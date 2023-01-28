Польша ведет переговоры о создании "танковой коалиции" для Украины, - Блащак. ФОТО

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о создании коалиции стран-партнеров, которые могут предоставить Украине современное бронетанковое вооружение.

Об этом он написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"По моей инициативе мы провели переговоры среди стран, имеющих танки Leopard 2A4, чтобы вместе создать коалицию доноров современного бронетанкового вооружения для Украины", - отметил Блащак.

Он не уточнил, о каких именно государствах идет речь, хотя Leopard 2A4 находится на вооружении во многих европейских странах. На одном из фото, опубликованном польским министром, присутствуют флаги, в частности, Испании, Канады, Швеции и Турции.

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