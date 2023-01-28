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Новости Война
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65 миллионов гривен потратит государственный телеканал "Дом" на ток-шоу подруги Зеленского из "95 квартала" и развлекательную программу

олена,кравець

ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (телеканалы "Дом" и "UATV") Минреинтеграции 20 января заключило два соглашения с победителями художественных конкурсов по производству телепрограмм на 65 млн грн.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші".

Фирма "Сан Филмс" взяла 33 млн грн на создание ток-шоу с рабочим названием "Тихий вечер" на украинском языке. Речь идет о 37 выпусках длиной 45-50 минут по 888 тыс. грн. Цена включает подготовительный период на 210 тыс. грн и съемочный период на 678 тыс. грн.

В основе легкой программы две ведущие истории о том, как война стала для героев стимулом начать действовать, проявить себя настоящего, меняться. Истории героев шоу должны служить примером для вдохновения, подражания и усиления чувства веры в себя и победу.

Продюсером программы является Андрей Боутьонок. Она выходит под названием "Тихий вечер с Еленой Кравец", потому что ее ведет бывшая участница "Квартала 95" Елена Кравец. Заказчик пишет, что в качестве авторов привлекут Юрия Карагодина и Наталью Гарипову. Оба работали над многими шоу и сериалами, а сейчас работают над благотворительным проектом "Добрый вечер, мы из Украины" и над ютуб-проектом "Мама, я гоняю тачки" с Владимиром Дантесом.

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Фирме "Оверкат Студио" дали 32 млн грн на развлекательно-информационную телепрограмму "Утро дома" на русском и украинском языках. Речь идет о 112 трехчасовых выпусках по 277 тыс. грн и 8 трехчасовых выпусках по 122 тыс. грн. Высшая цена включает написание сценарного плана за 24 тыс. грн, производство видеоматериалов на 12 рубрик за 131 тыс. грн и съемочный период за 122 тыс. грн, а меньшая цена – только съемочный период за 122 тыс. грн.

Заказчик описывает шоу так: "Утренняя развлекательная программа с динамическим, позитивным и информативным контентом. Это синтез традиционного телевизионного студийного шоу и классического ситкома. Каждый эфир ведущие общаются с интересными и выдающимися гостями, звездами мирового уровня. Тема разговора – новые достижения и открытия украинцами для украинцев и всего мира. Обсуждение неотложных проблем и решений, культурные события и прочее. Шоу "Утро Дома" также занимается образовательным воспитанием зрителей".

Продюсером является Николай Толстых. Заказчик пишет, что руководство компании имеет большой опыт создания видеоматериалов разной сложности. Среди примеров привели сотрудничество с авиакомпанией Windrose Игоря Коломойского для съемок документального фильма, компанией Film.Ua, благотворительным футбольным клубом "Маэстро", состоящий из звезд украинского шоу-бизнеса, клип группы "Без Обмежень"  с 12 млн просмотров и прочее.

"Сан Филмс" с уставным капиталом 1 тыс. грн была зарегистрирована в Киеве в октябре 2021 года. Основателем и директором является Сергей Сторожев из Мариуполя. Он известен как режиссер (фильм "Посвящение Еве" (2023), сериал "Цвет мести" (2021), фильм "Мой милый дом" (2020) и т.д.). По данным СМИ, когда-то Сторожев также работал режиссером на "СТБ".

Всего с декабря 2021 года фирма получила подряды нынешнего заказчика на 45 млн грн.

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Киевскую "Оверкат Студио" с уставным капиталом 1 тыс. грн создал в октябре 2021 года Николай Бородай, вероятно, юрист. А в декабре 2021 года основателем и директором стал упомянутый Николай Толстых из Киева. Еще он владеет и управляет фирмой "Хелс Текнолоджи".

В целом с ноября 2021 года компания заключила соглашений с этим заказчиком на 61 млн грн.

Автор: 

госзакупки (960) Зеленский Владимир (20260) Квартал-95 (223) телевидение (897)


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Топ комментарии
+78
Хтось може уявити, щоб Байден виділив бюджетні кошти на гастролі, наприклад , Тейлор Свіфт ?
Абсурд, да?
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28.01.2023 16:43
+77
Для любамай лєначкі нє жалка
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28.01.2023 16:41
+73
Хтось яйця по 17 грн. купує, а хтось далі плебсу дешеве лайно за гарні бабки впарює.
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28.01.2023 16:43
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слуги кремля не гаять час,
"оманський" транш відробляють:
спочатку "сдєлалі всєх разом",
тепер разом добивають ...
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29.01.2023 11:28 Ответить
А шо такоє?!
Це ж не родствєнніца, не кума.
Так шо, всьо кошерно!
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29.01.2023 11:41 Ответить
Це, вважайте, вкрадені сексологинями гроші в українців під час війни. Кляті зелепенькіни, коли вже вдавитесь?
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29.01.2023 12:28 Ответить
Кому війна а кому "освоєння" держбюджету...
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29.01.2023 12:49 Ответить
Что за уйоба на превью к новости? Елена ****????
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29.01.2023 13:34 Ответить
якби усі кошти на такі подібні "проекти" і інші пижджані гроші роздати українцяцям то в країні були б одні міліонери
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29.01.2023 13:59 Ответить
мародери!!!
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29.01.2023 20:16 Ответить
Цей канал створили для того, щоб заробляли свої люди
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17.02.2023 20:42 Ответить
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