Главный способ удерживать динамику войны для России - живая сила, - Восточная группировка войск
Постоянное обновление личного состава является для РФ главным способом удержания динамики боевых действий.
Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Они (россияне - ред.) сейчас вынуждены действовать в такой логике событий, потому что когда у них не удался блицкриг,.. они ввязались в многомесячную войну, которая продолжается уже почти год, с невероятными потерями — 800 человек в сутки. Это показатели, несовместимые с современным ведением действий, современными подходами. Сверхсовременных средств ведения боя в виде техники, авиации у них также нет. Поэтому единственным серьезным аргументом пока у них остается, чтобы держать динамику, напряжение нашей обороны, постоянное обновление личного состава", - отметил Череватый.
В частности, по его словам, на Бахмутском направлении россияне обновляют личный состав за счет бывших заключенных.
"Хотя там тоже уже их не хватает. Мы наблюдаем, что они усиливаются мотострелковыми, по их терминологии, подразделениями. А также обновлены мобилизованные подразделения на других направлениях, в частности, и на Угледарском. Мы видим, что они накапливают силы, подтягивают мотострелковые подразделения, артиллерию, потому что у них живая сила – это сейчас главный усилитель динамики войны", - отметил Череватый.
Поэтому, по его мнению, россияне так агрессивно и "с элементами истерии" воспринимают каждое решение наших партнеров о предоставлении Украине высокоточных систем вооружения.
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За 100 років змінили три "ізми", три прапори, три гімни, три назви.
Озброєння, зв'язок, технології змінилися до невпізнанності, а суть ставлення до людей як була, так і залишилася незмінною - всі прорахунки кровожерливих вождів і тупих генералів затикати людським м'ясом
трудно найти более безлюдную страну с такой территорией, ресурсами и бедным населением.
И ведь понятно кто этносу такой секир-башка сделал - Сталин. Самый любимый и уважаемый Вождь. После Ленина и Гражданской был НЭП и все за пару лет пришло в норму.Это Сталин со всеми своими "ациями", а потом бездарная война во главе с Жуковым-мясником, а потом водка.
И на этом все.
По прогнозам, если не будет форс-мажора(а он таки будет), то к середине века россия из единого целого превратится в цепочку изолированных анклавов и как страна существовать перестанет.
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Ну і ... "Правильной дорогой идёте, товарищи !!!"
Даже дети ничего не бурут у чужих, кстати еще заметил, что не поднимают оставленные пакеты или вещи. Вызывают полицию.
Я думаю это связано с терактами.
Оставленные предметы, подавляющее большинство не тронет.
Видел как дети, сначала со стороны кидают камни, потом толкают палкой.
Было у меня под окнами, поэтому долго наблюдал, пока они не открыли пакет и не посмотрели, что внутри.
Просто для меня было в диковинку, наши бы подошли сразу и открыли.
У них всё по другому.
Это было недалеко от вокзала в парке, сидели на скамеечке и вкушали сие зелье.
Від кацапії можуть відпасти всі окраїни, а пуйло далі зможе посилати сотні тисяч на забій
Так, озброєння Україна отримує все більше, навчає новобранців краще (хоч тут ще треба сильно вдосконалитися), втрати несе помітно менші (досвід накопичується, а не втрачається, як в кацапні) - тому втрати кацапні далі ростимуть.
Але перемоги Україна не досягне самим відстрілюванням тих кацапів, котрі повільніші або тупіші за їх воєнкомів.
probably in a few years,
when Ruzzia has no BMP and T-XX anymore.
Until then,
it needs additionally handgrenades, Javelins,
NLAWs, Stingers.
This Cherson massacre at some outside park,
had no sense ambushing tanks with just a few Kalashnikovs.
Эх, русский народец! Не любит умирать своей смертью! - украинский писатель Николай Васильевич Гоголь. Мёртвые души.