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"Террору не должно быть места в современном мире": Зеленский и Кулеба осудили теракты в Иерусалиме

зеленський

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в результате терактов в Иерусалиме.

Об этом Зеленский написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Разделяем боль народа Израиля из-за терактов в Иерусалиме. Среди жертв – украинка. Искренние соболезнования родным погибших. Преступления цинично совершены, в частности, в Международный день памяти жертв Холокоста", – отметил Зеленский.

"Террору не должно быть места в современном мире. Ни в Израиле, ни в Украине", - подчеркнул президент.

Читайте также: Гражданка Украины погибла во время стрельбы в Иерусалиме

Украина решительно осуждает ужасающие террористические нападения в Иерусалиме, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Шокирующие сообщения об ужасных терактах в Иерусалиме. Украина осуждает их самым решительным образом. С ужасом узнал, что среди невинных жертв была гражданка Украины. Мое сердце с близкими всех погибших и пострадавших", - написал Кулеба в твиттере.

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) Иерусалим (79) Израиль (1922) теракт (2299) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+16
Красти на "каналі Дом" теж немає місця...
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28.01.2023 18:09
+14
ізраїль ні разу не висловив нам співчуття по сотням ударів і тисячам загиблих в Україні,ніякої допомоги суттевої нам не допоміг а наші із шкури лізли щоб їх задобрити біля дорогожичів цілий масив київа віддали під кладовище голокосту ,хотя мали там робити і кладовище-меморіал загиблим воїнам але евреї проти,евреї свій гешефт будуть мати всюди ,і підтримувати росію
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28.01.2023 18:19
+10
Мав би давно засудити невизнання Голодомору геноцидом, але для цього треба бути українським президентом.
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28.01.2023 18:14
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Красти на "каналі Дом" теж немає місця...
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28.01.2023 18:09 Ответить
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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28.01.2023 18:12 Ответить
Все теракты в мире после 2МВ или сделаны КГБ, или организованы КГБ. Ищите следы Ху*ла.
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28.01.2023 18:12 Ответить
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28.01.2023 18:16 Ответить
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28.01.2023 18:12 Ответить
Привіт! Мене заблокували на 5 днів - не було на звязку! Потім знову розблокували! Що тут без мене! ????
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28.01.2023 19:03 Ответить
Продовжую чмирити Найзеленішого. А тобі моя порада. Заведи собі "запасний аеродром" працюй з нього.
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28.01.2023 19:12 Ответить
А 65 м подруге не засуджуешь?
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28.01.2023 18:13 Ответить
Мав би давно засудити невизнання Голодомору геноцидом, але для цього треба бути українським президентом.
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28.01.2023 18:14 Ответить
Для нього це сеньйор Голодомор.
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28.01.2023 18:23 Ответить
ізраїль ні разу не висловив нам співчуття по сотням ударів і тисячам загиблих в Україні,ніякої допомоги суттевої нам не допоміг а наші із шкури лізли щоб їх задобрити біля дорогожичів цілий масив київа віддали під кладовище голокосту ,хотя мали там робити і кладовище-меморіал загиблим воїнам але евреї проти,евреї свій гешефт будуть мати всюди ,і підтримувати росію
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28.01.2023 18:19 Ответить
Так араби це теж семіти.хай семіти між собою розбираються
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28.01.2023 18:31 Ответить
Антисемітизм - державна політика Ізраїлю, тунгусе.
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28.01.2023 19:14 Ответить
Вже допомагає. До ранку Іранської впк може не стати
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29.01.2023 02:22 Ответить
Чому ніхто не згадує про проведену ізраїльськім спецназом операцію в Дженіні, внаслідок якої загинуло 9 палестинців? Адже це була відповідь саме на цю акцію
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28.01.2023 18:20 Ответить
Точно ізраїльским спецназом ? Може СБУ, бо у відповідь вбили громадянку України.
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28.01.2023 18:23 Ответить
А фінансовий терор який зелені влаштували він не засуджує?
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28.01.2023 18:39 Ответить
нехай самі розбераються.. після відмови у зброї, яка в них на складах, не жалко
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28.01.2023 18:49 Ответить
Терроризм недопустим, это аксиома . Правда не помню осуждения Израилем недавнего террористического акта в Днепре , когда засрашка снесла дом в котором погибло несколько десятков гражданских мирных людей . Их президент или премьер осудил этот акт ? Или это другое?
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28.01.2023 18:56 Ответить
дермак разрешил?
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28.01.2023 20:18 Ответить
Как только в Тель Авиве начинаут заниматся самодеятностью .... так приходится принимать меры в кремле и посылать палестинцев для спасения израилтян от терористов из вне.
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29.01.2023 01:29 Ответить
 
 