Замминистра финансов США летит в Турцию предупредить Анкару о последствиях за помощь России обойти санкции

Соединенные Штаты намерены предупредить Турцию об отрицательных последствиях в случае помощи России обойти американские санкции, наложенные на нее в ответ на российское вторжение в Украину.

Об этом Укринформ сообщает со ссылкой на комментарий спикера Министерства финансов США, передает Цензор.НЕТ.

Как рассказал пресс-секретарь, с этой целью заместитель министра финансов по вопросам противодействия терроризму и финансовой разведки Брайан Нельсон 2-3 февраля посетит Анкару и финансовый центр Турции город Стамбул, где проведет встречи с представителями правительства, бизнеса и финансовых учреждений, в ходе которых подчеркнет необходимость избегать транзакций, связанных с возможной передачей России технологий двойного назначения, которые в конечном итоге могут быть использованы российскими военными.

По словам пресс-секретаря, в ходе переговоров Нельсон намерен подтвердить решимость Вашингтона продолжать агрессивно применять законы и санкции в отношении России и других нарушителей международных правил.

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"Лица и учреждения, работающие в разрешительных юрисдикциях, рискуют потерять доступ к рынкам США из-за ведения бизнеса с субъектами, находящимися под санкциями", - сказал пресс-секретарь.

При этом он отметил, что Нельсон станет последним высокопоставленным чиновником Министерства финансов США, посетившим Турцию для обсуждения с турецкими партнерами вопросов соблюдения антироссийских санкций. Ранее Вашингтон уже неоднократно привлекал внимание Анкары к недопустимости каких-либо действий, которые могут помочь москве обойти наложенные на нее ограничения.