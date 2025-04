Минобороны решило тупо скрыть цены на продукты питания во всех доступных контрактах и даже расходных накладных, - Шабунин

Закупку Резниковым еды для солдат по завышенным ценам осветили, в частности: The Economist, The New York Times, Guardian, Le Monde, AFP, Independent, Reuters, POLITICO, Le Figaro, BBC, Sddeutsche Zeitung, Die Zeit и многие другие западные медиа. Следующий скандал разойдется еще шире.

передает Цензор.НЕТ.

"Подведем промежуточные итоги первого публичного коррупционного скандала Минобороны. Первого, но уже очевидно, что не последнего. Промежуточные – потому что эта история только началась.

Если бы Резников признал проблему и сразу уволи профильного заместителя, скандал был бы исчерпан. Министр продолжает защищать очевидную схему, рассказывая о "технической ошибке" в цене яиц.

Правда под давлением доказательств (например, втрое меньших цен в аналогичных закупках ГНСУ) министр все-таки признал, что "технических ошибок" в ценах было значительно больше (например, в картофеле, капусте, свекле, курятине и т.д.).

Кстати, доказательств того, что завышенные цены были исправлены, Резников не предоставил ни журналистам, ни депутатам.

Но это еще не все. Знаете, каким образом министр обороны решил погасить это и избежать последующих скандалов? Держитесь.

Ведомство Резникова решило тупо скрыть цены на продукты питания во всех доступных контрактах! Я не шучу.

Минобороны собирается перейти на закупку каких-то "рационов". То есть вообще убрать из контрактов цену продуктов. Информацию о ценах заберут даже из расходных накладных на уровне воинских частей.

Последнее Резников делает, чтобы из-за этих накладных, во-первых, мы снова не засветили коррупционную маржу Минобороны; во-вторых, не раздражать ценами военных.

Итак, закупки Резниковым пищи для солдат по завышенным ценам осветили, в частности: The Economist, The New York Times, Guardian, Le Monde, AFP, Independent, Reuters, POLITICO, Le Figaro, BBC, Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и многие другие западных медиа", - рассказал Шабунин.