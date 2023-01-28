На Полтавщине вследствие столкновения микроавтобуса с грузовиком 3 человека погибли, 8 получили ранения
В Лубенском районе на трассе Киев – Харьков произошла авария с участием грузовика и автобуса.
Об аварии сообщила областная патрульная полиция, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня на 179-м километре автодороги М-03 Киев — Харьков — Довжанский в направлении г. Киев произошло ДТП с пострадавшими. Детали автопроисшествия устанавливают следователи. В настоящее время проводятся работы по уборке транспортных средств с проезжей части. Движение в направлении Киева перекрыто. Организовано реверсное движение. Патрульные обеспечивают охрану места ДТП", – говорится в сообщении.
В свою очередь, "Суспільне" со ссылкой на представителей ГСЧС и полиции сообщило, что в аварии погибли три человека, в том числе водитель. Среди восьми травмированных двое детей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Маршрутки просто літають! Попри всі знаки,та штрафи,нехтуючи життям,та здоров'ям пасажирів.
Пересікають сплошні,по населеним пунктам їдуть з значним перевищенням швидкості.
Як наслідок -забрані життя людей!