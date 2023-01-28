Замминистра финансов США летит в Турцию предупредить Анкару о последствиях за помощь России обойти санкции
Соединенные Штаты намерены предупредить Турцию об отрицательных последствиях в случае помощи России обойти американские санкции, наложенные на нее в ответ на российское вторжение в Украину.
Об этом Укринформ сообщает со ссылкой на комментарий спикера Министерства финансов США, передает Цензор.НЕТ.
Как рассказал пресс-секретарь, с этой целью заместитель министра финансов по вопросам противодействия терроризму и финансовой разведки Брайан Нельсон 2-3 февраля посетит Анкару и финансовый центр Турции город Стамбул, где проведет встречи с представителями правительства, бизнеса и финансовых учреждений, в ходе которых подчеркнет необходимость избегать транзакций, связанных с возможной передачей России технологий двойного назначения, которые в конечном итоге могут быть использованы российскими военными.
По словам пресс-секретаря, в ходе переговоров Нельсон намерен подтвердить решимость Вашингтона продолжать агрессивно применять законы и санкции в отношении России и других нарушителей международных правил.
"Лица и учреждения, работающие в разрешительных юрисдикциях, рискуют потерять доступ к рынкам США из-за ведения бизнеса с субъектами, находящимися под санкциями", - сказал пресс-секретарь.
При этом он отметил, что Нельсон станет последним высокопоставленным чиновником Министерства финансов США, посетившим Турцию для обсуждения с турецкими партнерами вопросов соблюдения антироссийских санкций. Ранее Вашингтон уже неоднократно привлекал внимание Анкары к недопустимости каких-либо действий, которые могут помочь москве обойти наложенные на нее ограничения.
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тіГібкості турків багато націй може позаздрити у цьому світі.
Ну може хіба Ізраїль порівняний.
Это как с поставками оружия, стратегия...мля...нам неведомая
Ердогаша на свою голову вже купив зламки с400 -- і втратив перспективу на купівлю і участь у виробництві F-35.
Тепер "великий султан" плазує на пузі, цілує американського черевика і смиренно просить всього F-16.
Вуйко Сем налаштований поставити на місце усіх хитрозадих овочів різного ступеню вузькоокості.
У Эрдогана выборы, инфляция выпросла, цены выросли, вот он и хочет как Орбан пподживиться на дешевом газе. Только он похитрожопей венгра - восток тонкий штука...