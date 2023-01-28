РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10641 посетитель онлайн
Новости Война
71 861 324

Минобороны решило тупо скрыть цены на продукты питания во всех доступных контрактах и даже расходных накладных, - Шабунин

питание

Закупку Резниковым еды для солдат по завышенным ценам осветили, в частности: The Economist, The New York Times, Guardian, Le Monde, AFP, Independent, Reuters, POLITICO, Le Figaro, BBC, Sddeutsche Zeitung, Die Zeit и многие другие западные медиа. Следующий скандал разойдется еще шире.

Об этом сообщил глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Подведем промежуточные итоги первого публичного коррупционного скандала Минобороны. Первого, но уже очевидно, что не последнего. Промежуточные – потому что эта история только началась.

Если бы Резников признал проблему и сразу уволи профильного заместителя, скандал был бы исчерпан. Министр продолжает защищать очевидную схему, рассказывая о "технической ошибке" в цене яиц.

Правда под давлением доказательств (например, втрое меньших цен в аналогичных закупках ГНСУ) министр все-таки признал, что "технических ошибок" в ценах было значительно больше (например, в картофеле, капусте, свекле, курятине и т.д.).

Читайте также: После скандала с закупками Минобороны решило перейти на закупку "рационов", чтобы не показывать цену на единицу продуктов, - журналист Николов

Кстати, доказательств того, что завышенные цены были исправлены, Резников не предоставил ни журналистам, ни депутатам.

Но это еще не все. Знаете, каким образом министр обороны решил погасить это и избежать последующих скандалов? Держитесь.

Ведомство Резникова решило тупо скрыть цены на продукты питания во всех доступных контрактах! Я не шучу.

Минобороны собирается перейти на закупку каких-то "рационов". То есть вообще убрать из контрактов цену продуктов. Информацию о ценах заберут даже из расходных накладных на уровне воинских частей.

Последнее Резников делает, чтобы из-за этих накладных, во-первых, мы снова не засветили коррупционную маржу Минобороны; во-вторых, не раздражать ценами военных.

Ниже перечень ключевых западных медиа, освещавших этот коррупционный скандал. Следующий скандал разойдется еще шире.

Итак, закупки Резниковым пищи для солдат по завышенным ценам осветили, в частности: The Economist, The New York Times, Guardian, Le Monde, AFP, Independent, Reuters, POLITICO, Le Figaro, BBC, Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и многие другие западных медиа", - рассказал Шабунин.

Автор: 

госзакупки (960) коррупция (8556) Минобороны (9304) еда (352) Шабунин Виталий (535) Резников Алексей (1170)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+76
Вівці 73%, вам всім величезна подяка. Як там ваші "кнурчуки"? Тут навіть справу не порушили, а все просто тупо заховали. А як всі кричали про "свинарчуків" які на росії крали клістрони і завозили їх в Україну, щоб "закрити небо" від кацапських ракет. А потіи кричали " Байден закрий небо!"
показать весь комментарий
28.01.2023 16:29
+73
Зате на питання коли піднімуть зарплатню військовим, Рєзніков сказав, що немає грошей, і зменшив премії воюючим на передку.
показать весь комментарий
28.01.2023 16:28
+63
При Порохе была не плохая такая себе программа питания. Зачем похерили курвы зеленые?
показать весь комментарий
28.01.2023 16:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
Мерзенний адвокатішко загубив останні признаки розуму і порядності.Знаючи прихильність до нього зеленої небритої пики,зовcім покинув береги.
показать весь комментарий
29.01.2023 05:33 Ответить
Вірне рішення. Не дарма ж зараз всі знайомі радо розповідають як зе корупціонерів чистить
показать весь комментарий
29.01.2023 07:00 Ответить
Какие молодцы ,а! Сперва попытались сделать закупку по завышенной в разы цене, были взяты за
жопу. Потом вышла зеленая мадам и сказала, что ,,зато цены на осетрину и ананасы,, снижены. Я понял так, деньгу распилим, затем накроем себе поляну ( с дешевой осетриной и ананасами, чтобы не тратится) и выпьем за украинский народ. Честно говоря, мне не понятна мадам она настолько тупая или циничная? Конечный результат мне понравился больше всего - засекретить данные о закупках. чтобы не гавкали!
Мне очень нравится, как в данной ситуации поступают в США : чиновники допустившие подобные закупки идут на посадку, а бизнесменам запрещают вести бизнес и не только им, а и членам их семей в будущем!
показать весь комментарий
29.01.2023 07:23 Ответить
Міністр оборони призначається/ звільняється Верховною радою за поданням президента України. І шо, нема причини? Тоді нас чекає чергове велике будівництво
показать весь комментарий
29.01.2023 08:57 Ответить
Невже не зрозуміло, що під так званим хабарем у $400тис. сховали звичайне здирництво, за яке світить реальний термін, а завищеними цінами на харчі в МО також ховаються Zелені вуха блазня.

показать весь комментарий
29.01.2023 10:23 Ответить
Если Украина стремится в НАТО,то зачем придумывать велосипед?Вот он,берите и пользуйтесь.У НАТО 50-летний опыт организации питания для бойцов на передовой,в окопах,и на полигонах в тылу.Берите их положительный опыт и выстраивайте закупку,логистику,и все сопутствующие процессы.Главных 2тезиса:надо чтоб в итоге были накормлены воины ЗСУ ,и не менее важно,чтоб коррупция была нулевой.
показать весь комментарий
29.01.2023 11:25 Ответить
Ключове слово "Якщо".
Ви же розумієте, що зелена пліснява ні в яке НАТО не прагне, бо вступ до нього означатиме реальну боротьбу з корупцією, а не імітацію. Зелені імітують не лише боротьбу з корупцією, а й прагнення до НАТО. Головне, що їхній зелений лохторат всі ці імітації хаває.
показать весь комментарий
29.01.2023 12:29 Ответить
В Швецарии хорошые методы управления когда им нужно тогда жильцы тер. громады сами собираються на голосование и сами голосуют методом большенства за накипевшие вопросы и законы . И не нужно кучи депутатских морд армий министров зам министров которые только и воруют
показать весь комментарий
29.01.2023 11:35 Ответить
Куди не зайди, з кожної дирки порохобот ядом плює.
показать весь комментарий
29.01.2023 11:50 Ответить
Краде?
показать весь комментарий
29.01.2023 12:04 Ответить
Кого ні візьми, кожен зелений андон у владі мільйонами та мільярдами краде.
А зеленські тролі з дєрьмаківської ботоферми переводять стрілки на "порохоботів". То сьогодні у вас за методичкою "порохоботи" - це всі, хто проти зеленого мародерства на харчуванні ЗСУ?
Це ж не я написав - це ви самі визнаєте, що "порохоботи" проти крадівництва, а зеленські тролі - за.
показать весь комментарий
29.01.2023 12:35 Ответить
А ты чим асфальтом
показать весь комментарий
29.01.2023 22:33 Ответить
Чому не відсторонять це лайно в порядку КПК? Чому не перевіряють усі контракти МО? Ітак вже зрозуміло, що за цим стоять єрмак і зє. Посадити їх усіх і конфіскувати награбоване, поки не пізно. Куди гроші перераховувались по випискам все видно.
показать весь комментарий
29.01.2023 12:02 Ответить
К. Маркс колись написав про капіталістів. Якщо йому гарантувати прибуток в 300%, то немає такого злочину, на який він не пішов би. Військові закупки якараз і є те місце, де можна не лише отримати подібні прибутки а, що ще важливіше, заховати їх за ширмою секретності. А тому Резніков буде обривати нігті до крові, чіпляючись за цю можливість. Крім, того невже ви думаєте, що він лише один в цьому зацікавлений? Впевненй, що 99.9% з ОП так уряду зацікавлені якраз в такій схемі.
показать весь комментарий
29.01.2023 12:03 Ответить
Усі ці "звільнені за власним бажанням" тимошенки, різніченки та інші маловідомі зами та поми крали не лише для себе, а головним чином були ланками ланцюгів занесення бабла на найвищий рівень. Інакше би їх не тримали на посадах так довго і так зухвало.
показать весь комментарий
29.01.2023 12:40 Ответить
Резніков-єрмак повинні сидіти в тюрмі, інакше вдачі не буде.....
показать весь комментарий
29.01.2023 16:09 Ответить
Мородера рєзнікова на палю.
показать весь комментарий
29.01.2023 19:00 Ответить
прдукты пр Порохе

продукты при Зе

показать весь комментарий
30.01.2023 02:07 Ответить
А де ця ботексна шаболда маляр? Далі ще цікавіше, внесли поправки до КК,відповідальність солдата, переглянули виплати, а тепер щей зміни по сплаті ЖКП для УБД,а саме,примусова монетизація,тільки для того щоб це зробити,треба ОСОБИСТО з'явитися до пенсійного фонду,ОСОБИСТО!!! А нуно розкажи ганно,як це зробити практично. А ніяк.Поки не з'явився,твоя сім'я буде платити по повному, п'ять тисяч,шість тисяч,скільки нарахують стільки і буде. Ви хотіли сховатися за закон про посилення відповідальності, нічного у вас потвори не вийде. Хер закупив три тисячі невідповідних броніків,і йому від п'яти до вісьми,з можливістю внесення застави,а солдат у броніку який не відповідає стандартам послав на х.й шакала і йому від п'яти до вісьми але без права на .... взагалі без будь якого права. У цього хера на совісті три тисячі вбитих та поранених,і це тільки доказали три тисячі,бо решта броні вже списали як втрачене. Зелені вже зовсім засралися. Вони приймають якійсь закон про категорію яєць! Так вони і раніше були по категоріях. Все, достали потвори.
показать весь комментарий
01.02.2023 17:05 Ответить
Страница 4 из 4
 
 