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Новости Война
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Главный способ удерживать динамику войны для России - живая сила, - Восточная группировка войск

ворог,кацап,росіянин,русня,орк,чмобік,мобілізований,чмобіки

Постоянное обновление личного состава является для РФ главным способом удержания динамики боевых действий.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Они (россияне - ред.) сейчас вынуждены действовать в такой логике событий, потому что когда у них не удался блицкриг,.. они ввязались в многомесячную войну, которая продолжается уже почти год, с невероятными потерями — 800 человек в сутки. Это показатели, несовместимые с современным ведением действий, современными подходами. Сверхсовременных средств ведения боя в виде техники, авиации у них также нет. Поэтому единственным серьезным аргументом пока у них остается, чтобы держать динамику, напряжение нашей обороны, постоянное обновление личного состава", - отметил Череватый.

В частности, по его словам, на Бахмутском направлении россияне обновляют личный состав за счет бывших заключенных.

"Хотя там тоже уже их не хватает. Мы наблюдаем, что они усиливаются мотострелковыми, по их терминологии, подразделениями. А также обновлены мобилизованные подразделения на других направлениях, в частности, и на Угледарском. Мы видим, что они накапливают силы, подтягивают мотострелковые подразделения, артиллерию, потому что у них живая сила – это сейчас главный усилитель динамики войны", - отметил Череватый.

Поэтому, по его мнению, россияне так агрессивно и "с элементами истерии" воспринимают каждое решение наших партнеров о предоставлении Украине высокоточных систем вооружения.

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Автор: 

армия РФ (19106)


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Топ комментарии
+11
Класна динаміка війни для кацапів-прийшов,побачив і в мішок
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28.01.2023 15:21
+10
Росія не змінюється.
За 100 років змінили три "ізми", три прапори, три гімни, три назви.
Озброєння, зв'язок, технології змінилися до невпізнанності, а суть ставлення до людей як була, так і залишилася незмінною - всі прорахунки кровожерливих вождів і тупих генералів затикати людським м'ясом
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28.01.2023 15:22
+8
Чмобики, чмобики по вам скучают гробики ! 😁
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28.01.2023 15:33
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Правила форума Совет форумчан
Класна динаміка війни для кацапів-прийшов,побачив і в мішок
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28.01.2023 15:21 Ответить
Росія не змінюється.
За 100 років змінили три "ізми", три прапори, три гімни, три назви.
Озброєння, зв'язок, технології змінилися до невпізнанності, а суть ставлення до людей як була, так і залишилася незмінною - всі прорахунки кровожерливих вождів і тупих генералів затикати людським м'ясом
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28.01.2023 15:22 Ответить
« Мы не на земле живем - на мешке с костями, а в середине кровь булькает. Нас, русских, сейчас 600 миллионов было бы, если бы не войны, революции и преобразования. И земля ныне лежит безлюдной и пустой на сотни верст, как дикое поле.» - Виктор Астафьев.

трудно найти более безлюдную страну с такой территорией, ресурсами и бедным населением.
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28.01.2023 16:26 Ответить
В начале 20-го века тогдашний российский премьер Столыпин сделал прогноз, что к концу века русских будет 400-450 млн., а вся россия - 600 млн. Сегодня вся россия - 145 млн.(официально), их них русских если 100, то хорошо
И ведь понятно кто этносу такой секир-башка сделал - Сталин. Самый любимый и уважаемый Вождь. После Ленина и Гражданской был НЭП и все за пару лет пришло в норму.Это Сталин со всеми своими "ациями", а потом бездарная война во главе с Жуковым-мясником, а потом водка.
И на этом все.
По прогнозам, если не будет форс-мажора(а он таки будет), то к середине века россия из единого целого превратится в цепочку изолированных анклавов и как страна существовать перестанет.
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28.01.2023 16:35 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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28.01.2023 15:25 Ответить
Більше заліза -- більші втрати -- і вони почнуть невстигати .
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28.01.2023 15:29 Ответить
Головний спосіб тримати динаміку війни для Росії - фінанси ,без них жива сила не піде воювати,Поки у рашиста є фінанси.до тих пір буде війна.Але однозначно,що в рашиста фінансів набагато менше,як в друзів України і її народу
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28.01.2023 15:29 Ответить
Ось згадалося... "Вдвое, втрое выше нормы -получай страна моя!"
Ну і ... "Правильной дорогой идёте, товарищи !!!"
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28.01.2023 15:32 Ответить
Чмобики, чмобики по вам скучают гробики ! 😁
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28.01.2023 15:33 Ответить
неужели придется ждать весны для того, чтобы увидеть, как первая цифра в ежедневной сводке ГШ станет четырёхзначной?
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28.01.2023 15:36 Ответить
война будет до тех пор пока в раше есть деньги. при зарплате 220 000 там еще много биомусора пойдет освобождать донбас.
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28.01.2023 15:40 Ответить
Це війна рабів проти вільних людей. Вони ніяк не можуть пробачити нам того, що ми не дали у себе створити східну деспотію, за зразком якої діє кацапська владна верхівка. Для них відсутність сцаря дорівнює національній катастрофі.
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28.01.2023 15:46 Ответить
Живая сила - это человек с кулаками. Они живой силой и не воюют. Притом человек накормленный, мотивированный деньгами в 200-300 тысяч рублей, которые им реально пока еще платят. Кацапы воют техникой в первую очередь. И чтобы они могли воевать, им нужна еда, бабки, техника, вооружения, снаряды, логистика, здоровье еще и многое другое. Разрушь 1 элемент и больше воевать они не смогут. Не обязательно убивать орка в окопе. Достаточно отравить еду или раздать метиловый спирт вместо водки и они тысячами подохнут сразу. Это надо понимать и бить в уязвимые элементы, а не только смотреть на якобы живую силу и считать ее как существующую саму по себе. Та просто убери эти выплаты денежные и кацапы сразу станут смотреть на то, чтобы сесть на поезд в Белгород и поехать штурмовать Москву, где куча бабла есть.
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28.01.2023 15:47 Ответить
Вы знаете что меня поразило, когда я лет 10 был в РФ.
Даже дети ничего не бурут у чужих, кстати еще заметил, что не поднимают оставленные пакеты или вещи. Вызывают полицию.

Я думаю это связано с терактами.
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28.01.2023 15:52 Ответить
Висмикнуть із рук в тебе цей пакет і ще стусанів надають, якщо будеш опиратися. Дадуть молотком по патилиці, поки будеш знміати готівку з банкомату. Все, що погано лежить там поздавали на металобрухт, Подивись кримінальну хроніку у будь якому регіоні, дізнайся скільки там зеків - населення великої області там за гратами і за кожним із цих зеків як не крадіжка, так вбивство чи згвалтування
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28.01.2023 17:28 Ответить
Я вам совсем о другом говорю.
Оставленные предметы, подавляющее большинство не тронет.

Видел как дети, сначала со стороны кидают камни, потом толкают палкой.
Было у меня под окнами, поэтому долго наблюдал, пока они не открыли пакет и не посмотрели, что внутри.

Просто для меня было в диковинку, наши бы подошли сразу и открыли.
У них всё по другому.
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28.01.2023 19:18 Ответить
Та прям таки не тронуть. Бомжі винесуть навіть пакет із реальною вибухівкою та ризикуючи життям роберуть її, шоб продати місцевому авторитетові та заробити кошти на пляшку глоду (бояришника російською). На Росії у кожному другому сільському подвір'ї, з цигаркою в зубах, болгаркою в руках та самогоном у шлунку ріжуть копані снаряди часів другої світової і кожного дня там збирають їхні рештки
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28.01.2023 20:09 Ответить
Где я был в ЕКБ, мне попались бомжи, которые пили шампанское из фужеров
Это было недалеко от вокзала в парке, сидели на скамеечке и вкушали сие зелье.
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28.01.2023 20:50 Ответить
Та то ж звичайні росіяни так допилися, що вже всі схожі на бомжів) Скільки таких пик навить авторитетних росіян ми бачимо на екранах, а вони ж ті ще бомжари)
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28.01.2023 21:24 Ответить
Тактика мясного штурма им. маршала Жукова работает, так Соледар взяли. Значит будут продолжать, а зеков у них много.
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28.01.2023 15:49 Ответить
800 в день це 24к в місяць і 288к в рік (а реально все ж трохи менше) - так в них ще довго "чмобіки" не закінчаться (народжуваність десь біля 1.5 млн. в рік + мігранти)

Від кацапії можуть відпасти всі окраїни, а пуйло далі зможе посилати сотні тисяч на забій

Так, озброєння Україна отримує все більше, навчає новобранців краще (хоч тут ще треба сильно вдосконалитися), втрати несе помітно менші (досвід накопичується, а не втрачається, як в кацапні) - тому втрати кацапні далі ростимуть.

Але перемоги Україна не досягне самим відстрілюванням тих кацапів, котрі повільніші або тупіші за їх воєнкомів.
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28.01.2023 15:49 Ответить
Жива сила ходячих трупів - це точно по-касапськи..
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28.01.2023 16:03 Ответить
Цій живій силі ми можемо протиставити народний спротив - озброїтись кожному і залучатися до боротьби з ворогом, в цьому немає жодних перепон - в магазинах зброї її можна купити на любий гаманець - від гвинтівки другої світової до ************* снайперської кращих світових брендів. Тобто світових перепон немає - іноземні заводи можуть завалити нас цією зброєю, були ба наші гроші, а витратити кілька зарплат може собі досволити майже кожна працююча людина, щоб захиститити себе і Батьківщину. І якщо ворог буде мати сраву майже з усім народом, якщо проти кожного загарбника повстане декілька українців, то перемога настане вже завтра і найменшою ціною для нас
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28.01.2023 16:03 Ответить
Hmmmmmmm,
probably in a few years,
when Ruzzia has no BMP and T-XX anymore.

Until then,
it needs additionally handgrenades, Javelins,
NLAWs, Stingers.

This Cherson massacre at some outside park,
had no sense ambushing tanks with just a few Kalashnikovs.
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28.01.2023 21:48 Ответить
Как говорил ведущий демограф мордора Анатолий Вишневский, руководство РФ должно просто определиться - нужны ему в стране жители или нет. вот они и определились.



Эх, русский народец! Не любит умирать своей смертью! - украинский писатель Николай Васильевич Гоголь. Мёртвые души.

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28.01.2023 16:10 Ответить
Однієї згадки танків достатньо, щоб задатись запитанням - який телеграм Ви читаєте - російських воєнкорів? В нас Джавелінів більше ніж у танків у всьому світі і з керованого комп'ютером Джавеліна не промаже навіть школяр. Тільки побачити оком нашого бійця ворожий танк за километри вже достатньо, щоб через кілька хвилин він перетоврився на мангал для обуглених орків. На що, а після Джавелінів на танки вже ніхто не скаржився - на вогневий вал ворожої артилерії, на перевагу у живій силі, але тільки не на танки. Тому не вірю Вам
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28.01.2023 17:02 Ответить
Мати танків більше ніж у нас - це зовсім не означає мати перевагу в танках. Танки, які одразу палають як сірники у коробці це пусте місце на полі бою, а не перевага
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28.01.2023 17:59 Ответить
 
 