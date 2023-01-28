Минобороны решило тупо скрыть цены на продукты питания во всех доступных контрактах и даже расходных накладных, - Шабунин
Закупку Резниковым еды для солдат по завышенным ценам осветили, в частности: The Economist, The New York Times, Guardian, Le Monde, AFP, Independent, Reuters, POLITICO, Le Figaro, BBC, Sddeutsche Zeitung, Die Zeit и многие другие западные медиа. Следующий скандал разойдется еще шире.
Об этом сообщил глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"Подведем промежуточные итоги первого публичного коррупционного скандала Минобороны. Первого, но уже очевидно, что не последнего. Промежуточные – потому что эта история только началась.
Если бы Резников признал проблему и сразу уволи профильного заместителя, скандал был бы исчерпан. Министр продолжает защищать очевидную схему, рассказывая о "технической ошибке" в цене яиц.
Правда под давлением доказательств (например, втрое меньших цен в аналогичных закупках ГНСУ) министр все-таки признал, что "технических ошибок" в ценах было значительно больше (например, в картофеле, капусте, свекле, курятине и т.д.).
Кстати, доказательств того, что завышенные цены были исправлены, Резников не предоставил ни журналистам, ни депутатам.
Но это еще не все. Знаете, каким образом министр обороны решил погасить это и избежать последующих скандалов? Держитесь.
Ведомство Резникова решило тупо скрыть цены на продукты питания во всех доступных контрактах! Я не шучу.
Минобороны собирается перейти на закупку каких-то "рационов". То есть вообще убрать из контрактов цену продуктов. Информацию о ценах заберут даже из расходных накладных на уровне воинских частей.
Последнее Резников делает, чтобы из-за этих накладных, во-первых, мы снова не засветили коррупционную маржу Минобороны; во-вторых, не раздражать ценами военных.
Ниже перечень ключевых западных медиа, освещавших этот коррупционный скандал. Следующий скандал разойдется еще шире.
Итак, закупки Резниковым пищи для солдат по завышенным ценам осветили, в частности: The Economist, The New York Times, Guardian, Le Monde, AFP, Independent, Reuters, POLITICO, Le Figaro, BBC, Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и многие другие западных медиа", - рассказал Шабунин.
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жопу. Потом вышла зеленая мадам и сказала, что ,,зато цены на осетрину и ананасы,, снижены. Я понял так, деньгу распилим, затем накроем себе поляну ( с дешевой осетриной и ананасами, чтобы не тратится) и выпьем за украинский народ. Честно говоря, мне не понятна мадам она настолько тупая или циничная? Конечный результат мне понравился больше всего - засекретить данные о закупках. чтобы не гавкали!
Мне очень нравится, как в данной ситуации поступают в США : чиновники допустившие подобные закупки идут на посадку, а бизнесменам запрещают вести бизнес и не только им, а и членам их семей в будущем!
Ви же розумієте, що зелена пліснява ні в яке НАТО не прагне, бо вступ до нього означатиме реальну боротьбу з корупцією, а не імітацію. Зелені імітують не лише боротьбу з корупцією, а й прагнення до НАТО. Головне, що їхній зелений лохторат всі ці імітації хаває.
А зеленські тролі з дєрьмаківської ботоферми переводять стрілки на "порохоботів". То сьогодні у вас за методичкою "порохоботи" - це всі, хто проти зеленого мародерства на харчуванні ЗСУ?
Це ж не я написав - це ви самі визнаєте, що "порохоботи" проти крадівництва, а зеленські тролі - за.
продукты при Зе