу та висадила свого космонавта на Сонце (і повернула його додому)!
Ох, не просто траву вони їдять!..
Соловьев жёстко высказался о кавкавзцах. или тут с комментариями в кавказких группах https://t.me/abd_shml/365
Сейчас таких случаев крайне мало.
Знаю, что в РФ их много работает. В основном на стройках.
Живут своими малыми группами, политинформация по утрам с обзором мировой ситуации.
70% заработка забирает государство, но и эти 30% для них хорошие деньги и огромный конкурс на такие работы.
300$ не хухры мухры, тем более можно товары из РФ завезти для личного пользования.
Это средняя зп, а они работают в регионах, где доходы еще выше.
Ну не ездят они в Ростов
Конечно выплаты я их не проверял, но не вижу смысла им врать, тем более они жаловались, что 70% государство забирает. Но другого выхода нет, ибо дома столько не заработать.
Які питання?
Ви підари косорилі, завдяки долбойобам совковим, взяли до рук ядерного кийка і їм махаєте. От ним вам в сраку й прилетить, що й очі повилазять.
Черв'яки.