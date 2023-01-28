Я вообще, я проклял, что сюда поехал, нах#й, - перехваченный разговор российского оккупанта. АУДИО

Военнослужащий 27-й мотострелковой бригады РФ пожаловался товарищу на потери среди личного состава и панические настроения вновь прибывших бойцов.

Как информирует Цензор.НЕТ, разговор оккупанта опубликовало ГУР МО Украины.

ГУР опубликовало главные тезисы беседы оккупанта:

- привезли 30 солдат, из них в живых осталось 10;

- "я *бать насмотрелся, п*здец, я тебе говорю… я вообще, я проклял, что сюда поехал, нах*й";

- за все время, пока находятся на позициях, обстрелы каждый день: "Мы пока стоим на месте, бл*дь, прямо на месте";

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- "когда лагерь расп*дарасили, я за день, бл* - за один раз - мог три раза умереть";

- живут в лесу в землянках с натянутыми тентами;

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- мобилизованные пока сидели на учениях в России за 2 месяца спились: "Все деньги про*бали, бл*...ладно, сейчас сюда приедут, они ох*еют";

- мобилизованных сначала отправят в Белгород, затем - на позиции;

- "к нам мобилизованные приехали, они в хуе просто";

- "короче, приеду, у меня будет звание уже и, короче, 2 судимости все снимут";

- "денег них*я, ни копейки, нет".

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