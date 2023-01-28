Зеленский поздравил Павела с избранием президентом Чехии: "Надеюсь на наше тесное личное сотрудничество"
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал Петра Павела с победой на президентских выборах в Чехии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в твиттере Зеленского.
"Искренне поздравляю генерала Павела с убедительной победой на выборах президента Чешской Республики. Я ценю вашу поддержку Украины и нашей борьбы с российской агрессией. Я надеюсь на наше тесное личное сотрудничество во благо народов Украины и Чешской Республики и в интересах объединенной Европы", - отметил Зеленский.
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+28 Антон Вельбовец
показать весь комментарий28.01.2023 18:32
+27 Максім ХОЙ #398010
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+26 Павло ШОвте
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Интересно, если Порох приедет в Прагу, то они вместе посетят Базилику в Вышеграде?)
Курва ***** !
Нє, єрмак, татаров(портнов), смірнов... - промосковська ОПа - це не жарт.
ти б теж міг би вибрати такого - хоч би під час війни
Єрмак в курсі, що його обізянка таке на себе бере?
Ну якщо друг чи родич ермака і зеленського, або якось коли небудь був дотичний до продукції студії квартал 95 😠
Все як завжди останні 4 роки.🙁