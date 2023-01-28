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Новости Санкции против России
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Замминистра финансов США летит в Турцию предупредить Анкару о последствиях за помощь России обойти санкции

сша

Соединенные Штаты намерены предупредить Турцию об отрицательных последствиях в случае помощи России обойти американские санкции, наложенные на нее в ответ на российское вторжение в Украину.

Об этом Укринформ сообщает со ссылкой на комментарий спикера Министерства финансов США, передает Цензор.НЕТ.

Как рассказал пресс-секретарь, с этой целью заместитель министра финансов по вопросам противодействия терроризму и финансовой разведки Брайан Нельсон 2-3 февраля посетит Анкару и финансовый центр Турции город Стамбул, где проведет встречи с представителями правительства, бизнеса и финансовых учреждений, в ходе которых подчеркнет необходимость избегать транзакций, связанных с возможной передачей России технологий двойного назначения, которые в конечном итоге могут быть использованы российскими военными.

По словам пресс-секретаря, в ходе переговоров Нельсон намерен подтвердить решимость Вашингтона продолжать агрессивно применять законы и санкции в отношении России и других нарушителей международных правил.

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"Лица и учреждения, работающие в разрешительных юрисдикциях, рискуют потерять доступ к рынкам США из-за ведения бизнеса с субъектами, находящимися под санкциями", - сказал пресс-секретарь.

При этом он отметил, что Нельсон станет последним высокопоставленным чиновником Министерства финансов США, посетившим Турцию для обсуждения с турецкими партнерами вопросов соблюдения антироссийских санкций. Ранее Вашингтон уже неоднократно привлекал внимание Анкары к недопустимости каких-либо действий, которые могут помочь москве обойти наложенные на нее ограничения.

Автор: 

россия (95402) санкции (11263) США (26489) Турция (3373) Минфин США (68)


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Топ комментарии
+6
тіГібкості турків багато націй може позаздрити у цьому світі.

Ну може хіба Ізраїль порівняний.
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28.01.2023 17:36
+6
Я думаю США розберуться. Нам то навіщо туди лізти, щоб втратити підтримку турків?
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28.01.2023 17:45
+6
Не nuz gu москалю!

Ердогаша на свою голову вже купив зламки с400 -- і втратив перспективу на купівлю і участь у виробництві F-35.

Тепер "великий султан" плазує на пузі, цілує американського черевика і смиренно просить всього F-16.

Вуйко Сем налаштований поставити на місце усіх хитрозадих овочів різного ступеню вузькоокості.
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28.01.2023 17:55
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Правила форума Совет форумчан
тіГібкості турків багато націй може позаздрити у цьому світі.

Ну може хіба Ізраїль порівняний.
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28.01.2023 17:36 Ответить
Туркам покажут их место...
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28.01.2023 17:37 Ответить
Ердоган міг би не два байрактари безкоштовно передати, а 22. Хитрий,думає що всі дурні.
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28.01.2023 17:40 Ответить
Паньше говорили, сейчас говорят и сколько еще будут говорить. Да не будет Турция плясать под дудку США. Где-то чуть уступят, что-то взамен получат и все.
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28.01.2023 17:44 Ответить
Будет, просто не было команды до сих пор перекрыть дорогу
Это как с поставками оружия, стратегия...мля...нам неведомая
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28.01.2023 17:51 Ответить
Не nuz gu москалю!

Ердогаша на свою голову вже купив зламки с400 -- і втратив перспективу на купівлю і участь у виробництві F-35.

Тепер "великий султан" плазує на пузі, цілує американського черевика і смиренно просить всього F-16.

Вуйко Сем налаштований поставити на місце усіх хитрозадих овочів різного ступеню вузькоокості.
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28.01.2023 17:55 Ответить
Передай своему Сему, что "за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь"...
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28.01.2023 18:02 Ответить
крокодилу- на хитру сраку є болт з різьбою
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28.01.2023 18:41 Ответить
Я думаю США розберуться. Нам то навіщо туди лізти, щоб втратити підтримку турків?
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28.01.2023 17:45 Ответить
Тому що для вас, тролів, інформацію закрили. Ви і без того повітря не озонуєте.
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28.01.2023 18:03 Ответить
Кому,вам?
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28.01.2023 17:54 Ответить
Тобі соромно за вбитих вами дітей?
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28.01.2023 18:36 Ответить
Куда в ШОС? Вместо Киргизстана, который уже оттуда лыжи навострил?
У Эрдогана выборы, инфляция выпросла, цены выросли, вот он и хочет как Орбан пподживиться на дешевом газе. Только он похитрожопей венгра - восток тонкий штука...
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28.01.2023 18:21 Ответить
Турки повинні розуміти, що як тільки програє тоталітарний режим **********, то кількість туристів на Середземномор'ї з усіх країн ЕС та світу збільшиться на порядок. А якщо ********* виграє, то буде залізна завіса.
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28.01.2023 18:00 Ответить
Турки думають зробити свій гешефт, а потім опинитися по правильну сторону залізної завіси.
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28.01.2023 18:39 Ответить
Нехай ще проїздом завітають до https://www.newsgeorgia.ge/za-schet-chego-gruzija-uvelichila-torgovlju-s-rossiej-v-2022-godu-statistika Грузії, там теж є багато питань.
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28.01.2023 18:25 Ответить
Цікаво, а по телефону попередити не можна було? Чи він туркам ще рило начистить, шоб ті довше памʼятили?
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28.01.2023 18:38 Ответить
по телефону не покажеш всього компромату... Ну, там документи можна засвітити і по скайпу - і те не всі...
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28.01.2023 18:53 Ответить
А шо, вони не повірять йому наслово?
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29.01.2023 01:48 Ответить
Ше потрібно нагадати Ердогану про аналогічні наслідки блокування вступу Швеції та Фінляндії до НАТО.
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28.01.2023 18:52 Ответить
будет делать туркам двойной нельсон.
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28.01.2023 19:08 Ответить
соглашусь с вами если дополните фразу: ,,с глубоко проникающим проглотом!!" (мне кажется это важно)
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28.01.2023 20:05 Ответить
 
 