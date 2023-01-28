Сестра Ким Чен Ына поддержала РФ: Северная Корея всегда будет "в одном окопе с армией и народом России"

Сестра главы КНДР Ким Чен Ына Ким Э Чжон решила поддержать Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

Как говорится, она заявила, что Северная Корея всегда будет "в одном окопе с армией и народом России". Также она сказала, что РФ "сжигает дотла" вооружение, которым хвастаются США и страны Запада.

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