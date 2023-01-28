МОК готов растоптать могилы тысяч невинных людей, которых убили и убивают россияне, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подверг критике позицию Международного олимпийского комитета (МОК), который хочет допустить российских и белорусских спортсменов на предстоящие летние игры 2024 года в Париже и зимние игры 2026 года в Милане.
Кулеба заявил, что таким образом МОК пытается скрыть военные преступления РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.
"Усилия МОК скрыть военные преступления России – свидетельство того, насколько далеки олимпийские боги от реальности. МОК готов растоптать могилы тысяч невинных людей, убитых и убиваемых россиянами", – заявил Кулеба.
Вчера глава МОК Томас Бах заявил о намерении рассмотреть допуск на международные старты российских спортсменов, которые придерживаются олимпийской хартии, то есть "не поддерживают" войну в Украине. Он также сказал, что миссия МОК – "собирать вместе атлетов со всего мира, это особый символ Олимпиады".
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Сьогодні Зеленський, вже, схожий на проукраїнського Порошенка.
Вони байдужі до тисяч загиблих українців від рук рашафашистів!
Нажаль,двойна мораль на планеті Земля проплачена рашистами.
А что с этим офицером ЗСУ? она, кстати, сейчас на каком фронте воюет?
Наши футболисты динамо, пока не стали профессионалами, были милиционерами. Блохин был майором, Лобановский полковником милиции. Зарплаты были по милицейской должности. Плюс "милицейские" премии за спортивные достижения.
Еще один офицер ЗСУ во время войны обнимается со скабеевой
А МОК хай вирішує що завгодно.