На Полтавщине вследствие столкновения микроавтобуса с грузовиком 3 человека погибли, 8 получили ранения

В Лубенском районе на трассе Киев – Харьков произошла авария с участием грузовика и автобуса.

Об аварии сообщила областная патрульная полиция, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на 179-м километре автодороги М-03 Киев — Харьков — Довжанский в направлении г. Киев произошло ДТП с пострадавшими. Детали автопроисшествия устанавливают следователи. В настоящее время проводятся работы по уборке транспортных средств с проезжей части. Движение в направлении Киева перекрыто. Организовано реверсное движение. Патрульные обеспечивают охрану места ДТП", – говорится в сообщении.

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В свою очередь, "Суспільне" со ссылкой на представителей ГСЧС и полиции сообщило, что в аварии погибли три человека, в том числе водитель. Среди восьми травмированных двое детей.