Известный писатель Стивен Кинг призвал Россию прекратить войну в Украине, а Путина уйти в отставку
Всемирно известный американский писатель Стивен Кинг призвал Россию прекратить войну в Украине и бомбардировку мирных жителей.
Об этом он написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Ради Бога, Россия, прекрати эту бессмысленную войну в Украине. Прекрати бомбардировку безоружных мирных жителей. Путин должен уйти в отставку", - говорится в сообщении.
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+17 maravillo
показать весь комментарий28.01.2023 20:26
+11 Йцу Кенг #461207
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+9 Urs
показать весь комментарий28.01.2023 20:42
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Але це "голос волаючого в пустелі".