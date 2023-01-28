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Новости Агрессия России против Украины Война
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Я вообще, я проклял, что сюда поехал, нах#й, - перехваченный разговор российского оккупанта. АУДИО

Военнослужащий 27-й мотострелковой бригады РФ пожаловался товарищу на потери среди личного состава и панические настроения вновь прибывших бойцов.

Как информирует Цензор.НЕТ, разговор оккупанта опубликовало ГУР МО Украины.

ГУР опубликовало главные тезисы беседы оккупанта:

- привезли 30 солдат, из них в живых осталось 10;

- "я *бать насмотрелся, п*здец, я тебе говорю… я вообще, я проклял, что сюда поехал, нах*й";

- за все время, пока находятся на позициях, обстрелы каждый день: "Мы пока стоим на месте, бл*дь, прямо на месте";

Читайте также: "Просто в старом ПТУ разместили всех и все, #битесь как хотите": российский оккупант рассказал товарищу, что на самом деле случилось в Макеевке, - перехват ГУР. АУДИО

- "когда лагерь расп*дарасили, я за день, бл* - за один раз - мог три раза умереть";

- живут в лесу в землянках с натянутыми тентами;

Читайте также: Оккупант о потерях от собственной артиллерии: "Они по нам, #бать, отрабатывают, наши же. И танчики тоже, по нам, сука, х#ячат ганд#ны", - перехват ГУР. АУДИО

- мобилизованные пока сидели на учениях в России за 2 месяца спились: "Все деньги про*бали, бл*...ладно, сейчас сюда приедут, они ох*еют";

- мобилизованных сначала отправят в Белгород, затем - на позиции;

- "к нам мобилизованные приехали, они в хуе просто";

- "короче, приеду, у меня будет звание уже и, короче, 2 судимости все снимут";

- "денег них*я, ни копейки, нет".

Читайте также: "Хотят под Херсон закидывать, там попа полная. Попытаюсь петлянуть, да там с##бать": российский оккупант ожидает возможности бежать из армии, - перехват ГУР. АУДИО

Автор: 

разведка (4170) перехват (342)


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Топ комментарии
+23
Moskali wam *****
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28.01.2023 20:30
+13
Сожжение Корана в Швеции - операция ГРУ

25 января в 22:18

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2023/01/25/121323/sozhzhenie-korana-v-shvetsii---operatsiya-gru--.shtml#shareit Поделиться



Сожжение Корана в Швеции - операция ГРУ МО России

Россия разработала и организовала операцию по дестабилизации Швеции на религиозной почве.

Операция направлена ​​на то, чтобы помешать планам Швеции по интеграции в НАТО, обострить отношения с мусульманскими странами и создать почву для террористических актов, пишут эксперты https://lansinginstitute.org/2023/01/24/russian-military-intelligence-operation-in-sweden-besides-blocking-the-nations-nato-membership-bid-could-raise-the-level-of-terrorist-threat-in-the-country/ RLI (Институт Роберта Лансинга).

Москве может совершить атаки под «мусульманским флагом», используя прибывших в Швецию беженцев.

Кремль пытается спровоцировать беспорядки и насилие с последующим повышением риска контролируемых атак в Швеции.

21 января 2023 года один из главарей исламофобской группировки Расмус Палудан, публично сжег Коран возле посольства Турции в Стокгольме.

После этой акции шведский телеканал SVT выяснил, что именно местный журналист по имени Чанг Йоханнес Фрик предложил Палудану сжечь Коран. Он также гарантировал, что любой ущерб, который Палудан может понести в связи с этой провокацией, будет покрыт.

Эксперты пишут, что ГРУ использовало Палудана при посредничестве Чанга Фрика, который, согласно многочисленным данным не только активно сотрудничал с чекистским пропагандистским каналом «Раша тудей», но также оказался агентом ГРУ, завербованным для проведения психологических операций.

Место - территория возле посольства Турции в Стокгольме - было выбрано специально, поскольку атака была нацелена на Анкару.

Стремление Стокгольма к присоединению к НАТО стало предметом беспокойства Москвы. В результате Кремль затеял операцию, направленную на эскалацию противоречий между Турцией и Швецией на фоне предстоящих выборов в Анкаре, понимая, что нападение на религиозный символ ислама нельзя будет игнорировать в ходе предвыборной кампании в этой стране.

Неслучайно провокация проведена на фоне угроз Москва в адрес Стокгольма из-за желания Швеции вступить в НАТО.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, это может привести к «негативным последствиям» для мира в Северной Европе.

Чанг Йоханнес Фрик (до 1995 года - Чанг Георг Линдберг) владеет онлайн-газетой Nyheter idag и ведет передачу на телеканале SD Riks (который финансируется Шведской демократической партией).

Имеются многочисленные признаки того, что этот человек тайно сотрудничает с российской военной разведкой ГРУ и связан с ней. Эта связь не вызывает сомнений, поскольку ранее он более года работал в российском государственном информационном агентстве RT/Russia Today в качестве «фрилансера с постоянными заданиями» в Ruptly, дочерней компании RT.

Связанный с министерством обороны и военной разведкой России, RT принял активное участие в скоординированных усилиях по компрометации международного расследования гибели MH17 в 2014 году.

Контент, раскручиваемый изданием Nyheter idag, отражает задачи, которые ставит Москва в зависимости от актуальной повестки.

Комментаторы пишут, что Россия выбрала Палудана для провокации в связи с тем, что он уже принимал участие в сожжении Корана в Дании, Германии и Франции.

Следом за акцией с сожжением Корана в Швеции Москва раскачивает ситуацию в Нидерландах, где лидер, связанной с России экстремистской организацией, устроил похожую провокацию.

О том, что за акцией по сожжению Корана стоит именно Москва написали и ряд других западных СМИ со ссылкой на свои источники в разведке.

Россия ведет подрывную деятельность в Швеции, чтобы заблокировать ей путь к соглашению о вступлении НАТО.

Заявку на проведение акции по сожжению Корана в Стокгольме Расмусом Палуданьм оплатил журналист и ведущий канала правой партии «Шведских демократов» Riks Чанг Фрик, который уже несколько лет продвигает нарративы Кремля и является российским агентом влияния. написали https://www.expressen.se/nyheter/planerade-koranbranningen-en-del-av-var-demokrati/ Expressen и https://www.nytimes.com/2019/08/10/world/europe/sweden-immigration-nationalism.html The New York Times .

Еще в 2018 Expressen опубликовала на своей передовице статью, в которой назвала газету «Нюхетер Идаг», в которой работал Фрик, одним из «путинских лакеев».

Издание привело несколько доводов. Один из аргументов, что российское государство платило за скандальные репортажи Фрика из Москвы.

В своих публикациях Фрик открыто призывал к российскому вторжению в Швецию.

Кроме того, один из авторов шведской ультраправой газеты был подозреваемым в финансировании теракта против венгерского культурного центра в Украине, писала газета NYT.

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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28.01.2023 20:38
+10
не приедет он в белгород. И даже не привезут.
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28.01.2023 20:34
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Moskali wam *****
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28.01.2023 20:30 Ответить
Москаль, ещё и тебя прокляли
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28.01.2023 20:33 Ответить
На кого схожі
Ми Українці
(це всі ми з вами без національного,
хто живе тут В Україні)

Тотем України - Сонячний Вепр

Вепр погано бачить, зате має добрий нюх і слух.
Він нікого не чіпає і, здається, мало цікавиться навколишнім світом. Таке враження, що він постійно занурений у роздуми.
З погляду психологічної типології, це відповідає таким головним ознакам соціотипів як «інтроверсія» та «інтуїтивність».

Вепр не схильний до застосування насильства,
він всіляко уникає конфліктів.
Але якщо його «Дістали», Відбувається Нестримний Вибух Лютої Енергії:
у нього
«Зриває Дах»,
Він впадає в Бойовий шал і перетворюється на найнебезпечнішу тварину, яка Нічого не боїться і готова на все.
Так шо Вам Чмошнікам по Пакету....
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28.01.2023 20:34 Ответить
курите?
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28.01.2023 23:01 Ответить
не приедет он в белгород. И даже не привезут.
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28.01.2023 20:34 Ответить
3,14 дар.А він чого хотів?Щоб його з квітами і українським борщем зустрічали?Здохни тварина.Буедеш добривом.
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28.01.2023 20:35 Ответить
І що примітно, що тварюки шкодують не про те, що ведуть неправедну війну. Не про те, що братів убивають. Починають плакати тому, що ******* їх в Україні. Тільки ********* життєдайна до них доходить.
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28.01.2023 20:36 Ответить
очнись какие они нам братья , а так все верно
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28.01.2023 21:38 Ответить
Та давно очнулся. В кавычки нужно было взять. Я сам с Мариуполя.
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28.01.2023 21:46 Ответить
Сожжение Корана в Швеции - операция ГРУ

25 января в 22:18

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2023/01/25/121323/sozhzhenie-korana-v-shvetsii---operatsiya-gru--.shtml#shareit Поделиться



Сожжение Корана в Швеции - операция ГРУ МО России

Россия разработала и организовала операцию по дестабилизации Швеции на религиозной почве.

Операция направлена ​​на то, чтобы помешать планам Швеции по интеграции в НАТО, обострить отношения с мусульманскими странами и создать почву для террористических актов, пишут эксперты https://lansinginstitute.org/2023/01/24/russian-military-intelligence-operation-in-sweden-besides-blocking-the-nations-nato-membership-bid-could-raise-the-level-of-terrorist-threat-in-the-country/ RLI (Институт Роберта Лансинга).

Москве может совершить атаки под «мусульманским флагом», используя прибывших в Швецию беженцев.

Кремль пытается спровоцировать беспорядки и насилие с последующим повышением риска контролируемых атак в Швеции.

21 января 2023 года один из главарей исламофобской группировки Расмус Палудан, публично сжег Коран возле посольства Турции в Стокгольме.

После этой акции шведский телеканал SVT выяснил, что именно местный журналист по имени Чанг Йоханнес Фрик предложил Палудану сжечь Коран. Он также гарантировал, что любой ущерб, который Палудан может понести в связи с этой провокацией, будет покрыт.

Эксперты пишут, что ГРУ использовало Палудана при посредничестве Чанга Фрика, который, согласно многочисленным данным не только активно сотрудничал с чекистским пропагандистским каналом «Раша тудей», но также оказался агентом ГРУ, завербованным для проведения психологических операций.

Место - территория возле посольства Турции в Стокгольме - было выбрано специально, поскольку атака была нацелена на Анкару.

Стремление Стокгольма к присоединению к НАТО стало предметом беспокойства Москвы. В результате Кремль затеял операцию, направленную на эскалацию противоречий между Турцией и Швецией на фоне предстоящих выборов в Анкаре, понимая, что нападение на религиозный символ ислама нельзя будет игнорировать в ходе предвыборной кампании в этой стране.

Неслучайно провокация проведена на фоне угроз Москва в адрес Стокгольма из-за желания Швеции вступить в НАТО.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, это может привести к «негативным последствиям» для мира в Северной Европе.

Чанг Йоханнес Фрик (до 1995 года - Чанг Георг Линдберг) владеет онлайн-газетой Nyheter idag и ведет передачу на телеканале SD Riks (который финансируется Шведской демократической партией).

Имеются многочисленные признаки того, что этот человек тайно сотрудничает с российской военной разведкой ГРУ и связан с ней. Эта связь не вызывает сомнений, поскольку ранее он более года работал в российском государственном информационном агентстве RT/Russia Today в качестве «фрилансера с постоянными заданиями» в Ruptly, дочерней компании RT.

Связанный с министерством обороны и военной разведкой России, RT принял активное участие в скоординированных усилиях по компрометации международного расследования гибели MH17 в 2014 году.

Контент, раскручиваемый изданием Nyheter idag, отражает задачи, которые ставит Москва в зависимости от актуальной повестки.

Комментаторы пишут, что Россия выбрала Палудана для провокации в связи с тем, что он уже принимал участие в сожжении Корана в Дании, Германии и Франции.

Следом за акцией с сожжением Корана в Швеции Москва раскачивает ситуацию в Нидерландах, где лидер, связанной с России экстремистской организацией, устроил похожую провокацию.

О том, что за акцией по сожжению Корана стоит именно Москва написали и ряд других западных СМИ со ссылкой на свои источники в разведке.

Россия ведет подрывную деятельность в Швеции, чтобы заблокировать ей путь к соглашению о вступлении НАТО.

Заявку на проведение акции по сожжению Корана в Стокгольме Расмусом Палуданьм оплатил журналист и ведущий канала правой партии «Шведских демократов» Riks Чанг Фрик, который уже несколько лет продвигает нарративы Кремля и является российским агентом влияния. написали https://www.expressen.se/nyheter/planerade-koranbranningen-en-del-av-var-demokrati/ Expressen и https://www.nytimes.com/2019/08/10/world/europe/sweden-immigration-nationalism.html The New York Times .

Еще в 2018 Expressen опубликовала на своей передовице статью, в которой назвала газету «Нюхетер Идаг», в которой работал Фрик, одним из «путинских лакеев».

Издание привело несколько доводов. Один из аргументов, что российское государство платило за скандальные репортажи Фрика из Москвы.

В своих публикациях Фрик открыто призывал к российскому вторжению в Швецию.

Кроме того, один из авторов шведской ультраправой газеты был подозреваемым в финансировании теракта против венгерского культурного центра в Украине, писала газета NYT.

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
показать весь комментарий
28.01.2023 20:38 Ответить
Можливо. Але як на це прореагував уряд Швеції? Чи релігійна нетерпимість-це база шведської демократії?
Якщо самих шведів все влаштовує, то яке це діло інших.
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28.01.2023 21:27 Ответить
к сожалению многие правительства европы по моему мнению страдают инфантилизмом,чем вовсю пользуются кацапские шпионы.вся европа опутана шпионской паутиной рашистов.
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28.01.2023 21:43 Ответить
Перехоплена розмова російського... " Да у них, там на хохляндии, гениальньій главнокомандующий... он и "Мурку" одним... сьіграет... "
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28.01.2023 20:41 Ответить
Хотіли "павтаріть" - повторили.
Але є нюанс!
Мріяли про травень 45-го та парад переможців, а отримали зиму 42-го та намети в снігу.
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28.01.2023 20:43 Ответить
только снега у нас нет
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28.01.2023 21:41 Ответить
Москальня, кацапня- это зло!
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28.01.2023 20:47 Ответить
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28.01.2023 21:01 Ответить
От мне интересно, чьи мозги могли висеть на деревьях, неужели там кроме козломордых был кто-то еще?
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28.01.2023 21:03 Ответить
Вата,которая у них вместо мозга и висела.
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28.01.2023 21:55 Ответить
Страшно, кацапи ? А буде ще хуже )
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28.01.2023 21:07 Ответить
дєньги вам суки? смерть вам підарасам, кацапська нечисть.
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28.01.2023 21:16 Ответить
Не сци -- скоро відмучишся .
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28.01.2023 21:24 Ответить
Не люди а какой то безмозглый скот.
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28.01.2023 22:03 Ответить
телефонные тёрки пушкиниздов...
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28.01.2023 22:29 Ответить
вот это и я понимаю новость, достойная знания каждого украины... офигеть... второе суспильное...
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29.01.2023 01:18 Ответить
 
 