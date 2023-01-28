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Новости Санкции против России Война
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МОК готов растоптать могилы тысяч невинных людей, которых убили и убивают россияне, - Кулеба

дмитро,кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подверг критике позицию Международного олимпийского комитета (МОК), который хочет допустить российских и белорусских спортсменов на предстоящие летние игры 2024 года в Париже и зимние игры 2026 года в Милане.

Кулеба заявил, что таким образом МОК пытается скрыть военные преступления РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.

"Усилия МОК скрыть военные преступления России – свидетельство того, насколько далеки олимпийские боги от реальности. МОК готов растоптать могилы тысяч невинных людей, убитых и убиваемых россиянами", – заявил Кулеба.

Читайте также: Глава МОК Бах выступил за возвращение россиян в спортивные соревнования

Вчера глава МОК Томас Бах заявил о намерении рассмотреть допуск на международные старты российских спортсменов, которые придерживаются олимпийской хартии, то есть "не поддерживают" войну в Украине. Он также сказал, что миссия МОК – "собирать вместе атлетов со всего мира, это особый символ Олимпиады".

Автор: 

Беларусь (7888) МОК (178) Олимпиада (1136) россия (95402) санкции (11263) спорт (2422) Кулеба Дмитрий (2880) Бах Томас (12)


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Топ комментарии
+14
Патамушта ***** сприяло щоб Найзеленіший заліз на табуретку.
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28.01.2023 19:16
+13
Україна повинна бойкотувати ці ігри якщо там будуть росіяни незалежно під яким прапором. Мені здається що і деякі інши країни нас підтримують. І тоді ці олімпийськи ігри стануть ганьбою
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28.01.2023 19:28
+11
Так працюйте пане Кулеба. Не звертайте все на МОК. Де там Гутцайт та інші, чи тільки міністерські посади займати? Працюйте і доводьте свою правоту там, в МОК, а не нам!
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28.01.2023 19:13
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28.01.2023 19:12 Ответить
Патамушта ***** сприяло щоб Найзеленіший заліз на табуретку.
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28.01.2023 19:16 Ответить
И доказательства у вас несомненно есть для таких заявлений?
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28.01.2023 19:35 Ответить
це очевидно, всі проросійські сили в Україні 2019 року, підтримали Зеленського.

Сьогодні Зеленський, вже, схожий на проукраїнського Порошенка.
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28.01.2023 19:50 Ответить
От тільки краде як десять порошенків
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28.01.2023 20:14 Ответить
ну ти і підар
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28.01.2023 23:07 Ответить
Так працюйте пане Кулеба. Не звертайте все на МОК. Де там Гутцайт та інші, чи тільки міністерські посади займати? Працюйте і доводьте свою правоту там, в МОК, а не нам!
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28.01.2023 19:13 Ответить
Спорт внє палітікі?
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28.01.2023 19:17 Ответить
Якщо касапський спортсмен - касап - за руССким кораблем... якщо касапський спортсмен - спортсмен і не жере допінгу, хай собі програє..
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28.01.2023 19:18 Ответить
Та невже? Сам факт допуску рф спортсменів які є по суті різновидом російської гібрідної зброї- неприпустимий.
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28.01.2023 19:22 Ответить
Оце точно трошки не туди.. спорт поза політикою, про це ще Олимпіада пару тисяч років назад сказала... але ці нелюди не раз це порушували.. дуже важко сказати як буде і правильно і справедливо..
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28.01.2023 19:26 Ответить
Що "не туди"? Куди "тулд"?! Тролль, шо ти тут забув? Вдують ваших клишоногих спіртсмєнів, будуть у Мухосраньку чемпіонати по літрболу проводить.
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28.01.2023 19:35 Ответить
мені відверто приємно бачити жорсткі заяви в бік МОКу від нашої імпотентної влади
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28.01.2023 19:22 Ответить
МОК виправдовує себе тим, що проститутки поза політикою.
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28.01.2023 19:22 Ответить
і звикли добре пожрать , а тут пайка урізалась... нехудать же самим . жирні тварюки.
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28.01.2023 20:14 Ответить
Ганьба МОК!
Вони байдужі до тисяч загиблих українців від рук рашафашистів!
Нажаль,двойна мораль на планеті Земля проплачена рашистами.
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28.01.2023 19:23 Ответить
Україна повинна бойкотувати ці ігри якщо там будуть росіяни незалежно під яким прапором. Мені здається що і деякі інши країни нас підтримують. І тоді ці олімпийськи ігри стануть ганьбою
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28.01.2023 19:28 Ответить
А як там проросійський міністр спорту Гутсайт поживає? Кулєба про це не казав нічого?
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28.01.2023 19:29 Ответить
Australian Open ....вне палитики...
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28.01.2023 19:36 Ответить


А что с этим офицером ЗСУ? она, кстати, сейчас на каком фронте воюет?
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28.01.2023 19:38 Ответить
Все наши непрофессиональные спортсмены олимпийцы - офицеры ЗСУ. Они "воюют" в ЦСКА (центральный спортивный клуб армии). Что не так? Всех их на фронт отправить?
Наши футболисты динамо, пока не стали профессионалами, были милиционерами. Блохин был майором, Лобановский полковником милиции. Зарплаты были по милицейской должности. Плюс "милицейские" премии за спортивные достижения.
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29.01.2023 06:51 Ответить
В Грции во время Олимпиады-прекращались все войны. Попытки МОК протащить на олимпиаду страну-аггрессор это преступление перед самой идеей Олимпиады. И это суперцинизм
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28.01.2023 19:38 Ответить
Можна допускати лише тих русоспортсменів, які публічно заявлять, що росія веде війну в Україні, вбиває українських громадян і вони з цим незгодні. Подивимся, кого з них випустять з московії. А все інше від лукавого.
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28.01.2023 19:40 Ответить
І ще змінять громадянство .
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28.01.2023 20:06 Ответить
А почему олимпийский игры не проводились вообще с 1940 по 1948 год? Или МОК боялся пригласить команды Германии, Италии, Японии, Венгрии, Финляндии, Румынии ?
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28.01.2023 19:40 Ответить


Еще один офицер ЗСУ во время войны обнимается со скабеевой
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28.01.2023 19:42 Ответить
А не зе тягнув в Україну російських артистів? А, кулеба?
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28.01.2023 19:46 Ответить
та пря у мацкві зробіть путінпуаду всіх уродів запросіть
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28.01.2023 19:46 Ответить
Мавзолейное бабло не воняет
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28.01.2023 19:50 Ответить
Самий простий спосіб не допустити цього - заборонити в'їзд і перебування всіх без винятку громадян РФ в країнах ЄС та цивілізованого світу. Просто не видавати нові візи і анулювати старі візи та інші дозвільні документи. Тоді жоден кацапи на змагання не потрапить в цих країнах.
А МОК хай вирішує що завгодно.
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28.01.2023 19:53 Ответить
Так пишіть петиції про відмову України в таких іграх. Я, думаю, як мінімум Европа підтягнеться. Ну з футболом же якось вирішилось, хоча б на зараз. Но-у раша!
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28.01.2023 20:05 Ответить
не підтягнеться. Поверьте
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29.01.2023 00:36 Ответить
Якщо спорт позаполітикою, тоді жоден прапор та гімн не мають там бути присутні. Лише спортсмени без будь-якої прив'язки до державності
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28.01.2023 20:06 Ответить
А що український МОК, язик у дупі? Треба відпрацювати зряплату.
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28.01.2023 20:14 Ответить
кулеба - зеленско-ермачный дебильчик
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28.01.2023 20:17 Ответить
ну вообще-то ДЕСЯТКИ тысяч
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28.01.2023 20:30 Ответить
Ні це наш міністер ходить у кросовках на офіційні прийоми,така і до Украіни повага.
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28.01.2023 20:43 Ответить
Добре сказано.
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29.01.2023 06:34 Ответить
 
 