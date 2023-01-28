Польша ведет переговоры о создании "танковой коалиции" для Украины, - Блащак. ФОТО
Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о создании коалиции стран-партнеров, которые могут предоставить Украине современное бронетанковое вооружение.
Об этом он написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"По моей инициативе мы провели переговоры среди стран, имеющих танки Leopard 2A4, чтобы вместе создать коалицию доноров современного бронетанкового вооружения для Украины", - отметил Блащак.
Он не уточнил, о каких именно государствах идет речь, хотя Leopard 2A4 находится на вооружении во многих европейских странах. На одном из фото, опубликованном польским министром, присутствуют флаги, в частности, Испании, Канады, Швеции и Турции.
Топ комментарии
+16 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий28.01.2023 15:02
+14 vuiko dobrui
показать весь комментарий28.01.2023 15:09
+14 vuiko dobrui
показать весь комментарий28.01.2023 15:36
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
я завжди був за ПОПа, а не за це криворагульне, тупориле, наркоманьське чмо !!!
хоча у цьому зе зброді 90% таких , з "ліпецкими фабриками", квартирами в мацкві, в окупованому Криму
Це такий тролінг від Польщі, чи ятаган в дупу путіна від Турції?
Ну, передаст роту Лео 2А4, которую Krauss-Maffei_Wegmann будет модернизировать до 2А6 до начала осени.