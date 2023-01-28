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Новости Санкции против России Война
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Следует лишить Путина ресурса для длительной войны, - Порошенко призвал мир обрушить российский экспорт

нафта

Петр Порошенко в статье для издания Le Figaro призвал мир ввести такие санкции против России, которые обрушат российский экспорт и сделают невозможным финансирование дальнейшей войны против Украины.

Пятый президент отмечает, что ВВП России, по предварительным данным Всемирного банка, снизился в прошлом году всего на 3,5%. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".

"В долгосрочной перспективе санкции оказывают негативное влияние на российскую экономику, лишают ее шансов на модернизацию, погружают в длительную рецессию. Но нам нужен быстрый взрывоподобный эффект, волна от которого если не снесет путина, то хотя бы точно лишит его ресурса для длительной войны", - подчеркивает Порошенко.

Первое, что должен сделать G7 в марте – снизить потолок цен на российскую нефть. "Уместнее было бы употреблять слово "плинтус". Пока предельная цена на российскую нефть оказалась слишком положительной - даже выше рыночной", - констатирует Порошенко.

Он также считает, что следует строго контролировать запрет на перегрузку российской нефти или изготовление нефтяных коктейлей с ее ингредиентами, наказание за сокрытие страны происхождения и т.д.

Третье – через инструменты международного права блокировать вход в Суэцкий канал российских подсанкционных экспортных товаров.

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По его словам, тогда россияне будут тратить на транспортировку нефти в Южную Азию в несколько раз больше времени, чем напрямик через Суэц. Этот механизм должен предусматривать компенсацию ущерба Египту, который тот понес бы из-за сокращения доходов от прекращения транзита в интересах России, отмечает Порошенко.

Также следует строго соблюдать ограничения на российскую торговлю сжиженным газом.

"Мы благодарны поставщикам оборудования и технологий французской Total, немецкой Linde and Siemens, японской Mitsui за то, что прекратили сотрудничество с проектом Arctic LNG2, а также южнокорейской Daewoo Heavy, отказавшейся от соблазнительного заказа на 15 танкеров ледяного класса", - пишет Порошенко.

Он призвал также закрыть наконец-то нефтепровод "Дружба".

"Это же абсурд, когда россияне уничтожают нашу инфраструктуру, а мы вынуждены прокачивать примерно 12 миллионов тонн российской нефти! По согласию с партнерами, не сомневаюсь, Украина остановит и "Дружбу", и нашу часть ГТС. Единственная причина, почему мы и до сих пор качаем нефть и газ - считаемся с мнением тех наших партнеров, которые до сих пор потребляют российские энергоносители", - отмечает Порошенко.

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Необходимо лишить Россию почти десяти миллиардов долларов за услуги по обогащению урана и строительству АЭС. "Росатом" как соучастник преступлений российской военщины на Чернобыльской и Запорожской АЭС заслуживает строжайших санкций", - считает Порошенко.

По мнению пятого президента, нужно сделать совершенно неликвидными золотовалютные запасы России. "Мало запретить покупать золото у россии. Должна быть заблокирована любая возможность использовать его как залог или в виде других инструментов. Российское золото - это кровавое золото, российские бриллианты - это кровавые алмазы, особенно если учесть грязный бизнес группы "Вагнер" в африканских странах", - отмечает Порошенко.

"По прогнозам, реальные ограничения в нефтегазовом секторе, если они в полной мере заработают в 2023 году, обрушат российский экспорт с 530 до 300 миллиардов долларов, а предлагаемые нами шаги лишат Россию еще 30 миллиардов долларов экспортного дохода", – пишет Петр Порошенко.

Он отмечает: пока мир ожидает кумулятивного эффекта от предыдущих санкций, в Украине работает российский молох смерти, который уничтожает украинцев. "Санкции - это не цель, а только средство, а цель - победа в войне и справедливый мир", - отмечает пятый президент.

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Автор: 

нефть (1917) Порошенко Петр (19592) россия (95402) санкции (11263)


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Топ комментарии
+21
У них все ок. ржут с зебилов
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28.01.2023 14:32
+18
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28.01.2023 14:54
+17
Как там коломойский ? уже сидит ?
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28.01.2023 14:35
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шо там по свинарчукам?
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28.01.2023 14:30 Ответить
У них все ок. ржут с зебилов
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28.01.2023 14:32 Ответить
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28.01.2023 14:56 Ответить
молодец, подоляшавка, возьми у зели леденец.
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28.01.2023 14:32 Ответить
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28.01.2023 14:48 Ответить
Планується інформаційна провокація, з метою їхньої дискредитації!
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28.01.2023 14:33 Ответить
Как там коломойский ? уже сидит ?
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28.01.2023 14:35 Ответить
У вас впн чи справді в негойській сидите?
Тому що критика бені з його місця народження смішна)

Не подумайте що не знаю що негої нашу націю за планом знищують скоріше за все ще до "хрещення", але голодомори та ось це кероване "озеро"... вже перегиб... тому як постіронія...
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28.01.2023 14:57 Ответить
беня если приедет Израиль будет сидеть, а то депортирован в США, а у вас ? И да я уже 27 лет живу в Иерусалиме.
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28.01.2023 15:03 Ответить
Нажаль це так , а повинно бути:-бариги війни , висять всі на гілляці.
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28.01.2023 15:34 Ответить
далеко ты забрался однако... скоро к вам коля-котлета приедет окучивать избирателей бусами
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28.01.2023 14:40 Ответить
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28.01.2023 14:54 Ответить
У них все давно в шоколаді..
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28.01.2023 14:41 Ответить
"Кнурчуки" всі стали мільйонерами, а всі "слуги", що поруч зі столом Вови і Бені - мільярдери. Ви зробили всіх разом. Ржіть ще рік, а там вам вівці 73% буде соромно навіть про це подумати.
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28.01.2023 15:22 Ответить
А ничего нет, международное агентство расследовало и ничего нет, вам зелебобикам по единаму марахфону не гаварили? А вот про 40 млн. $ с привата, про которые Порошенко сказал на стадионе подтвердились, Зе их украл.
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28.01.2023 16:00 Ответить
Тобто ти, говноїде, проти підсилення санкцій, тому що "рускіє - тоже люді", як казав клован? Ну, окей.
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28.01.2023 17:11 Ответить
Гроші не пахнуть, так що всі заб'ють пісю, а деякі навіть "заднюю" вмикати почнуть.. а ось парочку байрактарів и сушку на кримський мост відправити можна... вЯлічіє точно упаде..
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28.01.2023 14:32 Ответить
У 2019 теж все було очевидно?
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28.01.2023 14:55 Ответить
Единственная ошибка Пороха - что решил поиграть в демократию. Нада было юзАть админ ресурс. Поиграл в демократию, помог ********* выбрать клована к власти? ну вот и все. теперь уже поздна пить боржоми и жрать шалену бжджилку..
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28.01.2023 14:34 Ответить
Та далеко не єдина. Але тут можна погодитися - ЗЕ-ОЗГ не можна було допускати до влади довільними в міру людяними методами.
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28.01.2023 14:37 Ответить
узурпируй власть и этого кошмара сейчас бы не было бы. но зебилы сейчас кончают в экстазе когда смотрят гундосики. И вот за это я должен пойти и умереть в окопе под бахмутом?
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28.01.2023 14:39 Ответить
Ну значно краще було б, якби Порошенко приклав зусилля до впровадження законних запобіжників проти людей непорядних, котрим вдалося пробитися до влади (відкликання ітп). Його закликали це зробити всі роки його влади.

Але якщо вже пішов по шляху концентрації влади, то слід було скористатися можливостями в ситуації, коли це було виправдано.
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28.01.2023 14:57 Ответить
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28.01.2023 15:48 Ответить
Ні, заперечую.
В такому випадку Україна не отримала би навіть безвіз, не те що допомогу колективного Заходу у війні з касапами. Та й таке закручування гайок призвело би до зворотнього ефекту, як це не парадоксально... але факт - приклад Грузії наочно.
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28.01.2023 14:39 Ответить
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28.01.2023 14:42 Ответить
угу
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28.01.2023 14:47 Ответить
ПОРОХ - МИР. ЗЕ - ВІЙНА...
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28.01.2023 14:49 Ответить
Тобто війна це *******. най буде? ліш би Парашенка ніузурпіривал би власть. а єслі би узурпіравал, і нє била би вайни та всіравно вон баріга. ну ви і цікаві товаріщі. слів просто немає
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28.01.2023 14:46 Ответить
БО ЯКБИ БУВ ПРЕЗИДЕНТОМ ПОРОШЕНКО, НІЯКОЇ ***** ВІЙНИ І НЕ БУЛО БИ УЛІТКИ ВИ В РАКУШКЄ
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28.01.2023 14:47 Ответить
ще раз: війна почалася 20/02.14р.
Можливо, якби був Порох - не було би повномаштабного варіанту... хоча біс його того ***** знає... Короче: 50на 50.
А якби поліз з-за Пороха - наші втрати були би куди меншими, якщо не на порядок, то в рази.
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28.01.2023 14:54 Ответить
Був би Порох. Повномасштабного вторгнення б не було б. крапка.
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28.01.2023 14:55 Ответить
Ні, поки лаптєстан існує в його межах - щось би подібне було би. Чи з-за каденції Пороха, чи чуть опісля... та така вже природа касапів: вони марять імперією і колонізацією всіх навкруги... як там в їхній пісні "от тайги до британскіх морей"...
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28.01.2023 15:01 Ответить
Ну це було би потім. Ми ж живем же зараз, а нє послєзавтра. як ніяк, а так воно і є. І якщо б і далі і країна розкрадалася як це є зараз, то хто нам дохтур? мабуть доктор албан чи комароський?
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28.01.2023 15:03 Ответить
ото ж бо - і я про лохторат 73/43% (чи скільки там його залишилось...)
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28.01.2023 15:16 Ответить
Нажаль їх ще дуже багато. І навіть у мене на роботі більшість "сотрудніков" вважають зеленського кращим презедентом незалежної України. Тут хочеться взять і зупинить планету, і зійти звідси нафіг
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28.01.2023 15:21 Ответить
Ні, війна (як з 20/02.2014, так і повномасштабне вторгнення 24/02.22) - це наслідок зебілізму (чи совковості, а, може, всього разом) українського лохторату, якого нині залишилось менше 73/43%, але все-одно білшість в списках виборців... Це необхідна ціна за справжню незалежність України, як це не прикро і боляче визнавати...

Але рухатись до цивілізації Україна має цивілізованими методами, інакше просто не вийде рухатися в тому напрямку - що також боляче, і буде ще ьільш боляче...
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28.01.2023 14:51 Ответить
Як можна кудась рухатись, коли твій бусік загруз в піску, і ****, нікуди не їде. А в салоні сидить куча мужиків і їх шльондр, і вони сидять на жопах рівно і цей бусік штовхать навіть не мають наснаги ніхто кудись там. ви навели такий собі прімєр
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28.01.2023 14:54 Ответить
найприкріше те, що 25% мають виштовхати цей бусік разом з пасажирами - така їх доля...

А в 1998-му, пригадую, нас було лише 8%....
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28.01.2023 14:58 Ответить
Краще мабуть буде для майбутньої долі українського народу,коли цей бусік не виштовхають,а зіштовхнуть???
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28.01.2023 15:50 Ответить
БЛін. давай зав"язуєм. Ти ж наш чєл. Чи тебе зебіли покусали. зав"язуй це друже
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28.01.2023 14:58 Ответить
ладно, згоден. Хоча мені політзеки ще казали -"буде війна"
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28.01.2023 15:02 Ответить
Імхо, не зовсім так - бували випадки, коли деспоти буквально за чуприну витягували свою країну в гроно цивілізованих на даний момент.
Сформулював би трохи м'якше: "нецивілізовані" методи мають свою ціну, і призводять до неприємних наслідки, з котрими потім доводеться боротися.
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28.01.2023 15:00 Ответить
Інколи узурпація влади має позитивні наслідки. Але незгодних тра ******* *********** паличками
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28.01.2023 15:05 Ответить
Основна влада - "олігархи"

ВВП доказ прямий та єдиний який показує що нація готовилась до знищення ще на 2000й рік.

П: банки, склади, охендовський, суди ітд
З: "земля після референдума" вагнергейт, херсон Кривонос

Тому в послідовному знищені Держави як такої вони не відрізняються, тільки в тому які "Бояре" і що ллється з геббТВ....

А стадо? А що стадо, воно таке ж як в романі "1984"... не більше не меньше - трогати нельзя тільки вбивати тих хто підіймає голову....

___________
Реквієм Сашко Білий, Кузьма, Кушнарев.
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28.01.2023 15:03 Ответить
Схоже, що разом зі складами і твої мізки злетіли в повітря... Але ти не засмучуйся - прийде Ісус та зліпить тобі з багнюки нові. І те що з багнюки - теж тебе не повинно засмучувати, бо як не крути, багнюка все ж краще, ніж те зелене лайно, яке в тебе зараз є замість мізків.
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28.01.2023 17:23 Ответить
Йому треба було усю шайку ''ригоаналів'' до стінки поставити. І зараз була би зовсім інша історія!
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28.01.2023 15:14 Ответить
А я що написав? про гру в демократію не треба було на це гаяти час... але він багато чого зробив. але не зробив головного. бо зассяв, я як порохобот, можу таке писать. не вистачило йому волі узурпувати владу і знищити підарасів з інших ворожих таборів. це пєчально
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28.01.2023 15:39 Ответить
Ну і, звісно, вишикувалася довжелезна черга бажаючих...
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28.01.2023 14:35 Ответить
Евреи говорят: "Хорошо быть умной, как моя жена потом!"
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28.01.2023 14:35 Ответить
Перед самым окончанием его каденции, Порошенко уже договаривался про международную полицейскую миссию на востоке Украины, но пришили новые лица и остановили военные заводы, а такие дурики, как ты любят дебилов.
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28.01.2023 16:06 Ответить
закрыл, если нет - докажи обратно, трепло ватное ))
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28.01.2023 15:19 Ответить
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28.01.2023 15:32 Ответить
не вава, не больна
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28.01.2023 15:34 Ответить
ПетяКурочкин, ти ідіот?
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28.01.2023 15:10 Ответить
Дякую пане Президенте, Петро Алексійовичу. Пора всім світом братися за терориста, якщо вони реально хочуть жити в мирі і розвитку, якщо вони не бажають бачити смердячих кацапів в своїй країні. Бо якщо ця зараза переможе тут, то вона поповзе далі. Але я впевнений, що наші найкращі хлопці і дівчата виженуть цю потвору у їх болота, при цьому загроза Європі залишиться, бо відвойовувати свої землі в Сибірі у китайців кацап не наважиться, страшнувато, а Європу кошмарити буде. А тому припиніть всю економвічну діяльність з тим, хто за ваші гроші купує вам мотузку і мило.
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28.01.2023 15:31 Ответить
Помню как пиарились смертельные санкции после оккупации Крыма..
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28.01.2023 15:40 Ответить
Порох сказав, як відрізав: нічого ні додати, ні відняти.
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28.01.2023 15:55 Ответить
Ну чого він не президент зараз. Хай би вже той блазень сміявся в кварталі допомогою танків, гуманітарки, граніцу немножко пєрєдвінулі, це була б меньша шкода, ніж зараз воно при владі.
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28.01.2023 16:17 Ответить
https://eurosolidarity.org/2023/01/29/petro-poroshenko-plan-iz-semy-punktiv-shhob-zmusyty-putina-pity/ Повний виклад статті Петра Порошенка в https://www.lefigaro.fr/vox/monde/petro-porochenko-un-plan-en-sept-points-pour-contraindre-poutine-a-se-retirer-20230127 Le Figaro
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29.01.2023 12:56 Ответить
 
 