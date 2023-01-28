Главный способ удерживать динамику войны для России - живая сила, - Восточная группировка войск

Постоянное обновление личного состава является для РФ главным способом удержания динамики боевых действий.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Они (россияне - ред.) сейчас вынуждены действовать в такой логике событий, потому что когда у них не удался блицкриг,.. они ввязались в многомесячную войну, которая продолжается уже почти год, с невероятными потерями — 800 человек в сутки. Это показатели, несовместимые с современным ведением действий, современными подходами. Сверхсовременных средств ведения боя в виде техники, авиации у них также нет. Поэтому единственным серьезным аргументом пока у них остается, чтобы держать динамику, напряжение нашей обороны, постоянное обновление личного состава", - отметил Череватый.

В частности, по его словам, на Бахмутском направлении россияне обновляют личный состав за счет бывших заключенных.

"Хотя там тоже уже их не хватает. Мы наблюдаем, что они усиливаются мотострелковыми, по их терминологии, подразделениями. А также обновлены мобилизованные подразделения на других направлениях, в частности, и на Угледарском. Мы видим, что они накапливают силы, подтягивают мотострелковые подразделения, артиллерию, потому что у них живая сила – это сейчас главный усилитель динамики войны", - отметил Череватый.

Поэтому, по его мнению, россияне так агрессивно и "с элементами истерии" воспринимают каждое решение наших партнеров о предоставлении Украине высокоточных систем вооружения.

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