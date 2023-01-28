Известный писатель Стивен Кинг призвал Россию прекратить войну в Украине, а Путина уйти в отставку

Всемирно известный американский писатель Стивен Кинг призвал Россию прекратить войну в Украине и бомбардировку мирных жителей.

Об этом он написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Ради Бога, Россия, прекрати эту бессмысленную войну в Украине. Прекрати бомбардировку безоружных мирных жителей. Путин должен уйти в отставку", - говорится в сообщении.

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