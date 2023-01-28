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Новости Война
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Известный писатель Стивен Кинг призвал Россию прекратить войну в Украине, а Путина уйти в отставку

кінг

Всемирно известный американский писатель Стивен Кинг призвал Россию прекратить войну в Украине и бомбардировку мирных жителей.

Об этом он написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Ради Бога, Россия, прекрати эту бессмысленную войну в Украине. Прекрати бомбардировку безоружных мирных жителей. Путин должен уйти в отставку", - говорится в сообщении.

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Автор: 

путин владимир (31219) Кинг (4)


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Топ комментарии
+17
Яку ще відставку, на шибеницю, от фантаст цей Стівен.
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28.01.2023 20:26
+11
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28.01.2023 20:27
+9
наивный Стивен Кинг. Половина руских думают, что Кинг - это Кинг Конг, а вторая половина - что это карточная игра. А остальные - вообще ни разу не руские, но они об этом не знают.
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28.01.2023 20:42
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Яку ще відставку, на шибеницю, от фантаст цей Стівен.
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28.01.2023 20:26 Ответить
Не відставка очікує *****, а в'язниця. Звісно, якщо він до неї доживе.
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28.01.2023 20:26 Ответить
не витрачай даремно час- вони не розуміють..
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28.01.2023 20:26 Ответить
А ещё пусть пошлёт смс медведеву.
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28.01.2023 20:26 Ответить
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28.01.2023 20:27 Ответить
Пусть книгу напишет например "Конец путина в тьме".
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28.01.2023 20:32 Ответить
Путін зараз це вилитий Джон Реншо із оповідання Стівена Кінга "Поле бою". Хто не читав це оповідання може подивитися, що з ним сталося у мільтфильму "Сражение" на youtube. Його варто подивится)
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28.01.2023 20:37 Ответить
Наївність,слова не діють на)(уйла,тільки сила.
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28.01.2023 20:38 Ответить
наивный Стивен Кинг. Половина руских думают, что Кинг - это Кинг Конг, а вторая половина - что это карточная игра. А остальные - вообще ни разу не руские, но они об этом не знают.
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28.01.2023 20:42 Ответить
malo ujti otstavku nado putlera osudit ili rastreliat publicno
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28.01.2023 20:45 Ответить
Треба з під нього вибити підставку. Нехай теліпається
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28.01.2023 22:03 Ответить
В оркостані півстрани взагалі читати не вміють, тільки телевізор дивяться
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28.01.2023 20:49 Ответить
В пещере книг не читают.
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28.01.2023 20:57 Ответить
Яка нах відставка. Має повіситись після обсциканія. У поварьошки недержаніє.
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28.01.2023 21:03 Ответить
Як можна диктатора просити про відставку? Диктаторів виносять вперед ногами.
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28.01.2023 21:22 Ответить
Взагалі в Римі диктаторів назначали на 1 рік і вони виконували роль кризових менеджерів у випадку надзвичайних подій - а вже пізніше і цей винахід люди як завжди перетворили на г*****.
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28.01.2023 22:14 Ответить
В нас один вже хотів на коліна ставати перед х.у.й.л.ом,Стівен - це не працює.
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28.01.2023 21:38 Ответить
Стівену Кінгу наша повага!
Але це "голос волаючого в пустелі".
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28.01.2023 21:41 Ответить
Как то очень наивно.
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28.01.2023 22:05 Ответить
Як відданий читач щиро вдячний Стівену Кінгу за його незмінну підтримку України та активну позицію.
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28.01.2023 23:31 Ответить
 
 