Зеленский поздравил Павела с избранием президентом Чехии: "Надеюсь на наше тесное личное сотрудничество"

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал Петра Павела с победой на президентских выборах в Чехии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в твиттере Зеленского.

"Искренне поздравляю генерала Павела с убедительной победой на выборах президента Чешской Республики. Я ценю вашу поддержку Украины и нашей борьбы с российской агрессией. Я надеюсь на наше тесное личное сотрудничество во благо народов Украины и Чешской Республики и в интересах объединенной Европы", - отметил Зеленский.

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