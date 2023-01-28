"Террору не должно быть места в современном мире": Зеленский и Кулеба осудили теракты в Иерусалиме
Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в результате терактов в Иерусалиме.
Об этом Зеленский написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Разделяем боль народа Израиля из-за терактов в Иерусалиме. Среди жертв – украинка. Искренние соболезнования родным погибших. Преступления цинично совершены, в частности, в Международный день памяти жертв Холокоста", – отметил Зеленский.
"Террору не должно быть места в современном мире. Ни в Израиле, ни в Украине", - подчеркнул президент.
Украина решительно осуждает ужасающие террористические нападения в Иерусалиме, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Шокирующие сообщения об ужасных терактах в Иерусалиме. Украина осуждает их самым решительным образом. С ужасом узнал, что среди невинных жертв была гражданка Украины. Мое сердце с близкими всех погибших и пострадавших", - написал Кулеба в твиттере.
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