Следует лишить Путина ресурса для длительной войны, - Порошенко призвал мир обрушить российский экспорт
Петр Порошенко в статье для издания Le Figaro призвал мир ввести такие санкции против России, которые обрушат российский экспорт и сделают невозможным финансирование дальнейшей войны против Украины.
Пятый президент отмечает, что ВВП России, по предварительным данным Всемирного банка, снизился в прошлом году всего на 3,5%. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".
"В долгосрочной перспективе санкции оказывают негативное влияние на российскую экономику, лишают ее шансов на модернизацию, погружают в длительную рецессию. Но нам нужен быстрый взрывоподобный эффект, волна от которого если не снесет путина, то хотя бы точно лишит его ресурса для длительной войны", - подчеркивает Порошенко.
Первое, что должен сделать G7 в марте – снизить потолок цен на российскую нефть. "Уместнее было бы употреблять слово "плинтус". Пока предельная цена на российскую нефть оказалась слишком положительной - даже выше рыночной", - констатирует Порошенко.
Он также считает, что следует строго контролировать запрет на перегрузку российской нефти или изготовление нефтяных коктейлей с ее ингредиентами, наказание за сокрытие страны происхождения и т.д.
Третье – через инструменты международного права блокировать вход в Суэцкий канал российских подсанкционных экспортных товаров.
По его словам, тогда россияне будут тратить на транспортировку нефти в Южную Азию в несколько раз больше времени, чем напрямик через Суэц. Этот механизм должен предусматривать компенсацию ущерба Египту, который тот понес бы из-за сокращения доходов от прекращения транзита в интересах России, отмечает Порошенко.
Также следует строго соблюдать ограничения на российскую торговлю сжиженным газом.
"Мы благодарны поставщикам оборудования и технологий французской Total, немецкой Linde and Siemens, японской Mitsui за то, что прекратили сотрудничество с проектом Arctic LNG2, а также южнокорейской Daewoo Heavy, отказавшейся от соблазнительного заказа на 15 танкеров ледяного класса", - пишет Порошенко.
Он призвал также закрыть наконец-то нефтепровод "Дружба".
"Это же абсурд, когда россияне уничтожают нашу инфраструктуру, а мы вынуждены прокачивать примерно 12 миллионов тонн российской нефти! По согласию с партнерами, не сомневаюсь, Украина остановит и "Дружбу", и нашу часть ГТС. Единственная причина, почему мы и до сих пор качаем нефть и газ - считаемся с мнением тех наших партнеров, которые до сих пор потребляют российские энергоносители", - отмечает Порошенко.
Необходимо лишить Россию почти десяти миллиардов долларов за услуги по обогащению урана и строительству АЭС. "Росатом" как соучастник преступлений российской военщины на Чернобыльской и Запорожской АЭС заслуживает строжайших санкций", - считает Порошенко.
По мнению пятого президента, нужно сделать совершенно неликвидными золотовалютные запасы России. "Мало запретить покупать золото у россии. Должна быть заблокирована любая возможность использовать его как залог или в виде других инструментов. Российское золото - это кровавое золото, российские бриллианты - это кровавые алмазы, особенно если учесть грязный бизнес группы "Вагнер" в африканских странах", - отмечает Порошенко.
"По прогнозам, реальные ограничения в нефтегазовом секторе, если они в полной мере заработают в 2023 году, обрушат российский экспорт с 530 до 300 миллиардов долларов, а предлагаемые нами шаги лишат Россию еще 30 миллиардов долларов экспортного дохода", – пишет Петр Порошенко.
Он отмечает: пока мир ожидает кумулятивного эффекта от предыдущих санкций, в Украине работает российский молох смерти, который уничтожает украинцев. "Санкции - это не цель, а только средство, а цель - победа в войне и справедливый мир", - отмечает пятый президент.
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Тому що критика бені з його місця народження смішна)
Не подумайте що не знаю що негої нашу націю за планом знищують скоріше за все ще до "хрещення", але голодомори та ось це кероване "озеро"... вже перегиб... тому як постіронія...
Але якщо вже пішов по шляху концентрації влади, то слід було скористатися можливостями в ситуації, коли це було виправдано.
В такому випадку Україна не отримала би навіть безвіз, не те що допомогу колективного Заходу у війні з касапами. Та й таке закручування гайок призвело би до зворотнього ефекту, як це не парадоксально... але факт - приклад Грузії наочно.
Можливо, якби був Порох - не було би повномаштабного варіанту... хоча біс його того ***** знає... Короче: 50на 50.
А якби поліз з-за Пороха - наші втрати були би куди меншими, якщо не на порядок, то в рази.
Але рухатись до цивілізації Україна має цивілізованими методами, інакше просто не вийде рухатися в тому напрямку - що також боляче, і буде ще ьільш боляче...
А в 1998-му, пригадую, нас було лише 8%....
Сформулював би трохи м'якше: "нецивілізовані" методи мають свою ціну, і призводять до неприємних наслідки, з котрими потім доводеться боротися.
ВВП доказ прямий та єдиний який показує що нація готовилась до знищення ще на 2000й рік.
П: банки, склади, охендовський, суди ітд
З: "земля після референдума" вагнергейт, херсон Кривонос
Тому в послідовному знищені Держави як такої вони не відрізняються, тільки в тому які "Бояре" і що ллється з геббТВ....
А стадо? А що стадо, воно таке ж як в романі "1984"... не більше не меньше - трогати нельзя тільки вбивати тих хто підіймає голову....
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Реквієм Сашко Білий, Кузьма, Кушнарев.